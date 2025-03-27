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Баррикады ИЦ Горизонт-ВС ПАК
ПАК «Горизонт-ВС» – гиперконвергентное решение виртуализации на основе гипервизора первого типа собственной разработки, включающее в себя полный перечень подсистем, которые позволяют создавать защищенные корпоративные платформы и центры обработки данных со следующим функционалом:
- Виртуализация вычислительных ресурсов
- Виртуализация распределенных систем хранения данных
- Виртуализация рабочих мест.
ПАК «Горизонт-ВС» является сертифицированным ФСТЭК и МО средством защиты информации и может применяться для построения решений для субъектов критической информационной инфраструктуры, а также для построения информационных систем, требующих последующую аттестацию в области информационной безопасности. Все компоненты решения созданы и поддерживаются вендором самостоятельно, что нивелирует риски прекращения развития или поддержки какого-либо стороннего компонента системы, санкционные риски и риски прекращения действия права на объекты интеллектуальной собственности.
Баррикады ИЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
|CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
|Станкоинструмент 3 1
|Приданцев Сергей 146 2
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Рукавишникова Мария 20 1
|Шпак Василий 229 1
|Мылицын Роман 111 1
|Бобрышев Роман 9 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Золотарев Сергей 11 1
|Типисова Елена 6 1
|Юрченко Андрей 1 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Глазков Александр 138 1
|Кучик Евгений 19 1
|Определенов Владимир 20 1
|Носов Михаил 18 1
|Гутин Александр 18 1
|Аникин Леонид 61 1
|Израйлев Иван 11 1
|Тен Антон 35 1
|Малахова Екатерина 1 1
|Усынин Максим 1 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Коптелов Игорь 5 1
|Пронин Вячеслав 2 1
|Сумманен Карл 4 1
|Емельянов Никита 8 1
|Махсон Михаил 14 1
|Савченко Константин 16 1
|Тверитнев Михаил 5 1
|Жилкин Андрей 1 1
|Терещенко Максим 20 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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