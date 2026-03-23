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Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews ZOOM.CNews

CNews - ZOOM.CNews

СОБЫТИЯ


23.03.2026 Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

в работе и повседневной жизни. Искусственный интеллект помогает автоматизировать рутинные задачи, ускорять обработку данных и генерировать контент — от текстов до изображений. В этой статье редакция ZOOM.CNews собрала удобные ИИ-сервисы, которые помогают анализировать данные, генерировать различный контент, вести заметки, искать информацию и многое другое.SlidePoint online SlidePoint — пол
21.10.2023 Что раздражает пользователей в смартфонах

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но иногда они являются источником раздражения для их обладателей. Редакция ZOOM.CNews проанализировала исследования и опросы на тему того, какие моменты раздражают пользователей в смартфонах, и выбрала основные источники негативных эмоций. Плохая батарея. Одним из гла
08.06.2023 У ZOOM.CNews появился стикерпак в Telegram

Стикеры в Telegram используются вместо эмодзи — их удобно вставлять в переписку, если собеседник с вами на одной волне. Редакция ZOOM.CNews протестировала свою инструкцию по созданию стикеров, задействовала дизайнера — и у нас появился авторский стикерпак в Telegram. Редакция ZOOM.CNews подготовила подробную инстр
11.04.2023 Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

е песни с женским вокалом, мажорную тональность, достаточно высокую скорость (245). Честно говоря, результат нас скорее удивил, чем порадовал. Как первую строку нашей песни мы задали фразу: «Редакция ZOOM.CNews рекомендует». Сеть нам выдала что-то невразумительное. Вокал было трудно определить как женский, а текст в композиции было просто невозможно разобрать. Похоже, Melobytes еще требует

08.08.2022 Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

всего? Только на практике. Для этого мы возьмем несколько коротких фраз и предложим электронным ресурсам перевести их. Первым пунктом нашего небольшого тестирования будет очень простое предложение: «ZOOM.CNews reviews the latest gadgets». То есть «ZOOM.CNews создает обзоры новейших гаджетов». Нас больше всего интересует, как электронные переводчики справятся с названием нашего сайта
29.06.2021 Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Siri

ировать быструю команду, таким образом полностью автоматизировав какие-то действия, которые будут запускаться фразой-триггером. Так, вместо того, чтобы просить ассистента или вручную заходить на сайт Zoom.CNews и открывать раздел «Техноблог», можно создать команду, прописав последовательность действий, и в ответ на «Привет, Siri, открой Техноблог» помощник сразу откроет нужную страницу. Но

06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM

Bluetooth-колонка пригодится всем, кто хочет наслаждаться музыкой, где бы он не находился: в путешествии, на даче, в походе или даже дома. Редакция ZOOM.CNews выбрала лучшие беспроводные динамики в ценовой категории до 7000 рублей.Ginzzu GM-984G Производитель позиционирует Ginzzu GM-984G как устройство для вечеринок и отдыха, в том числе н
05.02.2021 Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Чтобы не вынуждать друзей и родных выставлять технику на продажу или хранить ее на антресолях в ожидании вашего визита, редакция ZOOM.CNews рассказывает, какие гаджеты рискуют оказаться абсолютно бесполезными. Дарить их стоит, пожалуй, только по предварительной договоренности – когда вы точно уверены, что человеку пригод
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM

k B9450 подойдет для людей, которые много путешествуют — он очень легкий (чуть меньше 1 кг) и автономный. Производитель заявляет о 24 часах работы от батареи в условиях минимальной нагрузки. В тестах ZOOM.CNews устройство продержалось 12 часов при работе в браузерах, офисных приложениях и просмотре HD-роликов, что довольно неплохо. Кстати, в комплекте идет зарядное устройство мощностью 65 В
09.07.2020 Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

35 см От i7100 4. Makita UC4530A 2000 Вт 45 см От i10 300 5. Hitachi CS45Y 2000 Вт 45 см От i8 800 Источник: ZOOM.CNewsШуруповёрты с функцией дрели Выбирая на дачу шуруповёрт, мало кому хочетс
06.07.2020 Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM
30.06.2020 Лучшие сплит-системы до 30 000 рублей: выбор ZOOM
29.06.2020 Лучшие проточные водонагреватели: выбор ZOOM

6500 Вт/ 4,5 л/мин 27,2x15,9x11,2 см i2372 5. Zanussi SmartTap 3000 Вт/ 1,3 л/мин 10x49x6 см i2090 Источник: ZOOM.CNewsГазовые проточные водонагреватели Если дома есть газ, может быть более вы
23.06.2020 Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM
12.06.2020 Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM
09.06.2020 Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM
04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM
26.05.2020 Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM
25.05.2020 Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM
15.05.2020 Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM
10.05.2020 Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM
07.05.2020 Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают

современных зарубежных чипов начального сегмента, в частности сходных по базовым параметрам процессоров лидера отрасли, компании Intel — Atom E3940 и Core i3 7300T. К таким выводам пришла лаборатория Zoom.Cnews, получившая в свое распоряжение отечественный чип от его разработчика — «Байкал электроникс». Напомним, увидевший свет в октябре 2019 г. Baikal-M в отличие от первого чипа этой компа
17.04.2020 Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
09.04.2020 Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM
27.03.2020 Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM
20.03.2020 Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых
18.03.2020 Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM
13.03.2020 Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM
12.03.2020 Самые большие HDD: выбор ZOOM
11.03.2020 7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM
02.03.2020 Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM
28.02.2020 Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM
19.02.2020 ZOOM.CNews на новой высоте: более 100 тыс. человек в сутки

Число визитов на портал за месяц в январе, по данным «Яндекс.Метрики», также оказалось рекордным – 1,8 млн.   Анализ аудитории ZOOM.CNews Внутри России крупнейшими регионами по числу посетителей портала являются Москва и область (21,1%), Санкт-Петербург и область (6,84%), а также Краснодарский край, включая город Сочи

14.02.2020 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

200 i1 250 256 i3 400 i2 700 512 i5 200 i20 000 1024 i8 600 i45 000 2048 i27 000 i51 000 Источник: ZOOM.CNews Из таблицы видно, что при объёмах 128 и 256 Гбайт флэш-накопитель выгоднее внешнег
13.02.2020 Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM
11.02.2020 Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM

Публикаций - 1866, упоминаний - 3141

CNews и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 516
Apple Inc 13154 392
Sony 6739 315
LG Electronics 3735 274
Google LLC 12688 207
Intel Corporation 12811 201
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 192
Acer Group - Acer Inc 2776 176
Nvidia Corp 4002 173
Microsoft Corporation 25775 173
Huawei 4676 156
Lenovo Group 2446 153
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 149
Xiaomi - Сяоми 2231 134
HP Inc. 5883 128
HTC Corporation 1512 128
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 127
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 101
Canon 1439 100
Dell EMC 5180 96
Meta Platforms - Facebook 4621 88
Toshiba Corporation 2980 82
Nikon 646 80
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 80
Yandex - Яндекс 9216 78
Philips 2099 77
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 76
AMD - Advanced Micro Devices 4641 74
Siemens AG - Siemens Group 2673 73
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 67
Qualcomm Technologies 1974 67
Lenovo Motorola 3566 58
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 57
X Corp - Twitter 2938 57
VAIO 475 56
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 54
MediaTek - Ralink 595 51
Olympus 475 48
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 47
Leica Camera 282 46
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 67
Белый Ветер 365 56
Hansa - Ханса 114 55
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 51
Dyson 157 50
Россети Ленэнерго 1699 49
Miele - Миле 139 41
Haier - Candy Group - Канди 101 39
Dixis - Диксис - Dиксис 371 39
Геометрия НПО 165 37
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 35
Carl Zeiss AG 307 34
Связной ГК 1401 30
Евросеть 1421 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 26
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 25
Groupe SEB - Tefal 108 25
Beko - Beko Electronics 83 25
Совкомбанк Совесть 279 24
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 22
Braun GmbH 79 21
Kärcher - Karcher - Керхер 74 21
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 21
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 21
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 20
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
Daewoo 103 17
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 16
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 16
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 15
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 15
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 15
Bork - Борк-Ритейл 45 14
Swarovski AG 74 13
Daikin Industries 64 13
Bosch - Gaggenau 36 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 12
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
МИК - Московский инновационный кластер 185 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 105
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 94
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 19
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 10
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 8
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ЛДПР 116 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Symbian Foundation 38 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Электрокабель 13 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
FreeMove 5 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 969
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 904
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 853
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 809
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 664
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 653
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 638
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 624
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 609
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 551
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 546
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 535
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 515
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 511
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 453
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 453
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 405
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 381
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 351
Наушники - Headphones 4478 333
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 324
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 318
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 314
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 305
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 303
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 300
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 296
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 294
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 285
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 274
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 268
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 264
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 257
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 254
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 243
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 243
Аксессуары 4282 238
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 236
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 235
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 228
Google Android 15243 541
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 287
Microsoft Windows 16882 257
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 248
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 231
Apple iOS 8583 224
Apple iPhone 6 4861 169
Apple iPad 4011 131
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 131
Samsung Galaxy 1035 125
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 125
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 115
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 104
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