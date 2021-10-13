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Альфа-Телеком ГК
Megacom


13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 6
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 2
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 9
08.02.2021 Постсоветский топ-чиновник арестован за бесплатную раздачу радиочастот 1
26.05.2020 Арестована постсоветский министр связи 2
08.04.2020 Сервис видеоконференцсвязи IVA MCU начал работу в Киргизии 2
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 5
24.05.2019 Правительственные чиновники ушли в отставку из-за угроз сотовому оператору 8
16.05.2019 Компания «питерских связистов» не позволила запустить государственного сотового оператора 4
27.02.2019 Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 1
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны 1
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 2
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 1
06.11.2018 Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны 2
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» 5
17.11.2017 Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора 8
11.10.2017 Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов» 6
17.08.2017 Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста» 9
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 14
31.01.2017 «Питерские связисты» коррумпировали киргизских политиков «в особо крупных размерах» 2
15.11.2016 Как силовики не дали «питерским связистам» вернуть себе сотового оператора 13
14.10.2016 Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы 3
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 7
16.02.2016 Сотовый оператор «питерских связистов» выставлен на продажу 2
24.07.2015 Арестован топ-менеджер «Билайна» 5
03.03.2015 НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom 2
31.07.2014 Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов» 2
17.04.2013 MegaCom запустил услугу «Предоплатный роуминг» на базе решений «Петер-Сервис» 1
27.02.2013 Леонид Рейман забрал остатки империи «питерских связистов» 1
15.08.2012 Банк «Стройкредит» расширил список операторов мобильной связи в терминалах 1
24.05.2012 TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов» 8
17.05.2012 Оператор, созданный россиянами, обвиняется в откатах от ZTE 3
21.03.2012 Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов» 2
28.02.2012 «Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента 9
14.02.2012 Бывший друг «питерских связистов» отнимает у них сотового оператора 2
01.02.2012 TeliaSonera хочет купить скандальный актив «питерских связистов» 2
31.01.2012 Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов» 2
18.11.2011 «Потерянная дочка» МТС выставлена на продажу 2
10.10.2011 В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов” 11

Публикаций - 73, упоминаний - 306

Альфа-Телеком ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Питерская группа связистов 114 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 5
Синтерра - Synterra 565 4
GTNT - Джи Ти Эн Ти 6 3
Thuraya 17 3
Globalstar - Глобалстар 30 3
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 49 3
Inmarsat - Инмарсат 29 3
Veon - Beeline - Sky Mobile 36 3
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 10 2
АФК Система ПАО 995 2
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
Ростелеком Связьинвест 697 2
Морсвязьспутник ФГУП 15 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Кыргызтелеком - КТ-Мобайл 2 2
АСВТ 28 2
Альфа-Групп - Altimo 226 1
ТМ Сат 3 1
Interpulp Services 1 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Visor 14 1
Ростелеком Дальсвязь 206 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Комстар Регионы 89 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
СМАРТС Компания 207 1
Telia Company 348 1
Turkcell 180 1
Lenovo Motorola 1006 1
Киевстар 260 1
Telenor 299 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 1
UserGate - Юзергейт - Entensys 132 1
Альфа-Групп 320 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Юнитайл - Unitile 5 2
IPOC 29 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 2
Трансаэро - авиакомпания 42 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Uber Technologies 258 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 1
ALF Consulting 1 1
Merrill Lynch 32 1
Uber 257 1
СиГМА - Сибирский Горно-Металлургический Альянс 1 1
Илим Палп - Ilim Group 9 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
Первомайский районный суд города Бишкек 5 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 115 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
WhatsApp Messenger 654 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
UserGate Web Filter 17 1
Рейман Леонид 411 4
Бакиев Максим 33 3
Бакиев Курманбек 44 3
Иманкадыр Эрназар 2 2
Матаев Вячеслав 3 2
Рожецкин Леонид 17 2
Маевский Леонид 24 2
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 2
Маевский Игорь 23 2
Модин Алексей 4 2
Елисеев Алексей 15 2
Рысалиев Иманкандыр 1 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 11 1
Нагорная Елена 2 1
Омуркулов Иса 2 1
Акопьян Артур 14 1
Мукамбетов Мурат 1 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Хан Герман 8 1
Жумашева Айнура 1 1
Шамотин Вячеслав 1 1
Якименко Александр 1 1
Фридман Михаил 54 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Усманов Алишер 241 1
Евтушенков Владимир 130 1
Резникович Алексей 19 1
Букин Максим 3 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Зингаревич Борис 1 1
Смирнов Максим 19 1
Пехтерев Сергей 40 1
Кузьмичев Алексей 9 1
Черногубова Наталья 9 1
Свирский Павел 9 1
Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
Перцовский Александр 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 44
Казахстан - Республика 2632 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Украина 3372 4
Беларусь - Белоруссия 2090 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Латвия - Юрмала 13 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Великобритания - Лондон 820 2
Европа 3759 2
Таджикистан - Республика 436 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Братск 30 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 1
Москва - Марфино 5 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Индонезия - Республика 385 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Африка 1489 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Канада 1304 1
Индия - Республика 2173 1
Швеция - Королевство 754 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
Радио Свобода - радиостанция 23 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Независимая газета 2 1
Компьютерра 11 1
Мобильные системы 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763535, в очереди разбора - 667222.
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