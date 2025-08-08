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MarTech Имидж, репутация Имиджмейкинг, репутационный менеджмент репутационный риск репутационные потери reputational risk reputational losses

MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses

Имидж компании — образ, который формируется в головах потребителей. Имидж можно рассматривать как некий параметр, который может иметь 4 уровня:

  1. Негативный (brand rejection) — существуют факты, касающиеся обмана потребителей или любых других неприемлемых действий со стороны компании. В такие организации обычно не обращаются.
  2. Без осведомленности (brand non recognition) — потенциальные клиенты еще не знают об определенной компании и ее рыночных предложениях.
  3. С осведомленностью (brand preference) — у компании есть группа потребителей, которые выбирают ее продукцию или услуги.
  4. Сохранение верности (brand insistence) — аудитория предана конкретному бренду.
     

СОБЫТИЯ


08.08.2025 74% специалистов учитывают репутацию компании при трудоустройстве

ас уже недостаточно просто предлагать высокую зарплату. Хотя 76% сотрудников по-прежнему называют уровень оплаты труда ключевым фактором при выборе работы, почти столько же (74%) обращают внимание на репутацию компании-работодателя. Помимо этого, сотрудники все больше ценят* возможности профессионального роста (42%) и комфортные условия труда (38%). Почти треть опрошенных (34%) отмечают важ
03.07.2025 Нейросети начинают влиять на репутацию бренда и красть трафик рекламодателей

ть не скрывает негативные оценки и отзывы, а наоборот, может их подчеркнуть, стремясь создать сбалансированное представление о продукте или услуге. Таким образом нейросеть начинает напрямую влиять на репутацию бренда и становится новым SEO. Об этом CNews сообщили представители AD2X. «Уже никого не удивляет, что теперь на первом месте в выдаче все чаще появляется «Обзор от ИИ» (AI Overviews)
21.05.2024 Репутацию продавцов на «Авито» оценит искусственный интеллект

на. А значит, у него появляется возможность ее улучшить. «Оценки выставляются на основании данных за последние 30 дней с активными объявлениями. Таким образом, если пользователь захочет улучшить свою репутацию, он может изменить поведение, и его оценка тоже изменится», — добавляет Анна Мухина. Для того, чтобы мотивировать пользователя сделать это, разработан целый ряд бонусов. Обладатели вы
25.12.2023 GlowByte внедрила новую функциональность в целевую платформу «Лада-Имидж»

Компания GlowByte обеспечила процесс непрерывного развертывания решения по интеграции новой функциональности на базе open-source-технологий в рамках целевой архитектуры «Лада-Имидж». Решение позволит улучшить эффективность работы дистрибьюторов и повысить качество предоставляемых услуг, отмечают в GlowByte. Специалисты GlowByte провели анализ предлагаемого решения н
28.04.2022 Генеральный каталог Библиотеки Российской академии наук оцифруют на сканерах «Элар»

помощью отечественного оборудования создают цифровые копии документов для наполнения электронного «Имидж-каталога». Об этом CNews сообщили представители «Элар». В 2022 г. в Библиотеку Российск
09.09.2021 «Билайн бизнес» запускает решение «Бизнес.Репутация»

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «Вымпелком») запускает решение «Бизнес.Репутация». Продукт представляет собой единое окно с инструментами для быстрого реагир
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft

Отказ «Росатома» от Microsoft в РДР Как выяснил CNews, «Росатом» готов потратить до 59,2 млн руб. на перевод своей информсистемы «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» (РДР) со стека софта Microsoft на импортонезависимое ПО. Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом те
28.02.2020 «Серчинформ»: больше половины ИТ-компаний по вине инсайдеров теряют деньги, еще половина – репутацию

ленном шпионаже и работе сотрудников на конкурентов. 54% компаний такие действия сотрудников стоили репутации – это один из самых высоких показателей среди других отраслей, в среднем в России и СНГ с имиджевым ущербом сталкивались только 40% опрошенных. Также с рекордной частотой в ИТ фиксировали финансовые потери: половина компаний – мелкий денежный ущерб, каждая десятая – крупный. Но при

28.04.2017 Предприятия Великобритании теряют деньги и репутацию из-за кибератак

жертвами киберпреступников могут стать и крупные предприятия, и мелкие компании с небольшим количеством сотрудников. Как правило, в результате кибератак компании теряют финансы, данные и, конечно же, репутацию. Однако несмотря на рост количества хакерских атак, не все предприятия серьезно относятся к потенциальным угрозам. Выяснилось, что 63% компаний в вопросе обеспечения безопасности пола
29.09.2016 «ЛАДА Имидж» управляет складами и открывает новые площадки с помощью Infor WMS

щик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении WMS-системы из пакета Infor Supply Chain Execution на очередном складе компании «ЛАДА Имидж», официального дистрибьютора по реализации запасных частей к автомобилям LADA. Об этом говорится в заявлении Infor, поступившем в редакцию CNews. «ЛАДА Имидж» занимается предоставл
02.12.2015 Samsung обновил линейку имиджевых смартфонов. Фото

Обновленная линейка Компания Samsung Electronics представила в России обновленную линейку Samsung Galaxy A, включающую модели Galaxy A3, А5 и A7. Серия Galaxy A считается «имиджевой», так как в корпусах используются премиальные материалы — металл и стекло (вместо традиционного для Samsung пластика).  Нововведения Все новые смартфоны Samsung Galaxy A (2016) имеют

11.03.2015 Хитрости управления дилерской сетью: как «Лада Имидж» собирает данные с 5 тыс. торговых точек

Компания «Лада Имидж» – дочернее предприятие «АвтоВАЗ» – занимается дистрибуцией запасных частей для автомобилей Lada в России и за рубежом. В среднем за месяц уровень продаж компании достигает i1,5 млрд. При
19.01.2015 Seagate обновила свой имидж и логотип

Компания Seagate Technology объявила о ребрендинге. Новый имидж и логотип в полной мере отражают глубокое влияние, которое оказывает быстрорастущее портфолио решений компании на подходы компаний и рядовых потребителей к созданию, хранению и распростра
15.01.2013 Motorola Solutions представила сканер-весы на основе технологии имидж-сканирования

Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, представила многоплоскостной имидж-сканер MP6000 — биоптическое решение на основе оптимизированной технологии имидж-сканирования, которое позволит сотрудникам розничных магазинов эффективно обслуживать клиентов. Как
11.09.2012 Depo Computers представила новый имидж бренда

Компания Depo Computers, инжиниринговая компания и производитель компьютерной техники, обновила имидж бренда. Новый логотип и графическое решение соответствуют актуальной бизнес-модели и отражают ключевые преимущества инжиниринга Depo, говорится в сообщении компании. «Основа нового оригин
06.10.2011 Toshiba представила три новых имиджевых видеокамеры линейки Camileo

Второй аппарата – X400 также имеет 23-кратный зум и оснащается электронным стабилизатором изображения. От предыдущей модели она отличается отсутствием внутренней памяти. Toshiba представила три новых имиджевых видеокамеры линейки Camileo Бюджетная модель X200 оснащается оптикой с 12-кратным оптическим зумом и 60-кратным цифровым увеличением. Устройства поддерживают подключения по HDMI, загр
21.09.2011 HTC показала новый имиджевый смартфон Rhyme

й фильмотеке с большим выбором фильмов и телепрограмм, которые можно загрузить для немедленного просмотра. В полном объеме сервис будет доступен в России в конце октября 2011 года. HTC показала новый имиджевый смартфон Rhyme Аппарат будет оснащен 3,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением WVGA и высококачественным аудиочипом. В новинке появится 5-мегапиксельная камера с автофокусом, LED-вспышко
18.08.2011 Microstar показала два имиджевых ноутбука X460 и X460DX

