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Баррикады ИЦ Горизонт-ВС ПАК

Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК

ПАК «Горизонт-ВС» – гиперконвергентное решение виртуализации на основе гипервизора первого типа собственной разработки, включающее в себя полный перечень подсистем, которые позволяют создавать защищенные корпоративные платформы и центры обработки данных со следующим функционалом:

  • Виртуализация вычислительных ресурсов
  • Виртуализация распределенных систем хранения данных
  • Виртуализация рабочих мест.

ПАК «Горизонт-ВС» является сертифицированным ФСТЭК и МО средством защиты информации и может применяться для построения решений для субъектов критической информационной инфраструктуры, а также для построения информационных систем, требующих последующую аттестацию в области информационной безопасности. Все компоненты решения созданы и поддерживаются вендором самостоятельно, что нивелирует риски прекращения развития или поддержки какого-либо стороннего компонента системы, санкционные риски и риски прекращения действия права на объекты интеллектуальной собственности.


27.03.2025 Российские ИТ-компании объединяют усилия в сфере виртуализации: ОТР 2000 и ИЦ «Баррикады» представили интегрированное решение 1
25.11.2024 Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech и платформы виртуализации «Горизонт-ВС» компании ИЦ «Баррикады» 1
08.11.2024 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей: доступно новое решение от разработчика «Иридиум» 1
25.07.2024 Многомиллионная закупка сорвана двумя крупными ИТ-компаниями 1
27.12.2023 Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга 1
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . 1
23.11.2023 Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС» 1
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
04.10.2022 Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? 1
30.09.2022 Axoft заменит иностранных поставщиков тонких клиентов на стек технологий от российского вендора Getmobit 1
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
29.06.2022 «Т1 интеграция» стала партнером Инновационного центра «Баррикады» 2
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 2
02.10.2017 Каталог отечественного металлообрабатывающего оборудования развернут в облаке 2
31.07.2017 Акадо: Облака и решения NetApp принесут нам рост выручки в 40% 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Баррикады ИЦ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1970 9
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 161 3
Ред Софт - Red Soft 750 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 204 3
Хост ГК - HostVM 50 3
Orion soft - Орион софт - 127 3
Basis - Tionix - Тионикс - 79 2
Broadcom - VMware 2390 2
Cisco Systems 5136 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 510 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 2
Росплатформа - Р-Платформа 86 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 2
TrueConf - ТруКонф 403 2
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 2
Intel Corporation 12245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 1
Citrix Systems 818 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Норси-Транс - НТ 110 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 866 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 1
Diasoft - Диасофт 904 1
Eltex - Предприятие Элтекс 157 1
SAP SE 5305 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Иннотех 180 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Qtech - Кьютэк 175 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
РЖД - Российские железные дороги 1927 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1042 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 39 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2940 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3081 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1002 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5523 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 1
Правительство Челябинской области 64 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Станкоинструмент 3 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6210 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25684 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1498 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20978 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7554 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8241 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2814 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3788 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5168 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20877 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2554 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6361 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 540 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8195 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1201 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1013 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2984 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9270 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5838 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4837 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 988 6
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 120 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 301 3
Linux OS 10106 3
Microsoft Windows 15795 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 59 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 3
Новые облачные технологии - МойОфис 798 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 724 2
НКТ - Р7-Офис 394 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1649 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 400 2
Oracle Java - язык программирования 3110 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 285 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 628 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1297 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 70 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 53 1
JavaScript - JS - язык программирования 1206 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 101 1
VK Teams 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 267 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 44 1
VK WorkMail - Почта+ 22 1
Getmobit GM Smart System 10 1
Getmobit GM-Box 13 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 181 1
Приданцев Сергей 146 2
Медведев Дмитрий 1656 1
Рукавишникова Мария 20 1
Шпак Василий 229 1
Мылицын Роман 111 1
Бобрышев Роман 9 1
Вахмянин Иван 30 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Золотарев Сергей 11 1
Типисова Елена 6 1
Юрченко Андрей 1 1
Копаев Геннадий 16 1
Глазков Александр 138 1
Кучик Евгений 19 1
Определенов Владимир 20 1
Носов Михаил 18 1
Гутин Александр 18 1
Аникин Леонид 61 1
Израйлев Иван 11 1
Тен Антон 35 1
Малахова Екатерина 1 1
Усынин Максим 1 1
Зайчиков Илья 20 1
Коптелов Игорь 5 1
Пронин Вячеслав 2 1
Сумманен Карл 4 1
Емельянов Никита 8 1
Махсон Михаил 14 1
Савченко Константин 16 1
Тверитнев Михаил 5 1
Жилкин Андрей 1 1
Терещенко Максим 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 2
Земля - планета Солнечной системы 10428 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1286 1
Беларусь - Белоруссия 5761 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 1
Япония 13331 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
Узбекистан - Республика 1758 1
Армения - Республика 2304 1
Казахстан - Республика 5594 1
Россия - СФО - Кемеровская область 914 1
Европа 21852 1
Турция - Турецкая республика 2393 1
Россия - УФО - Свердловская область 1543 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1009 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 622 1
Россия - УФО - Челябинская область 1246 1
Россия - УФО - Курганская область 518 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
Таджикистан - Республика 874 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 467 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3263 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7923 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1289 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2220 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 1
Импортозамещение - параллельный импорт 502 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 1
Английский язык 6695 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2296 1
Аренда 2454 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 913 1
Аудит - аудиторский услуги 2734 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7048 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 1
Экзамены 436 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1225 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 44 1
Паспорт - Паспортные данные 2549 1
Энергетика - Energy - Energetically 5165 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1094 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 129 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 200 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4720 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6996 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1608 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5026 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 547 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6470 1
TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2047 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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