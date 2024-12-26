Солдатов Андрей
Солдатов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Бороган Ирина 7 7
|Ельцин Борис. 88 4
|Путин Владимир 3171 4
|Солдатов Алексей 98 4
|Андропов Юрий 8 3
|Старовойтов Александр 13 2
|Велихов Евгений 36 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Булгак Владимир 19 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Горбачев Михаил 33 2
|Кудрявцев Геннадий 12 2
|Калгин Евгений 2 2
|Коваль Сергей 2 2
|Нетупский Павел 3 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Солженицын Александр 12 1
|Громыко Андрей 3 1
|Селиванов Максим 27 1
|Бакиев Максим 41 1
|Волож Аркадий 251 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
|Усманов Алишер 301 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Сурков Владислав 73 1
|Лесин Михаил 28 1
|Беседа Сергей 2 1
|Платонов Алексей 22 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Гольдштейн Борис 5 1
|Бакиев Курманбек 50 1
|Янукович Виктор 57 1
|Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
|Ивашкович Мария 1 1
|Волошин Александр 13 1
|Якименко Александр 1 1
|Солдатов Александр 3 1
|Янаев Александр 1 1
|Парицкий Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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