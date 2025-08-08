MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses

74% специалистов учитывают репутацию компании при трудоустройстве ас уже недостаточно просто предлагать высокую зарплату. Хотя 76% сотрудников по-прежнему называют уровень оплаты труда ключевым фактором при выборе работы, почти столько же (74%) обращают внимание на репутацию компании-работодателя. Помимо этого, сотрудники все больше ценят* возможности профессионального роста (42%) и комфортные условия труда (38%). Почти треть опрошенных (34%) отмечают важ

Нейросети начинают влиять на репутацию бренда и красть трафик рекламодателей ть не скрывает негативные оценки и отзывы, а наоборот, может их подчеркнуть, стремясь создать сбалансированное представление о продукте или услуге. Таким образом нейросеть начинает напрямую влиять на репутацию бренда и становится новым SEO. Об этом CNews сообщили представители AD2X. «Уже никого не удивляет, что теперь на первом месте в выдаче все чаще появляется «Обзор от ИИ» (AI Overviews)

Репутацию продавцов на «Авито» оценит искусственный интеллект на. А значит, у него появляется возможность ее улучшить. «Оценки выставляются на основании данных за последние 30 дней с активными объявлениями. Таким образом, если пользователь захочет улучшить свою репутацию, он может изменить поведение, и его оценка тоже изменится», — добавляет Анна Мухина. Для того, чтобы мотивировать пользователя сделать это, разработан целый ряд бонусов. Обладатели вы

GlowByte внедрила новую функциональность в целевую платформу «Лада-Имидж» Компания GlowByte обеспечила процесс непрерывного развертывания решения по интеграции новой функциональности на базе open-source-технологий в рамках целевой архитектуры «Лада-Имидж». Решение позволит улучшить эффективность работы дистрибьюторов и повысить качество предоставляемых услуг, отмечают в GlowByte. Специалисты GlowByte провели анализ предлагаемого решения н

Генеральный каталог Библиотеки Российской академии наук оцифруют на сканерах «Элар» помощью отечественного оборудования создают цифровые копии документов для наполнения электронного «Имидж-каталога». Об этом CNews сообщили представители «Элар». В 2022 г. в Библиотеку Российск

«Билайн бизнес» запускает решение «Бизнес.Репутация» «Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «Вымпелком») запускает решение «Бизнес.Репутация». Продукт представляет собой единое окно с инструментами для быстрого реагир

«Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft Отказ «Росатома» от Microsoft в РДР Как выяснил CNews, «Росатом» готов потратить до 59,2 млн руб. на перевод своей информсистемы «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» (РДР) со стека софта Microsoft на импортонезависимое ПО. Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом те

«Серчинформ»: больше половины ИТ-компаний по вине инсайдеров теряют деньги, еще половина – репутацию ленном шпионаже и работе сотрудников на конкурентов. 54% компаний такие действия сотрудников стоили репутации – это один из самых высоких показателей среди других отраслей, в среднем в России и СНГ с имиджевым ущербом сталкивались только 40% опрошенных. Также с рекордной частотой в ИТ фиксировали финансовые потери: половина компаний – мелкий денежный ущерб, каждая десятая – крупный. Но при

Предприятия Великобритании теряют деньги и репутацию из-за кибератак жертвами киберпреступников могут стать и крупные предприятия, и мелкие компании с небольшим количеством сотрудников. Как правило, в результате кибератак компании теряют финансы, данные и, конечно же, репутацию. Однако несмотря на рост количества хакерских атак, не все предприятия серьезно относятся к потенциальным угрозам. Выяснилось, что 63% компаний в вопросе обеспечения безопасности пола

«ЛАДА Имидж» управляет складами и открывает новые площадки с помощью Infor WMS щик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении WMS-системы из пакета Infor Supply Chain Execution на очередном складе компании «ЛАДА Имидж», официального дистрибьютора по реализации запасных частей к автомобилям LADA. Об этом говорится в заявлении Infor, поступившем в редакцию CNews. «ЛАДА Имидж» занимается предоставл

Samsung обновил линейку имиджевых смартфонов. Фото Обновленная линейка Компания Samsung Electronics представила в России обновленную линейку Samsung Galaxy A, включающую модели Galaxy A3, А5 и A7. Серия Galaxy A считается «имиджевой», так как в корпусах используются премиальные материалы — металл и стекло (вместо традиционного для Samsung пластика). Нововведения Все новые смартфоны Samsung Galaxy A (2016) имеют

