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MarTech Имидж, репутация Имиджмейкинг, репутационный менеджмент репутационный риск репутационные потери reputational risk reputational losses

MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses

  • MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование

Имидж компании — образ, который формируется в головах потребителей. Имидж можно рассматривать как некий параметр, который может иметь 4 уровня:

  1. Негативный (brand rejection) — существуют факты, касающиеся обмана потребителей или любых других неприемлемых действий со стороны компании. В такие организации обычно не обращаются.
  2. Без осведомленности (brand non recognition) — потенциальные клиенты еще не знают об определенной компании и ее рыночных предложениях.
  3. С осведомленностью (brand preference) — у компании есть группа потребителей, которые выбирают ее продукцию или услуги.
  4. Сохранение верности (brand insistence) — аудитория предана конкретному бренду.
     

16.08.2022 Apple отрицает проблему, из-за которой MacBook массово несут в ремонт 1
12.08.2022 Секреты аутсорсинга: как банк UBS контролирует работу Luxoft и ее сотрудников 1
10.08.2022 Каждый пятый пользователь Рунета использует для покупок в интернете и соцсетях специальную карту 1
08.08.2022 Операционная система AlterOS совместима с Kubernetes-платформой Deckhouse 1
26.07.2022 «Яндекс» ввел новые показатели, которые помогут рекламодателям оценить, как медийная реклама влияет на продажи 1
26.07.2022 Разработчики Debian Linux отобрали сайт у своего последовательного критика 1
22.07.2022 Российского разработчика чипов и беспроводной подводной связи хотят обанкротить 1
20.07.2022 Петербургское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по третьему уровню защищенности 1
15.07.2022 Евгений Вирцер -

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее 

 1
13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 3
13.07.2022 Red Hat отправила на понижение человека, «без которого бы не было Red Hat» 1
11.07.2022 Эксперты Национального киберполигона помогли повысить защищенность отечественной SCADA-системы для энергетики «Скада-Нева» 1
08.07.2022 Исследование: треть сотрудников российских компаний попадаются на фишинговые письма про сложности с курьерской доставкой 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
24.06.2022 Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб 1
20.06.2022 Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями 1
08.06.2022 Количество мошеннических сайтов в первом квартале 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом 1
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 1
06.06.2022 Минцифры запускает систему мониторинга фишинговых сайтов 1
02.06.2022 Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать 1
25.05.2022 Компании, не исполнившие госконтракт из-за санкций, отстранят от госзакупок 1
25.05.2022 Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников 1
24.05.2022 diHouse начинает поставки роботов-мойщиков окон Hobot 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
23.05.2022 В России разрешат крутить недружественные музыку и фильмы, а копирайт оплатят рублями 1
13.05.2022 EPAM потерял $76 млн из-за ухода из России 1
12.05.2022 «Диасофт» и «Контур» разработали решение для комплексной проверки клиентов 1
28.04.2022 Генеральный каталог Библиотеки Российской академии наук оцифруют на сканерах «Элар» 2
26.04.2022 В «Контур.Фокусе» стало больше данных для анализа контрагента как работодателя 1
19.04.2022 Олег Галкин, Сбер Банк Беларусь: Финансовый сектор принял на себя основной киберудар 1
14.04.2022 В Сеть утекли электронные письма российского министерства и губернаторской администрации 1
11.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2022»: импортозамещение в условиях новой реальности 1
07.04.2022 «Авито» проинвестировал в масштабную федеральную рекламную кампанию 1
07.04.2022 Исследование: оснащенность организаций ИБ-средствами в ближайшее время может упасть на треть 1
05.04.2022 «Рус-телетот» внедрила электронный архив «Этлас» 1
04.04.2022 «Аэроскрипт» и DJI 4vision будут сотрудничать в сфере беспилотного воздушного движения 1
04.04.2022 Владимир Лавров, Softline: Наш фокус внимания в России — это клиенты и сотрудники 1
04.04.2022 Что такое облачный криптомайнинг и чей в нем доход 1
01.04.2022 Артем Харченков, Crosstech Solutions Group: Мы предлагаем полностью российское решение за меньшие деньги 1
30.03.2022 Samsung срочно избавляется от буквы Z в названиях смартфонов 1

Публикаций - 568, упоминаний - 584

MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 87
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 49
Apple Inc 10683 48
IBM - International Business Machines Corp 8941 33
Samsung Electronics 9333 33
Intel Corporation 11262 29
Элемент ГК - Elementec 1523 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 25
Amazon Inc - Amazon.com 2650 24
Yandex - Яндекс 5015 22
Huawei 3222 20
Softline - Софтлайн 1870 18
Nvidia Corp 3118 16
Крок - Croc 1616 15
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 14
Lenovo Group 2077 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 14
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 14
Информзащита 641 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 10
AMD - Advanced Micro Devices 3661 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
Xiaomi 1095 8
LG Electronics 3372 8
Telegram Group 805 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 7
ФОРС - Центр разработки 390 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 5
Dr.Web - Доктор Веб 1186 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 5
Brand Analytics 26 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 4
BBK OPPO Electronics 281 4
Red Hat 1183 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 4
HP - Hewlett-Packard 3567 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 14
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
Альфа-Банк 1476 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 7
Газпром ПАО 1008 6
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 3
Abbott Laboratories 11 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 3
Мегаполис ТК 152 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Nordea - Нордеа Банк 77 2
Почта России ПАО 1853 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 1
Societe Generale Group 68 1
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 0 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Самолёт ГК 216 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
Росводоканал 69 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Enron - Enrongate 121 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС 5 1
Благосостояние НПФ 33 1
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 50 1
LEGO 202 1
Мосводоканал МГУП 53 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 80
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 44
Президент Российской Федерации 3770 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 8
Администрация Президента РФ 904 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Счётная палата РФ 628 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Президент Украины 92 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
Web development - Веб-разработка 0 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 73
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 72
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 53
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 49
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 45
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 43
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 42
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 41
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DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 37
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USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 24
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 18
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 250 18
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 16
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 15
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 15
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 304 15
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Microsoft Windows 2000 2856 29
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 14
Microsoft SQL Server 1416 12
Microsoft Windows 7 1780 12
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 11
Mozilla Firefox - браузер 1738 10
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 8
Microsoft Windows 2104 8
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 6
Apple Safari - браузер 743 6
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 5
Microsoft Windows XP 2291 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 5
Apple macOS 1457 5
Google Gmail 802 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 136 4
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 4
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 126 3
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 3
Aladdin JaCarta 257 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 3
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 64 3
Microsoft Security Essentials - MSE 125 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 3
Nokia Symbian OS 1388 3
Путин Владимир 2542 11
Мельникова Анастасия 197 3
Ложкин Сергей 18 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Гришин Дмитрий 185 2
Поваренко Дмитрий 0 1
Хинштейн Александр 68 1
Мерзляков Родион 0 1
Кузнецова Ольга 10 1
Махлин Дмитрий 17 1
Мишустин Михаил 376 1
Комлев Николай 55 1
Проскура Дмитрий 28 1
Кузьмин Сергей 33 1
Кабаков Ярослав 21 1
Рахметов Руслан 34 1
Савицкий Андрей 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 39
Япония 10069 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 30
Земля - планета Солнечной системы 7427 17
Азия - Азиатский регион 3803 16
Казахстан - Республика 4467 16
Беларусь - Белоруссия 3525 11
Африка - Африканский регион 2928 9
Австралия - Австралийский Союз 2791 9
Россия - Сибирь 1579 9
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Китай - Тайвань 2115 7
Нидерланды 2197 6
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Россия - ПФО - Казань 2085 5
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Румыния 592 4
Луна - спутник Земли 1184 3
Армения - Республика 1112 3
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Америка 2011 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 2
Чехия - Чешская Республика 1053 2
Сатурн - Титан (спутник) 279 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 2
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 2
США - Коннектикут 165 2
Швеция - Королевство 2072 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 1
Россия - СФО - Омская область 517 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
Венера - планета Солнечной системы 262 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 267
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 151
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 96
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 31
Юриспруденция 1629 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 26
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 24
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 17
Ergonomics - Эргономика 840 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 2
Физика - Physics - область естествознания 889 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 8 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 1
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 3 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 1
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 15
Thomson Reuters - Рейтер 5731 10
Коммерсантъ - Издательский дом 888 10
FT - Financial Times 1118 4
Forbes - Форбс 591 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
The Register 1286 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
DigiTimes - Издание 1284 2
Juniper Research 468 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
Новый год - Новогодние каникулы 0 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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