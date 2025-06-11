Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

IVA Technologies IVA MCU Сервер видеоконференцсвязи


Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU предназначена для полноценного защищенного взаимодействия в едином интерфейсе, обеспечивающим видео и аудиозвонки, передачу сообщений (мессенджер) и документов, возможность участия в видеоконференциях с дополнительным набором функций совместной работы. Весь функционал системы доступен ее пользователям через унифицированный клиент IVA Connect, который может работать на мобильных устройствах и ПК (в том числе под управлением российских ОС). IVA MCU обладает  запасом масштабируемости, не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК (Windows, MacOS, Astra Linux), так мобильные устройства (Android, iOS и «Аврора»).

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


11.06.2025 Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс»

Российские вендоры «ИВА» и «Вебмониторэкс» подтвердили совместимость сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU и платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One с платформой для защиты веб-приложений, микросервисов и API «Вебмониторэкс». Соответствующие сертификаты выданы по итогам
16.05.2025 Релиз сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 24.0

ания IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU 24.0. Улучшения охватывают все клиентские приложения — веб-версию, iOS, Android и дес
29.04.2025 IVA MCU объединила более 3 тыс. сотрудников лизинговой компании «Европлан»

исимой лизинговой компании в России «Европлан» на базе сервера профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Решение полноценно заместило

20.03.2025 IVA MCU сегодня и завтра: как российская платформа видеконференцсвязи изменилась за год и что ждет ее впереди

IVA MCU: комплексное решение для видеоконференций IVA MCU — это полнофункциональная платформа для видеоконференцсвязи, которая может работать как на серверах заказчика, так и в облачном формате. Одним из главных преимуществ системы является ее
06.03.2025 Сервер профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU внедрен в «Транснефти»

Компания IVA Technologies объявила об успешном завершении внедрения ВКС IVA MCU в «Транснефти». Проект реализован в рамках цифровой трансформации коммуникаций нефтепроводной компании «Транснефть». Основной целью проекта было создание единой централизованной пла
29.11.2024 В топ-3 рейтинга ВКС Market.CNews попали две платформы IVA Technologies

олнительные опции. В тройку лидеров вошли сразу два решения IVA Technologies: на первом месте – ВКС IVA MCU, на третьем – облачный сервис для онлайн-коммуникаций «Вкурсе». Сравнение решений про
18.11.2024 Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU

орпоративных коммуникационных решений в России, представила новую версию платформы видеоконференций IVA MCU 22. Среди обновлений — до 30 тыс. активных пользователей на сервере, шаблоны мероприя
12.11.2024 Подтверждена совместимость ВКС-платформы IVA MCU с операционной системой «Ред ОС 8»

жду двумя компаниями. Сертификат, выданный «Ред Софт», подтверждает корректную работу ВКС-платформы IVA MCU на «Ред ОС 8». Платформа IVA MCU — это полностью отечественное решение для кор
28.10.2024 «ТрансТелеКом» выбрал российскую платформу видеоконференцсвязи IVA MCU

В ответ на растущую потребность в надёжных и безопасных решениях для видеоконференций компания «ТрансТелеКом» (ТТК) сделала выбор в пользу отечественной платформы видеоконференцсвязи IVA MCU от IVA Technologies. «ТрансТелеКом» перешел на платформу IVA после замены предыдущего решения от зарубежного вендора, не отвечающего новым стандартам безопасности. С помощью IVA MCU<
03.09.2024 Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородской области

Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородс
30.07.2024 Вышла новая версия платформы IVA MCU

Компания IVA Technologies сообщила о выпуске новой версии платформы видеоконференцсвязи IVA MCU 21.0. Обновления коснулись безопасности платформы: в новую версию добавлена возможность ограничить срок жизни пароля. По его истечении система автоматически завершает все активные сесси
25.06.2024 IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

o Enterprise Certified, Postgres Pro Certified (версии 13,14,15,16) и платформы видеоконференцсвязи IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Платформа IVA MCU — фл
19.06.2024 IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года»

стоялось награждение компаний за достижения в области внедрения и развития ИТ-технологий. Платформа IVA MCU, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «ВКС-решение года».
14.06.2024 IVA MCU возглавила рейтинг ВКС CNews Analytics второй год подряд

IVA Technologies подтвердила лидерство в области разработки решений для видеоконференцсвязи, возглавив рейтинг CNews Analytics второй год подряд. Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, созданная компанией IVA Technologies, была признана лучшей в рейтинге CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2023, который был опубликован ИТ-маркетплей
20.11.2023 IVA MCU возглавила первый в России рейтинг ВКС

Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, разработанная IVA Technologies (ООО «ИВКС»), признана лидером первого в России рейти
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС

тила свою деятельность в России. В ходе проекта осуществлена интеграция системы видеоконференцсвязи IVA MCU и сети АТС на базе платформы РТУ. В рамках запланированных мероприятий по реализации

14.09.2022 IVA Technologies продлевает программу «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний»

Technologies объявила о продлении сроков действия программы «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» до 20 декабря 2022 г. Таким образом российский раз
24.03.2022 IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу

ого парламента с борта Международной космической станции принял участие Герой России, космонавт, депутат МГД Олег Артемьев. Подключение было реализовано на отечественной платформе видеоконференцсвязи IVA MCU, разработанной компанией IVA Technologies. С околоземной орбиты был представлен проект закона города Москвы «О наградах и почетных званиях города Москвы», касающийся учреждения нового п
04.03.2022 Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний

ой готова совершенно бесплатно предоставить лицензию на отечественную платформу видеоконференцсвязи IVA MCU. Данная программа призвана помочь компаниям и организациям сохранить привычный уровен
14.12.2021 IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС

в рынка, объявили о полной совместимости линейки интеллектуальных камер Jabra PanaCast для коллективной и индивидуальной работы, гарнитур и спикерфонов Jabra с российской системой видеоконференцсвязи IVA MCU. По собственным оценкам IVA Technologies, объем отечественного рынка ВКС в 2020 г. вырос до примерно $300 млн с $200 млн годом ранее. В немалой степени на это повлияла пандемия, которая
30.06.2021 IVA Technologies представила IVA MCU v.10

IVA Technologies анонсирует выход новой версии корпоративной платформы унифицированных коммуникаций IVA MCU v.10. Пользователи получили в свое распоряжение расширенные возможности работы с различными документами, а также «комнаты ожидания». Серьезные изменения затронули часть платформы, испол
25.01.2021 ВКС-система IVA MCU стала доступна всем российским вузам

Система видеоконференцсвязи IVA MCU включена в перечень решений, представленных на сервисной платформе НИКС (Национальная исследовательская компьютерная сеть России). Теперь отечественная ВКС, развернутая в виде полноценн
21.07.2020 Каким набором функций должны обладать решения для удаленной работы

Корпоративная платформа унифицированных коммуникаций IVA MCU — это объединение всех форм коммуникаций на единой платформе с предоставлением возмож
08.04.2020 Сервис видеоконференцсвязи IVA MCU начал работу в Киргизии

Крупнейший в Киргизской Республике мобильный оператор связи Megacom начал предоставлять сервис видеоконференцсвязи на базе платформы IVA MCU. Услуга видеоконференцсвязи предоставляется по модели SaaS, что позволяет государственным структурам, коммерческим организациям, а также другим абонентам оператора воспользоваться серви
21.10.2019 «Барс груп» внедрила платформу видеоконференцсвязи IVA MCU

«Барс груп» сообщила о внедрении унифицированной корпоративной платформы IVA MCU для проведения видеоконференций и вебинаров. Платформа внедрена для обеспечения эффективного удаленного взаимодействия и интерактивного общения между сотрудниками офисов, расположенных

12.03.2018 В России разработан программный сервер IVA MCU для видеоконференций

«ХайТэк» представила под брендом IVA Technologies унифицированную корпоративную платформу для видеоконференций IVA MCU. Решение IVA MCU объединяет все формы современных коммуникаций для совместной работы в режиме реального времени: сеансы видеоконференцсвязи, персональный и групповые чаты для обм

