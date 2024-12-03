ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез

ICL Services представила два программно-аппаратных комплекса, соответствующих стандартам импортозамещения Продуктово-сервисная компания ICL Services представила рынку два программно-аппаратных комплекса, которые соответствуют современным стандартам импортозамещения – ПАК «Управляемое офисное рабочее место» и ПАК «ЭВО». Сегодня

ICL Services разработала ПАК «ЭВО» для организации рабочих мест Продуктово-сервисная компания ICL Services разработала программно-аппаратный комплекс ЭВО, который адаптируется под задачи любого бизнеса, позволяет организовать рабочие места и модернизировать ИТ-инфраструктуру с минимальн

«Ростелеком» и ICL Services связали подразделения ДГТУ с помощью российского ПО «Ростелеком» совместно с продуктово-сервисной компанией ICL Services объединили подразделения в Донском государственном техническом университете с помощью отечественной системы для управления рабочими местами и серверами «Колибри-АРМ». Реализация пр

ICL Services и Wone IT заключили партнерское соглашение Продуктово-сервисная компания ICL Services, разработчик системы для управления рабочими местами «Колибри-АРМ», заключила партнерское соглашение с системным интегратором Wone IT. В рамках сотрудничества Wone IT сможет продви

ICL Services и Lasmera подписали соглашение о сотрудничестве Компания Lasmera, входящая в ГК IT Expert, участник российского рынка консалтинговых услуг в области ИТ-управления и цифровой трансформации, заключила партнерское соглашение с ICL Services, продуктово-сервисной компаний. Компании объединяют усилия для повышения эффективности реализации проектов по управлению ИТ-услугами и ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили пр

ICL Services и EvaTeam заключили соглашение о партнерстве Сервисно-продуктовая компания ICL Services и российский разработчик программного обеспечения EvaTeam объявляют о стратегическом партнерстве, направленном на использование экспертизы ICL Services в процессе внедрения

ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры РФ ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры РФ. Включенный в реестр ПАК состоит из оборудования от «ICL Техно», операционной системы «Ред ОС», системы централизов

ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры России Программно-аппаратный комплекс «Управляемое офисное рабочее место», разработанный экспертами сервисно-продуктовой компании ICL Services, вошел в российский реестр ПАК Минцифры России. Продукт стал первым ПАК в классе «Программно-аппаратные комплексы, созданные на машинах вычислительных электронных цифровых (клиентс

ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma договорились о стратегическом сотрудничестве в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Компании

ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выступил исполнителем проекта по ИТ-трансформации госорганов Республики Татарстан. Вместе со стратегическим партнером «Группой Астра» и ICL Astra Services (совмес

ICL Services расширила портфолио и обновила фирменный стиль Продуктово-сервисная компания ICL Services (входит в группу компаний ICL) объявила о проведении масштабного ребрендинга. Решение связано с расширением спектра услуг и фокусом компании не только на ИТ-сервисных проектах, но

ICL Services модернизирует российскую ИТ-инфраструктуру сельскохозяйственного гиганта Syngenta Продуктово-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) разработала автоматизированное решение для интеграции данных компании Syngenta из SAP ERP в ФГИС «Сатурн». Об этом CNews сообщили представители ICL Services

ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL Продуктово-сервисная компания ICL Services заключила партнерское соглашение с российскими ИТ-компаниями GreenData и Cleverics. В рамках сотрудничества ICL Services будет развертывать разработанное компаниями решение,

ICL Services и «ГрафТех» переведут бизнес на российский аналог MS Visio Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик программного обеспечения «ГрафТех» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компании прорабатывают стратегию импортозамещения векторного редактора

ICL Services защитит ИТ-инфраструктуру заказчиков с помощью «СерчИнформ SIEM» Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выбрал «СерчИнформ SIEM» для расширения портфеля сервисов в об

ICL Services расскажет об ИТ-модернизации госорганов Татарстана на конференции CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» ews «Цифровизация в госсекторе 2024», посвященная ключевым вопросам обеспечения технологической модернизации государственных услуг. Как генеральный партнер мероприятия российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) поделится с участниками собственным опытом реализации передового проекта по миграции госорганов Республики Татарстан на отечественную операционную систему Astra L

ICL Services и Timeweb Cloud заключили соглашение о партнерстве ИТ-сервисная компания ICL Services и международный облачный провайдер Timeweb Cloud подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут реализовывать совместные проекты по миграции ИТ-инфраструктуры на отечественн

ICL Services помогает бизнесу мигрировать на российскую почтовую систему RuPost ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) обеспечит импортонезависимость российских организаций в области сервисов для управления корпоративной почтой. В рамках действующего партнерского соглашения с «Гру

ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик ПО Orion soft подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества ICL Services уже внедряет флагманский продукт Orion soft

ICL Services и «Лаборатория МБК» развивают импортозамещение почтовых сервисов в России ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик программных продуктов «Лаборатория МБК» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Вместе компании будут реализовывать комплексны

Сергей Щербаков - Сергей Щербаков, ICL Services — как обучали ИИ, чтобы предотвратить кражи из магазинов система видеоаналитики отслеживать подозрительные события на кассах и сигнализировать о них? Мы провели небольшой пилот, который подтвердил гипотезу: такую систему разработать можно. Сергей Щербаков, ICL Services: В ходе проекта мы выясняли, кто круче, машина или человек CNews: Расскажите подробнее о разработке системы. Cергей Щербаков: В нашей компании уже больше пяти лет существует группа

ICL Services и Softline рассказали про импортозамещение пользовательских инфраструктур Компании ICL Services и Softline в рамках стратегического партнерства провели вебинар о российской системе управления рабочими местами «Колибри-АРМ». Спикеры продемонстрировали продукт и поделились эксп

ГК Softline и ICL Services подписали соглашение о стратегическом партнерстве Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline и ICL Services, поставщик ИТ-сервисных услуг и продуктов, объявили о заключении стратегического партнерства. Альянс компаний будет оказывать совместные услуги по технической поддержке как зарубеж

ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо» ИТ-аутсорсинговая компания ICL Services (входит в группу ICL) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений Турбо, подписали соглашение о партнерстве. В планах – реализация проектов внед

ICL Services перешла на отечественную CRM от «Ланит омни» OmniLine и ICL Services завершили внедрение новой CRM-системы. Проект занял пять месяцев. В качестве технического решения была выбрана low-code-платформа BPMSoft, собственная разработка «Ланит омни» (вход

ICL Services и Bellerage заключили соглашение о партнерстве ИТ-сервисная компания ICL Services и международный провайдер финансового консалтинга Bellerage заключили соглашение о партнерстве. Компании объединят усилия по оказанию услуг своим клиентам в соответствии с лучшими

Cloud и ICL Services стали партнерами Облачный провайдер услуг и сервисов Cloud (ООО «Облачные технологии») объявил о партнерстве с компанией ICL Services (входит в ГК ICL). В ближайших планах — совместные проекты по миграции в облачные сервисы. Сотрудничество Cloud и ICL Services поможет заказчикам оперативно решать комплексн

Российский производитель ПК увольняет сотни ИТ-специалистов ительной техники ICL увольняет сотни ИТ-специалистов. Сокращения проходят в дочерней компании ICL — ICL Services (ООО «Джидиси сервисез»). Это подразделение занимается оказанием ИТ-сервисных ус

Дмитрий Панфилов, ICL Services: В системной интеграции важно создавать сквозные процессы с вендорами и дистрибьюторами CNews: Дмитрий, расскажите, какой вы себе представляете системную интеграцию и чем услуги, предоставляемые в ICL Services, отличаются от предложений ваших конкурентов? Дмитрий Панфилов: Под системной интеграцией мы понимаем создание полноценных информационных систем компаний. Они состоят из элементов

Почему крупные компании предпочитают технологии живым охранникам тве, организация планировала внедрить автоматизированный комплекс систем безопасности, состоящий из видеонаблюдения, охранной сигнализации и контроля доступа. Проведением работ занимались специалисты ICL Services. Они приступили к интеграции и автоматизации систем безопасности в 2018 г. Был выполнен полный цикл проектных работ: от обследования на объекте и разработки документации до закупок

Softline и ICL Services договорились о сотрудничестве на международных рынках Softline и ICL Services подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве на глобальном рынке высоких технологий. Обладая уникальной отраслевой экспертизой, партнеры готовы объединить усилия для активн

ICL Services организует поддержку ИТ-пользователей с помощью машинного обучения ИТ-сервисная компания ICL Services разработала систему автоматической классификации инцидентов, поступающих в службу ИТ-поддержки, на основе технологий машинного обучения. Система уже успешно функционирует в одной и

ICL Services рассказала об ИТ-трендах в фармацевтике на CNews Forum 2018 ИТ-компания ICL Services приняла участие в CNews Forum 2018, который прошел 8 ноября 2018 г. в Москве. В рамках мероприятия эксперты ведущих компаний российского рынка ИТ рассказали о ключевых тенденциях р

ICL Services расскажет об ИТ-трендах для фарминдустрии на CNews Forum 2018 Компания ICL Services, международный центр компетенций по цифровизации бизнеса, 8 ноября примет участие в конференции Cnews — «Информационные технологии завтра». Руслан Вагизов, исполнительный директор

ICL Services автоматизировала бизнес-процессы на базе DocTrix Platform Программный продукт самарского разработчика i-Sys использован для автоматизации бизнес-процессов компании ICL Services, предоставляющей услуги профессионального ИТ-аутсорсинга в России. По оценкам ICL Services, система DocTrix Platform, использующая технологии Microsoft SharePoint, обеспечил