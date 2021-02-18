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Альфа-Телеком ГК Megacom

Альфа-Телеком ГК - Megacom

СОБЫТИЯ

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18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов

елизгейта», связанному с крупнейшим в республике сотовым оператором «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). В 2016 г. Сегизбаев, возглавляя в тот период ГКНБ, продемонстрировал тогдашнему пре
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов»

Новые претенденты на Megacom Власти Киргизии продолжают попытки продать крупнейшего в республике сотового оператор
17.11.2017 Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора

й Нагорной о продаже ей крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Об этом «Ачкабар» заявил директор ФУГИ Болсунбек Казаков. В сентябре 2017 г. Елена

14.10.2016 Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы

Суровый приговор бывшим топ-менеджерам Megacom Первомайский районный суд Бишкека (столица Киргизии) вынес обвинительный приговор быв
03.03.2015 НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom

НТЦ «Протей» и Entensys успешно завершили проект по запуску услуги контент-фильтрации на базе DPI-платформы для киргизского оператора связи MegaCom. Новая система стала первым совместным проектом российских компаний, позволила оператору значительно повысить уровень безопасности в сети за счет качественной URL-фильтрации и предложит
31.07.2014 Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов»

ационализации 51% акций крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Об этом представитель Фонда по управлению государственным имуществом республики (ФУ
17.04.2013 MegaCom запустил услугу «Предоплатный роуминг» на базе решений «Петер-Сервис»

Киргизский сотовый оператор MegaCom запустил услугу «Предоплатный роуминг» на базе решений «Петер-Сервис». Предоплатный роуминг позволит абонентам компании MegaCom использовать услуги роуминга за границей с большим
24.05.2012 TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов»

укцион по продаже государством 49% акций крупнейшего в Киргизии сотового оператора «Альфа-телеком» (Megacom) не состоялся. Как и в ходе предыдущей попытки продажи данного пакета акций в конце п
17.05.2012 Оператор, созданный россиянами, обвиняется в откатах от ZTE

советника гендиректора крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) Алмазбека Абекова в получении «отката» от китайского производителя телекоммуникацион
21.03.2012 Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов»

од стражей гендиректора крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) и бывшего главу Фонда национализированного имущества Азамата Мурзалиева. В феврале Г
28.02.2012 «Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента

нзий в рамках спора вокруг акций компании «Бимоком», построившую крупнейшую в Киргизии сотовую сеть Megacom. Согласно соглашению сторон, «дочка» ETH – Penwell Business – признается собственнико
31.01.2012 Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов»

) провел обыски в офисе крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Обыски проведены в рамках возбужденного антикоррупционной службой ГКНБ и Генпрокура
10.10.2011 В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов”

дания Comment.kg, бывшего советника гендиректора сотового оператора "Альфа-телеком" (торговая марка Megacom) Раушан Рыкуновой. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ)

05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках

в прошлом году работала советником гендиректора сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom), находившегося в тот момент под контролем россиян. ETH потеряла контроль над Mega
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии

госорганам и другим организациям осуществлять действия по изъятию у компании имущества сотовой сети Megacom и соответствующей торговой марки. Напомним, в июне Верховный суд Киргизии подтвердил

23.06.2011 Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны

суда Бишкека о передаче имущественного комплекса сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) в компанию «Бимоком». На этом настаивал кипрский офшор с российскими корнями Eventis
02.06.2011 Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн

ю службу национальной безопасности Киргизии документы о том, что претендующий на сотового оператора Megacom офшор Serpeus связан с Максимом, сыном свергнутого президента республики Курманбека Б
30.05.2011 Власти Киргизии закрепились в сотовом операторе русских связистов

Собрание акционеров киргизского сотового оператора «Альфа-Телеком» (торговая марка Megacom) избрало новым гендиректором бывшего главу Фонда национализированного имущества Азама
06.04.2011 У россиян конфискуют киргизского оператора Megacom

