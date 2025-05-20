TEGU Enterprise получил встроенного планировщика — альтернативу Outlook с расширенными возможностями

Компания «Лаборатория МБК» («МБК Лаб») выпустила новую версию почтового сервера TEGU Enterprise 1.52, включающую помощника планирования, календарь свободного времени и улучшенную систему синхронизации. Функции учитывают потребности крупных компаний с распределенной структурой: они автоматизируют организацию встреч, упрощают управление корпоративными ресурсами и снижают нагрузку на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб».

TEGU Enterprise 1.52 получил встроенного помощника планирования (планировщика), который превосходит по функциональности аналогичный инструмент от Microsoft Outlook. Ключевое отличие — поддержка согласования времени не только с внутренними, но и с внешними участниками. Внешним пользователям отправляется ссылка, по которой они выбирают удобные временные слоты, после чего система автоматически находит пересечение по доступности.

Планировщик позволяет бронировать как физические ресурсы (переговорные, парковки, оборудование), так и онлайн-сервисы для видеовстреч. Каждый ресурс может быть связан с конкретным офисом компании, с учетом его часового пояса и рабочего графика. Кроме того, для ресурса может быть задан скрипт на встроенном языке Littlelang, что обеспечивает интеграцию с любыми внешними системами, поддерживающими API — от ВКС-платформ и систем бронирования парковок до внутренних сервисов заказчика. Информация от ресурсов включается в итоговое календарное приглашение, рассылаемое участникам. Текст может быть произвольным — адрес переговорной, контактные данные организатора, напоминание о пропуске или инструкции по подключению. Благодаря этому помощник планирования не только автоматизирует подбор времени и ресурсов, но и формирует полную информацию, необходимую для проведения встречи.

Календарь свободного времени — еще одна функция версии 1.52 — позволяет пользователю делиться своей доступностью по персональной ссылке, например, в подписи письма. Ссылка работает без авторизации и отображает свободные временные слоты. Учитываются рабочие часы, заданные интервалы между событиями, а также часовой пояс получателя. Параметры рассчитываются автоматически, что упрощает согласование времени.

Система синхронизации календарей также была улучшена. В типовых решениях (Microsoft Outlook и других клиентах на базе iCal) все события передаются одним файлом, что приводит к постоянной пересылке устаревших данных и росту объема синхронизации. В TEGU Enterprise все данные, включая календари, хранятся в СУБД, что позволяет пользователю задать конкретный временной диапазон, в пределах которого будут синхронизироваться события и вложения. Это снижает нагрузку на клиента и сеть, ускоряет загрузку и предотвращает ошибки при переполнении календарей. При этом все события остаются на сервере и могут быть отображены при необходимости.

«Обновление TEGU Enterprise закрывает задачи, которые не решаются стандартными средствами вроде Outlook и Google Calendar. Мы внедрили уникальные функции, важные для крупных компаний и распределенных команд: автоматическое согласование с внешними участниками, календари доступности по ссылке, фильтрацию событий для ускорения работы. Это экономит время сотрудников и администраторов, а также упрощает планирование на уровне всей организации», — сказал Игорь Кальметов, генеральный директор «МБК Лаб».