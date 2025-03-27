Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК

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ПАК «Горизонт-ВС» – гиперконвергентное решение виртуализации на основе гипервизора первого типа собственной разработки, включающее в себя полный перечень подсистем, которые позволяют создавать защищенные корпоративные платформы и центры обработки данных со следующим функционалом:

Виртуализация вычислительных ресурсов

Виртуализация распределенных систем хранения данных

Виртуализация рабочих мест.

ПАК «Горизонт-ВС» является сертифицированным ФСТЭК и МО средством защиты информации и может применяться для построения решений для субъектов критической информационной инфраструктуры, а также для построения информационных систем, требующих последующую аттестацию в области информационной безопасности. Все компоненты решения созданы и поддерживаются вендором самостоятельно, что нивелирует риски прекращения развития или поддержки какого-либо стороннего компонента системы, санкционные риски и риски прекращения действия права на объекты интеллектуальной собственности.