Компания Microstar анонсировала выход новых моделей имиджевых мобильных компьютеров X460 и X460DX. Это ноутбуки с 14-дюймовыми экранами в ультратонких корпусах. Устройства работают на базе процессоров Intel Core, имеют встроенный видеочип Intel

15.08.2011 Dell показала три имиджевых ноутбука с поддержкой USB 3.0

асов без подзарядки. Кроме того, ноутбук имеет островную клавиатуру и сплавной магниевый корпус. Два других ноутбука выполнены из алюминия и имеют схожие технические характеристики. Dell показала три имиджевых ноутбука с поддержкой USB 3.0 Стоимость ноутбуков составляет от 500 долларов и они уже появились в ряде стран Азии и США.
26.07.2011 Prestigio представила на российском рынке 4 GPS-приёмника имиджевого класса

Компания Prestigio, в очередной раз оправдывая своё название, выпускает на российский рынок 4 новых GPS-навигатора имиджевого класса. Модели Prestigio GeoVision 7500 BTFM, GeoVision 5700, GeoVision 4700 BTFM и GeoVision 4700 имеют корпус из закалённого стекла с элементами алюминиевых вставок по граням. Диза
18.07.2011 Acer выпустила имиджевый ноутбук для бизнес-пользователей

ЗУ, карт-ридер и Wi-Fi. Ноутбук имеет 14-дюймовый экран с разрешением 1366*768 пикселей с тонкой рамкой как у 13-дюймовых моделей. Корпус у ноутбука магниевый со вставками из алюминия. Acer выпустила имиджевый ноутбук для бизнес-пользователей Стоимость ноутбука пока неизвестна, но поставки начнутся уже в августе.
30.06.2011 Имиджевые часы с видеорегистратором

ECWOX представила часы с видеорегистратором, записывающим видео в HD-качестве. Особенность устройства – они выглядят как обычные имиджевые механические часы.
14.06.2011 LG показала новый имиджевый ноутбук в магниевом корпусе

экран с узкой рамкой и IPS-матрицей, видеокарту Nvidia GT 555m, а также процессор Intel Core i7 второго поколения. В ноутбук можно установить дополнительный винчестер или SSD-диск. LG показала новый имиджевый ноутбук в магниевом корпусе Стоимость устройства неизвестна, в продаже он появится в 4 квартале 2011 года.
16.03.2011 Treelogic показала имиджевый ридер с TFT-экраном

й менять ориентацию текста и изображения в автоматическом режиме, а также мощный 2-ваттный динамик, расположенный на задней стороне устройства. Корпус ридера имеет толщину в 13 мм. Treelogic показала имиджевый ридер с TFT-экраном Устройство стоит 4 490 руб.
29.11.2010 Hasselblad представила имиджевые зеркальные фотокамеры

вание (режим предпросмотра при удаленном подключении к компьютеру и так далее). Вторая камера – это имиджевая модель H4D Ferrari Limited Edition. Она идентична вышеописанной камере, только выпо
13.11.2010 Sony выпустила имиджевую линейку ноутбуков VAIO

Компания Sony вывела в свет новую линейку ноутбуков VAIO специальной имиджевой серии Holiday 2010 Signature Collection. От обычных моделей они отличаются улучшенн
20.10.2010 Dell выпустила имиджевый вариант ноутбука Inspirion 15R
21.09.2010 Выпущены имиджевые стереоочки

В Италии изготовлены первые имиджевые стереоочки. Дочерняя компания Oakley и Ray-Ban Luxottica разработала специальный дизайн оправы и линз, чтобы 3D-очки могли бы использоваться как оптические. Кроме того, они имеют соот
21.09.2010 Pentax выпустила имиджевый ультракомпакт Optio RZ10
26.08.2010 Panasonic выпустила имиджевую стереогарнитуру с системой шумоподавления
26.08.2010 Acer обновляет имиджевый нетбук Ferrari One

Компания Acer планирует представить новый вариант своего имиджевого нетбука Ferrari One. В нем будет установлен другой процессор – AMD Ontario, которы
04.08.2010 MSI выпустила имиджевый ноутбук FX600

Компания MSI представила новую модель имиджевого ноутбука FX600. Устройство оснащено 15.6-дюймовым экраном со светодиодной подсветк
13.07.2010 Появился имиджевый радиотелефон Voxtel с Bluetooth

Под брендом Voxtel представлена новая модель радиотелефона имиджевого класса Voxtel Symphony 125. Устройство представляет собой устройство, сертифициров
25.06.2010 Sony показала новый имиджевый ноутбук

пользуется видеоадаптер от ATI. Ноутбук может опционально комплектоваться Blu-ray-приводом вместо DVD-RW. В устройстве также можно увидеть контроллер беспроводной связи Wi-Fi, веб-камеру и кардридер. Имиджевый ноутбук работает под управлением 64-битной Windows 7 Home Premium или Professional. Из дополнительного предустановленного софта в нем можно увидеть офисный пакет MS Office 2010 Starte
04.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие имиджевые ноутбуки

няет одно – привлекательный дизайн. Чтобы сравнить действительно лучших представителей компьютерного мира, будем рассматривать в сводной таблице лишь старшие модели каждой линейки. Выбор ZOOM: лучшие имиджевые ноутбуки Модель MacBook Air Dell Adamo HP Envy 15 Sony VAIO VGN-P39VRL ASUS U2E Процессор Intel Core 2 Duo (2.13 ГГц) Intel Core 2 Duo SL9600 (2.1 ГГц) Intel Core i7-720QM (1.6 ГГц) I
11.01.2010 Как управлять имиджем ИТ-систем

руководителями и специалистами могут терять рейтинг. Все вроде бы стараются, работают изо всех сил, а потом оказываются перед фактом, что их репутация хуже некуда. Даже сильная ИТ-служба может терять имидж в глазах бизнес-подразделений. Вместе с репутацией ИТ-служба теряет иммунитет к внутренним и внешним недугам - интригам, попаданию в ее ряды некачественного персонала, принятию неправильн
04.08.2009 Новый MacBook Air: тест имиджевого ноутбука

более чем достаточен для имиджевого решения. Заключение MacBook Air представляет собой один лучших имиджевых ноутбуков. Но кроме стильного внешного вида модель может похвастаться высокой произ
03.06.2009 Любовь Рыбакова: Ритейлеры уходят от имиджевых ИТ-проектов

нием продуктового предложения. CNews: А каким образом в нынешних условиях в ритейле меняется отношение к роли ИТ? Любовь Рыбакова: Общая тенденция в области ИТ для ритейловых сетей сегодня – уход от "имиджевых" проектов и фокусировка на решении насущных бизнес-задач. И это правильный подход. С нашей точки зрения, именно сейчас вложения в информационные технологии могут принести наибольший э
09.02.2009 Nokia 8800 Carbon Arte: лучший имиджевый телефон?

Имиджевые аксессуары Говоря об имиджевой технике, стоит сказать, что раньше роль статусных аксессуаров выполняли исключитель
29.04.2008 LG представил один имиджевый и один бюджетный мобильник

Компания LG Electronics представила на российском рынке новые модели сотовых телефонов. Имиджевая модель LG KF510 – дебютировавшая на февральской выставке в Барселоне – имеет тонкий корпус (10,9 мм), сочетает в себе изящность линий, прочность металлического корпуса и закаленного с

Публикаций - 3101, упоминаний - 3377

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 272
Samsung Electronics 11064 238
Apple Inc 13154 187
Sony 6739 170
Google LLC 12688 149
Intel Corporation 12811 143
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 142
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 127
IBM - International Business Machines Corp 9699 107
Lenovo Motorola 3566 104
LG Electronics 3735 103
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 98
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 98
Yandex - Яндекс 9216 93
9594 92
HP Inc. 5883 91
Siemens AG - Siemens Group 2673 86
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 80
МегаФон 10742 79
Oracle Corporation 7074 79
Acer Group - Acer Inc 2776 77
Cisco Systems 5372 76
Ростелеком 10948 70
Dell EMC 5180 69
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 69
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 67
SAP SE 5601 66
Meta Platforms - Facebook 4621 66
Nvidia Corp 4002 60
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 55
Huawei 4676 50
AMD - Advanced Micro Devices 4641 50
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 50
Softline - Софтлайн 3743 48
Lenovo Group 2446 46
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 46
InfoWatch - Инфовотч 1185 46
Toshiba Corporation 2980 46
Telegram Group 2940 45
VK - Mail.ru Group 3602 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 69
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 48
Евросеть 1421 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 44
Dixis - Диксис - Dиксис 371 38
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 38
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 37
Альфа-Банк 1979 34
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 30
Связной ГК 1401 29
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 27
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 24
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 21
eBay Inc 1640 21
Белый Ветер 365 21
Газпром ПАО 1493 19
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
Ferrari NV 159 17
Carl Zeiss AG 307 16
Резонанс НПП 407 14
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
Альфа-Групп 745 14
Совкомбанк Совесть 279 14
Почта России ПАО 2370 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
Россети Ленэнерго 1699 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 105
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 105
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 101
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 77
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 44
Судебная власть - Judicial power 2500 43
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 43
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 25
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 23
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Федеральное казначейство России 1949 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 110
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 47
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 28
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 20
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
Демократическая политическая партия США 122 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
Bitcoin Foundation 8 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 698
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 651
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 439
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 402
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 396
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 369
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 365
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 344
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 340
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 329
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 306
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 300
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 295
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 288
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 285
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 283
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 280
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 273
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 264
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 249
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 244
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 241
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 232
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 231
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 228
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 225
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 223
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 214
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 212
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 197
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 197
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 194
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 194
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 190
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 190
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 187
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 187
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 186
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 183
Microsoft Windows 16882 175
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 143
Google Android 15243 142
Linux OS 11533 111
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 99
Oracle Java - язык программирования 3469 95
Microsoft Windows 2000 8678 87
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 71
Apple iOS 8583 67
Microsoft Office 4170 62
Apple iPhone 6 4861 59
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 45
Apple iPad 4011 43
Samsung SVR-диктофон 464 43
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 39
Google YouTube - Видеохостинг 3002 38
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 38
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 37
Nokia Symbian OS 1411 36
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 36
Microsoft Windows XP 2431 35
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 33
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 33
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 33
Microsoft Windows 7 2007 32
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 31
Samsung Galaxy 1035 31
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 31
Nokia Nseries 538 31
Apple - App Store 3109 30
Intel Core - Семейство процессоров 1251 29
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 27
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 27
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 27
Apple iPod 1553 27
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Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 27
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 27
FreePik 1841 26
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 26
Ксенин Алекс 311 52
Путин Владимир 3454 26
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 20
Симонов Игорь 103 16
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Рейман Леонид 1065 15
Ульянов Владимир 162 15
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Шадаев Максут 1210 13
Попова Мария 141 13
Зенкин Денис 263 13
Кожевников Алексей 66 12
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 574
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 442
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США - Калифорния 4829 44
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 60
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 41
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 40
День молодёжи - 27 июня 1087 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 25
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 23
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 18
CeBIT 614 16
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 11
CNews AWARDS - награда 571 9
Международный женский день - 8 марта 418 9
Связь-Экспокомм 276 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
CNews FORUM Кейсы 313 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
Docflow 148 5
День Защитника отечества - 23 февраля 66 4
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 4
Infosecurity - выставка 63 4
HP - Программные миры HP 12 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
Forex Expo 4 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 3
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 3
Photokina 60 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 2
InAVation Awards 6 2
ProIntegration Awards 5 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Industrie Forum Design Award 2 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Венчурная ярмарка 25 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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