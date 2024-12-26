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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сытник Андрей



26.12.2024 Бригады скорой помощи Ленобласти обеспечили отечественными планшетами 1
14.10.2024 Ленобласть запускает новый этап проекта по поиску уязвимостей 1
01.12.2023 Ленинградская область запускает программу по поиску уязвимостей 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
03.07.2023 Госсектор России могут пересадить на подержанное «железо». Старую технику хотят допустить к госзакупкам 2
31.05.2023 Пять регионов России и «Ред софт» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ 1
25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы 1
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
23.03.2023 МТС в Ленобласти улучшила качество связи вдоль автодороги от Зеленогорска до Выборга 1
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
06.10.2022 Selectel заключил соглашение с правительством Ленобласти о развитии ИТ-инфраструктуры региона 1
02.06.2022 Ленинградская область и «МойОфис» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Сытник Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 538 5
Selectel - Селектел 385 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
Notamedia - Нотамедиа 15 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
GitHub 814 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Ростелеком 9701 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
Lenovo Group 2292 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Apple Inc 12100 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Dell EMC 5027 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
HP Inc. 5685 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Почта России ПАО 2112 1
Газпром ПАО 1342 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 13
Федеральное казначейство России 1772 13
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 13
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 13
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 13
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 7
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 7
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 7
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 6
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 3
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
ГосИнформСистемы 126 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 18
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 8
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 6
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 7 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Windows 15657 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 1
FreePik 980 1
СКБ Контур - Контур.Торги 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Selectel ЦОД 18 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Свинцов Андрей 45 14
Труненков Сергей 35 13
Чернышенко Дмитрий 565 13
Разумовский Дмитрий 121 13
Шадаев Максут 1008 13
Шпак Василий 223 13
Лысенко Эдуард 308 13
Слышкин Василий 129 13
Хайруллин Айрат 104 13
Ципорин Павел 102 13
Албычев Александр 150 13
Пугачев Павел 63 13
Петрушин Андрей 110 13
Мартынова Елена 87 13
Логинов Станислав 31 13
Херсонцев Алексей 93 13
Сорокин Даниил 33 7
Ноян Ольга 10 7
Петров Михаил 138 7
Терещенко Денис 88 7
Власов Сергей 98 7
Меджитов Тимур 85 7
Черников Алексей 53 7
Скиба Владимир 42 7
Куртяник Надежда 253 7
Казмерчук Елена 12 7
Савинов Олег 6 6
Драгунов Алексей 25 6
Чернышев Александр 11 6
Хасин Евгений 20 5
Токарева Мария 10 5
Качанов Олег 114 4
Фишер Андрей 74 4
Швырков Сергей 2 2
Ковтун Сергей 4 2
Катаева Елена 29 2
Лебедева Ольга 17 2
Тузиков Иван 6 2
Власова Марина 4 2
Звонарева Елена 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 144208 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 13
Россия - ЦФО - Калужская область 979 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 6
Россия - СЗФО - Псковская область 629 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 109 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 91 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 13 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 7
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
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Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
Энергетика - Energy - Energetically 5083 2
Аренда 2416 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 7 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Ведомости 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 14
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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