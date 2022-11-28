Индексная книга CNews*
Виртуализация Hypervisor Гипервизор монитор виртуальных машин
Публикаций - 454, упоминаний - 546
Виртуализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Сергей 235 11
|Юсупов Ренат 114 10
|Володкович Вячеслав 80 9
|Халяпин Сергей 82 6
|Тимашев Ратмир 68 6
|Маланин Василий 13 6
|Хомутский Юрий 59 5
|Василенко Александр 87 5
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 5
|Макаров Станислав 117 4
|Рустамов Рустам 266 4
|Суконник Михаэль 8 4
|Лосев Сергей 46 4
|Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 4
|Степанов Антон 58 3
|Николаева Наталья 21 3
|Мылицын Роман 101 3
|Демидов Михаил 133 3
|Прокудин Аркадий 9 3
|Заединов Руслан 45 3
|Вайнер Всеволод 26 3
|Самойленко Александр 9 3
|Рубанов Владимир 74 3
|Стуров Дмитрий 32 3
|Антич Антон 19 3
|Аникин Леонид 61 3
|Bottomley James - Боттомли Джеймс 15 3
|Лебедев Георгий 50 2
|Главчев Владимир 21 2
|Ройфман Роман 16 2
|Пожидаев Николай 64 2
|Ефимов Альберт 40 2
|Галушкин Олег 178 2
|Определенов Владимир 20 2
|Суслин Андрей 4 2
|Казак Максим 161 2
|Соколов Дмитрий 58 2
|Климов Иван 17 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
|Светлаков Александр 5 2
|The Register 1427 4
|ZDnet 596 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5788 2
|BleepingComputer - Издание 218 2
|N+1 - Издание 139 2
|Inquirer 463 1
|InfoWorld 56 1
|Открытые системы ИД 173 1
|VNUNet.com 214 1
|Silicon.com 364 1
|Vnunet 226 1
|InformationWeek 234 1
|GigaOM 63 1
|Мобильные системы 114 1
|Computer Weekly 373 1
|Phoronix 31 1
|Wikipedia - Википедия 443 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1253 1
|Bloomberg 1135 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 315 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11030 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232823, в очереди разбора - 861960.
Создано именных указателей - 118234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232823, в очереди разбора - 861960.
Создано именных указателей - 118234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.