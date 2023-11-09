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МТС Система Телеком
СОБЫТИЯ
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|09.11.2023
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Компания «Бизнес Система Телеком» выступила спонсором CNews FORUM 2023
Компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) приняла участие в значимом деловом событии российской ИТ-индустрии «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра», который прошел в Москве 1 ноября 2023 года. В это
|19.10.2023
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«Бизнес Система Телеком» примет участие в CNews FORUM 2023
Компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) примет участие в крупнейшем ежегодном событии российской ИТ-индустрии – «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра», который пройдет в Москве 1 ноября 2023 г. В
|11.09.2023
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Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком»
Компании Ruteq (АО «Рутек») и «Бизнес система телеком» (БСТ) подписали соглашение о производстве крупной партии крупногабаритных материнских плат серверного класса Х3216OСР-001 на производственной площадке «Рутек» в Саранске. Данны
|29.08.2023
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«Бизнес система телеком» и HostVM подтвердили совместимость решений
«Бизнес система телеком» (БСТ) и HostVM объявили о совместимости оборудования и корректности работы программного обеспечения «Платформа виртуализации HostVM» на производимых БСТ серверах «Иридиум» торг
|27.12.2010
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МТС завершила сделку по приобретению «Системы Телеком»
олучила необходимые разрешения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На момент приобретения «Система Телеком» владеет: правами на товарные знаки «зонтичного бренда» «Системы» с графическ
|24.12.2010
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Акционеры АФК «Система» одобрили продажу «Системы Телеком»
в, состоявшемся 21 декабря 2010 г. в форме заочного голосования, акционеры одобрили совершение сделки по отчуждению доли в уставном капитале компании «Система телекоммуникаций, информатики и связи» («Система Телеком») в пользу МТС. Ранее, совет директоров МТС одобрил сделку по приобретению 100% долей в «Системе Телеком». Также оператором были получены необходимые разрешения от Федеральной а
|10.12.2010
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Совет директоров МТС одобрил приобретение «Системы Телеком»
леком» на сумму 1,35 млрд руб. ($44,04 млн) перед дочерними компаниями МТС. На момент приобретения «Система Телеком» владеет: 45% долей уставного капитала компании «TС-Ритейл» (остальные 55% пр
|08.12.2010
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АПИ просит независимых директоров МТС отклонить предложение о покупке «Системы Телеком»
рлзу Данстону, Стэнли Миллеру, Полу Джеймсу Остлингу, с просьбой отклонить предложение о приобретении МТС 99,9998% долей в уставном капитале компании «Система телекоммуникаций, информатики и связи» («Система Телеком») у АФК «Система» (контролирующего акционера МТС). Данстон, Миллер и Остлинг являются членами совета директоров МТС, который, согласно положениям устава, должен рассмотреть данн
|17.11.2010
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МТС выкупает «яйца» за $379 млн
Оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) объявил о намерении приобрести у свого контролирующего акционера АФК «Система» 100% акций компании «Система-Телеком». Сумма приобретения составит $379 млн. Сделка должна будет получить одобрение специального комитета из независимых директоров МТС, консультантом которого выступит ING Bank. Пос
|17.11.2010
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МТС планирует приобрести «Систему Телеком»
Оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о намерении приобрести 100% долей в компании «Система Телеком», неоперационной дочерней компании АФК «Система» на основе подписанного индик
|05.06.2007
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"Система" откроет 1000 салонов связи
ний, входящих в холдинг. Об этом сообщил Сергей Байда, заместитель генерального директора компании «Система Телеком», управляющей телекоммуникационными активами АФК «Система». По словам г-на Ба
|26.02.2007
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"Система Телеком" и АПИ заключили соглашение о сотрудничестве
«Система Телеком» и Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ) объявили о заключении соглашени
|19.02.2007
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«Интеллект Телеком» продали за 100 тыс. рублей
Компания «Система Телеком» объявила о продаже «НТП «Интеллект Телеком» и о создании нового 100-процентн
|06.02.2007
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Константин Беляев перешел в "Систему Телеком"
Компания «Система Телеком» объявила о назначении на должность заместителя руководителя Дирекции по упра
|05.02.2007
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В «Система Телеком» назначен руководитель Дирекции по управлению активами
Компания «Система Телеком» объявила о назначении на должность руководителя Дирекции по управлению активами Валерия Яшина. В ведение Валерия Яшина войдут вопросы управления стратегическими активами группы
|21.09.2006
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"Система Телеком" объявила о новом назначении
«Система Телеком» объявила о назначении на должность заместителя генерального директора по маркетингу Дмитрия Крылова. В ведение Дмитрия Крылова войдут вопросы разработки маркетинговой стратегии
|05.07.2006
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В "Комстар - ОТС" новый состав совета директоров
ие акционеров «Комстар — Объединенные ТелеСистемы». На нем был утвержден новый состав совета директоров общества: Байда Сергей Иванович (заместитель генерального директора по стратегии компании «Система Телеком») Близнюк Андрей Владимирович (руководитель департамента рынков капиталов АФК «Система») Гольцов Алексей Валентинович (генеральный директор компании «Московская городская телефо
|12.05.2006
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"Система Телеком" рассказала о новом бренде студентам
Группа компаний «Система Телеком» решила рассказать о себе своим будущим потребителям. Сегодня на 18-ой междун
|11.05.2006
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"Система Телеком" создала Научно-технический инновационный центр
«Система Телеком», управляющая телекоммуникационными активами АФК «Система», объявила о создан
|10.05.2006
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"Система Телеком" планирует продолжить ребрендинг
"Система Телеком" планирует продолжить ребрендинг и перевести все основные компании на новый б
|10.04.2006
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"Система Телеком" заинтересована в покупке активов в странах СНГ
Компания «Система Телеком» (входит в АФК «Система») заинтересована в покупке телекоммуникационных актив
|25.01.2006
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На пост генерального директора "Системы Телеком" утвержден Сергей Щебетов
ов фиксированной связи, реализован ряд важнейших приобретений. Сегодня перед управляющей компанией „Система Телеком“ стоит новая стратегическая задача — максимальное увеличение капитализац
|24.01.2006
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"Система" сдала старые кадры
«Системы». Что касается Гончарука, то он хорошо себя зарекомендовал на различных направлениях работы. Придя в «Систему» в 1998 году, бывший офицер генштаба ВМФ возглавил создававшийся тогда холдинг «Система-Телеком», в результате чего телекоммуникации стали основным направлением деятельности холдинга. А в 2003 году Гончарук был переведен на убыточное направление — микроэлектронику, во
|13.05.2004
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"Связь-Экспокомм-2004": все новости с выставки
ДЕ и "Сонет" представили новую разновидность шахмат Чистая квартальная прибыль МГТС выросла на 37% "Система Телеком" назвала имя объединенного оператора Предварительная выручка "Система Теле
|12.05.2004
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"Система Телеком" назвала имя объединенного оператора
нес и сократить издержки компаний. «Все это должно привести к значительному увеличению доли группы „Система Телеком“ на рынке альтернативных операторов», — уверен он. Генеральный директор
|12.05.2004
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Предварительная выручка "Система Телеком" в 2003 году увеличилась на 68%
Консолидированная выручка группы компаний "Система Телеком" за 2003 г., по предварительным данным, увеличилась на 68% - до $3,3 млрд., РБК. Показатель EBITDA вырос на 78% и составил $1,6 млрд., капитализация увеличилась в 2,5 раза - до
|11.05.2004
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Компании "Системы Телеком" представят ряд новых услуг связи
На открывшейся сегодня 16-й Международной выставке группа компаний "Система Телеком" представлена единым стендом, площадь которого превышает 2 тыс. кв. метров. Н
|11.05.2004
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"Система Телеком" представила нового цифрового оператора связи
здан новый цифровой оператор связи - «Комстар Объединенные Телесистемы». Об этом объявила компания «Система Телеком» в рамках выставки «СвязьЭкспокомм-2004». К настоящему моменту завершена опер
|11.05.2004
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В Москве открылась выставка "Связь-Экспокомм 2004"
асштабным событием 16-й международной выставки стало открытие объединенного стенда группы компаний «Система Телеком». На стенде представлены 9 компаний холдинга. Среди них — ведущие россий
|22.04.2004
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Объединенный цифровой оператор связи "Системы Телеком" начнет работу с 12 мая
р", председатель совета директоров ЗАО "МТУ-Информ" Семен Рабовский. Напомним, что в конце 2003 г. "Система Телеком" приступила к созданию в Москве объединенного цифрового оператора связи на ба
|04.03.2004
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Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г.
Объединенный цифровой оператор связи (ОЦО) ЗАО "Система Телеком" начнет предоставлять свои услуги с середины 2004 г. Об этом РБК сообщил перв
|17.07.2003
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"Система Телеком" приняла Владимира Лагутина
Совет директоров ЗАО "Система Телеком" назначил генеральным директором компании Владимира Лагутина, бывшего главу М
|14.07.2003
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"Система" назначила руководство КНЦ и "Системы Телеком"
принято на собрании акционеров компании", - сказала пресс-секретарь АФК "Система" Ольга Пестерева. "Система Телеком" является управляющей компанией всех телекоммуникационных активов АФК "Систем
|11.06.2003
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"Система Телеком" создала интернет-департамент
Генеральным директором компании "МТУ-Интел", входящей в группу "Система Телеком", назначен Михаил Амарян, сообщила пресс-служба "Системы Телеком". До этого н
|15.05.2003
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"Система Телеком" считает стандарт IS-95 800 МГц бесперспективным
компанией »Персональные коммуникации« является бесперспективным», — заявил президент холдинга «Система Телеком» Александр Гончарук. По его словам, в условиях московского региона одновремен
|13.05.2002
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На выставке "Связь-Экспокомм-2002" открыта объединенная экспозиция холдинга "Система Телеком"
мая на выставке "Связь-Экспокомм-2002" была торжественно открыта объединенная экспозиция холдинга "Система Телеком". На экспозиции представлены все компании, входящие в холдинг. Стенды компани
|15.08.2000
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Первым вице-президентом АО "Система Телеком" по финансам и инвестициям назначен Василий Сидоров
Первым вице-президентом АО "Система Телеком" по финансам и инвестициям назначен Василий Сидоров, ранее работавший замести
|10.05.2000
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"Система Телеком" окончательно решит вопрос об аренде спутника LMI-1 к осени 2000 года
Осенью этого года компания "Система Телеком" окончательно решит вопрос о возможной аренде спутника LMI-1. Об этом заявил президент компании. Ранее компания отказалась от покупки прав пользования транспондеров LMI и намере
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Щебетов Сергей 34 32
|Гончарук Александр 92 27
|Лагутин Владимир 39 23
|Евтушенков Владимир 217 14
|Сидоров Василий 53 12
|Вронец Александр 12 12
|Рейман Леонид 1065 11
|Меламед Леонид 150 11
|Дроздов Сергей 35 11
|Рабовский Семен 33 11
|Абугов Антон 37 9
|Васин Владислав 16 9
|Смирнов Михаил 73 8
|Буянов Алексей 28 8
|Яшин Валерий 80 8
|Новицкий Евгений 32 7
|Савельев Виталий 55 6
|Костров Владимир 10 6
|Пестерева Ольга 34 6
|Гольцов Алексей 43 6
|Лейвиман Александр 12 6
|Курмашов Шамиль 8 6
|Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 5
|Киселев Александр 115 5
|Репин Николай 18 5
|Розинова Раиса 16 5
|Устюжанин Виктор 13 5
|Gunter Michael - Гюнтер Михаэль 4 4
|Байда Сергей 4 4
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
|Дубовсков Андрей 89 4
|Шамолин Михаил 124 4
|Нестеров Александр 52 4
|Розанов Всеволод 47 4
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
|Приданцев Сергей 149 4
|Солонин Виталий 90 4
|Бойко Анна 20 4
|Савченко Виктор 30 4
|Малявин Владимир 3 3
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