Хитрости управления дилерской сетью: как «Лада Имидж» собирает данные с 5 тыс. торговых точек Компания «Лада Имидж» – дочернее предприятие «АвтоВАЗ» – занимается дистрибуцией запасных частей для автомобилей Lada в России и за рубежом. В среднем за месяц уровень продаж компании достигает i1,5 млрд. При

Seagate обновила свой имидж и логотип Компания Seagate Technology объявила о ребрендинге. Новый имидж и логотип в полной мере отражают глубокое влияние, которое оказывает быстрорастущее портфолио решений компании на подходы компаний и рядовых потребителей к созданию, хранению и распростра

Motorola Solutions представила сканер-весы на основе технологии имидж-сканирования Компания Motorola Solutions, поставщик решений мобильной обработки данных и оперативной связи для коммерческих предприятий и государственных структур, представила многоплоскостной имидж-сканер MP6000 — биоптическое решение на основе оптимизированной технологии имидж-сканирования, которое позволит сотрудникам розничных магазинов эффективно обслуживать клиентов. Как

Depo Computers представила новый имидж бренда Компания Depo Computers, инжиниринговая компания и производитель компьютерной техники, обновила имидж бренда. Новый логотип и графическое решение соответствуют актуальной бизнес-модели и отражают ключевые преимущества инжиниринга Depo, говорится в сообщении компании. «Основа нового оригин

Toshiba представила три новых имиджевых видеокамеры линейки Camileo Второй аппарата – X400 также имеет 23-кратный зум и оснащается электронным стабилизатором изображения. От предыдущей модели она отличается отсутствием внутренней памяти. Toshiba представила три новых имиджевых видеокамеры линейки Camileo Бюджетная модель X200 оснащается оптикой с 12-кратным оптическим зумом и 60-кратным цифровым увеличением. Устройства поддерживают подключения по HDMI, загр

HTC показала новый имиджевый смартфон Rhyme й фильмотеке с большим выбором фильмов и телепрограмм, которые можно загрузить для немедленного просмотра. В полном объеме сервис будет доступен в России в конце октября 2011 года. HTC показала новый имиджевый смартфон Rhyme Аппарат будет оснащен 3,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением WVGA и высококачественным аудиочипом. В новинке появится 5-мегапиксельная камера с автофокусом, LED-вспышко

Microstar показала два имиджевых ноутбука X460 и X460DX Компания Microstar анонсировала выход новых моделей имиджевых мобильных компьютеров X460 и X460DX. Это ноутбуки с 14-дюймовыми экранами в ультратонких корпусах. Устройства работают на базе процессоров Intel Core, имеют встроенный видеочип Intel

Dell показала три имиджевых ноутбука с поддержкой USB 3.0 асов без подзарядки. Кроме того, ноутбук имеет островную клавиатуру и сплавной магниевый корпус. Два других ноутбука выполнены из алюминия и имеют схожие технические характеристики. Dell показала три имиджевых ноутбука с поддержкой USB 3.0 Стоимость ноутбуков составляет от 500 долларов и они уже появились в ряде стран Азии и США.

Prestigio представила на российском рынке 4 GPS-приёмника имиджевого класса Компания Prestigio, в очередной раз оправдывая своё название, выпускает на российский рынок 4 новых GPS-навигатора имиджевого класса. Модели Prestigio GeoVision 7500 BTFM, GeoVision 5700, GeoVision 4700 BTFM и GeoVision 4700 имеют корпус из закалённого стекла с элементами алюминиевых вставок по граням. Диза

Acer выпустила имиджевый ноутбук для бизнес-пользователей ЗУ, карт-ридер и Wi-Fi. Ноутбук имеет 14-дюймовый экран с разрешением 1366*768 пикселей с тонкой рамкой как у 13-дюймовых моделей. Корпус у ноутбука магниевый со вставками из алюминия. Acer выпустила имиджевый ноутбук для бизнес-пользователей Стоимость ноутбука пока неизвестна, но поставки начнутся уже в августе.

Имиджевые часы с видеорегистратором ECWOX представила часы с видеорегистратором, записывающим видео в HD-качестве. Особенность устройства – они выглядят как обычные имиджевые механические часы.

LG показала новый имиджевый ноутбук в магниевом корпусе экран с узкой рамкой и IPS-матрицей, видеокарту Nvidia GT 555m, а также процессор Intel Core i7 второго поколения. В ноутбук можно установить дополнительный винчестер или SSD-диск. LG показала новый имиджевый ноутбук в магниевом корпусе Стоимость устройства неизвестна, в продаже он появится в 4 квартале 2011 года.

Treelogic показала имиджевый ридер с TFT-экраном й менять ориентацию текста и изображения в автоматическом режиме, а также мощный 2-ваттный динамик, расположенный на задней стороне устройства. Корпус ридера имеет толщину в 13 мм. Treelogic показала имиджевый ридер с TFT-экраном Устройство стоит 4 490 руб.

Hasselblad представила имиджевые зеркальные фотокамеры вание (режим предпросмотра при удаленном подключении к компьютеру и так далее). Вторая камера – это имиджевая модель H4D Ferrari Limited Edition. Она идентична вышеописанной камере, только выпо

Sony выпустила имиджевую линейку ноутбуков VAIO Компания Sony вывела в свет новую линейку ноутбуков VAIO специальной имиджевой серии Holiday 2010 Signature Collection. От обычных моделей они отличаются улучшенн

Выпущены имиджевые стереоочки В Италии изготовлены первые имиджевые стереоочки. Дочерняя компания Oakley и Ray-Ban Luxottica разработала специальный дизайн оправы и линз, чтобы 3D-очки могли бы использоваться как оптические. Кроме того, они имеют соот

Acer обновляет имиджевый нетбук Ferrari One Компания Acer планирует представить новый вариант своего имиджевого нетбука Ferrari One. В нем будет установлен другой процессор – AMD Ontario, которы

MSI выпустила имиджевый ноутбук FX600 Компания MSI представила новую модель имиджевого ноутбука FX600. Устройство оснащено 15.6-дюймовым экраном со светодиодной подсветк

Появился имиджевый радиотелефон Voxtel с Bluetooth Под брендом Voxtel представлена новая модель радиотелефона имиджевого класса Voxtel Symphony 125. Устройство представляет собой устройство, сертифициров

Sony показала новый имиджевый ноутбук пользуется видеоадаптер от ATI. Ноутбук может опционально комплектоваться Blu-ray-приводом вместо DVD-RW. В устройстве также можно увидеть контроллер беспроводной связи Wi-Fi, веб-камеру и кардридер. Имиджевый ноутбук работает под управлением 64-битной Windows 7 Home Premium или Professional. Из дополнительного предустановленного софта в нем можно увидеть офисный пакет MS Office 2010 Starte

Выбор ZOOM: лучшие имиджевые ноутбуки няет одно – привлекательный дизайн. Чтобы сравнить действительно лучших представителей компьютерного мира, будем рассматривать в сводной таблице лишь старшие модели каждой линейки. Выбор ZOOM: лучшие имиджевые ноутбуки Модель MacBook Air Dell Adamo HP Envy 15 Sony VAIO VGN-P39VRL ASUS U2E Процессор Intel Core 2 Duo (2.13 ГГц) Intel Core 2 Duo SL9600 (2.1 ГГц) Intel Core i7-720QM (1.6 ГГц) I

Как управлять имиджем ИТ-систем руководителями и специалистами могут терять рейтинг. Все вроде бы стараются, работают изо всех сил, а потом оказываются перед фактом, что их репутация хуже некуда. Даже сильная ИТ-служба может терять имидж в глазах бизнес-подразделений. Вместе с репутацией ИТ-служба теряет иммунитет к внутренним и внешним недугам - интригам, попаданию в ее ряды некачественного персонала, принятию неправильн

Новый MacBook Air: тест имиджевого ноутбука более чем достаточен для имиджевого решения. Заключение MacBook Air представляет собой один лучших имиджевых ноутбуков. Но кроме стильного внешного вида модель может похвастаться высокой произ

Любовь Рыбакова: Ритейлеры уходят от имиджевых ИТ-проектов нием продуктового предложения. CNews: А каким образом в нынешних условиях в ритейле меняется отношение к роли ИТ? Любовь Рыбакова: Общая тенденция в области ИТ для ритейловых сетей сегодня – уход от "имиджевых" проектов и фокусировка на решении насущных бизнес-задач. И это правильный подход. С нашей точки зрения, именно сейчас вложения в информационные технологии могут принести наибольший э

Nokia 8800 Carbon Arte: лучший имиджевый телефон? Имиджевые аксессуары Говоря об имиджевой технике, стоит сказать, что раньше роль статусных аксессуаров выполняли исключитель