Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС
Система Телеком
Публикаций - 86, упоминаний - 117
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гончарук Александр 88 13
|Щебетов Сергей 30 11
|Лагутин Владимир 38 10
|Евтушенков Владимир 186 8
|Меламед Леонид 149 6
|Рейман Леонид 1001 5
|Пестерева Ольга 29 5
|Репин Николай 14 5
|Рабовский Семен 30 4
|Смирнов Михаил 60 4
|Бойко Анна 16 3
|Курмашов Шамиль 6 3
|Шамолин Михаил 116 3
|Киселев Александр 104 3
|Сидоров Василий 50 3
|Лейвиман Александр 12 3
|Вронец Александр 8 3
|Абугов Антон 34 3
|Хасьянова Гюльнара 16 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
|Матвеева Ирина 14 2
|Буянов Алексей 27 2
|Алимбеков Саид 6 2
|Васин Владислав 15 2
|Яшин Валерий 75 2
|Сельвич Елена 9 2
|Новицкий Евгений 32 2
|Овчинников Борис 126 2
|Савченко Виктор 19 2
|Костров Владимир 9 2
|Путин Владимир 2442 2
|Дубовсков Андрей 83 2
|Королев Игорь 61 2
|Приданцев Сергей 143 2
|Малис Александр 155 2
|Филиппов Сергей 33 2
|Розанов Всеволод 40 1
|Евтушенкова Татьяна 9 1
|Сергеев Алексей 32 1
|Макаров Алексей 52 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 3
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 2
|Mobile Research Group 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru