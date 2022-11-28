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Индексная книга CNews*
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Виртуализация Hypervisor Гипервизор монитор виртуальных машин



28.11.2022 «Базис» выпустил новую систему виртуализации с собственным оптимизированным гипервизором
27.11.2020 «Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы vAIR и гипервизора «АИСТ»
07.07.2020 Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами
29.06.2020 Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор
25.03.2020 Hewlett Packard Enterprise объявила о доступности HPE Container Platform
09.12.2019 HPE представила платформу на базе Kubernetes для развертываний без гипервизора
17.05.2019 Платформа «Сбклауд» объединила разные гипервизоры в облаке с единой системой управления и биллингом
29.08.2016 Вышла новая версия платформы виртуализации Red Hat Virtualization
22.01.2016 Commvault и Nutanix предлагают совместные решения по защите данных
15.09.2015 Nutanix и Citrix представили комплексное решение для доставки виртуальных десктопов и приложений
01.10.2014 Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen
23.04.2013 SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу
10.08.2012 DataCore выпустила новый гипервизор для облачных хранилищ — SANsymphony-V 9.0
16.05.2012 Корпоративный XenClient: гипервизор Citrix + технологии управления лэптопами от Virtual Computer
26.09.2011 Parallels Server Bare Metal 5.0 объединил гипервизор и контейнеры Parallels в одном решении
15.04.2011 LynuxWorks выпустил новую версию встраиваемого гипервизора LynxSecure
15.04.2010 Представлена новая версия гипервизора Xen 4.0
16.03.2010 Виртуализация несет новые ИБ-угрозы
28.01.2009 Citrix и Intel создают новый гипервизор на базе XenDesktop
30.07.2008 VMware ESXi Hypervisor стал бесплатным
17.03.2008 Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP
08.06.2005 Microsoft берет все ОС "под крыло"

Публикаций - 454, упоминаний - 546

Виртуализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2174 174
Microsoft Corporation 23698 109
Intel Corporation 11726 63
Citrix Systems 788 43
IBM - International Business Machines Corp 9237 43
Oracle Corporation 6371 37
Red Hat 1240 32
HP Inc. 5580 32
Dell EMC 4946 31
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6374 27
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 506 26
AMD - Advanced Micro Devices 3900 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4274 25
Cisco Systems 4914 25
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 731 23
HPE - Hewlett Packard Enterprise 564 19
Softline - Софтлайн 2164 17
Google LLC 11088 16
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 550 16
SAP SE 4957 16
Amazon Inc - Amazon.com 2829 16
Nvidia Corp 3238 15
Dell Technologies - Dell Computer 2021 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10231 14
Apple Inc 11338 12
Huawei 3564 12
Veeam Software 296 12
7158 11
Nutanix 87 11
NetApp - Network Appliance 630 11
1С-ИжТиСи 6469 11
Fujitsu 2047 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 921 10
Acronis - Акронис 438 10
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 120 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8155 9
Код Безопасности 487 9
Trend Micro 581 9
Lenovo Group 2189 9
Selectel - Селектел 243 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6687 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 278 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6282 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6019 5
РЖД - Российские железные дороги 1659 4
ГПБ - Газпромбанк 959 4
Лента - Сеть розничной торговли 1765 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 181 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 409 2
Связной ГК 1348 2
Технология здоровья 8 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 398 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 339 2
LinkedIn 592 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 86 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 38 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 2
Sanofi - Санофи 41 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1918 2
Почта России ПАО 2028 2
Ренессанс Страхование 128 2
Mary Kay - Мэри Кэй 101 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 3 1
Bayer AG - Байер 82 1
Visa International 1884 1
X5 Group 850 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 339 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 151 1
Северсталь ПАО - Severstal 385 1
Альфа-Банк 1617 1
Сургутнефтегаз - СНГ 242 1
Евросеть 1401 1
Открытие ФК - Росгосстрах 298 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 124 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 944 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 683 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9454 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18386 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2764 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3828 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10571 10
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1931 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2502 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2462 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1218 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 833 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 287 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 201 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 708 2
Федеральное казначейство России 1588 2
Президент Российской Федерации 3798 2
Правительство Москвы 2080 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 213 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1596 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1452 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2493 2
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ONF - Open Networking Foundation 25 1
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