Хакеры активно атакуют гипервизоры VMware. Четверо подозреваемых арестованы истемах. Рекомендуется также регулярно проверять возможности по восстановлению после атак на уровне гипервизора. «Успешная атака на среды виртуализации грозит полностью парализовать деятельност

Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали Используемые гипервизоры Гипервизор — это специализированное программное обеспечение, предназначенное для создания, за

Проблемы безопасности, расширение возможностей и другие важные вопросы про гипервизоры Преимущества гипервизора Гипервизоры — это программное обеспечение, которое позволяет запускать на одном ф

3 типа гипервизоров и их сравнение друг с другом спечивает возможность запуска нескольких операционных систем на одном физическом сервере. Что такое гипервизор Гипервизор (англ. hypervisor) — это программное обеспечение, которое позволяет одн

«Базис» выпустил новую систему виртуализации с собственным оптимизированным гипервизором а «Базис.vCore» для виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятий, в состав которого входит гибридный гипервизор (1+ типа) собственной разработки. Важно, что «Базис.vCore» полностью адаптирован п

«Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы vAIR и гипервизора «АИСТ» емы Aerodisk vAIR v2. Производительность системы увеличилась в два раза; кроме того, новая версия отличается повышенной надежностью и гибкостью. В состав обновленной гиперконвергентной системы входит гипервизор Aerodisk «АИСТ», который теперь стал доступен заказчикам в виде отдельного продукта. Гиперконвергентная система Aerodisk vAIR применяется для создания корпоративной ИТ-инфраструктуры

Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами т и оказывает существенное влияние на работоспособность сервисов. По этой причине важно контролировать уровень загруженности физического оборудования и своевременно вносить корректировки. Особенности гипервизора OpenVZ Выбирая за основу виртуализации платформу OpenVZ стоит учитывать некоторые технические свойства данной технологии. Помимо самой важной особенности — совместимость исключитель

Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами Что такое XEN. Базовые понятия Гипервизор XEN является кроссплатформенным решением с открытым кодом. XEN, принадлежавший ран

Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi ии промышленного уровня. К набору программных компонентов, входящих в нее, относятся в числе прочих гипервизор ESXi и решение для управления vCenter Server. Поскольку, даже при большом количест

Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены Что такое гипервизор KVM Гипервизор KVM (Kernel-based Virtual Machine) — это программное обеспеч

Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор Что такое гипервизор Hyper-V Гипервизор Hyper-V от компании Microsoft — это платформа аппаратной

Hewlett Packard Enterprise объявила о доступности HPE Container Platform ров и производительность приложений, смогут избавиться от виртуализации и дорогостоящих лицензий на гипервизор, благодаря работе контейнеров на «голом» железе. Дополнительные преимущества HPE C

HPE представила платформу на базе Kubernetes для развертываний без гипервизора остоянным хранилищем данных. С помощью платформы HPE Container Platform корпоративные заказчики смогут ускорить разработку новых и существующих приложений в практически любых средах – на серверах без гипервизора, с использованием виртуальных машин, в публичном облаке и вне центров обработке данных – на границе сети. Контейнерная платформа HPE основана на проверенных инновационных разработка

Платформа «Сбклауд» объединила разные гипервизоры в облаке с единой системой управления и биллингом туальной ИТ-инфраструктуры с учетом бизнес-задач и бюджета: заказчики могут самостоятельно выбирать гипервизор и необходимые виртуальные ресурсы, перераспределять их в рамках одного облака межд

Вышла новая версия платформы виртуализации Red Hat Virtualization которая поддерживает рабочие нагрузки Windows и Linux. Решение Red Hat включает в себя обновленный гипервизор, развитые средства управления и сетевой инструментарий для поддержки современных и

Commvault и Nutanix предлагают совместные решения по защите данных то их ИТ-инфраструктура не только высокопроизводительна, но и надёжна». Commvault добавил поддержку гипервизора Nutanix Acropolis к уже имеющимся возможностям по поддержке VMware vSphere и Micr

