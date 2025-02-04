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МБК лаб Лаборатория МБК


«Лаборатория МБК» – российская ИТ-компания, основанная в 2014 году. Имеет офисы в Москве и Севастополе. Входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний Минцифры РФ.  


04.02.2025 В почтовом сервере TEGU Enterprise появилось мультихранилище для оптимизации работы с тяжелыми базами данных 1
05.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise 1
30.10.2024 Jatoba: выбор «Лаборатории МБК» для почтовой системы TEGU Enterprise 2
29.08.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Новосибирской области 1
23.01.2024 ГК Softline объявляет об интеграции почтового сервера нового поколения Tegu от «Лаборатории МБК» в Softline Universe 2
07.12.2023 «КриптоАРМ ГОСТ» совместим с почтовым сервером TEGU 2
01.12.2023 ICL Services и «Лаборатория МБК» развивают импортозамещение почтовых сервисов в России 3
15.08.2023 ГК Softline и Tegu подписали партнерское соглашение 1
08.08.2023 Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? 1
19.07.2023 Подтверждена корректная работа почтового сервера Tegu в среде ОС Astra Linux 2
10.07.2023 Почтовые сервера TEGU Лаборатории МБК совместимы с почтовым клиентом AMail от ГК АЛМИ 2
06.07.2023 ОС «Альт Сервер 10» прошла испытания на совместимость с почтовыми серверами Tegu FreeWare, Tegu Professional и Tegu Enterprise 2
02.11.2021 Syssoft будет поставлять российский компаниям отечественный почтовый сервер Tegu 2
23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 1
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M 1
22.12.2020 «Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС» 1
09.12.2020 Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС 2
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 2

Публикаций - 18, упоминаний - 29

МБК лаб и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 658 5
Ред Софт - Red Soft 711 3
Галэкс НТЦ - Galex 37 3
Softline - Софтлайн 2826 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 2
Red Hat 1306 2
Ростелеком 9716 1
Huawei 3941 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Microsoft Corporation 24643 1
Eltex - Предприятие Элтекс 153 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 95 1
Broadcom - VMware 2365 1
Citrix Systems 813 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Google LLC 11796 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 119 1
ICL ГК 382 1
Digt - Цифровые технологии 11 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 1
Softline - Polymatica - Полиматика 174 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
Газинформсервис - ГИС 276 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 975 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 16
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1828 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 9
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On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 725 7
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1033 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11644 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2484 4
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 4
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 4
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Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 11 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10118 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 1
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Arch Linux 29 1
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Microsoft Windows 7 1979 1
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Samba 146 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9829 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2359 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1214 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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