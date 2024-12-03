ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез

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ICL Services – продуктово-сервисная компания, работающая на российском и международном рынках с 2006 года. Компания состоит в реестре аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России.
Компания предлагает спектр продуктов и услуг: от аудита, бизнес-консалтинга и проектирования до полной интеграции с информационными системами заказчиков, поставки оборудования, выполнения проектов внедрения и дальнейшего сопровождения в режиме 24/7.
|03.12.2024
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ICL Services представила два программно-аппаратных комплекса, соответствующих стандартам импортозамещения
Продуктово-сервисная компания ICL Services представила рынку два программно-аппаратных комплекса, которые соответствуют современным стандартам импортозамещения – ПАК «Управляемое офисное рабочее место» и ПАК «ЭВО». Сегодня
|18.11.2024
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ICL Services разработала ПАК «ЭВО» для организации рабочих мест
Продуктово-сервисная компания ICL Services разработала программно-аппаратный комплекс ЭВО, который адаптируется под задачи любого бизнеса, позволяет организовать рабочие места и модернизировать ИТ-инфраструктуру с минимальн
|14.11.2024
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«Ростелеком» и ICL Services связали подразделения ДГТУ с помощью российского ПО
«Ростелеком» совместно с продуктово-сервисной компанией ICL Services объединили подразделения в Донском государственном техническом университете с помощью отечественной системы для управления рабочими местами и серверами «Колибри-АРМ». Реализация пр
|29.10.2024
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ICL Services и Wone IT заключили партнерское соглашение
Продуктово-сервисная компания ICL Services, разработчик системы для управления рабочими местами «Колибри-АРМ», заключила партнерское соглашение с системным интегратором Wone IT. В рамках сотрудничества Wone IT сможет продви
|16.10.2024
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ICL Services и Lasmera подписали соглашение о сотрудничестве
Компания Lasmera, входящая в ГК IT Expert, участник российского рынка консалтинговых услуг в области ИТ-управления и цифровой трансформации, заключила партнерское соглашение с ICL Services, продуктово-сервисной компаний. Компании объединяют усилия для повышения эффективности реализации проектов по управлению ИТ-услугами и ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили пр
|10.10.2024
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ICL Services и EvaTeam заключили соглашение о партнерстве
Сервисно-продуктовая компания ICL Services и российский разработчик программного обеспечения EvaTeam объявляют о стратегическом партнерстве, направленном на использование экспертизы ICL Services в процессе внедрения
|26.09.2024
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ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры РФ
ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры РФ. Включенный в реестр ПАК состоит из оборудования от «ICL Техно», операционной системы «Ред ОС», системы централизов
|26.09.2024
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ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры России
Программно-аппаратный комплекс «Управляемое офисное рабочее место», разработанный экспертами сервисно-продуктовой компании ICL Services, вошел в российский реестр ПАК Минцифры России. Продукт стал первым ПАК в классе «Программно-аппаратные комплексы, созданные на машинах вычислительных электронных цифровых (клиентс
|17.09.2024
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ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов
Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma договорились о стратегическом сотрудничестве в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Компании
|05.09.2024
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ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт
Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выступил исполнителем проекта по ИТ-трансформации госорганов Республики Татарстан. Вместе со стратегическим партнером «Группой Астра» и ICL Astra Services (совмес
|20.08.2024
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ICL Services расширила портфолио и обновила фирменный стиль
Продуктово-сервисная компания ICL Services (входит в группу компаний ICL) объявила о проведении масштабного ребрендинга. Решение связано с расширением спектра услуг и фокусом компании не только на ИТ-сервисных проектах, но
|05.08.2024
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ICL Services модернизирует российскую ИТ-инфраструктуру сельскохозяйственного гиганта Syngenta
Продуктово-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) разработала автоматизированное решение для интеграции данных компании Syngenta из SAP ERP в ФГИС «Сатурн». Об этом CNews сообщили представители ICL Services
|27.06.2024
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ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL
Продуктово-сервисная компания ICL Services заключила партнерское соглашение с российскими ИТ-компаниями GreenData и Cleverics. В рамках сотрудничества ICL Services будет развертывать разработанное компаниями решение,
|10.06.2024
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ICL Services и «ГрафТех» переведут бизнес на российский аналог MS Visio
Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик программного обеспечения «ГрафТех» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компании прорабатывают стратегию импортозамещения векторного редактора
|18.04.2024
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ICL Services защитит ИТ-инфраструктуру заказчиков с помощью «СерчИнформ SIEM»
Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выбрал «СерчИнформ SIEM» для расширения портфеля сервисов в об
|03.04.2024
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ICL Services расскажет об ИТ-модернизации госорганов Татарстана на конференции CNews «Цифровизация в госсекторе 2024»
ews «Цифровизация в госсекторе 2024», посвященная ключевым вопросам обеспечения технологической модернизации государственных услуг. Как генеральный партнер мероприятия российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) поделится с участниками собственным опытом реализации передового проекта по миграции госорганов Республики Татарстан на отечественную операционную систему Astra L
|18.03.2024
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ICL Services и Timeweb Cloud заключили соглашение о партнерстве
ИТ-сервисная компания ICL Services и международный облачный провайдер Timeweb Cloud подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут реализовывать совместные проекты по миграции ИТ-инфраструктуры на отечественн
|01.03.2024
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ICL Services помогает бизнесу мигрировать на российскую почтовую систему RuPost
ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) обеспечит импортонезависимость российских организаций в области сервисов для управления корпоративной почтой. В рамках действующего партнерского соглашения с «Гру
|27.02.2024
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ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве
ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик ПО Orion soft подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества ICL Services уже внедряет флагманский продукт Orion soft
|01.12.2023
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ICL Services и «Лаборатория МБК» развивают импортозамещение почтовых сервисов в России
ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик программных продуктов «Лаборатория МБК» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Вместе компании будут реализовывать комплексны
|22.11.2023
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Сергей Щербаков -
Сергей Щербаков, ICL Services — как обучали ИИ, чтобы предотвратить кражи из магазинов
система видеоаналитики отслеживать подозрительные события на кассах и сигнализировать о них? Мы провели небольшой пилот, который подтвердил гипотезу: такую систему разработать можно. Сергей Щербаков, ICL Services: В ходе проекта мы выясняли, кто круче, машина или человек CNews: Расскажите подробнее о разработке системы. Cергей Щербаков: В нашей компании уже больше пяти лет существует группа
|28.08.2023
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ICL Services и Softline рассказали про импортозамещение пользовательских инфраструктур
Компании ICL Services и Softline в рамках стратегического партнерства провели вебинар о российской системе управления рабочими местами «Колибри-АРМ». Спикеры продемонстрировали продукт и поделились эксп
|02.08.2023
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ГК Softline и ICL Services подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline и ICL Services, поставщик ИТ-сервисных услуг и продуктов, объявили о заключении стратегического партнерства. Альянс компаний будет оказывать совместные услуги по технической поддержке как зарубеж
|20.07.2023
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ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо»
ИТ-аутсорсинговая компания ICL Services (входит в группу ICL) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений Турбо, подписали соглашение о партнерстве. В планах – реализация проектов внед
|05.07.2023
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ICL Services перешла на отечественную CRM от «Ланит омни»
OmniLine и ICL Services завершили внедрение новой CRM-системы. Проект занял пять месяцев. В качестве технического решения была выбрана low-code-платформа BPMSoft, собственная разработка «Ланит омни» (вход
|29.06.2023
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ICL Services и Bellerage заключили соглашение о партнерстве
ИТ-сервисная компания ICL Services и международный провайдер финансового консалтинга Bellerage заключили соглашение о партнерстве. Компании объединят усилия по оказанию услуг своим клиентам в соответствии с лучшими
|02.03.2023
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Cloud и ICL Services стали партнерами
