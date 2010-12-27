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МТС
Система Телеком



27.12.2010 МТС завершила сделку по приобретению «Системы Телеком»
10.12.2010 Совет директоров МТС одобрил приобретение «Системы Телеком»
17.11.2010 МТС выкупает «яйца» за $379 млн
25.01.2006 На пост генерального директора "Системы Телеком" утвержден Сергей Щебетов
24.01.2006 "Система" сдала старые кадры
11.05.2004 Компании "Системы Телеком" представят ряд новых услуг связи
04.03.2004 Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г.
14.07.2003 "Система" назначила руководство КНЦ и "Системы Телеком"

Публикаций - 86, упоминаний - 117

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 1622 62
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 41
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8532 39
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 27
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 23
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 23
Ростелеком - Связьинвест 1657 17
Комстар ОТС - Телмос 99 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7813 12
Комстар ОТС - Голден Лайн 60 11
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 11
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 8
ПТТ-телепорт 32 8
Siemens AG - Сименс Россия 2222 6
Сонет 142 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации 55 6
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 6
Ситроникс - Sitronics 837 6
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 6
AMT Group - АМТ-Груп 237 5
Telenor - Теленор 715 5
МегаФон ПетерСтар 285 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 4
Питерская группа связистов 165 4
Киевстар 435 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 4
Альфа-Групп - Altimo 381 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 3
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 41 3
Nokia Corporation 5235 3
Lenovo Motorola 3319 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 3
Turkcell 312 3
Deutsche Telekom 889 3
Intel Corporation 10801 2
Samsung Electronics 8946 2
Альфа-Групп 582 6
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 3
Евросеть 1342 3
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг 64 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 3
РОСНО СК 163 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 2
Latham & Watkins 7 2
АФК Система - Система Масс-медиа 64 2
Альфа-Банк 1332 2
MIG - Metromedia International Group 51 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
Связь-банк 104 1
Ростех - Камов Конструкторское бюро 18 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Concept Group 7 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 88 1
Кораблик 35 1
Башнефть ПАО АНК 112 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Access Industries 33 1
Cosmos Hotel Group 17 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 3 1
Alium - Алиум 2 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
Cukurova 87 1
ABN AMRO 62 1
Arthur Andersen 56 1
РЖД - Российские железные дороги 1328 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1585 1
Связной ГК 1084 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 59 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 2
МКС - Международная космическая станция 1383 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 305 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 1
Счётная палата РФ 556 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2760 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1171 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 4
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 13 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12130 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2646 8
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 349 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 3
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 67 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 2
Gigabit Ethernet 823 2
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 9 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 74 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 210 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 63 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 81 1
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting 134 1
HandOver - В сотовой связи процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой 5 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 1
PTT - Push-to-talk 69 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 72 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 92 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 240 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 640 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
Symbian OS 1387 1
Intel Core - Семейство процессоров 1012 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 1
Microsoft Skype 1885 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 1
Radix Tempo 15 1
Avaya IP Office Cloud Platform 76 1
Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 533 1
RealNetworks RealNetworks 85 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
Gilat SkyAbis 1 1
Huawei BRAS 1 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 62 1
Гончарук Александр 88 13
Щебетов Сергей 30 11
Лагутин Владимир 38 10
Евтушенков Владимир 186 8
Меламед Леонид 149 6
Рейман Леонид 1001 5
Пестерева Ольга 29 5
Репин Николай 14 5
Рабовский Семен 30 4
Смирнов Михаил 60 4
Бойко Анна 16 3
Курмашов Шамиль 6 3
Шамолин Михаил 116 3
Киселев Александр 104 3
Сидоров Василий 50 3
Лейвиман Александр 12 3
Вронец Александр 8 3
Абугов Антон 34 3
Хасьянова Гюльнара 16 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
Матвеева Ирина 14 2
Буянов Алексей 27 2
Алимбеков Саид 6 2
Васин Владислав 15 2
Яшин Валерий 75 2
Сельвич Елена 9 2
Новицкий Евгений 32 2
Овчинников Борис 126 2
Савченко Виктор 19 2
Костров Владимир 9 2
Путин Владимир 2442 2
Дубовсков Андрей 83 2
Королев Игорь 61 2
Приданцев Сергей 143 2
Малис Александр 155 2
Филиппов Сергей 33 2
Розанов Всеволод 40 1
Евтушенкова Татьяна 9 1
Сергеев Алексей 32 1
Макаров Алексей 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 82453 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26683 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 8
Европа Восточная 2814 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3785 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 4
Турция - Турецкая республика 1478 4
Индия - Республика 4082 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 4
Украина 5528 4
Азия - Азиатский регион 3152 3
Италия - Итальянская Республика 2822 3
Казахстан - Республика 4137 3
Россия - Сибирь 1345 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2136 2
Россия - СФО - Новосибирск 2924 2
Китай - Тайвань 1557 2
Великобритания - Лондон 1840 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 2
Германия - Федеративная Республика 7787 2
Израиль 1685 2
Канада 3058 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 904 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 2
Европа 7260 2
Греция - Греческая Республика 631 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 2
Грузия 1032 2
Америка 1189 2
Финляндия - Финляндская Республика 1622 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 2
Румыния 547 2
Ближний Восток 2489 2
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Армения - Республика 1045 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 19 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 12
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 2
Mobile Research Group 65 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 274 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 1
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CeBIT 406 2
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
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