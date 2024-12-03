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ICL Services АйСиЭл Сервисез ДжиДиСи Сервисез Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез

ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез

ICL Services – продуктово-сервисная компания, работающая на российском и международном рынках с 2006 года. Компания состоит в реестре аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России.

Компания предлагает  спектр продуктов и услуг: от аудита, бизнес-консалтинга и проектирования до полной интеграции с информационными системами заказчиков, поставки оборудования, выполнения проектов внедрения и дальнейшего сопровождения в режиме 24/7.

 

 

 


03.12.2024 ICL Services представила два программно-аппаратных комплекса, соответствующих стандартам импортозамещения

Продуктово-сервисная компания ICL Services представила рынку два программно-аппаратных комплекса, которые соответствуют современным стандартам импортозамещения – ПАК «Управляемое офисное рабочее место» и ПАК «ЭВО». Сегодня

18.11.2024 ICL Services разработала ПАК «ЭВО» для организации рабочих мест

Продуктово-сервисная компания ICL Services разработала программно-аппаратный комплекс ЭВО, который адаптируется под задачи любого бизнеса, позволяет организовать рабочие места и модернизировать ИТ-инфраструктуру с минимальн
14.11.2024 «Ростелеком» и ICL Services связали подразделения ДГТУ с помощью российского ПО

«Ростелеком» совместно с продуктово-сервисной компанией ICL Services объединили подразделения в Донском государственном техническом университете с помощью отечественной системы для управления рабочими местами и серверами «Колибри-АРМ». Реализация пр
29.10.2024 ICL Services и Wone IT заключили партнерское соглашение

Продуктово-сервисная компания ICL Services, разработчик системы для управления рабочими местами «Колибри-АРМ», заключила партнерское соглашение с системным интегратором Wone IT. В рамках сотрудничества Wone IT сможет продви
16.10.2024 ICL Services и Lasmera подписали соглашение о сотрудничестве

Компания Lasmera, входящая в ГК IT Expert, участник российского рынка консалтинговых услуг в области ИТ-управления и цифровой трансформации, заключила партнерское соглашение с ICL Services, продуктово-сервисной компаний. Компании объединяют усилия для повышения эффективности реализации проектов по управлению ИТ-услугами и ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили пр
10.10.2024 ICL Services и EvaTeam заключили соглашение о партнерстве

Сервисно-продуктовая компания ICL Services и российский разработчик программного обеспечения EvaTeam объявляют о стратегическом партнерстве, направленном на использование экспертизы ICL Services в процессе внедрения

26.09.2024 ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры РФ

ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры РФ. Включенный в реестр ПАК состоит из оборудования от «ICL Техно», операционной системы «Ред ОС», системы централизов
26.09.2024 ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры России

Программно-аппаратный комплекс «Управляемое офисное рабочее место», разработанный экспертами сервисно-продуктовой компании ICL Services, вошел в российский реестр ПАК Минцифры России. Продукт стал первым ПАК в классе «Программно-аппаратные комплексы, созданные на машинах вычислительных электронных цифровых (клиентс
17.09.2024 ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов

Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma договорились о стратегическом сотрудничестве в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Компании
05.09.2024 ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт

Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выступил исполнителем проекта по ИТ-трансформации госорганов Республики Татарстан. Вместе со стратегическим партнером «Группой Астра» и ICL Astra Services (совмес
20.08.2024 ICL Services расширила портфолио и обновила фирменный стиль

Продуктово-сервисная компания ICL Services (входит в группу компаний ICL) объявила о проведении масштабного ребрендинга. Решение связано с расширением спектра услуг и фокусом компании не только на ИТ-сервисных проектах, но

05.08.2024 ICL Services модернизирует российскую ИТ-инфраструктуру сельскохозяйственного гиганта Syngenta

Продуктово-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) разработала автоматизированное решение для интеграции данных компании Syngenta из SAP ERP в ФГИС «Сатурн». Об этом CNews сообщили представители ICL Services

27.06.2024 ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL

Продуктово-сервисная компания ICL Services заключила партнерское соглашение с российскими ИТ-компаниями GreenData и Cleverics. В рамках сотрудничества ICL Services будет развертывать разработанное компаниями решение,
10.06.2024 ICL Services и «ГрафТех» переведут бизнес на российский аналог MS Visio

Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик программного обеспечения «ГрафТех» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компании прорабатывают стратегию импортозамещения векторного редактора

18.04.2024 ICL Services защитит ИТ-инфраструктуру заказчиков с помощью «СерчИнформ SIEM»

Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выбрал «СерчИнформ SIEM» для расширения портфеля сервисов в об
03.04.2024 ICL Services расскажет об ИТ-модернизации госорганов Татарстана на конференции CNews «Цифровизация в госсекторе 2024»

ews «Цифровизация в госсекторе 2024», посвященная ключевым вопросам обеспечения технологической модернизации государственных услуг. Как генеральный партнер мероприятия российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) поделится с участниками собственным опытом реализации передового проекта по миграции госорганов Республики Татарстан на отечественную операционную систему Astra L
18.03.2024 ICL Services и Timeweb Cloud заключили соглашение о партнерстве

