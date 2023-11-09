Компания «Бизнес Система Телеком» выступила спонсором CNews FORUM 2023 Компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) приняла участие в значимом деловом событии российской ИТ-индустрии «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра», который прошел в Москве 1 ноября 2023 года. В это

«Бизнес Система Телеком» примет участие в CNews FORUM 2023 Компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) примет участие в крупнейшем ежегодном событии российской ИТ-индустрии – «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра», который пройдет в Москве 1 ноября 2023 г. В

Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком» Компании Ruteq (АО «Рутек») и «Бизнес система телеком» (БСТ) подписали соглашение о производстве крупной партии крупногабаритных материнских плат серверного класса Х3216OСР-001 на производственной площадке «Рутек» в Саранске. Данны

«Бизнес система телеком» и HostVM подтвердили совместимость решений «Бизнес система телеком» (БСТ) и HostVM объявили о совместимости оборудования и корректности работы программного обеспечения «Платформа виртуализации HostVM» на производимых БСТ серверах «Иридиум» торг

МТС завершила сделку по приобретению «Системы Телеком» олучила необходимые разрешения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На момент приобретения «Система Телеком» владеет: правами на товарные знаки «зонтичного бренда» «Системы» с графическ

Акционеры АФК «Система» одобрили продажу «Системы Телеком» в, состоявшемся 21 декабря 2010 г. в форме заочного голосования, акционеры одобрили совершение сделки по отчуждению доли в уставном капитале компании «Система телекоммуникаций, информатики и связи» («Система Телеком») в пользу МТС. Ранее, совет директоров МТС одобрил сделку по приобретению 100% долей в «Системе Телеком». Также оператором были получены необходимые разрешения от Федеральной а

Совет директоров МТС одобрил приобретение «Системы Телеком» леком» на сумму 1,35 млрд руб. ($44,04 млн) перед дочерними компаниями МТС. На момент приобретения «Система Телеком» владеет: 45% долей уставного капитала компании «TС-Ритейл» (остальные 55% пр

АПИ просит независимых директоров МТС отклонить предложение о покупке «Системы Телеком» рлзу Данстону, Стэнли Миллеру, Полу Джеймсу Остлингу, с просьбой отклонить предложение о приобретении МТС 99,9998% долей в уставном капитале компании «Система телекоммуникаций, информатики и связи» («Система Телеком») у АФК «Система» (контролирующего акционера МТС). Данстон, Миллер и Остлинг являются членами совета директоров МТС, который, согласно положениям устава, должен рассмотреть данн

МТС выкупает «яйца» за $379 млн Оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) объявил о намерении приобрести у свого контролирующего акционера АФК «Система» 100% акций компании «Система-Телеком». Сумма приобретения составит $379 млн. Сделка должна будет получить одобрение специального комитета из независимых директоров МТС, консультантом которого выступит ING Bank. Пос

МТС планирует приобрести «Систему Телеком» Оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о намерении приобрести 100% долей в компании «Система Телеком», неоперационной дочерней компании АФК «Система» на основе подписанного индик

"Система" откроет 1000 салонов связи ний, входящих в холдинг. Об этом сообщил Сергей Байда, заместитель генерального директора компании «Система Телеком», управляющей телекоммуникационными активами АФК «Система». По словам г-на Ба

"Система Телеком" и АПИ заключили соглашение о сотрудничестве «Система Телеком» и Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ) объявили о заключении соглашени

«Интеллект Телеком» продали за 100 тыс. рублей Компания «Система Телеком» объявила о продаже «НТП «Интеллект Телеком» и о создании нового 100-процентн

Константин Беляев перешел в "Систему Телеком" Компания «Система Телеком» объявила о назначении на должность заместителя руководителя Дирекции по упра

В «Система Телеком» назначен руководитель Дирекции по управлению активами Компания «Система Телеком» объявила о назначении на должность руководителя Дирекции по управлению активами Валерия Яшина. В ведение Валерия Яшина войдут вопросы управления стратегическими активами группы

"Система Телеком" объявила о новом назначении «Система Телеком» объявила о назначении на должность заместителя генерального директора по маркетингу Дмитрия Крылова. В ведение Дмитрия Крылова войдут вопросы разработки маркетинговой стратегии

В "Комстар - ОТС" новый состав совета директоров ие акционеров «Комстар — Объединенные ТелеСистемы». На нем был утвержден новый состав совета директоров общества: Байда Сергей Иванович (заместитель генерального директора по стратегии компании «Система Телеком») Близнюк Андрей Владимирович (руководитель департамента рынков капиталов АФК «Система») Гольцов Алексей Валентинович (генеральный директор компании «Московская городская телефо

"Система Телеком" рассказала о новом бренде студентам Группа компаний «Система Телеком» решила рассказать о себе своим будущим потребителям. Сегодня на 18-ой междун

"Система Телеком" создала Научно-технический инновационный центр «Система Телеком», управляющая телекоммуникационными активами АФК «Система», объявила о создан

"Система Телеком" планирует продолжить ребрендинг "Система Телеком" планирует продолжить ребрендинг и перевести все основные компании на новый б

"Система Телеком" заинтересована в покупке активов в странах СНГ Компания «Система Телеком» (входит в АФК «Система») заинтересована в покупке телекоммуникационных актив

На пост генерального директора "Системы Телеком" утвержден Сергей Щебетов ов фиксированной связи, реализован ряд важнейших приобретений. Сегодня перед управляющей компанией „Система Телеком“ стоит новая стратегическая задача — максимальное увеличение капитализац

"Система" сдала старые кадры «Системы». Что касается Гончарука, то он хорошо себя зарекомендовал на различных направлениях работы. Придя в «Систему» в 1998 году, бывший офицер генштаба ВМФ возглавил создававшийся тогда холдинг «Система-Телеком», в результате чего телекоммуникации стали основным направлением деятельности холдинга. А в 2003 году Гончарук был переведен на убыточное направление — микроэлектронику, во

"Связь-Экспокомм-2004": все новости с выставки ДЕ и "Сонет" представили новую разновидность шахмат Чистая квартальная прибыль МГТС выросла на 37% "Система Телеком" назвала имя объединенного оператора Предварительная выручка "Система Теле

"Система Телеком" назвала имя объединенного оператора нес и сократить издержки компаний. «Все это должно привести к значительному увеличению доли группы „Система Телеком“ на рынке альтернативных операторов», — уверен он. Генеральный директор

Предварительная выручка "Система Телеком" в 2003 году увеличилась на 68% Консолидированная выручка группы компаний "Система Телеком" за 2003 г., по предварительным данным, увеличилась на 68% - до $3,3 млрд., РБК. Показатель EBITDA вырос на 78% и составил $1,6 млрд., капитализация увеличилась в 2,5 раза - до

Компании "Системы Телеком" представят ряд новых услуг связи На открывшейся сегодня 16-й Международной выставке группа компаний "Система Телеком" представлена единым стендом, площадь которого превышает 2 тыс. кв. метров. Н

"Система Телеком" представила нового цифрового оператора связи здан новый цифровой оператор связи - «Комстар Объединенные Телесистемы». Об этом объявила компания «Система Телеком» в рамках выставки «СвязьЭкспокомм-2004». К настоящему моменту завершена опер

В Москве открылась выставка "Связь-Экспокомм 2004" асштабным событием 16-й международной выставки стало открытие объединенного стенда группы компаний «Система Телеком». На стенде представлены 9 компаний холдинга. Среди них — ведущие россий

Объединенный цифровой оператор связи "Системы Телеком" начнет работу с 12 мая р", председатель совета директоров ЗАО "МТУ-Информ" Семен Рабовский. Напомним, что в конце 2003 г. "Система Телеком" приступила к созданию в Москве объединенного цифрового оператора связи на ба

Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г. Объединенный цифровой оператор связи (ОЦО) ЗАО "Система Телеком" начнет предоставлять свои услуги с середины 2004 г. Об этом РБК сообщил перв

"Система Телеком" приняла Владимира Лагутина Совет директоров ЗАО "Система Телеком" назначил генеральным директором компании Владимира Лагутина, бывшего главу М

"Система" назначила руководство КНЦ и "Системы Телеком" принято на собрании акционеров компании", - сказала пресс-секретарь АФК "Система" Ольга Пестерева. "Система Телеком" является управляющей компанией всех телекоммуникационных активов АФК "Систем

"Система Телеком" создала интернет-департамент Генеральным директором компании "МТУ-Интел", входящей в группу "Система Телеком", назначен Михаил Амарян, сообщила пресс-служба "Системы Телеком". До этого н

"Система Телеком" считает стандарт IS-95 800 МГц бесперспективным компанией »Персональные коммуникации« является бесперспективным», — заявил президент холдинга «Система Телеком» Александр Гончарук. По его словам, в условиях московского региона одновремен

На выставке "Связь-Экспокомм-2002" открыта объединенная экспозиция холдинга "Система Телеком" мая на выставке "Связь-Экспокомм-2002" была торжественно открыта объединенная экспозиция холдинга "Система Телеком". На экспозиции представлены все компании, входящие в холдинг. Стенды компани

Первым вице-президентом АО "Система Телеком" по финансам и инвестициям назначен Василий Сидоров Первым вице-президентом АО "Система Телеком" по финансам и инвестициям назначен Василий Сидоров, ранее работавший замести