Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Москвы ЦНД ГКУ Центр налоговых доходов ГКУ
"Экономика данных в налоговой политике региона" Сергей Труненков, Начальник управления информационно-аналитических систем, ГКУ ЦНД, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
СОБЫТИЯ
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Труненков Сергей 35 35
|Шадаев Максут 1146 29
|Шпак Василий 263 28
|Петров Михаил 138 22
|Албычев Александр 168 19
|Лысенко Эдуард 312 18
|Чернышенко Дмитрий 575 18
|Херсонцев Алексей 93 18
|Мартынова Елена 87 18
|Хайруллин Айрат 108 18
|Петрушин Андрей 110 18
|Пугачев Павел 63 18
|Ципорин Павел 102 18
|Разумовский Дмитрий 124 18
|Свинцов Андрей 50 15
|Паршин Максим 321 14
|Слышкин Василий 129 14
|Логинов Станислав 35 13
|Сытник Андрей 24 13
|Сергеев Сергей 161 12
|Куртяник Надежда 369 12
|Черников Алексей 53 12
|Терещенко Денис 92 12
|Меджитов Тимур 85 12
|Скиба Владимир 42 12
|Сорокин Даниил 33 12
|Власов Сергей 98 12
|Казмерчук Елена 12 11
|Меденцев Константин 100 11
|Чаркин Евгений 314 11
|Натрусов Артем 312 11
|Сотин Денис 216 11
|Коптелов Андрей 116 11
|Алешкин Сергей 65 11
|Наумов Владимир 18 10
|Врацкий Андрей 165 10
|Гимранов Ринат 125 10
|Погорелова-Триппель Наталья 28 10
|Миллер Артем 11 10
|Суровцев Владимир 18 10
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 20
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
|Forrester Wave 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.