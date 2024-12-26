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Бригады скорой помощи Ленобласти обеспечили отечественными планшетами

Планшеты российского производства, работающие на операционной системе Astra Linux Mobile, передал Комитет цифрового развития Ленинградской области всем станциям скорой медицинской помощи (СМП) региона взамен старого, исчерпавшего свой ресурс оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Новые устройства — это планшеты Kvadra_T компании Yadro, разработанные с учетом российских стандартов. Они предлагают пользователям высокую производительность и безопасность и будет использоваться для оптимизации работы бригад СМП и повышения качества обслуживания граждан. Переход на российское оборудование и ПО обеспечивает защиту медицинских данных, совместимость с отечественными программными решениями, повышение импортонезависимости и цифрового суверенитета региона.

«Мы завершили импортозамещение подсистемы диспетчерской службы скорой медицинской помощи Ленинградской области, в том числе и за счет ввода в эксплуатацию современных российских планшетов. Отечественное ИТ-оборудование и ПО теперь используют все бригады скорой, а также операторы и специалисты станций СМП, находящиеся на местах. В подсистеме за 2024 г. уже принято более 480 тыс. вызовов, обслужено свыше 340 тыс. пациентов», – сказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Планшеты позволяют сотрудникам более эффективно взаимодействовать с электронными сервисами и упрощают доступ к необходимой информации в реальном времени.

«С помощью планшетов бригада получает вызов от диспетчера с данными о пациенте, в том числе адрес, телефон, жалобы, а по пути к пациенту фельдшер может ознакомиться с историей болезни человека, сведениях о хронических заболеваниях, аллергических реакциях. Это помогает делать работу операторов и бригад более быстрой и слаженной, а также повысит уровень обслуживания пациентов», – отметил председатель комитета здравоохранения Ленинградской области Александр Жарков.

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«Группа Астра» активно поддерживает медицинскую сферу в рамках программы импортозамещения, предлагая отечественные решения на базе своей операционной системы Astra Linux. Наша ОС разработана с учетом российских стандартов безопасности, что обеспечивает защиту конфиденциальной информации пациентов и медицинских данных. Она поддерживает множество российских программных продуктов, что позволяет интегрировать планшеты на ее базе в существующие информационные системы медицинских учреждений», — сказал Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра».

Оснащение компьютерной техникой автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях области ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение» регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

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