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Виртуализация Hypervisor Гипервизор монитор виртуальных машин

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.07.2025 Хакеры активно атакуют гипервизоры VMware. Четверо подозреваемых арестованы

истемах. Рекомендуется также регулярно проверять возможности по восстановлению после атак на уровне гипервизора. «Успешная атака на среды виртуализации грозит полностью парализовать деятельност
08.04.2024 Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали

Используемые гипервизоры Гипервизор — это специализированное программное обеспечение, предназначенное для создания, за
10.07.2023 Проблемы безопасности, расширение возможностей и другие важные вопросы про гипервизоры

Преимущества гипервизора Гипервизоры — это программное обеспечение, которое позволяет запускать на одном ф
10.07.2023 3 типа гипервизоров и их сравнение друг с другом

спечивает возможность запуска нескольких операционных систем на одном физическом сервере. Что такое гипервизор Гипервизор (англ. hypervisor) — это программное обеспечение, которое позволяет одн
28.11.2022 «Базис» выпустил новую систему виртуализации с собственным оптимизированным гипервизором

а «Базис.vCore» для виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятий, в состав которого входит гибридный гипервизор (1+ типа) собственной разработки. Важно, что «Базис.vCore» полностью адаптирован п
27.11.2020 «Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы vAIR и гипервизора «АИСТ»

емы Aerodisk vAIR v2. Производительность системы увеличилась в два раза; кроме того, новая версия отличается повышенной надежностью и гибкостью. В состав обновленной гиперконвергентной системы входит гипервизор Aerodisk «АИСТ», который теперь стал доступен заказчикам в виде отдельного продукта. Гиперконвергентная система Aerodisk vAIR применяется для создания корпоративной ИТ-инфраструктуры
07.07.2020 Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами

т и оказывает существенное влияние на работоспособность сервисов. По этой причине важно контролировать уровень загруженности физического оборудования и своевременно вносить корректировки. Особенности гипервизора OpenVZ Выбирая за основу виртуализации платформу OpenVZ стоит учитывать некоторые технические свойства данной технологии. Помимо самой важной особенности — совместимость исключитель
29.06.2020 Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами

Что такое XEN. Базовые понятия Гипервизор XEN является кроссплатформенным решением с открытым кодом. XEN, принадлежавший ран
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi

ии промышленного уровня. К набору программных компонентов, входящих в нее, относятся в числе прочих гипервизор ESXi и решение для управления vCenter Server. Поскольку, даже при большом количест
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены

Что такое гипервизор KVM Гипервизор KVM (Kernel-based Virtual Machine) — это программное обеспеч
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор

Что такое гипервизор Hyper-V Гипервизор Hyper-V от компании Microsoft — это платформа аппаратной
25.03.2020 Hewlett Packard Enterprise объявила о доступности HPE Container Platform

ров и производительность приложений, смогут избавиться от виртуализации и дорогостоящих лицензий на гипервизор, благодаря работе контейнеров на «голом» железе. Дополнительные преимущества HPE C
09.12.2019 HPE представила платформу на базе Kubernetes для развертываний без гипервизора

остоянным хранилищем данных. С помощью платформы HPE Container Platform корпоративные заказчики смогут ускорить разработку новых и существующих приложений в практически любых средах – на серверах без гипервизора, с использованием виртуальных машин, в публичном облаке и вне центров обработке данных – на границе сети. Контейнерная платформа HPE основана на проверенных инновационных разработка
17.05.2019 Платформа «Сбклауд» объединила разные гипервизоры в облаке с единой системой управления и биллингом

туальной ИТ-инфраструктуры с учетом бизнес-задач и бюджета: заказчики могут самостоятельно выбирать гипервизор и необходимые виртуальные ресурсы, перераспределять их в рамках одного облака межд
29.08.2016 Вышла новая версия платформы виртуализации Red Hat Virtualization

которая поддерживает рабочие нагрузки Windows и Linux. Решение Red Hat включает в себя обновленный гипервизор, развитые средства управления и сетевой инструментарий для поддержки современных и
22.01.2016 Commvault и Nutanix предлагают совместные решения по защите данных

то их ИТ-инфраструктура не только высокопроизводительна, но и надёжна». Commvault добавил поддержку гипервизора Nutanix Acropolis к уже имеющимся возможностям по поддержке VMware vSphere и Micr
15.09.2015 Nutanix и Citrix представили комплексное решение для доставки виртуальных десктопов и приложений

CNews в Citrix. На первом этапе проекта вычислительная платформа Nutanix Xtreme, на которой работал гипервизор Acropolis, была проверена в рамках партнерской программы Citrix Ready на работоспо
01.10.2014 Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen

робно объясняет механику проблемы: "Обнаруженные уязвимости в платформе виртуализации Xen могут позволить злоумышленнику привести к отказу в обслуживании серверов, находящихся под управлением данного гипервизора. Это означает, что потенциальный злоумышленник может прервать какие-либо бизнес-процессы. По этой причине для решения данных проблем разумно провести вынужденную перезагрузку своих

23.04.2013 SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу

Компания SafeNet, в рамках своей стратегии Secure Breach, объявила об ограниченной доступности решения SafeNet Crypto Hypervisor, которое с целью предотвращения потери данных позволяет корпоративным заказчикам виртуализировать свои криптографические ресурсы, поддерживает возможность расширения, обеспечивает бе
10.08.2012 DataCore выпустила новый гипервизор для облачных хранилищ — SANsymphony-V 9.0

программного обеспечения для виртуализации хранилищ, выпустила новое решение для управления корпоративными системами хранения данных и быстрого развертывания гибких масштабируемых облачных хранилищ. Гипервизор для облачных хранилищ SANsymphony-V 9.0 обеспечивает гибкость в сочетании с передовыми функциями автоматизации. Новые возможности решения направлены на удовлетворение потребностей сл
16.05.2012 Корпоративный XenClient: гипервизор Citrix + технологии управления лэптопами от Virtual Computer

дминистраторам легко создавать, применять и синхронизировать виртуальные рабочие столы с корпоративных лэптопов, сообщили в компании. По задумке Citrix, XenClient Enterprise объединит все возможности гипервизора XenClient с широким набором функций управления от Virtual Computer, созданным для облегчения управлением огромным количеством корпоративных лэптопов на распределенном предприятии. К
26.09.2011 Parallels Server Bare Metal 5.0 объединил гипервизор и контейнеры Parallels в одном решении

онфигурирования и снижение операционных затрат на развертывание и поддержку, говорится в сообщении Parallels. Технически PSBM 5.0 представляет собой два решения в одном продукте. С одной стороны, это гипервизор Parallels, который обеспечивает изоляцию виртуальных сред на уровне «железа». С другой — это контейнеры Parallels Virtuozzo Containers for Linux, сильная сторона которых — высокая пл
15.04.2011 LynuxWorks выпустил новую версию встраиваемого гипервизора LynxSecure

ов отличающейся от быстродействия данных ОС в обычном режиме, утверждают в компании. Таким образом, гипервизор LynxSecure создает условия для запуска множественных приложений и разных гостевых

15.04.2010 Представлена новая версия гипервизора Xen 4.0

в представило новую версию гипервизора Xen 4.0 для серверных и клиентских систем. Новый Open Source гипервизор поддерживает до 128 физических процессоров и до 1 Терабайта оперативной памяти на

16.03.2010 Виртуализация несет новые ИБ-угрозы

ствия, резервного копирования, аутентификации пользователей и т.п. Во-вторых, сервер виртуализации, гипервизор и обслуживающая его операционная система. В-третьих, виртуальная машина, то есть т
28.01.2009 Citrix и Intel создают новый гипервизор на базе XenDesktop

ипервизора на конечных устройствах пользователей. Совместная разработка Citrix и Intel - клиентский гипервизор - воплотится в продукте под кодовым названием «Проект независимость» (Project Inde
30.07.2008 VMware ESXi Hypervisor стал бесплатным

Компания VMware объявила о том, что гипервизор ESXi теперь будет доступен бесплатно. Это позволит компаниям различных масштабов о
17.03.2008 Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP

ся во многих продуктах и уже с 31 марта 2008 г. станет доступным в 10 моделях серверов HP ProLiant. Гипервизор нового поколения VMware ESX 3i разработан на основе базовой технологии виртуализац
08.06.2005 Microsoft берет все ОС "под крыло"

Впервые о планах выпуска Hypervisor упомянул в апреле 2005 года исполнительный директор Microsoft Стив Балмер. Возможн

Публикаций - 638, упоминаний - 761

Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 235
Microsoft Corporation 25774 130
Intel Corporation 12811 78
Citrix Systems 868 55
Red Hat 1378 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
Oracle Corporation 7074 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 41
HP Inc. 5883 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 32
Dell EMC 5180 32
Softline - Софтлайн 3743 31
AMD - Advanced Micro Devices 4641 30
Cisco Systems 5372 29
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 26
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 26
Veeam Software 345 24
9594 24
Selectel - Селектел 544 24
Orion soft - Орион софт - 315 21
Ростелеком 10948 21
Nutanix 114 21
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 20
Google LLC 12687 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Nvidia Corp 4002 19
SAP SE 5601 18
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 17
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 17
Dell Technologies - Dell Computer 2219 16
Код Безопасности 812 16
Huawei 4675 15
Apple Inc 13154 14
Ред Софт - Red Soft 1236 13
NetApp - Network Appliance 667 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 12
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 12
Fujitsu 2105 12
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 12
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Почта России ПАО 2370 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Силовые машины 166 2
Технология здоровья 8 2
John Deere - Джон Дир 29 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
SABMiller - САБМиллер Рус 15 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Связной ГК 1401 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
BMW Group 482 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Tesla Motors 461 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Газпром нефть 725 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 104
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 44
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Станкоинструмент 3 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 476
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 406
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 345
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 332
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 318
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 263
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 254
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 212
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 195
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 177
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 166
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 145
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 134
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 132
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 125
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 112
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 111
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 96
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 94
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 90
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 82
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 81
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 80
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 79
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 74
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 73
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 73
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 71
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 71
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 68
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 67
OpenStack 560 59
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 59
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 58
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 58
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 57
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5208 57
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 54
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 51
Linux OS 11533 148
Microsoft Windows 16882 139
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 129
Broadcom - VMware vSphere 614 78
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 78
Intel x86 - архитектура процессора 2151 64
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 58
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 46
Microsoft Azure 1526 40
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 33
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 32
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 27
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 26
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 25
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 24
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 23
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 23
Microsoft Windows Server 2008 483 23
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 22
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 21
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 21
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 21
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 20
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 19
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 19
Citrix XenServer 94 19
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 18
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 18
Google Android 15243 17
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 17
Apple iOS 8583 15
Apple macOS 2419 15
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 15
Docker - Платформа распределённых приложений 543 15
Microsoft Windows Server 2012 203 15
Citrix XenDesktop 100 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 14
Basis - Базис.Workplace 81 14
Мартиросов Давид 123 11
Белоусов Сергей 254 11
Березин Максим 144 11
Юсупов Ренат 125 10
Володкович Вячеслав 104 9
Маланин Василий 14 6
Тимашев Ратмир 69 6
Халяпин Сергей 96 6
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 5
Груздев Антон 45 5
Дворцов Дмитрий 12 5
Рустамов Рустам 548 5
Тарелкин Евгений 12 5
Василенко Александр 99 5
Ансимов Константин 37 5
Лосев Сергей 46 4
Макаров Станислав 118 4
Степанов Антон 71 4
Суконник Михаэль 8 4
Зайцев Михаил 345 4
Антонов Дмитрий 8 4
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 4
Стуров Дмитрий 33 3
Демидов Михаил 134 3
Заединов Руслан 47 3
Прокудин Аркадий 9 3
Приданцев Сергей 149 3
Николаева Наталья 21 3
Карпицкий Олег 84 3
Сорокин Дмитрий 64 3
Мухин Денис 58 3
Ерофеев Максим 33 3
Антич Антон 20 3
Самойленко Александр 9 3
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 3
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 3
Шадаев Максут 1210 3
Мылицын Роман 111 3
Рубанов Владимир 76 3
Вайнер Всеволод 26 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 367
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 48
Европа 24962 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 15
Германия - Федеративная Республика 13220 13
Казахстан - Республика 6047 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Франция - Французская Республика 8176 8
Нидерланды 3745 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Украина 7928 7
США - Калифорния 4828 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Канада 5081 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Индия - Bharat 5869 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Израиль 2856 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 4
Япония 13807 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Сингапур - Республика 1953 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Бельгия - Королевство 1191 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Ближний Восток 3154 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 124
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 106
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 96
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 68
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 57
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 46
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 42
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 34
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 34
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 31
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 28
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 17
Экономический эффект 1342 17
Аренда 2687 16
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 15
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 13
Английский язык 7030 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 11
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 11
The Register - The Register Hardware 1783 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
BleepingComputer - Издание 458 5
ZDnet 663 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
N+1 - Издание 188 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Мобильные системы 118 1
GigaOM 71 1
InformationWeek 241 1
Vnunet 224 1
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Computer Weekly 376 1
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InfoWorld 56 1
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ExtremeTech 40 1
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Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
HudsonAlpha Institute for Biotechnology 1 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
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РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Smart Level - СмартЛевел УЦ 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 1
АГУИККИ - Арктический государственный институт культуры и искусств 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
CNews FORUM Кейсы 313 3
CNews AWARDS - награда 571 2
Black Hat - Конференция 120 2
Oracle OpenWorld 65 2
VMworld 29 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Embedded World 10 1
Selectel TechDay 6 1
IBM Systems Forum 4 1
Старкон 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Capture the Flag - CTF 56 1
CeBIT 614 1
Microsoft Build - конференция 39 1
CNews Баттл 69 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Citrix Synergy 6 1
Microsoft Ignite 44 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
VeeamON Forum 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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