Nutanix и Citrix представили комплексное решение для доставки виртуальных десктопов и приложений CNews в Citrix. На первом этапе проекта вычислительная платформа Nutanix Xtreme, на которой работал гипервизор Acropolis, была проверена в рамках партнерской программы Citrix Ready на работоспо

Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen робно объясняет механику проблемы: "Обнаруженные уязвимости в платформе виртуализации Xen могут позволить злоумышленнику привести к отказу в обслуживании серверов, находящихся под управлением данного гипервизора. Это означает, что потенциальный злоумышленник может прервать какие-либо бизнес-процессы. По этой причине для решения данных проблем разумно провести вынужденную перезагрузку своих

SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу Компания SafeNet, в рамках своей стратегии Secure Breach, объявила об ограниченной доступности решения SafeNet Crypto Hypervisor, которое с целью предотвращения потери данных позволяет корпоративным заказчикам виртуализировать свои криптографические ресурсы, поддерживает возможность расширения, обеспечивает бе

DataCore выпустила новый гипервизор для облачных хранилищ — SANsymphony-V 9.0 программного обеспечения для виртуализации хранилищ, выпустила новое решение для управления корпоративными системами хранения данных и быстрого развертывания гибких масштабируемых облачных хранилищ. Гипервизор для облачных хранилищ SANsymphony-V 9.0 обеспечивает гибкость в сочетании с передовыми функциями автоматизации. Новые возможности решения направлены на удовлетворение потребностей сл

Корпоративный XenClient: гипервизор Citrix + технологии управления лэптопами от Virtual Computer дминистраторам легко создавать, применять и синхронизировать виртуальные рабочие столы с корпоративных лэптопов, сообщили в компании. По задумке Citrix, XenClient Enterprise объединит все возможности гипервизора XenClient с широким набором функций управления от Virtual Computer, созданным для облегчения управлением огромным количеством корпоративных лэптопов на распределенном предприятии. К

Parallels Server Bare Metal 5.0 объединил гипервизор и контейнеры Parallels в одном решении онфигурирования и снижение операционных затрат на развертывание и поддержку, говорится в сообщении Parallels. Технически PSBM 5.0 представляет собой два решения в одном продукте. С одной стороны, это гипервизор Parallels, который обеспечивает изоляцию виртуальных сред на уровне «железа». С другой — это контейнеры Parallels Virtuozzo Containers for Linux, сильная сторона которых — высокая пл

LynuxWorks выпустил новую версию встраиваемого гипервизора LynxSecure ов отличающейся от быстродействия данных ОС в обычном режиме, утверждают в компании. Таким образом, гипервизор LynxSecure создает условия для запуска множественных приложений и разных гостевых

Представлена новая версия гипервизора Xen 4.0 в представило новую версию гипервизора Xen 4.0 для серверных и клиентских систем. Новый Open Source гипервизор поддерживает до 128 физических процессоров и до 1 Терабайта оперативной памяти на

Виртуализация несет новые ИБ-угрозы ствия, резервного копирования, аутентификации пользователей и т.п. Во-вторых, сервер виртуализации, гипервизор и обслуживающая его операционная система. В-третьих, виртуальная машина, то есть т

Citrix и Intel создают новый гипервизор на базе XenDesktop ипервизора на конечных устройствах пользователей. Совместная разработка Citrix и Intel - клиентский гипервизор - воплотится в продукте под кодовым названием «Проект независимость» (Project Inde

VMware ESXi Hypervisor стал бесплатным Компания VMware объявила о том, что гипервизор ESXi теперь будет доступен бесплатно. Это позволит компаниям различных масштабов о

Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP ся во многих продуктах и уже с 31 марта 2008 г. станет доступным в 10 моделях серверов HP ProLiant. Гипервизор нового поколения VMware ESX 3i разработан на основе базовой технологии виртуализац