ИТ-сервисная компания ICL Services и международный облачный провайдер Timeweb Cloud подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут реализовывать совместные проекты по миграции ИТ-инфраструктуры на отечественн
01.03.2024 ICL Services помогает бизнесу мигрировать на российскую почтовую систему RuPost

ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) обеспечит импортонезависимость российских организаций в области сервисов для управления корпоративной почтой. В рамках действующего партнерского соглашения с «Гру
27.02.2024 ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве

ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик ПО Orion soft подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества ICL Services уже внедряет флагманский продукт Orion soft
01.12.2023 ICL Services и «Лаборатория МБК» развивают импортозамещение почтовых сервисов в России

ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик программных продуктов «Лаборатория МБК» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Вместе компании будут реализовывать комплексны
22.11.2023 Сергей Щербаков -

Сергей Щербаков, ICL Services — как обучали ИИ, чтобы предотвратить кражи из магазинов

система видеоаналитики отслеживать подозрительные события на кассах и сигнализировать о них? Мы провели небольшой пилот, который подтвердил гипотезу: такую систему разработать можно. Сергей Щербаков, ICL Services: В ходе проекта мы выясняли, кто круче, машина или человек CNews: Расскажите подробнее о разработке системы. Cергей Щербаков: В нашей компании уже больше пяти лет существует группа
28.08.2023 ICL Services и Softline рассказали про импортозамещение пользовательских инфраструктур

Компании ICL Services и Softline в рамках стратегического партнерства провели вебинар о российской системе управления рабочими местами «Колибри-АРМ». Спикеры продемонстрировали продукт и поделились эксп
02.08.2023 ГК Softline и ICL Services подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline и ICL Services, поставщик ИТ-сервисных услуг и продуктов, объявили о заключении стратегического партнерства. Альянс компаний будет оказывать совместные услуги по технической поддержке как зарубеж
20.07.2023 ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо»

ИТ-аутсорсинговая компания ICL Services (входит в группу ICL) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений Турбо, подписали соглашение о партнерстве. В планах – реализация проектов внед
05.07.2023 ICL Services перешла на отечественную CRM от «Ланит омни»

OmniLine и ICL Services завершили внедрение новой CRM-системы. Проект занял пять месяцев. В качестве технического решения была выбрана low-code-платформа BPMSoft, собственная разработка «Ланит омни» (вход
29.06.2023 ICL Services и Bellerage заключили соглашение о партнерстве

ИТ-сервисная компания ICL Services и международный провайдер финансового консалтинга Bellerage заключили соглашение о партнерстве. Компании объединят усилия по оказанию услуг своим клиентам в соответствии с лучшими

02.03.2023 Cloud и ICL Services стали партнерами

Облачный провайдер услуг и сервисов Cloud (ООО «Облачные технологии») объявил о партнерстве с компанией ICL Services (входит в ГК ICL). В ближайших планах — совместные проекты по миграции в облачные сервисы. Сотрудничество Cloud и ICL Services поможет заказчикам оперативно решать комплексн
06.02.2023 Российский производитель ПК увольняет сотни ИТ-специалистов

ительной техники ICL увольняет сотни ИТ-специалистов. Сокращения проходят в дочерней компании ICL — ICL Services (ООО «Джидиси сервисез»). Это подразделение занимается оказанием ИТ-сервисных ус
05.09.2022 ICL Services поможет перейти на BI-решения на базе платформы «Форсайт»
16.11.2020 Дмитрий Панфилов, ICL Services: В системной интеграции важно создавать сквозные процессы с вендорами и дистрибьюторами

CNews: Дмитрий, расскажите, какой вы себе представляете системную интеграцию и чем услуги, предоставляемые в ICL Services, отличаются от предложений ваших конкурентов? Дмитрий Панфилов: Под системной интеграцией мы понимаем создание полноценных информационных систем компаний. Они состоят из элементов

08.06.2020 Почему крупные компании предпочитают технологии живым охранникам

тве, организация планировала внедрить автоматизированный комплекс систем безопасности, состоящий из видеонаблюдения, охранной сигнализации и контроля доступа. Проведением работ занимались специалисты ICL Services. Они приступили к интеграции и автоматизации систем безопасности в 2018 г. Был выполнен полный цикл проектных работ: от обследования на объекте и разработки документации до закупок
21.04.2020 Softline и ICL Services договорились о сотрудничестве на международных рынках

Softline и ICL Services подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве на глобальном рынке высоких технологий. Обладая уникальной отраслевой экспертизой, партнеры готовы объединить усилия для активн
30.01.2019 ICL Services организует поддержку ИТ-пользователей с помощью машинного обучения

ИТ-сервисная компания ICL Services разработала систему автоматической классификации инцидентов, поступающих в службу ИТ-поддержки, на основе технологий машинного обучения. Система уже успешно функционирует в одной и
21.11.2018 ICL Services рассказала об ИТ-трендах в фармацевтике на CNews Forum 2018

ИТ-компания ICL Services приняла участие в CNews Forum 2018, который прошел 8 ноября 2018 г. в Москве. В рамках мероприятия эксперты ведущих компаний российского рынка ИТ рассказали о ключевых тенденциях р
01.11.2018 ICL Services расскажет об ИТ-трендах для фарминдустрии на CNews Forum 2018

Компания ICL Services, международный центр компетенций по цифровизации бизнеса, 8 ноября примет участие в конференции Cnews — «Информационные технологии завтра». Руслан Вагизов, исполнительный директор

07.04.2016 ICL Services автоматизировала бизнес-процессы на базе DocTrix Platform

Программный продукт самарского разработчика i-Sys использован для автоматизации бизнес-процессов компании ICL Services, предоставляющей услуги профессионального ИТ-аутсорсинга в России. По оценкам ICL Services, система DocTrix Platform, использующая технологии Microsoft SharePoint, обеспечил
27.10.2014 ICL Services выходит на российский рынок ИТ-аутсорсинга

В рамках развития единого зонтичного бренда группы компаний ICL в ее составе появилось ИТ-сервисное подразделение — компания ICL Services, которая предоставляет услуги в сфере ИТ-аутсорсинга. В ее штате более 1000 человек, а возглавил компанию топ-менеджер ICL Сергей Соловьев, сообщили CNews в ГК ICL. Как подчеркнули

Публикаций - 118, упоминаний - 133

ICL Services и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 381 74
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 15
Microsoft Corporation 24625 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 10
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 10
Yandex - Яндекс 7339 9
8213 9
Softline - Софтлайн 2810 8
SAP SE 5277 8
Крок - Croc 1777 8
Diasoft - Диасофт 870 8
Naumen - Наумен 625 6
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 5
АйТи 1365 5
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 5
Fujitsu 2041 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 5
Google LLC 11775 5
Базальт СПО - BaseALT 655 5
Ред Софт - Red Soft 700 5
Ростелеком 9700 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
Mankiewicz 7 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Корус Консалтинг ГК 1217 3
АйТи - Аплана Группа компаний 173 3
Directum - Директум 1089 3
Dynatrace 56 3
Телеком-защита 53 3
Логика BPM 43 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 3
Oracle Corporation 6688 3
Citrix Systems 812 3
Inventive Retail Group 76 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 8
Новард УК - Novard 72 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 7
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
Альфа-Банк 1769 5
Почта России ПАО 2112 4
Ингосстрах СПАО 421 4
Мосэнерго ПАО 128 4
Фаберлик - Faberlic 93 4
Yves Rocher - Ив Роше 34 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
GFG - Lamoda - Купишуз 164 4
Газпром нефть 618 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 4
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ВкусВилл - Избёнка 156 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
Лента - Утконос 177 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
СДМ-Банк 63 3
OR Group - Обувь России 29 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
X5 Group - Перекрёсток 544 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
Zolla - Золла 17 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 3
Ак Барс Банк 272 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 84
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 23
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 22
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 18
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 12
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 12
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Microsoft Windows 15656 15
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НКТ - Р7-Офис 380 6
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Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 4
Microsoft Azure 1408 4
Microsoft Office 365 940 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 4
Новые облачные технологии - МойОфис 778 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Apple iOS 7809 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
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Microsoft Outlook 1390 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Ред Софт - Ред Адм 37 2
Вагизов Руслан 25 24
Соловьев Сергей 70 12
Левиков Антон 69 8
Каштанов Дмитрий 28 6
Зайцев Николай 32 6
Козлов Михаил 174 6
Мусина Галина 6 6
Игнатьев Дмитрий 8 6
Шадаев Максут 1008 5
Сирота Юрий 67 5
Быстров Константин 24 5
Сотин Денис 205 5
Попов Сергей 135 4
Алифанов Кирилл 69 4
Соколовский Александр 40 4
Аршавский Анджей 31 4
Бикташев Ильдар 10 4
Трофименко Владимир 7 4
Голицын Лев 9 4
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Готовченков Дмитрий 6 4
Шевченко Владимир 146 4
Разумовский Дмитрий 121 4
Дьячков Виктор 36 4
Мушаков Игорь 36 4
Мельников Алмаз 3 3
Леушев Андрей 73 3
Аншина Марина 78 3
Бартенева Мария 32 3
Патрин Максим 31 3
Разгуляев Валерий 18 3
Бахвалов Андрей 18 3
Александрин Андрей 15 3
Голубев Александр 18 3
Садовенко Илья 65 3
Михалев Евгений 89 3
Ковалев Сергей 25 3
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Кравченко Константин 90 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 10
Европа 21767 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Франция - Французская Республика 7845 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Казахстан - Республика 5525 4
Россия - ЦФО - Калужская область 979 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Япония 13282 4
Европа Восточная 3075 3
Индия - Bharat 5432 3
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
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Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Ближний Восток 2943 2
Великобритания - Лондон 2386 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - ЦФО - Орловская область 320 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 106 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 14
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 11
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 9
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РАН - Российская академия наук 1870 1
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TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 8
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День молодёжи - 27 июня 896 1
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ELMA DAY 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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