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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жарков Александр



26.12.2024 Бригады скорой помощи Ленобласти обеспечили отечественными планшетами 1
14.01.2008 В МКБ создана отказоустойчивая система на базе Oracle RAC 2
29.05.2006 Выборы в РАН: новобранцы в полку академиков 1
29.05.2006 Выборы в РАН: новобранцы в полку академиков 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Жарков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 1
HP Inc. 5685 1
Oracle Corporation 6688 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 305 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Oracle Active Data Guard 26 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 107 1
Месяц Геннадий 14 2
Ротахин Николай 2 2
Акаев Аскар 25 2
Криушин Андрей 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Физика - Physics - область естествознания 2643 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
РАН - Российская академия наук 1870 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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