о спора вокруг крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком», работающего под брендом Megacom. Комиссия пришла к выводу о необходимости конфисковать в доход государства 100% акций
31.03.2011 Генпрокурора Киргизии уволили из-за «взятки» от русских связистов

в комментарии к указу называется скандал вокруг сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) и вовлеченность в него Байболова. Ранее для разбирательства по данному вопросу Отунб
18.03.2011 На скандальный актив русских связистов в Киргизии появился неожиданный претендент

Права на киргизскую сотовую сеть Megacom принадлежат белизскому офшору Serpeus, рассказал на пресс-конференции в Бишкеке его п
17.03.2011 Русских связистов обвинили в подкупе генпрокурора Киргизии

контроль над «Альфа-телеком». Напомним, в феврале Финансовая полиция отстранила возглавлявшего сеть Megacom с момента ее запуска Андрея Силича и его заместителя Александра Бороздина в связи с о
16.03.2011 Милиция, прокуратура и депутаты Киргизии устроили стычку в офисе русских связистов

Гражданин России Андрей Силич, возглавлявший киргизскую сотовую сеть Megacom с момента ее запуска в 2006 г., попытался вернуться в кресло гендиректора владеющей с
14.03.2011 У русских связистов украли деньги под видом вымогательства

дело в отношении главы департамента безопасности сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) Тилен-Аалы Кызалакова и советника гендиректора Эмилбека Худоярова. Прокуратура устан
17.02.2011 Megacom национализируют и вернут русским связистам

та Временного правительства о национализации 49% сотового оператора "Альфа-телеком" (торговая марка Megacom) поручила правительству перевести активы оператора в новую компанию со 100% государст
10.02.2011 Российско-австрийского интегратора обвинили в выводе $15 млн из Киргизии

Новое руководство киргизского сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom), назначенное в конце прошлой недели Министерством имущества республики, объявило об

07.02.2011 Русских связистов изгнали из Киргизии

во» и «Уклонение от уплаты налогов» гендиректору сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) Андрею Силичу и его заместителю Александру Бороздину. Об этом сообщает агентство «Фе
28.01.2011 Компанию русских связистов подозревают в «краже» $10 млн у Киргизии

ия Киргизии возбудила уголовное дело в отношении сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) и произвела обыски в его офисе, сообщает киргизское агентство «АКИ-Пресс». С заявлен
20.12.2010 Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика

ла следствие по факту незаконного завладения 51% акций сотового оператора «Бимоком» (оператора сети Megacom), принадлежавших кипрской компании с российским капиталом Eventis Telecom Holding (ET
11.08.2010 Eventis Telecom доказал в кыргызских судах свои права на контрольный пакет оператора MegaCom

онное право структур Eventis Telecom на 51% долю в уставном капитале кыргызского сотового оператора MegaCom. Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Кыргызской Республики признала Eventis
09.06.2010 Революция вернула россиянам киргизскую связь

расследования уголовного дела об отчуждении 51% акций сотового оператора «Бимоком» (торговая марка Megacom). При этом 51% акций преемника «Бимокома» - «Альфа-телеком» - были арестованы и перед
16.04.2010 Eventis Telecom обратился к временному правительству Киргизии для защиты своих инвестиций в оператора MegaCom

содействовать в реализации прав российских инвесторов и кредиторов в связи с ситуацией с оператором MegaCom, сообщает пресс-служба Eventis Telecom. Компания рассчитывает на всестороннюю и объек
12.03.2010 Российских связистов «обокрали» киргизские чиновники

владела 51% акций сотового оператора, который тогда начал предоставлять услуги под торговой маркой Megacom. Однако в 2008 г. у зарегистрированного на Кипре ETH сменились владельцы: вместо Дмит
19.11.2009 Русские связисты требуют с бывших партнеров заплатить по долгам

гизском рынке сотовой связи в 2006 году, оказывая услуги стандарта GSM 900/1800 под торговой маркой Megacom. Изначально 51% акций компании принадлежали ETH, остальное – местным инвесторам, по с
02.10.2009 Киргизия отобрала у россиян сотового оператора

труктуре говорится на сайте «Бимокома» в разделе «О компании». Бренд оператора сохранился прежним – Megacom. Сотовый оператор стандарта GSM-900/1800 «Бимоком» появился в Киргизии в начале 2006

07.08.2008 Абонентская база MegaCom превысила 1 млн пользователей

По состоянию на 1 августа 2008 г. число абонентов сотового оператора MegaCom (Кыргызстан) превысило отметку в 1 млн человек. В августе 2007 г. сеть MegaCom обслуживала 300 тыс. абонентов. Таким образом, за год абонентская база MegaCom увеличилась б
05.12.2007 Число абонентов MegaCom превысило 500 тыс. человек

3 декабря 2007 г. состоялось подключение 500-тысячного абонента сотового оператора MegaCom (Кыргызстан). По состоянию на 1 января 2007 г. сеть MegaCom обслуживала более 150 тыс. абонентов. Таким образом, с начала текущего года абонентская база MegaCom увеличилас
09.08.2007 Число абонентов MegaCom превысило 300 тыс.

По состоянию на 1 августа 2007 года абонентская база сотового оператора MegaCom (Киргизия) впервые превысила отметку в 300 тыс. пользователей. Для того чтобы добиться таких показателей, компании потребовалось немногим более года – MegaCom начал работу 28 апр
14.02.2007 Кыргызстан переходит на MegaCom

Менее чем за год сотовый оператор Кыргызстана MegaCom сумел привлечь более 166 тыс. абонентов. Такое успешное развитие руководство компании объясняет грамотно выбранной стратегией и высоким уровнем сервиса. «Тот факт, что многие пользовате
08.12.2005 Ради Азии "Альфа" пожертвовала госбезопастностью

В Москве состоялась презентация ALTIMO — нового имени холдинга «Альфа-телеком». Ранее презентация ALTIMO состоялась в Лондоне и Стокгольме, а следующими горо

Публикаций - 231, упоминаний - 359

Альфа-Телеком ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 116
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 74
МегаФон 10742 71
Питерская группа связистов 441 59
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 50
Киевстар - Kyivstar 569 48
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 34
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 34
Ростелеком - Связьинвест 1719 29
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 26
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 25
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 25
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 21
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 20
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 20
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 15
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 15
Сторм 57 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 14
Ростелеком 10948 13
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 11
Астелит 137 10
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 8
НУР Телеком - NUR Telecom 12 8
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 8
Visor 70 7
Deutsche Telekom 954 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 6
МТС - Система Телеком 239 6
Альфа-Групп - Altimo - Метросвязь - Metrosvyaz 24 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 5
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 5
АСВТ 96 5
Альфа-Групп 745 60
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 58
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 39
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 16
Fellowes 32 14
Альфа-Эко 55 12
Альфа-Банк 1979 10
Cukurova 97 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 7
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 7
George Resources 20 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Eco Telecom 16 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 4
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 4
Jam Holding Asset Management 6 4
First National Holdings 40 4
Karino Trading 4 4
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 4
Альянс-Капитал 29 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 3
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 3
Менатеп - Menatep 39 3
Новострой Сервис 3 3
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 48
Судебная власть - Judicial power 2500 32
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 29
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Районный суд Бишкек 27 18
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 11
Районные суды РФ 196 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Президент Украины 128 3
Международный арбитражный суд города Женевы 5 3
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Международный арбитраж 32 2
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 47
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
ЛДПР 116 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Союз пенсионеров России 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 151
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 86
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 17
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 10
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 3
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1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 3
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 49
Microsoft Windows 2000 8678 6
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Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
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ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
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МТС Джинс 0 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 50 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
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Украина 7928 82
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 53
Казахстан - Республика 6048 50
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 31
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