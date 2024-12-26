Жарков Александр
|26.12.2024
|Бригады скорой помощи Ленобласти обеспечили отечественными планшетами 1
|14.01.2008
|В МКБ создана отказоустойчивая система на базе Oracle RAC 2
|29.05.2006
|Выборы в РАН: новобранцы в полку академиков 1
|29.05.2006
|Выборы в РАН: новобранцы в полку академиков 1
Жарков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Active Data Guard 26 1
|ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
|Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 107 1
|Месяц Геннадий 14 2
|Ротахин Николай 2 2
|Акаев Аскар 25 2
|Криушин Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.