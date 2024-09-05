Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Системное ПО Импортонезависимость
|

ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт

Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выступил исполнителем проекта по ИТ-трансформации госорганов Республики Татарстан. Вместе со стратегическим партнером «Группой Астра» и ICL Astra Services (совместное предприятие ICL Services и «Группы Астра», созданное для поддержки перехода на отечественное ПО на базе экосистемы вендора), компания реализует сопровождение миграции более 100 тыс. госслужащих на российское ПО и операционную систему Astra Linux.

Сегодня в 82 министерствах, ведомствах, исполнительных комитетах и органах местного самоуправления республики ведутся работы по переходу на ОС Astra Linux, во всех головных министерствах данная операционная система уже внедрена.

Общее количество установленных АРМ сейчас составляет более 50 тыс. Процесс перевода должен закончиться до 30 ноября 2024 г., что соответствует Указу Президента РФ о переходе на российское ПО до 1 января 2025 г.

В числе ключевых задач ICL Services не только сопровождение перевода на российскую ОС Astra Linux, но и оптимизация информационной безопасности и управляемости рабочих мест, а также адаптация к новой ИТ-инфраструктуре всех конечных пользователей и ИТ-специалистов госведомств, которые самостоятельно осуществляют миграцию.

HR-цифровизация: почему одного КЭДО мало
Документооборот

«Уже к 2022 г. правительство республики накопило большой опыт по импортозамещению и было готово одним из первых встать на этот путь, придерживаясь своей стратегии цифровизации. Мы прорабатывали с Минцифры РТ эту концепцию перехода на отечественный софт и были готовы к новым вызовам. Активно используя компетенции наших экспертов и поддержку «Группы Астра» и ЦЦТ РТ, чтобы сложить все компоненты в общий «пазл», мы запустили проект», – сказал генеральный директор ICL Services Руслан Вагизов.

«Проект с Республикой Татарстан – один из самых масштабных и интересных кейсов, который, я уверен, в дальнейшем можно успешно использовать и в других регионах страны. Наши продукты конкурентоспособны и надежны, специалисты обладают обширным опытом для решения самых нестандартных задач, а подход к взаимодействию с заказчиком очень гибкий. У нас сильные стратегические партнеры. Все вместе это дает нам множество преимуществ и позволяет реализовывать проекты подобного масштаба и сложности», – отметил директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Сбербанк пережил самую мощную в своей истории DDoS-атаку

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

В России создан компактный БПЛА с компьютерным зрением

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS