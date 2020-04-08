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Сервис видеоконференцсвязи IVA MCU начал работу в Киргизии

ПО Софт Телеком Мобильная связь ИТ в госсекторе

Крупнейший в Киргизской Республике мобильный оператор связи Megacom начал предоставлять сервис видеоконференцсвязи на базе платформы IVA MCU.

Услуга видеоконференцсвязи предоставляется по модели SaaS, что позволяет государственным структурам, коммерческим организациям, а также другим абонентам оператора воспользоваться сервисом видеоконференцсвязи, сократив при этом временные и финансовые затраты на приобретение, развертывание, настройку и обслуживание специализированного оборудования и программного обеспечения. Использование сервиса IVA MCU по модели SaaS позволяет абонентам самостоятельно устанавливать сеансы видеоконференцсвязи, для этого им требуется любое устройство: ПК, ноутбук или смартфон с доступом к интернету.

В данный момент ведется подключение двух ведомств страны – Минобразования и Минздрава. В планах компании Megacom обеспечение видеоконференцсвязью и других госструктур.

Техническая поддержка решения IVA MCU на территории Киргизской Республики осуществляется smart-оператором Telemedia Group, партнером IVA Technologies в азиатском регионе.

«Расширение географии присутствия – одно из приоритетных направлений развития нашей компании. Данный проект является прекрасным примером эффективного сотрудничества, что особенно важно в период пандемии, спровоцировавшей экспоненциальный рост спроса на услуги видеосвязи по всему миру. Мы рады, что наши зарубежные партнеры так же, как и мы осознают необходимость поддержки бизнеса в этот кризисный период и предоставляют сервис бесплатно до конца апреля 2020 г.», — сказал коммерческий директор IVA Technologies Максим Смирнов.

Российская платформа видеоконференцсвязи IVA MCU объединяет все формы современных коммуникаций и позволяет подключать к видеоконференциям участников с любых стационарных и мобильных рабочих мест. Платформа может быть использована для проведения совещаний, деловых встреч, лекций, вебинаров, презентаций, тренингов, опросов, удаленного обучения, а также для обмена файлами и сообщениями, планирования мероприятий и осуществления их записи, совместной работы с документами.



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