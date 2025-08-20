Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186285
ИКТ 14452
Организации 11206
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26429
Персоны 80238
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

ИКС Yadro Kvadra OS Kvadra-T Kvadra TAU

ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU

Продукты бренда KVADRA включены в Реестр Минпромторга РФ и предназначены для оборудования персональных рабочих мест в структурах госзаказчиков и у корпоративных пользователей. KVADRA входит в Группу компаний YADRO — отечественного производителя современных IT-решений: серверных систем, систем хранения данных, сетевого и коммуникационного оборудования.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.08.2025 Банки и телеком-операторы проявляют интерес к мобильному сбору биометрии на устройствах KVADRA

ерь активно используется для выездного сбора биометрии. Отраслевая встреча, организованная командой KVADRA, собрала представителей ведущих финансовых учреждений и телеком-операторов, включая Ал
05.06.2025 На планшетах Kvadra стала доступна мобильная регистрация биометрии

оператор государственной Единой биометрической системы, подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители компании Yadro. Компании будут использовать устройства Kvadra для мобильной регистрации данных, в том числе в рамках сервиса выездного сбора подтвержденной биометрии. Вместе с клиентскими устройствами Kvadra обеспечит партнеров ЦБТ из банков
05.05.2025 WorksPad и KvadraOS: новый уровень совместимости на планшете Kvadra_T

в «Группу Астра») объявила о совместимости и корректности работы WorksPad на планшетном компьютере Kvadra_T с предустановленной операционной системой KvadraOS. Об этом CNews сообщили представи
09.08.2024 Подтверждена работа программных продуктов Smart Engines на планшетах Kvadra_T

редставила свой первый планшет Kvadra_T. Устройство работает на собственной операционной системе ОС Kvadra, которая является переработанным билдом открытой версии Android на базе Android Open S
27.06.2024 В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM

изводитель серверов и систем хранения данных, в обозримой перспективе выпустит планшетный компьютер Kvadra_T на базе процессора с архитектурой RISC-V, пишут «Ведомости». Сам по себе планшет не

25.06.2024 «Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1

получить все преимущества объединенных экосистем, – отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra. – Поэтому для нас было важно интегрировать операционную систему Аврора и аппаратную п
23.05.2024 Yadro и «Аэрогрупп» займутся разработкой мультимедийных систем для российских самолетов

, разработанный нашей компанией, с привлечением технологий в том числе на базе операционной системы Kvadra, сделает доступ к мультимедиа сервису еще более удобным и приятным для пассажиров», –

23.05.2024 «Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile

овора о стратегическом партнерстве разработчиков, призванного усилить коллаборацию «Группы Астра» и Kvadra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Стороны планируют вместе оказыва
01.04.2024 Началась розничная продажа российского планшета Kvadra_T компании Yadro

dra_T на обновленной ОС kvadraOS, сообщили CNews представители Yadro. Продажи стартуют на платформе kvadra.tech. Планшет Kvadra_T доступен с 6/128 ГБ памяти, слотом для SD-карты и поддержкой LT
01.04.2024 Kvadra анонсировала продажи флагманского планшета Kvadra_T с обновленной операционной системой kvadraOS

На платформе kvadra.tech стартуют продажи планшета Kvadra_T с новым релизом предустановленной операционной
22.03.2024 «МегаФон» протестировал российский планшет Kvadra_T

ого Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония. «Технологии Kvadra — это сервисы и устройства, которые бесшовно интегрируются в жизнь человека, упрощая п
23.01.2024 Реестр российского ПО пополнился новой ОС на базе Android

nfeld и реализует функцию организации сетей передачи данных для дата-центров и корпоративных сетей. Kvadra Indigo и Kvadra Enterprise Как рассказал CNews представитель Yadro, kvadraOS со
08.09.2023 Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете»

На периферии Как стало известно CNews, российский производитель вычислительной техники Yadro начал производить клавиатуры и компьютерные мыши под принадлежащем ему брендом Kvadra. На официальном сайте компании эта периферия не представлена. Выпускаются эти клавиатуры и мыши в Китае. Возможно, именно поэтому их не найти на официальном сайте продавца, предположил с
07.07.2023 Xiaomi и iPhone больше не нужны. В России создается полностью отечественный смартфон на процессоре RISC-V

изводитель серверов и систем хранения данных, собирается начать выпуск смартфонов под новым брендом Kvadra, пишет «Коммерсант». Ранее в мае 2023 г. под таким же названием компания выпустила пла
31.05.2023 Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android

ерверов и систем хранения данных, сообщила CNews о выходе на рынок планшетных компьютеров с моделью Kvadra-T под управлением сильно кастомизированной ОС Android Open Sourse Project (AOSP). У пл
03.03.2023 СДЗ Dallas Lock и Dallas Lock 8.0-K совместимы с моноблоком Kvadra A20 и ПК Kvadra D20

) Dallas Lock 8.0-K (редакция К, версия 710) разработки и производства ООО «Конфидент» с моноблоком Kvadra A20 и персональным компьютером Kvadra D20 разработки и производства ООО «Ядро к
17.02.2023 OCS и Kvadra начали сотрудничество

OCS Distribution и Kvadra, российский производитель клиентских устройств, объявили о начале сотрудничества. В ра

Публикаций - 63, упоминаний - 130

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 632 43
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2456 14
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 351 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 482 11
Google LLC 12241 10
Ред Софт - Red Soft 987 9
ИКС 390 9
Ростелеком 10292 9
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 32 8
Apple Inc 12611 6
Samsung Electronics 10612 4
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 64 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 784 4
Merlion iRU - Деловой офис 332 4
ICL ГК 444 4
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 43 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4510 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 3
Xiaomi 1963 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 3
Lenovo Group 2359 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2097 3
Ruteq - Рутек 36 3
Digma 235 3
Huawei 4214 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 384 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 272 2
AeroGroup - АэроГрупп 2 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 2
Syntacore 27 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 485 2
Microsoft Corporation 25224 2
Yandex - Яндекс 8407 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 72 2
Intel Corporation 12528 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1019 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8154 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2687 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 258 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1280 2
РЖД - Российские железные дороги 1998 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 990 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2988 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1362 2
Кофемания 70 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 17 1
Asahi Glass 47 1
Почта России ПАО 2239 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 351 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 647 1
НСПК - Национальная система платежных карт 897 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 466 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 499 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 57 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 76 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Альфа-Банк 1863 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 529 1
ГПБ - Газпромбанк 1168 1
ПСБ - Промсвязьбанк 898 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 553 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3412 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12815 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4866 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6260 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5219 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3353 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3107 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 388 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1406 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5226 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1452 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1480 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 523 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5768 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 482 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1134 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1996 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 183 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2076 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6422 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 159 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 122 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12703 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23044 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27133 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31889 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25635 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14980 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21791 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57130 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5566 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28915 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 11
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 655 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14361 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9280 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8159 8
Моноблок - Monoblock PC 1044 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12955 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26028 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17951 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21953 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2651 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9843 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12312 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12237 6
Application store - магазин приложений 1367 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13031 6
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 452 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2161 5
ARM - Advanced RISC Machine 456 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2249 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 530 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10217 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31588 5
Google Android - приложения и разработчики 643 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2982 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12273 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5661 5
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 515 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10103 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 940 21
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 137 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2039 15
Google Android 14656 14
Linux OS 10867 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1294 9
Apple iPad 3924 8
VK RuStore - Рустор 500 7
Apple iOS 8231 6
Новые облачные технологии - МойОфис 885 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 614 5
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 91 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3427 4
Kaspersky OS 144 4
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7352 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 956 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 387 4
S8 Capital - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 15 3
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 43 3
Microsoft Windows 16302 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1157 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3434 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 361 3
Ланит - Treolan Irbis 139 3
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 3
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 2
FreePik 1419 2
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг - МВК 8 2
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 48 2
ИКС - Yadro BTS - серия базовых станций 3 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 97 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 536 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1208 2
Qtech QMP - серия смартфонов 4 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 160 2
Google Flutter 59 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 331 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 417 2
Черкасов Дмитрий 35 12
Семенов Евгений 5 3
Желтухин Вадим 61 3
Шадаев Максут 1139 3
Легостаева Светлана 96 3
Алтухов Дмитрий 46 2
Шелобков Алексей 42 2
Панченко Иван 169 2
Артемов Сергей 18 2
Шоржин Валерий 63 2
Клебанова Юлия 24 2
Бакулин Александр 19 2
Шу Заурбек 5 1
Галинский Александр 4 1
Геллерман Михаил 55 1
Епишин Олег 23 1
Махлаюк Артур 9 1
Джакония Александр 4 1
Аникин Дмитрий 65 1
Тринога Михаил 1 1
Самофеев Илья 5 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 19 1
Пайков Иван 3 1
Жарков Александр 4 1
Ворожищев Александр 3 1
Копин Вадим 4 1
Николенко Николай 11 1
Ратников Евгений 1 1
Крючков Илья 2 1
Стрельников Антон 3 1
Шустрова Наталья 18 1
Филипиди Анна 17 1
Лежнин Алексей 2 1
Мицкевич Юлия 2 1
Каржавин Денис 1 1
Рустамов Рустам 513 1
Кузнецов Сергей 161 1
Покровский Иван 131 1
Суховей Денис 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18166 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45632 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3345 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18518 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8094 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 433 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4258 5
Беларусь - Минск 673 4
Китай - Тайвань 4133 3
Финляндия - Финляндская Республика 3657 2
Россия - СКФО - Кавказский заповедник - Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова 4 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13563 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1561 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 446 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2096 1
Украина 7787 1
Германия - Федеративная Республика 12929 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 346 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1390 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2409 1
Швеция - Королевство 3671 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 994 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2640 1
Южная Корея - Республика 6851 1
Россия - УФО - Свердловская область 1724 1
Азия - Азиатский регион 5740 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54903 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10237 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25911 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3091 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51178 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5266 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6919 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31799 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15062 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17378 4
Импортозамещение - параллельный импорт 566 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7783 3
Паспорт - Паспортные данные 2725 3
Всероссийская перепись населения 185 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10719 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9640 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5304 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6224 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5274 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1698 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20327 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8099 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 415 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3733 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 397 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2483 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5942 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2274 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4238 2
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2300 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11420 1
Ergonomics - Эргономика 1684 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1342 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3710 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1229 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 54 1
Ведомости 1224 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2146 6
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
VK - Mail.ru Hi-tech 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11403 1
РИА Новости 981 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3741 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 3
CNews Mobile - рейтинг 23 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 773 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 8 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 979 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 160 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 1
CNews AWARDS - награда 547 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще