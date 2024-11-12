Подтверждена совместимость ВКС-платформы IVA MCU с операционной системой «Ред ОС 8» стирование было произведено в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного в июне 2024 г. между двумя компаниями. Сертификат, выданный «Ред Софт», подтверждает корректную работу ВКС-платформы IVA MCU на «Ред ОС 8». Платформа IVA MCU — это полностью отечественное решение для корпоративной видеоконференцсвязи в формате on-premise. Оно обеспечивает безопасное взаимодействие, поддерж

«ТрансТелеКом» выбрал российскую платформу видеоконференцсвязи IVA MCU В ответ на растущую потребность в надёжных и безопасных решениях для видеоконференций компания «ТрансТелеКом» (ТТК) сделала выбор в пользу отечественной платформы видеоконференцсвязи IVA MCU от IVA Technologies. «ТрансТелеКом» перешел на платформу IVA после замены предыдущего решения от зарубежного вендора, не отвечающего новым стандартам безопасности. С помощью IVA MCU

Вышла новая версия платформы IVA MCU Компания IVA Technologies сообщила о выпуске новой версии платформы видеоконференцсвязи IVA MCU 21.0. Обновления коснулись безопасности платформы: в новую версию добавлена возможность ограничить срок жизни пароля. По его истечении система автоматически завершает все активные сессии по

Сервер видеосвязи TrueConf MCU совместим с ОС Astra Linux ексное тестирование, по итогам которого выпустили сертификат, подтверждающий совместимость TrueConf MCU 2.0 c ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Технологический стек подходит для организации з

Отечественная ВКС-платформа обзавелась новыми функциями муникаций Флагманский продукт компании – программный сервер ВКС Vinteo. Это полноценный сервер MCU (Multipoint Control Unit) на базе ОС Linux различных версий, в том числе Astra Linux. Решение

TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз онним протоколам, все такие попытки соединений будут мгновенно заблокированы контроллером. При этом ВКС-платформа во внутреннем контуре продолжит функционировать в штатном режиме, а её сетевой

Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС нно заместить прежнее решение, построенное на продуктах компании Avaya, которая полностью прекратила свою деятельность в России. В ходе проекта осуществлена интеграция системы видеоконференцсвязи IVA MCU и сети АТС на базе платформы РТУ. В рамках запланированных мероприятий по реализации проекта особое внимание было уделено нескольким аспектам. Необходимо было обеспечить бесшовную интеграци

IVA Technologies продлевает программу «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» IVA Technologies объявила о продлении сроков действия программы «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» до 20 декабря 2022 г. Таким образом российский разработчик платформы видеоконференцсвязи продолжает помогать компаниям и организациям сохранить привычный

Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний IVA Technologies объявляет о запуске программы поддержки российских компаний, в рамках которой готова совершенно бесплатно предоставить лицензию на отечественную платформу видеоконференцсвязи IVA MCU. Данная программа призвана помочь компаниям и организациям сохранить привычный уровень корпоративных коммуникаций в тот непростой период, когда используемые в настоящий момент зарубежные се

IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС нка, объявили о полной совместимости линейки интеллектуальных камер Jabra PanaCast для коллективной и индивидуальной работы, гарнитур и спикерфонов Jabra с российской системой видеоконференцсвязи IVA MCU. По собственным оценкам IVA Technologies, объем отечественного рынка ВКС в 2020 г. вырос до примерно $300 млн с $200 млн годом ранее. В немалой степени на это повлияла пандемия, которая вын

IVA Technologies представила IVA MCU v.10 IVA Technologies анонсирует выход новой версии корпоративной платформы унифицированных коммуникаций IVA MCU v.10. Пользователи получили в свое распоряжение расширенные возможности работы с различными документами, а также «комнаты ожидания». Серьезные изменения затронули часть платформы, используе

ВКС-система IVA MCU стала доступна всем российским вузам Система видеоконференцсвязи IVA MCU включена в перечень решений, представленных на сервисной платформе НИКС (Национальная исследовательская компьютерная сеть России). Теперь отечественная ВКС, развернутая в виде полноценного

Каким набором функций должны обладать решения для удаленной работы Корпоративная платформа унифицированных коммуникаций IVA MCU — это объединение всех форм коммуникаций на единой платформе с предоставлением возможностей, не уступающих аппаратным системам видеоконференцсвязи. IVA MCU гарантирует простой и безо

Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» классический программный транскодирующий сервер для многоточечных видеоконференций — Trueconf MCU (Multipoint Control Unit), рассказали CNews в компании. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) В

Сервис видеоконференцсвязи IVA MCU начал работу в Киргизии Крупнейший в Киргизской Республике мобильный оператор связи Megacom начал предоставлять сервис видеоконференцсвязи на базе платформы IVA MCU. Услуга видеоконференцсвязи предоставляется по модели SaaS, что позволяет государственным структурам, коммерческим организациям, а также другим абонентам оператора воспользоваться сервисом

«Барс груп» внедрила платформу видеоконференцсвязи IVA MCU «Барс груп» сообщила о внедрении унифицированной корпоративной платформы IVA MCU для проведения видеоконференций и вебинаров. Платформа внедрена для обеспечения эффективного удаленного взаимодействия и интерактивного общения между сотрудниками офисов, расположенных в 17

В России разработан программный сервер IVA MCU для видеоконференций «ХайТэк» представила под брендом IVA Technologies унифицированную корпоративную платформу для видеоконференций IVA MCU. Решение IVA MCU объединяет все формы современных коммуникаций для совместной работы в режиме реального времени: сеансы видеоконференцсвязи, персональный и групповые чаты для обмена

Qtech разработал систему видеоконференцсвязи темы организован двумя различными способами: в некоторых моделях он управляется только внешним MCU (Multipoint Control Unit), в других - с помощью встроенного MCU, который позволяет осуществлят

Huawei представила обновленную линейку продукции ВКС Новый 2013 г. компания Huawei встречает кардинально обновленной линейкой продукции видеоконференцсвязи: MCU, терминалы и системы удаленного присутствия. Панорамная система удаленного присутствия TP3206 предлагает практически бесшовную панораму полного обзора. Шов между экранами уменьшен до 5,5 мм

«Телигент» разработал решение для организации видеоконференций через интернет » представила новое решение для организации и проведения видеоконференций через интернет – Teligent Multipoint Control Unit (MCU). Решение позволяет операторам связи предоставлять абонентам инт

Polycom расширила возможности встроенного MCU ила о выпуске в этом месяце версии 4.2 программного обеспечения для видеокодеков со встроенным MCU (Multipoint Control Unit - узел управления многосторонней связью) - ViewStation FX/VS 4000. В