Публикаций - 109, упоминаний - 151

IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 316 99
Cisco Systems 5224 14
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 14
Microsoft Corporation 25242 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 12
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 505 11
ХайТэк - Hi-Tech 225 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 8
VideoMost - ВидеоМост 280 8
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 397 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 6
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 108 6
Сател 163 5
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 5
Ростех - Автоматика Концерн 1745 5
Yandex - Яндекс 8449 5
TrueConf - ТруКонф 428 5
Poly - Plantronics 140 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 4
Ростех - РТ-Информ 143 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 493 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 4
Naumen - Наумен 685 4
Ростелеком 10316 4
Diasoft - Диасофт 1024 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 3
SimbirSoft - СимбирСофт 104 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 3
Google LLC 12264 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 276 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 173 3
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 43 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 121 3
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 17 3
Газпром ЦПС 33 3
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 39 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3000 7
Лента - Сеть розничной торговли 2272 6
РЖД - Российские железные дороги 2003 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 5
Газпром нефть 670 4
ГПБ - Газпромбанк 1177 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 4
Газпром ПАО 1416 4
ПСБ - Промсвязьбанк 903 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 3
Почта России ПАО 2249 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 563 2
Транснефть 322 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 2
Ростех - Вертолеты России 175 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 263 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 246 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Superjob - Суперджоб 707 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Сафмар - Европлан - Europlan 43 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 652 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 5
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 75 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 4
Федеральное казначейство России 1879 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2005 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 2
МИК - Московский инновационный кластер 168 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 254 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Фонд Росконгресс 23 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 9 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 102
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 55
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 52
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 194 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 45
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 42
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 30
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 19
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5663 18
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1005 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 15
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 119 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 9
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 9
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4111 8
IVA Technologies - IVA Connect 38 31
ХайТэк - ВКурсе 22 19
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 15
IVA Technologies - IVA GPT 14 13
Microsoft Teams - MS Teams 618 12
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 661 11
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 10
IVA Technologies - IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-шлюз телефонии 11 10
IVA Technologies - IVA One 33 10
Apple iOS 8251 10
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 28 9
Google Android 14696 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 8
IVA Technologies - IVA Terra 13 8
Linux OS 10917 8
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 9 7
Microsoft Windows 16338 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 7
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 6
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 6
IVA Technologies - IVA MS - система управления и мониторинга 6 6
Apple macOS 2253 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 6
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 178 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1310 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 228 4
IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 8 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1215 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 633 4
IVA Technologies - IVA CV 7 3
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 208 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 3
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 2
Apple iPhone 6 4862 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 333 2
Иодковский Станислав 100 40
Смирнов Максим 61 14
Панченко Иван 175 5
Ивенев Николай 14 5
Черных Сергей 16 5
Петров Виктор 28 5
Ильягуева Ольга 5 4
Месропов Юрий 5 4
Безиев Адам 5 4
Врацкий Андрей 165 4
Телевинов Сергей 31 4
Глазков Александр 148 3
Сергеев Сергей 161 3
Албычев Александр 168 3
Федоров Алексей 128 3
Качанов Олег 120 3
Мельникова Алиса 96 3
Иванов Михаил 110 3
Шпак Василий 263 3
Белов Алексей 26 3
Шенберг Дмитрий 21 3
Безбогов Сергей 60 3
Галеев Сергей 36 3
Гулевич Руслан 32 3
Сологуб Денис 75 3
Деверилин Павел 34 3
Харитонов Дмитрий 71 3
Филимонов Антон 21 3
Мейнцер Антон 20 3
Чудинов Дмитрий 69 3
Кузякина Анна 28 3
Родыгин Евгений 3 3
Толокнов Андрей 33 3
Артюхов Сергей 63 3
Бессарабенко Александр 22 3
Винокуров Евгений 16 3
Фогельсон Виктор 46 3
Дегтев Геннадий 270 2
Вайсблюм Игорь 18 2
Попов Александр 53 2
Россия - РФ - Российская федерация 157045 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 8
Африка - Африканский регион 3572 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 6
Ближний Восток 3033 4
Украина 7796 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1570 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 3
Америка Латинская 1884 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 2
Малайзия 898 2
Новая Зеландия 731 2
Индийский океан - Персидский залив 219 2
Экваториальная Гвинея - Республика 8 2
Беларусь - Белоруссия 6033 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Грузия 1285 2
Европа 24644 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1816 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 2
Земля - планета Солнечной системы 10660 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 522 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 164 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 1
Москва - Печатники 140 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2201 1
США - Калифорния 4775 1
Азия - Азиатский регион 5751 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 9
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3136 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1718 6
Английский язык 6879 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1145 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Harvard Business Review 21 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 3
CNews Инновация года - награда 133 2
Markets&Markets Research 113 2
Мировой рынок ВКС 5 1
Gartner - Гартнер 3610 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 3
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 421 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
CNews FORUM Кейсы 280 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1217 3
CNews AWARDS - награда 549 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще