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ВКС MCU Multipoint Control Unit Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим


 

 


12.11.2024 Подтверждена совместимость ВКС-платформы IVA MCU с операционной системой «Ред ОС 8»

стирование было произведено в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного в июне 2024 г. между двумя компаниями. Сертификат, выданный «Ред Софт», подтверждает корректную работу ВКС-платформы IVA MCU на «Ред ОС 8». Платформа IVA MCU — это полностью отечественное решение для корпоративной видеоконференцсвязи в формате on-premise. Оно обеспечивает безопасное взаимодействие, поддерж
28.10.2024 «ТрансТелеКом» выбрал российскую платформу видеоконференцсвязи IVA MCU

В ответ на растущую потребность в надёжных и безопасных решениях для видеоконференций компания «ТрансТелеКом» (ТТК) сделала выбор в пользу отечественной платформы видеоконференцсвязи IVA MCU от IVA Technologies. «ТрансТелеКом» перешел на платформу IVA после замены предыдущего решения от зарубежного вендора, не отвечающего новым стандартам безопасности. С помощью IVA MCU

30.07.2024 Вышла новая версия платформы IVA MCU

Компания IVA Technologies сообщила о выпуске новой версии платформы видеоконференцсвязи IVA MCU 21.0. Обновления коснулись безопасности платформы: в новую версию добавлена возможность ограничить срок жизни пароля. По его истечении система автоматически завершает все активные сессии по
25.09.2023 Сервер видеосвязи TrueConf MCU совместим с ОС Astra Linux

ексное тестирование, по итогам которого выпустили сертификат, подтверждающий совместимость TrueConf MCU 2.0 c ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Технологический стек подходит для организации з
22.06.2023 Отечественная ВКС-платформа обзавелась новыми функциями

муникаций Флагманский продукт компании – программный сервер ВКС Vinteo. Это полноценный сервер MCU (Multipoint Control Unit) на базе ОС Linux различных версий, в том числе Astra Linux. Решение

02.06.2023 TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз

онним протоколам, все такие попытки соединений будут мгновенно заблокированы контроллером. При этом ВКС-платформа во внутреннем контуре продолжит функционировать в штатном режиме, а её сетевой

19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС

нно заместить прежнее решение, построенное на продуктах компании Avaya, которая полностью прекратила свою деятельность в России. В ходе проекта осуществлена интеграция системы видеоконференцсвязи IVA MCU и сети АТС на базе платформы РТУ. В рамках запланированных мероприятий по реализации проекта особое внимание было уделено нескольким аспектам. Необходимо было обеспечить бесшовную интеграци
14.09.2022 IVA Technologies продлевает программу «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний»

IVA Technologies объявила о продлении сроков действия программы «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» до 20 декабря 2022 г. Таким образом российский разработчик платформы видеоконференцсвязи продолжает помогать компаниям и организациям сохранить привычный

04.03.2022 Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний

IVA Technologies объявляет о запуске программы поддержки российских компаний, в рамках которой готова совершенно бесплатно предоставить лицензию на отечественную платформу видеоконференцсвязи IVA MCU. Данная программа призвана помочь компаниям и организациям сохранить привычный уровень корпоративных коммуникаций в тот непростой период, когда используемые в настоящий момент зарубежные се
14.12.2021 IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС

нка, объявили о полной совместимости линейки интеллектуальных камер Jabra PanaCast для коллективной и индивидуальной работы, гарнитур и спикерфонов Jabra с российской системой видеоконференцсвязи IVA MCU. По собственным оценкам IVA Technologies, объем отечественного рынка ВКС в 2020 г. вырос до примерно $300 млн с $200 млн годом ранее. В немалой степени на это повлияла пандемия, которая вын
30.06.2021 IVA Technologies представила IVA MCU v.10

IVA Technologies анонсирует выход новой версии корпоративной платформы унифицированных коммуникаций IVA MCU v.10. Пользователи получили в свое распоряжение расширенные возможности работы с различными документами, а также «комнаты ожидания». Серьезные изменения затронули часть платформы, используе
25.01.2021 ВКС-система IVA MCU стала доступна всем российским вузам

Система видеоконференцсвязи IVA MCU включена в перечень решений, представленных на сервисной платформе НИКС (Национальная исследовательская компьютерная сеть России). Теперь отечественная ВКС, развернутая в виде полноценного

21.07.2020 Каким набором функций должны обладать решения для удаленной работы

Корпоративная платформа унифицированных коммуникаций IVA MCU — это объединение всех форм коммуникаций на единой платформе с предоставлением возможностей, не уступающих аппаратным системам видеоконференцсвязи. IVA MCU гарантирует простой и безо
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»

классический программный транскодирующий сервер для многоточечных видеоконференций — Trueconf MCU (Multipoint Control Unit), рассказали CNews в компании. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) В
08.04.2020 Сервис видеоконференцсвязи IVA MCU начал работу в Киргизии

