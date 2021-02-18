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Альфа-Телеком ГК Megacom
СОБЫТИЯ
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|18.02.2021
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Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов
елизгейта», связанному с крупнейшим в республике сотовым оператором «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). В 2016 г. Сегизбаев, возглавляя в тот период ГКНБ, продемонстрировал тогдашнему пре
|22.02.2018
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Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов»
Новые претенденты на Megacom Власти Киргизии продолжают попытки продать крупнейшего в республике сотового оператор
|17.11.2017
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Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора
й Нагорной о продаже ей крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Об этом «Ачкабар» заявил директор ФУГИ Болсунбек Казаков. В сентябре 2017 г. Елена
|14.10.2016
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Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы
Суровый приговор бывшим топ-менеджерам Megacom Первомайский районный суд Бишкека (столица Киргизии) вынес обвинительный приговор быв
|03.03.2015
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НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom
НТЦ «Протей» и Entensys успешно завершили проект по запуску услуги контент-фильтрации на базе DPI-платформы для киргизского оператора связи MegaCom. Новая система стала первым совместным проектом российских компаний, позволила оператору значительно повысить уровень безопасности в сети за счет качественной URL-фильтрации и предложит
|31.07.2014
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Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов»
ационализации 51% акций крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Об этом представитель Фонда по управлению государственным имуществом республики (ФУ
|17.04.2013
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MegaCom запустил услугу «Предоплатный роуминг» на базе решений «Петер-Сервис»
Киргизский сотовый оператор MegaCom запустил услугу «Предоплатный роуминг» на базе решений «Петер-Сервис». Предоплатный роуминг позволит абонентам компании MegaCom использовать услуги роуминга за границей с большим
|24.05.2012
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TeliaSonera испугалась покупать скандальный актив «питерских связистов»
укцион по продаже государством 49% акций крупнейшего в Киргизии сотового оператора «Альфа-телеком» (Megacom) не состоялся. Как и в ходе предыдущей попытки продажи данного пакета акций в конце п
|17.05.2012
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Оператор, созданный россиянами, обвиняется в откатах от ZTE
советника гендиректора крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) Алмазбека Абекова в получении «отката» от китайского производителя телекоммуникацион
|21.03.2012
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Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов»
од стражей гендиректора крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) и бывшего главу Фонда национализированного имущества Азамата Мурзалиева. В феврале Г
|28.02.2012
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«Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента
нзий в рамках спора вокруг акций компании «Бимоком», построившую крупнейшую в Киргизии сотовую сеть Megacom. Согласно соглашению сторон, «дочка» ETH – Penwell Business – признается собственнико
|31.01.2012
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Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов»
) провел обыски в офисе крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Обыски проведены в рамках возбужденного антикоррупционной службой ГКНБ и Генпрокура
|10.10.2011
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В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов”
дания Comment.kg, бывшего советника гендиректора сотового оператора "Альфа-телеком" (торговая марка Megacom) Раушан Рыкуновой. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ)
|05.09.2011
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Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках
в прошлом году работала советником гендиректора сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom), находившегося в тот момент под контролем россиян. ETH потеряла контроль над Mega
|24.08.2011
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Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии
госорганам и другим организациям осуществлять действия по изъятию у компании имущества сотовой сети Megacom и соответствующей торговой марки. Напомним, в июне Верховный суд Киргизии подтвердил
|23.06.2011
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Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны
суда Бишкека о передаче имущественного комплекса сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) в компанию «Бимоком». На этом настаивал кипрский офшор с российскими корнями Eventis
|02.06.2011
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Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн
ю службу национальной безопасности Киргизии документы о том, что претендующий на сотового оператора Megacom офшор Serpeus связан с Максимом, сыном свергнутого президента республики Курманбека Б
|30.05.2011
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Власти Киргизии закрепились в сотовом операторе русских связистов
Собрание акционеров киргизского сотового оператора «Альфа-Телеком» (торговая марка Megacom) избрало новым гендиректором бывшего главу Фонда национализированного имущества Азама
|06.04.2011
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У россиян конфискуют киргизского оператора Megacom
о спора вокруг крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком», работающего под брендом Megacom. Комиссия пришла к выводу о необходимости конфисковать в доход государства 100% акций
|31.03.2011
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Генпрокурора Киргизии уволили из-за «взятки» от русских связистов
в комментарии к указу называется скандал вокруг сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) и вовлеченность в него Байболова. Ранее для разбирательства по данному вопросу Отунб
|18.03.2011
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На скандальный актив русских связистов в Киргизии появился неожиданный претендент
Права на киргизскую сотовую сеть Megacom принадлежат белизскому офшору Serpeus, рассказал на пресс-конференции в Бишкеке его п
|17.03.2011
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Русских связистов обвинили в подкупе генпрокурора Киргизии
контроль над «Альфа-телеком». Напомним, в феврале Финансовая полиция отстранила возглавлявшего сеть Megacom с момента ее запуска Андрея Силича и его заместителя Александра Бороздина в связи с о
|16.03.2011
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Милиция, прокуратура и депутаты Киргизии устроили стычку в офисе русских связистов
Гражданин России Андрей Силич, возглавлявший киргизскую сотовую сеть Megacom с момента ее запуска в 2006 г., попытался вернуться в кресло гендиректора владеющей с
|14.03.2011
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У русских связистов украли деньги под видом вымогательства
дело в отношении главы департамента безопасности сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) Тилен-Аалы Кызалакова и советника гендиректора Эмилбека Худоярова. Прокуратура устан
|17.02.2011
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Megacom национализируют и вернут русским связистам
та Временного правительства о национализации 49% сотового оператора "Альфа-телеком" (торговая марка Megacom) поручила правительству перевести активы оператора в новую компанию со 100% государст
|10.02.2011
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Российско-австрийского интегратора обвинили в выводе $15 млн из Киргизии
Новое руководство киргизского сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom), назначенное в конце прошлой недели Министерством имущества республики, объявило об
|07.02.2011
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Русских связистов изгнали из Киргизии
во» и «Уклонение от уплаты налогов» гендиректору сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) Андрею Силичу и его заместителю Александру Бороздину. Об этом сообщает агентство «Фе
|28.01.2011
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Компанию русских связистов подозревают в «краже» $10 млн у Киргизии
ия Киргизии возбудила уголовное дело в отношении сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) и произвела обыски в его офисе, сообщает киргизское агентство «АКИ-Пресс». С заявлен
|20.12.2010
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Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика
ла следствие по факту незаконного завладения 51% акций сотового оператора «Бимоком» (оператора сети Megacom), принадлежавших кипрской компании с российским капиталом Eventis Telecom Holding (ET
|11.08.2010
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Eventis Telecom доказал в кыргызских судах свои права на контрольный пакет оператора MegaCom
онное право структур Eventis Telecom на 51% долю в уставном капитале кыргызского сотового оператора MegaCom. Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Кыргызской Республики признала Eventis
|09.06.2010
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Революция вернула россиянам киргизскую связь
расследования уголовного дела об отчуждении 51% акций сотового оператора «Бимоком» (торговая марка Megacom). При этом 51% акций преемника «Бимокома» - «Альфа-телеком» - были арестованы и перед
|16.04.2010
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Eventis Telecom обратился к временному правительству Киргизии для защиты своих инвестиций в оператора MegaCom
содействовать в реализации прав российских инвесторов и кредиторов в связи с ситуацией с оператором MegaCom, сообщает пресс-служба Eventis Telecom. Компания рассчитывает на всестороннюю и объек
|12.03.2010
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Российских связистов «обокрали» киргизские чиновники
владела 51% акций сотового оператора, который тогда начал предоставлять услуги под торговой маркой Megacom. Однако в 2008 г. у зарегистрированного на Кипре ETH сменились владельцы: вместо Дмит
|19.11.2009
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Русские связисты требуют с бывших партнеров заплатить по долгам
гизском рынке сотовой связи в 2006 году, оказывая услуги стандарта GSM 900/1800 под торговой маркой Megacom. Изначально 51% акций компании принадлежали ETH, остальное – местным инвесторам, по с
|02.10.2009
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Киргизия отобрала у россиян сотового оператора
труктуре говорится на сайте «Бимокома» в разделе «О компании». Бренд оператора сохранился прежним – Megacom. Сотовый оператор стандарта GSM-900/1800 «Бимоком» появился в Киргизии в начале 2006
|07.08.2008
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Абонентская база MegaCom превысила 1 млн пользователей
По состоянию на 1 августа 2008 г. число абонентов сотового оператора MegaCom (Кыргызстан) превысило отметку в 1 млн человек. В августе 2007 г. сеть MegaCom обслуживала 300 тыс. абонентов. Таким образом, за год абонентская база MegaCom увеличилась б
|05.12.2007
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Число абонентов MegaCom превысило 500 тыс. человек
3 декабря 2007 г. состоялось подключение 500-тысячного абонента сотового оператора MegaCom (Кыргызстан). По состоянию на 1 января 2007 г. сеть MegaCom обслуживала более 150 тыс. абонентов. Таким образом, с начала текущего года абонентская база MegaCom увеличилас
|09.08.2007
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Число абонентов MegaCom превысило 300 тыс.
По состоянию на 1 августа 2007 года абонентская база сотового оператора MegaCom (Киргизия) впервые превысила отметку в 300 тыс. пользователей. Для того чтобы добиться таких показателей, компании потребовалось немногим более года – MegaCom начал работу 28 апр
|14.02.2007
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Кыргызстан переходит на MegaCom
Менее чем за год сотовый оператор Кыргызстана MegaCom сумел привлечь более 166 тыс. абонентов. Такое успешное развитие руководство компании объясняет грамотно выбранной стратегией и высоким уровнем сервиса. «Тот факт, что многие пользовате
|08.12.2005
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Ради Азии "Альфа" пожертвовала госбезопастностью
В Москве состоялась презентация ALTIMO — нового имени холдинга «Альфа-телеком». Ранее презентация ALTIMO состоялась в Лондоне и Стокгольме, а следующими горо
Альфа-Телеком ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакиев Курманбек 51 45
|Бакиев Максим 42 40
|Силич Андрей 24 24
|Бабаев Кирилл 56 22
|Резникович Алексей 60 21
|Мурзалиев Азамат 21 20
|Рейман Леонид 1065 18
|Бабанов Омурбек 16 16
|Изосимов Александр 192 14
|Фридман Михаил 146 13
|Рожецкин Леонид 48 13
|Елисеев Алексей 15 13
|Куликов Павел 27 13
|Маевский Леонид 57 12
|Ивантер Дмитрий 36 12
|Андросик Владимир 33 12
|Огнянников Глеб 17 12
|Акаев Айдар 29 10
|Текебаев Омурбек 10 10
|Отунбаева Роза 10 10
|Маевский Игорь 39 9
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 9
|Бороздин Александр 9 9
|Абеков Алмазбек 11 9
|Акаев Аскар 28 8
|Сафронова Мария 11 8
|Макаренко Виктор 14 8
|Атамбаев Алмазбек 10 7
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 7
|Байболов Кубатбек 7 7
|Гуревич Евгений 9 6
|North Michael - Норт Майкл 12 6
|Евтушенков Владимир 217 5
|Кирюшин Геннадий 91 5
|Салянова Аида 5 5
|Фетисов Глеб 21 5
|Сукало Сергей 5 5
|Кучура Виталий 7 5
|Путин Владимир 3454 5
|Яковицкий Алексей 23 4
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