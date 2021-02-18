Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов елизгейта», связанному с крупнейшим в республике сотовым оператором «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). В 2016 г. Сегизбаев, возглавляя в тот период ГКНБ, продемонстрировал тогдашнему пре

Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» Новые претенденты на Megacom Власти Киргизии продолжают попытки продать крупнейшего в республике сотового оператор

Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора й Нагорной о продаже ей крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Об этом «Ачкабар» заявил директор ФУГИ Болсунбек Казаков. В сентябре 2017 г. Елена

Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы Суровый приговор бывшим топ-менеджерам Megacom Первомайский районный суд Бишкека (столица Киргизии) вынес обвинительный приговор быв

НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom НТЦ «Протей» и Entensys успешно завершили проект по запуску услуги контент-фильтрации на базе DPI-платформы для киргизского оператора связи MegaCom. Новая система стала первым совместным проектом российских компаний, позволила оператору значительно повысить уровень безопасности в сети за счет качественной URL-фильтрации и предложит

Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов» ационализации 51% акций крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Об этом представитель Фонда по управлению государственным имуществом республики (ФУ

MegaCom запустил услугу «Предоплатный роуминг» на базе решений «Петер-Сервис» Киргизский сотовый оператор MegaCom запустил услугу «Предоплатный роуминг» на базе решений «Петер-Сервис». Предоплатный роуминг позволит абонентам компании MegaCom использовать услуги роуминга за границей с большим

TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов» укцион по продаже государством 49% акций крупнейшего в Киргизии сотового оператора «Альфа-телеком» (Megacom) не состоялся. Как и в ходе предыдущей попытки продажи данного пакета акций в конце п

Оператор, созданный россиянами, обвиняется в откатах от ZTE советника гендиректора крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) Алмазбека Абекова в получении «отката» от китайского производителя телекоммуникацион

Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов» од стражей гендиректора крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) и бывшего главу Фонда национализированного имущества Азамата Мурзалиева. В феврале Г

«Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента нзий в рамках спора вокруг акций компании «Бимоком», построившую крупнейшую в Киргизии сотовую сеть Megacom. Согласно соглашению сторон, «дочка» ETH – Penwell Business – признается собственнико

Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов» ) провел обыски в офисе крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Обыски проведены в рамках возбужденного антикоррупционной службой ГКНБ и Генпрокура

В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов” дания Comment.kg, бывшего советника гендиректора сотового оператора "Альфа-телеком" (торговая марка Megacom) Раушан Рыкуновой. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ)

Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках в прошлом году работала советником гендиректора сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom), находившегося в тот момент под контролем россиян. ETH потеряла контроль над Mega

Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии госорганам и другим организациям осуществлять действия по изъятию у компании имущества сотовой сети Megacom и соответствующей торговой марки. Напомним, в июне Верховный суд Киргизии подтвердил

Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны суда Бишкека о передаче имущественного комплекса сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) в компанию «Бимоком». На этом настаивал кипрский офшор с российскими корнями Eventis

Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн ю службу национальной безопасности Киргизии документы о том, что претендующий на сотового оператора Megacom офшор Serpeus связан с Максимом, сыном свергнутого президента республики Курманбека Б

Власти Киргизии закрепились в сотовом операторе русских связистов Собрание акционеров киргизского сотового оператора «Альфа-Телеком» (торговая марка Megacom) избрало новым гендиректором бывшего главу Фонда национализированного имущества Азама

У россиян конфискуют киргизского оператора Megacom о спора вокруг крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком», работающего под брендом Megacom. Комиссия пришла к выводу о необходимости конфисковать в доход государства 100% акций

Генпрокурора Киргизии уволили из-за «взятки» от русских связистов в комментарии к указу называется скандал вокруг сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) и вовлеченность в него Байболова. Ранее для разбирательства по данному вопросу Отунб

На скандальный актив русских связистов в Киргизии появился неожиданный претендент Права на киргизскую сотовую сеть Megacom принадлежат белизскому офшору Serpeus, рассказал на пресс-конференции в Бишкеке его п

Русских связистов обвинили в подкупе генпрокурора Киргизии контроль над «Альфа-телеком». Напомним, в феврале Финансовая полиция отстранила возглавлявшего сеть Megacom с момента ее запуска Андрея Силича и его заместителя Александра Бороздина в связи с о

