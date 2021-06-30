IVA Technologies представила IVA MCU v.10

IVA Technologies анонсирует выход новой версии корпоративной платформы унифицированных коммуникаций IVA MCU v.10. Пользователи получили в свое распоряжение расширенные возможности работы с различными документами, а также «комнаты ожидания». Серьезные изменения затронули часть платформы, используемую администраторами: появилась возможность одновременного подключения и настройки нескольких серверов LDAP, расширены функции настройки и администрирования системы.

Одним из нововведений стало появление в системе «комнат ожидания», куда автоматически попадают неприглашенные пользователи при попытке подключения к мероприятию. При этом друг друга они не видят, но в ожидание подключения могут настроить и проверить свое оборудование. В свою очередь у модератора конференции отображается список ожидающих, где он может быстро принять или отклонить запрос на вход.

Второе большое «пользовательское» дополнение – возможность полноценного и удобного управления папками в мероприятии. Если раньше участники конференции могли работать в хранилище только с файлами, то теперь, благодаря папкам, документы можно структурировать, а значит облегчить их поиск и в целом работу с ними.

В части системных изменений появилась возможность одновременного подключения и настройки нескольких серверов LDAP к одному логическому домену. При этом администратору платформы стало проще и удобнее контролировать их работу за счет возможности просмотра списка пользователей и расширенного информирования о возможных ошибках при работе и синхронизации. Также существенно были доработаны инструменты настройки, фильтрации пользователей и администрирования системы.

«Наша команда постоянно работает над развитием платформы IVA MCU, стремимся сделать ее лучше и удобнее для пользователей. Именно в этой версии нашли отражение как минимум два важных и наиболее заметных изменения – «комната ожидания» и расширение функционала хранилища файлов мероприятия, – отметил директор R&D-центра компании IVA Technologies Виктор Петров. – Мы очень надеемся, что пользователи нашей платформы по достоинству оценят изменения, которые призваны в первую очередь сделать работу в системе комфортной и эффективной».