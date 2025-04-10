Совместимость ОС «МСВСфера» с платформой виртуализации «Горизонт-ВС» способствует гибкому управлению ресурсами

«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и «ИЦ “Баррикады”», отечественный разработчик средств виртуализации и защиты информации, успешно завершили тестирование совместимости операционной системы «МСВСфера» 9 с защищенной сертифицированной платформой виртуализации «Горизонт-ВС». Интеграция открывает новые возможности российским компаниям по части управления ресурсами и экономии затрат. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Комплексная проверка развертывания и работы ОС «МСВСфера» на базе «Горизонт-ВС» прошла успешно. Тестирование проводилось для версий ОС «МСВСфера АРМ» 9 и «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция российских решений обеспечивает предприятиям ИТ-инфраструктуру, соответствующую современным требованиям. Помимо этого, совместимость решений открывает возможности для создания и управления виртуальной ИТ-инфраструктурой любого масштаба и сложности, и позволяет выстроить доверенную защищенную среду виртуализации аппаратных ресурсов.

ОС «МСВСфера» — семейство российских операционных систем корпоративного класса, которое входит в реестр отечественного ПО Минцифры и применяется в государственных и коммерческих организациях России с 2013 г. Среди пользователей — предприятия авиационной промышленности, транспортного сектора, научные институты, образовательные и медицинские учреждения по всей стране. Флагманский продукт — ОС «МСВСфера» 9, представленный в нескольких версиях: ОС «МСВСфера АРМ» 9 для рабочих станций с интуитивным интерфейсом, ОС «МСВСфера Сервер» 9 для высоконагруженных корпоративных инфраструктур и специальная редакция ОС «МСВСфера Сервер» 9 для хостинг-провайдеров. Отдельные версии сертифицированы ФСТЭК.

Защищенная платформа виртуализации «Горизонт-ВС» — российское решение для построения доверенных виртуальных инфраструктур различной конфигурации для нужд государственного управления, армии и флота, спецслужб, ВПК, банковского сектора, телекоммуникационной сферы и других отраслей. В основе платформы расположен защищенный гипервизор первого типа, устанавливаемый на аппаратную платформу в качестве системного программного обеспечения и обеспечивающий защищенное исполнение виртуальных машин. Платформа «Горизонт-ВС» сертифицирована как средство защиты информации и внесена в Реестр сертифицированных СЗИ ФСТЭК России.

«Российский ИТ-рынок демонстрирует впечатляющую динамику развития. Каждое успешное тестирование совместимости, как "МСВСфера" и "Горизонт-ВС" приближает к новому уровню технологического суверенитета. Вместе мы строим цифровую Россию — мощную, независимую, готовую к любым вызовам», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

«Российские технологии способны обеспечивать надежную, безопасную и масштабируемую инфраструктуру для бизнеса и государства», — отметил Сергей Приданцев, исполнительный директор ООО «ИЦ «Баррикады». — «Сотрудничество с “Инферит” расширяет возможности для заказчиков, позволяя им создавать современные защищенные ИТ-системы на базе российского ПО».