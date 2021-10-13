Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Альфа-Телеком ГК
Megacom
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Публикаций - 73, упоминаний - 306
Альфа-Телеком ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
|IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
|WhatsApp Messenger 654 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
|UserGate Web Filter 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763535, в очереди разбора - 667222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763535, в очереди разбора - 667222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru