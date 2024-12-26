Сытник Андрей
Сытник Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2112 1
|Газпром ПАО 1342 1
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
|Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
|ГосИнформСистемы 126 4
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Свинцов Андрей 45 14
|Труненков Сергей 35 13
|Чернышенко Дмитрий 565 13
|Разумовский Дмитрий 121 13
|Шадаев Максут 1008 13
|Шпак Василий 223 13
|Лысенко Эдуард 308 13
|Слышкин Василий 129 13
|Хайруллин Айрат 104 13
|Ципорин Павел 102 13
|Албычев Александр 150 13
|Пугачев Павел 63 13
|Петрушин Андрей 110 13
|Мартынова Елена 87 13
|Логинов Станислав 31 13
|Херсонцев Алексей 93 13
|Сорокин Даниил 33 7
|Ноян Ольга 10 7
|Петров Михаил 138 7
|Терещенко Денис 88 7
|Власов Сергей 98 7
|Меджитов Тимур 85 7
|Черников Алексей 53 7
|Скиба Владимир 42 7
|Куртяник Надежда 253 7
|Казмерчук Елена 12 7
|Савинов Олег 6 6
|Драгунов Алексей 25 6
|Чернышев Александр 11 6
|Хасин Евгений 20 5
|Токарева Мария 10 5
|Качанов Олег 114 4
|Фишер Андрей 74 4
|Швырков Сергей 2 2
|Ковтун Сергей 4 2
|Катаева Елена 29 2
|Лебедева Ольга 17 2
|Тузиков Иван 6 2
|Власова Марина 4 2
|Звонарева Елена 19 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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