Облачный провайдер услуг и сервисов Cloud (ООО «Облачные технологии») объявил о партнерстве с компанией ICL Services (входит в ГК ICL). В ближайших планах — совместные проекты по миграции в облачные сервисы. Сотрудничество Cloud и ICL Services поможет заказчикам оперативно решать комплексн
|06.02.2023
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Российский производитель ПК увольняет сотни ИТ-специалистов
ительной техники ICL увольняет сотни ИТ-специалистов. Сокращения проходят в дочерней компании ICL — ICL Services (ООО «Джидиси сервисез»). Это подразделение занимается оказанием ИТ-сервисных ус
|05.09.2022
|ICL Services поможет перейти на BI-решения на базе платформы «Форсайт»
|16.11.2020
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Дмитрий Панфилов, ICL Services: В системной интеграции важно создавать сквозные процессы с вендорами и дистрибьюторами
CNews: Дмитрий, расскажите, какой вы себе представляете системную интеграцию и чем услуги, предоставляемые в ICL Services, отличаются от предложений ваших конкурентов? Дмитрий Панфилов: Под системной интеграцией мы понимаем создание полноценных информационных систем компаний. Они состоят из элементов
|08.06.2020
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Почему крупные компании предпочитают технологии живым охранникам
тве, организация планировала внедрить автоматизированный комплекс систем безопасности, состоящий из видеонаблюдения, охранной сигнализации и контроля доступа. Проведением работ занимались специалисты ICL Services. Они приступили к интеграции и автоматизации систем безопасности в 2018 г. Был выполнен полный цикл проектных работ: от обследования на объекте и разработки документации до закупок
|21.04.2020
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Softline и ICL Services договорились о сотрудничестве на международных рынках
Softline и ICL Services подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве на глобальном рынке высоких технологий. Обладая уникальной отраслевой экспертизой, партнеры готовы объединить усилия для активн
|30.01.2019
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ICL Services организует поддержку ИТ-пользователей с помощью машинного обучения
ИТ-сервисная компания ICL Services разработала систему автоматической классификации инцидентов, поступающих в службу ИТ-поддержки, на основе технологий машинного обучения. Система уже успешно функционирует в одной и
|21.11.2018
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ICL Services рассказала об ИТ-трендах в фармацевтике на CNews Forum 2018
ИТ-компания ICL Services приняла участие в CNews Forum 2018, который прошел 8 ноября 2018 г. в Москве. В рамках мероприятия эксперты ведущих компаний российского рынка ИТ рассказали о ключевых тенденциях р
|01.11.2018
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ICL Services расскажет об ИТ-трендах для фарминдустрии на CNews Forum 2018
Компания ICL Services, международный центр компетенций по цифровизации бизнеса, 8 ноября примет участие в конференции Cnews — «Информационные технологии завтра». Руслан Вагизов, исполнительный директор
|07.04.2016
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ICL Services автоматизировала бизнес-процессы на базе DocTrix Platform
Программный продукт самарского разработчика i-Sys использован для автоматизации бизнес-процессов компании ICL Services, предоставляющей услуги профессионального ИТ-аутсорсинга в России. По оценкам ICL Services, система DocTrix Platform, использующая технологии Microsoft SharePoint, обеспечил
|27.10.2014
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ICL Services выходит на российский рынок ИТ-аутсорсинга
В рамках развития единого зонтичного бренда группы компаний ICL в ее составе появилось ИТ-сервисное подразделение — компания ICL Services, которая предоставляет услуги в сфере ИТ-аутсорсинга. В ее штате более 1000 человек, а возглавил компанию топ-менеджер ICL Сергей Соловьев, сообщили CNews в ГК ICL. Как подчеркнули
ICL Services и организации, системы, технологии, персоны:
|Вагизов Руслан 25 24
|Соловьев Сергей 70 12
|Левиков Антон 69 8
|Каштанов Дмитрий 28 6
|Зайцев Николай 32 6
|Козлов Михаил 174 6
|Мусина Галина 6 6
|Игнатьев Дмитрий 8 6
|Шадаев Максут 1008 5
|Сирота Юрий 67 5
|Быстров Константин 24 5
|Сотин Денис 205 5
|Попов Сергей 135 4
|Алифанов Кирилл 69 4
|Соколовский Александр 40 4
|Аршавский Анджей 31 4
|Бикташев Ильдар 10 4
|Трофименко Владимир 7 4
|Голицын Лев 9 4
|Романов Дмитрий 66 4
|Староверов Денис 14 4
|Готовченков Дмитрий 6 4
|Шевченко Владимир 146 4
|Разумовский Дмитрий 121 4
|Дьячков Виктор 36 4
|Мушаков Игорь 36 4
|Мельников Алмаз 3 3
|Леушев Андрей 73 3
|Аншина Марина 78 3
|Бартенева Мария 32 3
|Патрин Максим 31 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Бахвалов Андрей 18 3
|Александрин Андрей 15 3
|Голубев Александр 18 3
|Садовенко Илья 65 3
|Михалев Евгений 89 3
|Ковалев Сергей 25 3
|Кузнецов Андрей 67 3
|Кравченко Константин 90 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 7
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
|Из рук в руки - irr.ru 65 2
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
|Ведомости 996 1
|Открытые системы ИД 174 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
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