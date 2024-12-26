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Солдатов Андрей



26.12.2024 Бригады скорой помощи Ленобласти обеспечили отечественными планшетами 1
11.11.2024 «Группа Астра» открыла новый офис в Новосибирске 1
29.10.2024 Школы и детские сады Фрунзенского района Санкт-Петербурга переходят на ПО «Группы Астра» 1
18.10.2024 Чувашия переходит на российские технологии «Группы Астра» 1
23.09.2024 «Диасофт» интегрировал автотестирование в учетные системы Росбанка и Металлинвестбанка 1
05.09.2024 ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт 1
04.09.2024 СВФУ и «Группа Астра» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ 1
13.08.2024 Администрация города Пскова переходит на отечественное ПО «Группы Астра» 1
20.03.2024 Правительство Омской области переводит инфраструктуру виртуализации на решения «Группы Астра» 1
20.12.2023 Правительство Саратовской области и «Группа Астра» усилят работу по обеспечению цифрового суверенитета региона 1
08.12.2023 «Артек» перешел с MS Exchange на RuPost 1
28.11.2023 «Электронный Сочи» перейдет на импортонезависимые решения «Группы Астра» 1
24.11.2023 «Группа Астра» и МКУ «Электронный Краснодар»: новые грани сотрудничества 1
14.09.2023 Правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет и ГК «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
13.09.2023 Дальневосточный государственный аграрный университет открывает первый на Дальнем Востоке авторизованный учебный центр ГК «Астра» на базе аграрного вуза 1
30.06.2023 Госструктуры Тувы переходят на российскую операционную систему Astra Linux 1
25.11.2022 Республика Саха (Якутия) в 2023 году планирует перевести все органы власти на ОС Astra Linux 1
19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
08.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как спецслужбы научились прослушивать интернет 1
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 1
22.01.2016 История отечественного телекома: Как прослушивали телефоны советских граждан 1
15.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: С чего начались прослушки и как уничтожили первый советский ксерокс 1
28.10.2013 Российские спецслужбы создают собственный интернет 1
07.09.2009 Генпрокуратура: в приказе о чтении переписки Минкомсвязи превысило полномочия 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Солдатов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 8
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 5
Relcom Data - Релком Дата 49 3
Yandex - Яндекс 7340 2
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 2
Xerox 1139 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Cisco Systems 5114 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
Киевстар - Kyivstar 539 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Астелит 134 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
Белтелеком - Beltelecom 94 1
Verint Systems 38 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Демос 60 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
Администрация Краснодара - Электронный Краснодар МКУ - Муниципальное казённое учреждение муниципального образования города Краснодара 9 1
Microsoft Corporation 24625 1
ИнтерЭВМ - Международный центр по информатике и электронике 7 1
Трайтек - Trytek 5 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Почта России ПАО 2112 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Резонанс НПП 370 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 8
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 12 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Президент Украины 123 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 9
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 9
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 5
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 431 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 305 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 150 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 12
Linux OS 9937 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 9
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Microsoft Windows 2000 8661 3
IBM PC DOS 37 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 54 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Google Gmail 946 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Exchange 1714 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 1
Бороган Ирина 7 7
Ельцин Борис. 88 4
Путин Владимир 3171 4
Солдатов Алексей 98 4
Андропов Юрий 8 3
Старовойтов Александр 13 2
Велихов Евгений 36 2
Рейман Леонид 1049 2
Булгак Владимир 19 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Горбачев Михаил 33 2
Кудрявцев Геннадий 12 2
Калгин Евгений 2 2
Коваль Сергей 2 2
Нетупский Павел 3 2
Мишустин Михаил 676 1
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Громыко Андрей 3 1
Селиванов Максим 27 1
Бакиев Максим 41 1
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Никифоров Николай 1136 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Сурков Владислав 73 1
Лесин Михаил 28 1
Беседа Сергей 2 1
Платонов Алексей 22 1
Лебедев Артемий 99 1
Гольдштейн Борис 5 1
Бакиев Курманбек 50 1
Янукович Виктор 57 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Ивашкович Мария 1 1
Волошин Александр 13 1
Якименко Александр 1 1
Солдатов Александр 3 1
Янаев Александр 1 1
Парицкий Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
СССР - Ленинград 109 2
Москва - Марфино 8 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
Израиль 2730 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Канада 4881 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Казахстан - Республика 5525 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Австрия - Вена 253 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Америка Латинская 1812 1
Болгария - Республика 772 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Германия - Берлин 715 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Латвия - Рига 96 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
Цензура - Свобода слово 492 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Английский язык 6634 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 348 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
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Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 1
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