Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс» Российские вендоры «ИВА» и «Вебмониторэкс» подтвердили совместимость сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU и платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One с платформой для защиты веб-приложений, микросервисов и API «Вебмониторэкс». Соответствующие сертификаты выданы по итогам

Релиз сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 24.0 ания IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU 24.0. Улучшения охватывают все клиентские приложения — веб-версию, iOS, Android и дес

IVA MCU объединила более 3 тыс. сотрудников лизинговой компании «Европлан» исимой лизинговой компании в России «Европлан» на базе сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Решение полноценно заместило

IVA MCU сегодня и завтра: как российская платформа видеконференцсвязи изменилась за год и что ждет ее впереди IVA MCU: комплексное решение для видеоконференций IVA MCU — это полнофункциональная платформа для видеоконференцсвязи, которая может работать как на серверах заказчика, так и в облачном формате. Одним из главных преимуществ системы является ее

Сервер профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU внедрен в «Транснефти» Компания IVA Technologies объявила об успешном завершении внедрения ВКС IVA MCU в «Транснефти». Проект реализован в рамках цифровой трансформации коммуникаций нефтепроводной компании «Транснефть». Основной целью проекта было создание единой централизованной пла

В топ-3 рейтинга ВКС Market.CNews попали две платформы IVA Technologies олнительные опции. В тройку лидеров вошли сразу два решения IVA Technologies: на первом месте – ВКС IVA MCU, на третьем – облачный сервис для онлайн-коммуникаций «Вкурсе». Сравнение решений про

Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU орпоративных коммуникационных решений в России, представила новую версию платформы видеоконференций IVA MCU 22. Среди обновлений — до 30 тыс. активных пользователей на сервере, шаблоны мероприя

Подтверждена совместимость ВКС-платформы IVA MCU с операционной системой «Ред ОС 8» жду двумя компаниями. Сертификат, выданный «Ред Софт», подтверждает корректную работу ВКС-платформы IVA MCU на «Ред ОС 8». Платформа IVA MCU — это полностью отечественное решение для кор

«ТрансТелеКом» выбрал российскую платформу видеоконференцсвязи IVA MCU В ответ на растущую потребность в надёжных и безопасных решениях для видеоконференций компания «ТрансТелеКом» (ТТК) сделала выбор в пользу отечественной платформы видеоконференцсвязи IVA MCU от IVA Technologies. «ТрансТелеКом» перешел на платформу IVA после замены предыдущего решения от зарубежного вендора, не отвечающего новым стандартам безопасности. С помощью IVA MCU<

Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородской области Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородс

Вышла новая версия платформы IVA MCU Компания IVA Technologies сообщила о выпуске новой версии платформы видеоконференцсвязи IVA MCU 21.0. Обновления коснулись безопасности платформы: в новую версию добавлена возможность ограничить срок жизни пароля. По его истечении система автоматически завершает все активные сесси

IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro o Enterprise Certified, Postgres Pro Certified (версии 13,14,15,16) и платформы видеоконференцсвязи IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Платформа IVA MCU — фл

IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года» стоялось награждение компаний за достижения в области внедрения и развития ИТ-технологий. Платформа IVA MCU, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «ВКС-решение года».

IVA MCU возглавила рейтинг ВКС CNews Analytics второй год подряд IVA Technologies подтвердила лидерство в области разработки решений для видеоконференцсвязи, возглавив рейтинг CNews Analytics второй год подряд. Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, созданная компанией IVA Technologies, была признана лучшей в рейтинге CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2023, который был опубликован ИТ-маркетплей

IVA MCU возглавила первый в России рейтинг ВКС Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, разработанная IVA Technologies (ООО «ИВКС»), признана лидером первого в России рейти

Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС тила свою деятельность в России. В ходе проекта осуществлена интеграция системы видеоконференцсвязи IVA MCU и сети АТС на базе платформы РТУ. В рамках запланированных мероприятий по реализации

IVA Technologies продлевает программу «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» Technologies объявила о продлении сроков действия программы «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» до 20 декабря 2022 г. Таким образом российский раз

IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу ого парламента с борта Международной космической станции принял участие Герой России, космонавт, депутат МГД Олег Артемьев. Подключение было реализовано на отечественной платформе видеоконференцсвязи IVA MCU, разработанной компанией IVA Technologies. С околоземной орбиты был представлен проект закона города Москвы «О наградах и почетных званиях города Москвы», касающийся учреждения нового п

Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний ой готова совершенно бесплатно предоставить лицензию на отечественную платформу видеоконференцсвязи IVA MCU. Данная программа призвана помочь компаниям и организациям сохранить привычный уровен

IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС в рынка, объявили о полной совместимости линейки интеллектуальных камер Jabra PanaCast для коллективной и индивидуальной работы, гарнитур и спикерфонов Jabra с российской системой видеоконференцсвязи IVA MCU. По собственным оценкам IVA Technologies, объем отечественного рынка ВКС в 2020 г. вырос до примерно $300 млн с $200 млн годом ранее. В немалой степени на это повлияла пандемия, которая

IVA Technologies представила IVA MCU v.10 IVA Technologies анонсирует выход новой версии корпоративной платформы унифицированных коммуникаций IVA MCU v.10. Пользователи получили в свое распоряжение расширенные возможности работы с различными документами, а также «комнаты ожидания». Серьезные изменения затронули часть платформы, испол

ВКС-система IVA MCU стала доступна всем российским вузам Система видеоконференцсвязи IVA MCU включена в перечень решений, представленных на сервисной платформе НИКС (Национальная исследовательская компьютерная сеть России). Теперь отечественная ВКС, развернутая в виде полноценн

Каким набором функций должны обладать решения для удаленной работы Корпоративная платформа унифицированных коммуникаций IVA MCU — это объединение всех форм коммуникаций на единой платформе с предоставлением возмож

Сервис видеоконференцсвязи IVA MCU начал работу в Киргизии Крупнейший в Киргизской Республике мобильный оператор связи Megacom начал предоставлять сервис видеоконференцсвязи на базе платформы IVA MCU. Услуга видеоконференцсвязи предоставляется по модели SaaS, что позволяет государственным структурам, коммерческим организациям, а также другим абонентам оператора воспользоваться серви

«Барс груп» внедрила платформу видеоконференцсвязи IVA MCU «Барс груп» сообщила о внедрении унифицированной корпоративной платформы IVA MCU для проведения видеоконференций и вебинаров. Платформа внедрена для обеспечения эффективного удаленного взаимодействия и интерактивного общения между сотрудниками офисов, расположенных