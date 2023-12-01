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Импортонезависимость
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ICL Services и «Лаборатория МБК» развивают импортозамещение почтовых сервисов в России

ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик программных продуктов «Лаборатория МБК» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Вместе компании будут реализовывать комплексные проекты по миграции зарубежных почтовых сервисов заказчиков ICL Services на почтовый сервер локального размещения Tegu Enterprise. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Одним из преимуществ миграции на Tegu Enterprise является то, что продукт входит в реестр отечественного ПО, соответствует требованиям ИБ и текущего законодательства России, а также совместим с любыми российскими ОС на базе Linux. Продукт включает в себя почтовую службу, сервис адресных книг и календарей, и схож по функционалу и реализации с зарубежным решением Microsoft Exchange.

«Спроектированное как высоконагруженное и отказоустойчивое, решение «Лаборатории МБК» обладает механизмом, позволяющим масштабировать кластер без остановки сервиса, а автоматическое резервирование исключает риск потери данных даже при критических сбоях. А потому сегодня Tegu Enterprise – одно из ключевых почтовых решений корпоративного уровня на отечественном рынке ПО, – сказал руководитель отдела Unix-систем и Opensource-решений ICL Services Александр Голубицын. – Уже имея в проработке более десяти сделок ежемесячно по переходу на Tegu, мы уверены, что партнерство с «Лабораторией МБК» даст отличную синергию в замещении почтовых решений».

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