MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses

Имидж компании — образ, который формируется в головах потребителей. Имидж можно рассматривать как некий параметр, который может иметь 4 уровня:

Негативный (brand rejection) — существуют факты, касающиеся обмана потребителей или любых других неприемлемых действий со стороны компании. В такие организации обычно не обращаются.

Без осведомленности (brand non recognition) — потенциальные клиенты еще не знают об определенной компании и ее рыночных предложениях.

С осведомленностью (brand preference) — у компании есть группа потребителей, которые выбирают ее продукцию или услуги.