Крупнейший в Киргизской Республике мобильный оператор связи Megacom начал предоставлять сервис видеоконференцсвязи на базе платформы IVA MCU. Услуга видеоконференцсвязи предоставляется по модели SaaS, что позволяет государственным структурам, коммерческим организациям, а также другим абонентам оператора воспользоваться сервисом

21.10.2019 «Барс груп» внедрила платформу видеоконференцсвязи IVA MCU

«Барс груп» сообщила о внедрении унифицированной корпоративной платформы IVA MCU для проведения видеоконференций и вебинаров. Платформа внедрена для обеспечения эффективного удаленного взаимодействия и интерактивного общения между сотрудниками офисов, расположенных в 17
12.03.2018 В России разработан программный сервер IVA MCU для видеоконференций

«ХайТэк» представила под брендом IVA Technologies унифицированную корпоративную платформу для видеоконференций IVA MCU. Решение IVA MCU объединяет все формы современных коммуникаций для совместной работы в режиме реального времени: сеансы видеоконференцсвязи, персональный и групповые чаты для обмена

29.04.2015 Qtech разработал систему видеоконференцсвязи

темы организован двумя различными способами: в некоторых моделях он управляется только внешним MCU (Multipoint Control Unit), в других - с помощью встроенного MCU, который позволяет осуществлят
07.12.2012 Huawei представила обновленную линейку продукции ВКС

Новый 2013 г. компания Huawei встречает кардинально обновленной линейкой продукции видеоконференцсвязи: MCU, терминалы и системы удаленного присутствия. Панорамная система удаленного присутствия TP3206 предлагает практически бесшовную панораму полного обзора. Шов между экранами уменьшен до 5,5 мм
06.09.2011 «Телигент» разработал решение для организации видеоконференций через интернет

» представила новое решение для организации и проведения видеоконференций через интернет – Teligent Multipoint Control Unit (MCU). Решение позволяет операторам связи предоставлять абонентам инт
02.09.2002 Polycom расширила возможности встроенного MCU

ила о выпуске в этом месяце версии 4.2 программного обеспечения для видеокодеков со встроенным MCU (Multipoint Control Unit - узел управления многосторонней связью) - ViewStation FX/VS 4000. В

12.07.2002 Tandberg выпустил MCU-cервер собственной разработки

Tandberg объявил о выпуске сразу нескольких новых продуктов, объединенных в единое решение Tandberg Meeting place, в состав которого входят: Новый сервер многоточечной конференц-связи (MCU); Планировщик конференций; Новая версия системы управления Tandberg; Оконечные устройства (видеокодеки) Tandberg и встроенные сервера многоточечной конференц-связи. Компания "Авикон Текноло

Публикаций - 166, упоминаний - 193

ВКС и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 398 44
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 233 42
Cisco Systems 5117 26
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1898 18
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 18
Microsoft Corporation 24645 18
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 17
VideoMost - ВидеоМост 275 17
Spirit DSP - Спирит Корп 470 15
Huawei 3942 13
Cisco Systems - Tandberg 162 12
Poly - Plantronics 136 11
LifeSize 51 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12665 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 8
ИМАГ 38 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 323 7
Oracle Corporation 6700 7
Yealink Network Technology 66 7
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 36 6
Yandex - Яндекс 7373 6
Sony 6548 6
AddPac Technology 20 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3925 5
Сател 126 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 5
Aethra 14 5
Ред Софт - Red Soft 712 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 5
ХайТэк - Hi-Tech 200 4
Neutronix - Нейтроникс 8 4
Ростелеком 9716 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 4
Polymedia - Полимедиа 138 4
TrueConf - IntegrIT - Интегрит Технологии 5 3
Apple Inc 12116 3
Google LLC 11797 3
Pexip 15 3
Цифра ГК 2433 3
Газпром ПАО 1342 3
Газпром нефть 620 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7342 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Лента - Сеть розничной торговли 2088 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 447 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Renault Groupe 159 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 198 1
AkzoNobel - АкзоНобель 9 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 1
ГПБ Белгазпромбанк 18 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 25 1
101Hotels.com 456 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 975 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11672 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4121 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 4
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 3
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
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Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
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ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 2
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Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
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IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 75 37
Linux OS 9978 34
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 27
Google Android 14023 25
Apple iOS 7823 24
Microsoft Windows 15690 22
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 21
IVA Connect 33 16
Apple macOS 2067 13
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 12
Microsoft Skype 2067 12
Microsoft Teams - MS Teams 549 10
Microsoft Outlook 1392 9
Microsoft Exchange 1716 8
МТС Линк - Vinteo Desktop 8 7
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 933 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1580 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 6
ХайТэк - ВКурсе 21 6
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 5
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 204 5
Apple iPad 3861 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 5
TrueConf Enterprise 22 5
TrueConf Room 7 4
МТС Линк - Vinteo Mobile 4 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1329 4
IVA Largo - Видеотерминал 27 4
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 4
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 4
Microsoft Skype for Business 175 4
Aethra Vega 5 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 4
IVA GPT 13 4
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 185 3
Иодковский Станислав 82 14
Одинцов Дмитрий 113 11
Готальский Михаил 95 11
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