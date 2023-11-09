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МТС Система Телеком

СОБЫТИЯ

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09.11.2023 Компания «Бизнес Система Телеком» выступила спонсором CNews FORUM 2023

Компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) приняла участие в значимом деловом событии российской ИТ-индустрии «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра», который прошел в Москве 1 ноября 2023 года. В это
19.10.2023 «Бизнес Система Телеком» примет участие в CNews FORUM 2023

Компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) примет участие в крупнейшем ежегодном событии российской ИТ-индустрии – «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра», который пройдет в Москве 1 ноября 2023 г. В

11.09.2023 Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком»

Компании Ruteq (АО «Рутек») и «Бизнес система телеком» (БСТ) подписали соглашение о производстве крупной партии крупногабаритных материнских плат серверного класса Х3216OСР-001 на производственной площадке «Рутек» в Саранске. Данны
29.08.2023 «Бизнес система телеком» и HostVM подтвердили совместимость решений

«Бизнес система телеком» (БСТ) и HostVM объявили о совместимости оборудования и корректности работы программного обеспечения «Платформа виртуализации HostVM» на производимых БСТ серверах «Иридиум» торг
27.12.2010 МТС завершила сделку по приобретению «Системы Телеком»

олучила необходимые разрешения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На момент приобретения «Система Телеком» владеет: правами на товарные знаки «зонтичного бренда» «Системы» с графическ
24.12.2010 Акционеры АФК «Система» одобрили продажу «Системы Телеком»

в, состоявшемся 21 декабря 2010 г. в форме заочного голосования, акционеры одобрили совершение сделки по отчуждению доли в уставном капитале компании «Система телекоммуникаций, информатики и связи» («Система Телеком») в пользу МТС. Ранее, совет директоров МТС одобрил сделку по приобретению 100% долей в «Системе Телеком». Также оператором были получены необходимые разрешения от Федеральной а
10.12.2010 Совет директоров МТС одобрил приобретение «Системы Телеком»

леком» на сумму 1,35 млрд руб. ($44,04 млн) перед дочерними компаниями МТС. На момент приобретения «Система Телеком» владеет: 45% долей уставного капитала компании «TС-Ритейл» (остальные 55% пр
08.12.2010 АПИ просит независимых директоров МТС отклонить предложение о покупке «Системы Телеком»

рлзу Данстону, Стэнли Миллеру, Полу Джеймсу Остлингу, с просьбой отклонить предложение о приобретении МТС 99,9998% долей в уставном капитале компании «Система телекоммуникаций, информатики и связи» («Система Телеком») у АФК «Система» (контролирующего акционера МТС). Данстон, Миллер и Остлинг являются членами совета директоров МТС, который, согласно положениям устава, должен рассмотреть данн
17.11.2010 МТС выкупает «яйца» за $379 млн

Оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) объявил о намерении приобрести у свого контролирующего акционера АФК «Система» 100% акций компании «Система-Телеком». Сумма приобретения составит $379 млн. Сделка должна будет получить одобрение специального комитета из независимых директоров МТС, консультантом которого выступит ING Bank. Пос
17.11.2010 МТС планирует приобрести «Систему Телеком»

Оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о намерении приобрести 100% долей в компании «Система Телеком», неоперационной дочерней компании АФК «Система» на основе подписанного индик
05.06.2007 "Система" откроет 1000 салонов связи

ний, входящих в холдинг. Об этом сообщил Сергей Байда, заместитель генерального директора компании «Система Телеком», управляющей телекоммуникационными активами АФК «Система». По словам г-на Ба
26.02.2007 "Система Телеком" и АПИ заключили соглашение о сотрудничестве

«Система Телеком» и Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ) объявили о заключении соглашени
19.02.2007 «Интеллект Телеком» продали за 100 тыс. рублей

Компания «Система Телеком» объявила о продаже «НТП «Интеллект Телеком» и о создании нового 100-процентн
06.02.2007 Константин Беляев перешел в "Систему Телеком"

Компания «Система Телеком» объявила о назначении на должность заместителя руководителя Дирекции по упра
05.02.2007 В «Система Телеком» назначен руководитель Дирекции по управлению активами

