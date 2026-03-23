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CNews ZOOM.CNews
СОБЫТИЯ
|23.03.2026
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Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM
в работе и повседневной жизни. Искусственный интеллект помогает автоматизировать рутинные задачи, ускорять обработку данных и генерировать контент — от текстов до изображений. В этой статье редакция ZOOM.CNews собрала удобные ИИ-сервисы, которые помогают анализировать данные, генерировать различный контент, вести заметки, искать информацию и многое другое.SlidePoint online SlidePoint — пол
|21.10.2023
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Что раздражает пользователей в смартфонах
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но иногда они являются источником раздражения для их обладателей. Редакция ZOOM.CNews проанализировала исследования и опросы на тему того, какие моменты раздражают пользователей в смартфонах, и выбрала основные источники негативных эмоций. Плохая батарея. Одним из гла
|08.06.2023
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У ZOOM.CNews появился стикерпак в Telegram
Стикеры в Telegram используются вместо эмодзи — их удобно вставлять в переписку, если собеседник с вами на одной волне. Редакция ZOOM.CNews протестировала свою инструкцию по созданию стикеров, задействовала дизайнера — и у нас появился авторский стикерпак в Telegram. Редакция ZOOM.CNews подготовила подробную инстр
|11.04.2023
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Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM
е песни с женским вокалом, мажорную тональность, достаточно высокую скорость (245). Честно говоря, результат нас скорее удивил, чем порадовал. Как первую строку нашей песни мы задали фразу: «Редакция ZOOM.CNews рекомендует». Сеть нам выдала что-то невразумительное. Вокал было трудно определить как женский, а текст в композиции было просто невозможно разобрать. Похоже, Melobytes еще требует
|08.08.2022
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Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM
всего? Только на практике. Для этого мы возьмем несколько коротких фраз и предложим электронным ресурсам перевести их. Первым пунктом нашего небольшого тестирования будет очень простое предложение: «ZOOM.CNews reviews the latest gadgets». То есть «ZOOM.CNews создает обзоры новейших гаджетов». Нас больше всего интересует, как электронные переводчики справятся с названием нашего сайта
|29.06.2021
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Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Siri
ировать быструю команду, таким образом полностью автоматизировав какие-то действия, которые будут запускаться фразой-триггером. Так, вместо того, чтобы просить ассистента или вручную заходить на сайт Zoom.CNews и открывать раздел «Техноблог», можно создать команду, прописав последовательность действий, и в ответ на «Привет, Siri, открой Техноблог» помощник сразу откроет нужную страницу. Но
|06.05.2021
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Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM
Bluetooth-колонка пригодится всем, кто хочет наслаждаться музыкой, где бы он не находился: в путешествии, на даче, в походе или даже дома. Редакция ZOOM.CNews выбрала лучшие беспроводные динамики в ценовой категории до 7000 рублей.Ginzzu GM-984G Производитель позиционирует Ginzzu GM-984G как устройство для вечеринок и отдыха, в том числе н
|05.02.2021
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Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует
Чтобы не вынуждать друзей и родных выставлять технику на продажу или хранить ее на антресолях в ожидании вашего визита, редакция ZOOM.CNews рассказывает, какие гаджеты рискуют оказаться абсолютно бесполезными. Дарить их стоит, пожалуй, только по предварительной договоренности – когда вы точно уверены, что человеку пригод
|23.12.2020
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Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM
k B9450 подойдет для людей, которые много путешествуют — он очень легкий (чуть меньше 1 кг) и автономный. Производитель заявляет о 24 часах работы от батареи в условиях минимальной нагрузки. В тестах ZOOM.CNews устройство продержалось 12 часов при работе в браузерах, офисных приложениях и просмотре HD-роликов, что довольно неплохо. Кстати, в комплекте идет зарядное устройство мощностью 65 В
|09.07.2020
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Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM
35 см От i7100 4. Makita UC4530A 2000 Вт 45 см От i10 300 5. Hitachi CS45Y 2000 Вт 45 см От i8 800 Источник: ZOOM.CNewsШуруповёрты с функцией дрели Выбирая на дачу шуруповёрт, мало кому хочетс
|06.07.2020
|Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM
|30.06.2020
|Лучшие сплит-системы до 30 000 рублей: выбор ZOOM
|29.06.2020
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Лучшие проточные водонагреватели: выбор ZOOM
6500 Вт/ 4,5 л/мин 27,2x15,9x11,2 см i2372 5. Zanussi SmartTap 3000 Вт/ 1,3 л/мин 10x49x6 см i2090 Источник: ZOOM.CNewsГазовые проточные водонагреватели Если дома есть газ, может быть более вы
|23.06.2020
|Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM
|12.06.2020
|Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM
|09.06.2020
|Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM
|04.06.2020
|Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM
|26.05.2020
|Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM
|25.05.2020
|Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM
|19.05.2020
|Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM
|15.05.2020
|Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM
|10.05.2020
|Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM
|07.05.2020
|Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM
|01.05.2020
|Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM
|24.04.2020
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CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают
современных зарубежных чипов начального сегмента, в частности сходных по базовым параметрам процессоров лидера отрасли, компании Intel — Atom E3940 и Core i3 7300T. К таким выводам пришла лаборатория Zoom.Cnews, получившая в свое распоряжение отечественный чип от его разработчика — «Байкал электроникс». Напомним, увидевший свет в октябре 2019 г. Baikal-M в отличие от первого чипа этой компа
|17.04.2020
|Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
|09.04.2020
|Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM
|27.03.2020
|Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM
|20.03.2020
|Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых
|18.03.2020
|Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM
|13.03.2020
|Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM
|12.03.2020
|Самые большие HDD: выбор ZOOM
|11.03.2020
|7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM
|06.03.2020
|Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM
|02.03.2020
|Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM
|28.02.2020
|Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM
|19.02.2020
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ZOOM.CNews на новой высоте: более 100 тыс. человек в сутки
Число визитов на портал за месяц в январе, по данным «Яндекс.Метрики», также оказалось рекордным – 1,8 млн. Анализ аудитории ZOOM.CNews Внутри России крупнейшими регионами по числу посетителей портала являются Москва и область (21,1%), Санкт-Петербург и область (6,84%), а также Краснодарский край, включая город Сочи
|14.02.2020
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Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM
200 i1 250 256 i3 400 i2 700 512 i5 200 i20 000 1024 i8 600 i45 000 2048 i27 000 i51 000 Источник: ZOOM.CNews Из таблицы видно, что при объёмах 128 и 256 Гбайт флэш-накопитель выгоднее внешнег
|13.02.2020
|Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM
|11.02.2020
|Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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