ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU

Банки и телеком-операторы проявляют интерес к мобильному сбору биометрии на устройствах KVADRA ерь активно используется для выездного сбора биометрии. Отраслевая встреча, организованная командой KVADRA, собрала представителей ведущих финансовых учреждений и телеком-операторов, включая Ал

На планшетах Kvadra стала доступна мобильная регистрация биометрии оператор государственной Единой биометрической системы, подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители компании Yadro. Компании будут использовать устройства Kvadra для мобильной регистрации данных, в том числе в рамках сервиса выездного сбора подтвержденной биометрии. Вместе с клиентскими устройствами Kvadra обеспечит партнеров ЦБТ из банков

WorksPad и KvadraOS: новый уровень совместимости на планшете Kvadra_T в «Группу Астра») объявила о совместимости и корректности работы WorksPad на планшетном компьютере Kvadra_T с предустановленной операционной системой KvadraOS. Об этом CNews сообщили представи

Подтверждена работа программных продуктов Smart Engines на планшетах Kvadra_T редставила свой первый планшет Kvadra_T. Устройство работает на собственной операционной системе ОС Kvadra, которая является переработанным билдом открытой версии Android на базе Android Open S

В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM изводитель серверов и систем хранения данных, в обозримой перспективе выпустит планшетный компьютер Kvadra_T на базе процессора с архитектурой RISC-V, пишут «Ведомости». Сам по себе планшет не

«Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1 получить все преимущества объединенных экосистем, – отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra. – Поэтому для нас было важно интегрировать операционную систему Аврора и аппаратную п

Yadro и «Аэрогрупп» займутся разработкой мультимедийных систем для российских самолетов , разработанный нашей компанией, с привлечением технологий в том числе на базе операционной системы Kvadra, сделает доступ к мультимедиа сервису еще более удобным и приятным для пассажиров», –

«Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile овора о стратегическом партнерстве разработчиков, призванного усилить коллаборацию «Группы Астра» и Kvadra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Стороны планируют вместе оказыва

Началась розничная продажа российского планшета Kvadra_T компании Yadro dra_T на обновленной ОС kvadraOS, сообщили CNews представители Yadro. Продажи стартуют на платформе kvadra.tech. Планшет Kvadra_T доступен с 6/128 ГБ памяти, слотом для SD-карты и поддержкой LT

Kvadra анонсировала продажи флагманского планшета Kvadra_T с обновленной операционной системой kvadraOS На платформе kvadra.tech стартуют продажи планшета Kvadra_T с новым релизом предустановленной операционной

«МегаФон» протестировал российский планшет Kvadra_T ого Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония. «Технологии Kvadra — это сервисы и устройства, которые бесшовно интегрируются в жизнь человека, упрощая п

Реестр российского ПО пополнился новой ОС на базе Android nfeld и реализует функцию организации сетей передачи данных для дата-центров и корпоративных сетей. Kvadra Indigo и Kvadra Enterprise Как рассказал CNews представитель Yadro, kvadraOS со

Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете» На периферии Как стало известно CNews, российский производитель вычислительной техники Yadro начал производить клавиатуры и компьютерные мыши под принадлежащем ему брендом Kvadra. На официальном сайте компании эта периферия не представлена. Выпускаются эти клавиатуры и мыши в Китае. Возможно, именно поэтому их не найти на официальном сайте продавца, предположил с

Xiaomi и iPhone больше не нужны. В России создается полностью отечественный смартфон на процессоре RISC-V изводитель серверов и систем хранения данных, собирается начать выпуск смартфонов под новым брендом Kvadra, пишет «Коммерсант». Ранее в мае 2023 г. под таким же названием компания выпустила пла

Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android ерверов и систем хранения данных, сообщила CNews о выходе на рынок планшетных компьютеров с моделью Kvadra-T под управлением сильно кастомизированной ОС Android Open Sourse Project (AOSP). У пл

СДЗ Dallas Lock и Dallas Lock 8.0-K совместимы с моноблоком Kvadra A20 и ПК Kvadra D20 ) Dallas Lock 8.0-K (редакция К, версия 710) разработки и производства ООО «Конфидент» с моноблоком Kvadra A20 и персональным компьютером Kvadra D20 разработки и производства ООО «Ядро к