Компания «Система Телеком» объявила о назначении на должность руководителя Дирекции по управлению активами Валерия Яшина. В ведение Валерия Яшина войдут вопросы управления стратегическими активами группы
21.09.2006 "Система Телеком" объявила о новом назначении

«Система Телеком» объявила о назначении на должность заместителя генерального директора по маркетингу Дмитрия Крылова. В ведение Дмитрия Крылова войдут вопросы разработки маркетинговой стратегии
05.07.2006 В "Комстар - ОТС" новый состав совета директоров

ие акционеров «Комстар — Объединенные ТелеСистемы». На нем был утвержден новый состав совета директоров общества: Байда Сергей Иванович (заместитель генерального директора по стратегии компании «Система Телеком») Близнюк Андрей Владимирович (руководитель департамента рынков капиталов АФК «Система») Гольцов Алексей Валентинович (генеральный директор компании «Московская городская телефо
12.05.2006 "Система Телеком" рассказала о новом бренде студентам

Группа компаний «Система Телеком» решила рассказать о себе своим будущим потребителям. Сегодня на 18-ой междун
11.05.2006 "Система Телеком" создала Научно-технический инновационный центр

«Система Телеком», управляющая телекоммуникационными активами АФК «Система», объявила о создан
10.05.2006 "Система Телеком" планирует продолжить ребрендинг

"Система Телеком" планирует продолжить ребрендинг и перевести все основные компании на новый б
10.04.2006 "Система Телеком" заинтересована в покупке активов в странах СНГ

Компания «Система Телеком» (входит в АФК «Система») заинтересована в покупке телекоммуникационных актив
25.01.2006 На пост генерального директора "Системы Телеком" утвержден Сергей Щебетов

ов фиксированной связи, реализован ряд важнейших приобретений. Сегодня перед управляющей компанией „Система Телеком“ стоит новая стратегическая задача — максимальное увеличение капитализац
24.01.2006 "Система" сдала старые кадры

«Системы». Что касается Гончарука, то он хорошо себя зарекомендовал на различных направлениях работы. Придя в «Систему» в 1998 году, бывший офицер генштаба ВМФ возглавил создававшийся тогда холдинг «Система-Телеком», в результате чего телекоммуникации стали основным направлением деятельности холдинга. А в 2003 году Гончарук был переведен на убыточное направление — микроэлектронику, во
13.05.2004 "Связь-Экспокомм-2004": все новости с выставки

ДЕ и "Сонет" представили новую разновидность шахмат Чистая квартальная прибыль МГТС выросла на 37% "Система Телеком" назвала имя объединенного оператора Предварительная выручка "Система Теле
12.05.2004 "Система Телеком" назвала имя объединенного оператора

нес и сократить издержки компаний. «Все это должно привести к значительному увеличению доли группы „Система Телеком“ на рынке альтернативных операторов», — уверен он.  Генеральный директор
12.05.2004 Предварительная выручка "Система Телеком" в 2003 году увеличилась на 68%

Консолидированная выручка группы компаний "Система Телеком" за 2003 г., по предварительным данным, увеличилась на 68% - до $3,3 млрд., РБК. Показатель EBITDA вырос на 78% и составил $1,6 млрд., капитализация увеличилась в 2,5 раза - до

11.05.2004 Компании "Системы Телеком" представят ряд новых услуг связи

На открывшейся сегодня 16-й Международной выставке группа компаний "Система Телеком" представлена единым стендом, площадь которого превышает 2 тыс. кв. метров. Н
11.05.2004 "Система Телеком" представила нового цифрового оператора связи

здан новый цифровой оператор связи - «Комстар Объединенные Телесистемы». Об этом объявила компания «Система Телеком» в рамках выставки «СвязьЭкспокомм-2004». К настоящему моменту завершена опер
11.05.2004 В Москве открылась выставка "Связь-Экспокомм 2004"

асштабным событием 16-й международной выставки стало открытие объединенного стенда группы компаний «Система Телеком». На стенде представлены 9 компаний холдинга. Среди них — ведущие россий
22.04.2004 Объединенный цифровой оператор связи "Системы Телеком" начнет работу с 12 мая

р", председатель совета директоров ЗАО "МТУ-Информ" Семен Рабовский. Напомним, что в конце 2003 г. "Система Телеком" приступила к созданию в Москве объединенного цифрового оператора связи на ба
04.03.2004 Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г.

Объединенный цифровой оператор связи (ОЦО) ЗАО "Система Телеком" начнет предоставлять свои услуги с середины 2004 г. Об этом РБК сообщил перв
17.07.2003 "Система Телеком" приняла Владимира Лагутина

Совет директоров ЗАО "Система Телеком" назначил генеральным директором компании Владимира Лагутина, бывшего главу М
14.07.2003 "Система" назначила руководство КНЦ и "Системы Телеком"

принято на собрании акционеров компании", - сказала пресс-секретарь АФК "Система" Ольга Пестерева. "Система Телеком" является управляющей компанией всех телекоммуникационных активов АФК "Систем
11.06.2003 "Система Телеком" создала интернет-департамент

Генеральным директором компании "МТУ-Интел", входящей в группу "Система Телеком", назначен Михаил Амарян, сообщила пресс-служба "Системы Телеком". До этого н
15.05.2003 "Система Телеком" считает стандарт IS-95 800 МГц бесперспективным

компанией »Персональные коммуникации« является бесперспективным», — заявил президент холдинга «Система Телеком» Александр Гончарук. По его словам, в условиях московского региона одновремен
13.05.2002 На выставке "Связь-Экспокомм-2002" открыта объединенная экспозиция холдинга "Система Телеком"

мая на выставке "Связь-Экспокомм-2002" была торжественно открыта объединенная экспозиция холдинга "Система Телеком". На экспозиции представлены все компании, входящие в холдинг. Стенды компани
15.08.2000 Первым вице-президентом АО "Система Телеком" по финансам и инвестициям назначен Василий Сидоров

Первым вице-президентом АО "Система Телеком" по финансам и инвестициям назначен Василий Сидоров, ранее работавший замести
10.05.2000 "Система Телеком" окончательно решит вопрос об аренде спутника LMI-1 к осени 2000 года

Осенью этого года компания "Система Телеком" окончательно решит вопрос о возможной аренде спутника LMI-1. Об этом заявил президент компании. Ранее компания отказалась от покупки прав пользования транспондеров LMI и намере

Публикаций - 239, упоминаний - 352

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 119
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 94
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 87
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 87
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 57
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 56
Ростелеком - Связьинвест 1719 44
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 37
Ростелеком 10948 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 22
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 22
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 22
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 21
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 21
МегаФон 10742 20
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 16
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 29 15
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 38 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 12
Сонет 173 11
Питерская группа связистов 441 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Intel Corporation 12811 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 10
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 9
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 8
Cisco Systems 5372 7
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 7
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 7
Lenovo Motorola 3566 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
МТС - Метро-телеком 8 6
Samsung Electronics 11065 6
Huawei 4677 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Deutsche Telekom 954 6
Альфа-Групп 745 10
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Альфа-Банк 1979 7
Евросеть 1421 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 6
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 5
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 4
Альфа-Эко 55 3
First National Holdings 40 3
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 3
Политех - Политехнический музей 34 3
Access Industries 37 3
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 2
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Связной ГК 1401 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
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Федеральное казначейство России 1949 2
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Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
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FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
Электрокабель 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
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CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 23
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 14
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
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Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 8
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Apple iPhone 6 4861 3
Avaya IP Office Cloud Platform 84 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Linux OS 11533 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 2
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн 14 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
Nokia 7650 63 2
МТС Wi-Fi - MTS WiFi Free 13 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Oracle GraalVM 7 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 1
Nokia Eseries 39 1
Intel Viiv 30 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
BSTelecom - Иридиум ИР - сервер Звезда 3 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 30 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Glospace 7 1
BMW Z Series 10 1
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Щебетов Сергей 34 32
Гончарук Александр 92 27
Лагутин Владимир 39 23
Евтушенков Владимир 217 14
Сидоров Василий 53 12
Вронец Александр 12 12
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Меламед Леонид 150 11
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Васин Владислав 16 9
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Байда Сергей 4 4
Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
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Шамолин Михаил 124 4
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Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
Приданцев Сергей 149 4
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Бойко Анна 20 4
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Малявин Владимир 3 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
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Ближний Восток 3154 6
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Ирландия - Республика 1051 5
Канада 5082 5
Израиль 2856 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
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Италия - Итальянская Республика 4508 5
Франция - Французская Республика 8177 5
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
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