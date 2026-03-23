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Что раздражает пользователей в смартфонах Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но иногда они являются источником раздражения для их обладателей. Редакция ZOOM.CNews проанализировала исследования и опросы на тему того, какие моменты раздражают пользователей в смартфонах, и выбрала основные источники негативных эмоций. Плохая батарея. Одним из гла

У ZOOM.CNews появился стикерпак в Telegram Стикеры в Telegram используются вместо эмодзи — их удобно вставлять в переписку, если собеседник с вами на одной волне. Редакция ZOOM.CNews протестировала свою инструкцию по созданию стикеров, задействовала дизайнера — и у нас появился авторский стикерпак в Telegram. Редакция ZOOM.CNews подготовила подробную инстр

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM е песни с женским вокалом, мажорную тональность, достаточно высокую скорость (245). Честно говоря, результат нас скорее удивил, чем порадовал. Как первую строку нашей песни мы задали фразу: «Редакция ZOOM.CNews рекомендует». Сеть нам выдала что-то невразумительное. Вокал было трудно определить как женский, а текст в композиции было просто невозможно разобрать. Похоже, Melobytes еще требует

Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM всего? Только на практике. Для этого мы возьмем несколько коротких фраз и предложим электронным ресурсам перевести их. Первым пунктом нашего небольшого тестирования будет очень простое предложение: «ZOOM.CNews reviews the latest gadgets». То есть «ZOOM.CNews создает обзоры новейших гаджетов». Нас больше всего интересует, как электронные переводчики справятся с названием нашего сайта

Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Siri ировать быструю команду, таким образом полностью автоматизировав какие-то действия, которые будут запускаться фразой-триггером. Так, вместо того, чтобы просить ассистента или вручную заходить на сайт Zoom.CNews и открывать раздел «Техноблог», можно создать команду, прописав последовательность действий, и в ответ на «Привет, Siri, открой Техноблог» помощник сразу откроет нужную страницу. Но

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Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует Чтобы не вынуждать друзей и родных выставлять технику на продажу или хранить ее на антресолях в ожидании вашего визита, редакция ZOOM.CNews рассказывает, какие гаджеты рискуют оказаться абсолютно бесполезными. Дарить их стоит, пожалуй, только по предварительной договоренности – когда вы точно уверены, что человеку пригод

Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM k B9450 подойдет для людей, которые много путешествуют — он очень легкий (чуть меньше 1 кг) и автономный. Производитель заявляет о 24 часах работы от батареи в условиях минимальной нагрузки. В тестах ZOOM.CNews устройство продержалось 12 часов при работе в браузерах, офисных приложениях и просмотре HD-роликов, что довольно неплохо. Кстати, в комплекте идет зарядное устройство мощностью 65 В

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CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают современных зарубежных чипов начального сегмента, в частности сходных по базовым параметрам процессоров лидера отрасли, компании Intel — Atom E3940 и Core i3 7300T. К таким выводам пришла лаборатория Zoom.Cnews, получившая в свое распоряжение отечественный чип от его разработчика — «Байкал электроникс». Напомним, увидевший свет в октябре 2019 г. Baikal-M в отличие от первого чипа этой компа

ZOOM.CNews на новой высоте: более 100 тыс. человек в сутки Число визитов на портал за месяц в январе, по данным «Яндекс.Метрики», также оказалось рекордным – 1,8 млн. Анализ аудитории ZOOM.CNews Внутри России крупнейшими регионами по числу посетителей портала являются Москва и область (21,1%), Санкт-Петербург и область (6,84%), а также Краснодарский край, включая город Сочи