MarTech Имидж, репутация Имиджмейкинг, репутационный менеджмент репутационный риск репутационные потери reputational risk reputational losses
- MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование
Имидж компании — образ, который формируется в головах потребителей. Имидж можно рассматривать как некий параметр, который может иметь 4 уровня:
- Негативный (brand rejection) — существуют факты, касающиеся обмана потребителей или любых других неприемлемых действий со стороны компании. В такие организации обычно не обращаются.
- Без осведомленности (brand non recognition) — потенциальные клиенты еще не знают об определенной компании и ее рыночных предложениях.
- С осведомленностью (brand preference) — у компании есть группа потребителей, которые выбирают ее продукцию или услуги.
- Сохранение верности (brand insistence) — аудитория предана конкретному бренду.
MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 11
|Мельникова Анастасия 197 3
|Ложкин Сергей 18 3
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Гришин Дмитрий 185 2
|Поваренко Дмитрий 0 1
|Хинштейн Александр 68 1
|Мерзляков Родион 0 1
|Кузнецова Ольга 10 1
|Махлин Дмитрий 17 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Комлев Николай 55 1
|Проскура Дмитрий 28 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Рахметов Руслан 34 1
|Савицкий Андрей 12 1
|Juniper Research 468 2
|BCG - Boston Consulting Group 85 2
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
|S&P - Standard and Poor’s 470 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
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