Милиция, прокуратура и депутаты Киргизии устроили стычку в офисе русских связистов Гражданин России Андрей Силич, возглавлявший киргизскую сотовую сеть Megacom с момента ее запуска в 2006 г., попытался вернуться в кресло гендиректора владеющей с

У русских связистов украли деньги под видом вымогательства дело в отношении главы департамента безопасности сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) Тилен-Аалы Кызалакова и советника гендиректора Эмилбека Худоярова. Прокуратура устан

Megacom национализируют и вернут русским связистам та Временного правительства о национализации 49% сотового оператора "Альфа-телеком" (торговая марка Megacom) поручила правительству перевести активы оператора в новую компанию со 100% государст

Российско-австрийского интегратора обвинили в выводе $15 млн из Киргизии Новое руководство киргизского сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom), назначенное в конце прошлой недели Министерством имущества республики, объявило об

Русских связистов изгнали из Киргизии во» и «Уклонение от уплаты налогов» гендиректору сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) Андрею Силичу и его заместителю Александру Бороздину. Об этом сообщает агентство «Фе

Компанию русских связистов подозревают в «краже» $10 млн у Киргизии ия Киргизии возбудила уголовное дело в отношении сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) и произвела обыски в его офисе, сообщает киргизское агентство «АКИ-Пресс». С заявлен

Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика ла следствие по факту незаконного завладения 51% акций сотового оператора «Бимоком» (оператора сети Megacom), принадлежавших кипрской компании с российским капиталом Eventis Telecom Holding (ET

Eventis Telecom доказал в кыргызских судах свои права на контрольный пакет оператора MegaCom онное право структур Eventis Telecom на 51% долю в уставном капитале кыргызского сотового оператора MegaCom. Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Кыргызской Республики признала Eventis

Революция вернула россиянам киргизскую связь расследования уголовного дела об отчуждении 51% акций сотового оператора «Бимоком» (торговая марка Megacom). При этом 51% акций преемника «Бимокома» - «Альфа-телеком» - были арестованы и перед

Eventis Telecom обратился к временному правительству Киргизии для защиты своих инвестиций в оператора MegaCom содействовать в реализации прав российских инвесторов и кредиторов в связи с ситуацией с оператором MegaCom, сообщает пресс-служба Eventis Telecom. Компания рассчитывает на всестороннюю и объек

Российских связистов «обокрали» киргизские чиновники владела 51% акций сотового оператора, который тогда начал предоставлять услуги под торговой маркой Megacom. Однако в 2008 г. у зарегистрированного на Кипре ETH сменились владельцы: вместо Дмит

Русские связисты требуют с бывших партнеров заплатить по долгам гизском рынке сотовой связи в 2006 году, оказывая услуги стандарта GSM 900/1800 под торговой маркой Megacom. Изначально 51% акций компании принадлежали ETH, остальное – местным инвесторам, по с

Киргизия отобрала у россиян сотового оператора труктуре говорится на сайте «Бимокома» в разделе «О компании». Бренд оператора сохранился прежним – Megacom. Сотовый оператор стандарта GSM-900/1800 «Бимоком» появился в Киргизии в начале 2006

Абонентская база MegaCom превысила 1 млн пользователей По состоянию на 1 августа 2008 г. число абонентов сотового оператора MegaCom (Кыргызстан) превысило отметку в 1 млн человек. В августе 2007 г. сеть MegaCom обслуживала 300 тыс. абонентов. Таким образом, за год абонентская база MegaCom увеличилась б

Число абонентов MegaCom превысило 500 тыс. человек 3 декабря 2007 г. состоялось подключение 500-тысячного абонента сотового оператора MegaCom (Кыргызстан). По состоянию на 1 января 2007 г. сеть MegaCom обслуживала более 150 тыс. абонентов. Таким образом, с начала текущего года абонентская база MegaCom увеличилас

Число абонентов MegaCom превысило 300 тыс. По состоянию на 1 августа 2007 года абонентская база сотового оператора MegaCom (Киргизия) впервые превысила отметку в 300 тыс. пользователей. Для того чтобы добиться таких показателей, компании потребовалось немногим более года – MegaCom начал работу 28 апр

Кыргызстан переходит на MegaCom Менее чем за год сотовый оператор Кыргызстана MegaCom сумел привлечь более 166 тыс. абонентов. Такое успешное развитие руководство компании объясняет грамотно выбранной стратегией и высоким уровнем сервиса. «Тот факт, что многие пользовате