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Виртуализация Hypervisor Гипервизор монитор виртуальных машин
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.07.2025
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Хакеры активно атакуют гипервизоры VMware. Четверо подозреваемых арестованы
истемах. Рекомендуется также регулярно проверять возможности по восстановлению после атак на уровне гипервизора. «Успешная атака на среды виртуализации грозит полностью парализовать деятельност
|08.04.2024
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Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали
Используемые гипервизоры Гипервизор — это специализированное программное обеспечение, предназначенное для создания, за
|10.07.2023
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Проблемы безопасности, расширение возможностей и другие важные вопросы про гипервизоры
Преимущества гипервизора Гипервизоры — это программное обеспечение, которое позволяет запускать на одном ф
|10.07.2023
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3 типа гипервизоров и их сравнение друг с другом
спечивает возможность запуска нескольких операционных систем на одном физическом сервере. Что такое гипервизор Гипервизор (англ. hypervisor) — это программное обеспечение, которое позволяет одн
|28.11.2022
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«Базис» выпустил новую систему виртуализации с собственным оптимизированным гипервизором
а «Базис.vCore» для виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятий, в состав которого входит гибридный гипервизор (1+ типа) собственной разработки. Важно, что «Базис.vCore» полностью адаптирован п
|27.11.2020
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«Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы vAIR и гипервизора «АИСТ»
емы Aerodisk vAIR v2. Производительность системы увеличилась в два раза; кроме того, новая версия отличается повышенной надежностью и гибкостью. В состав обновленной гиперконвергентной системы входит гипервизор Aerodisk «АИСТ», который теперь стал доступен заказчикам в виде отдельного продукта. Гиперконвергентная система Aerodisk vAIR применяется для создания корпоративной ИТ-инфраструктуры
|07.07.2020
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Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами
т и оказывает существенное влияние на работоспособность сервисов. По этой причине важно контролировать уровень загруженности физического оборудования и своевременно вносить корректировки. Особенности гипервизора OpenVZ Выбирая за основу виртуализации платформу OpenVZ стоит учитывать некоторые технические свойства данной технологии. Помимо самой важной особенности — совместимость исключитель
|29.06.2020
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Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами
Что такое XEN. Базовые понятия Гипервизор XEN является кроссплатформенным решением с открытым кодом. XEN, принадлежавший ран
|05.06.2020
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Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi
ии промышленного уровня. К набору программных компонентов, входящих в нее, относятся в числе прочих гипервизор ESXi и решение для управления vCenter Server. Поскольку, даже при большом количест
|16.04.2020
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Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены
Что такое гипервизор KVM Гипервизор KVM (Kernel-based Virtual Machine) — это программное обеспеч
|09.04.2020
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Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор
Что такое гипервизор Hyper-V Гипервизор Hyper-V от компании Microsoft — это платформа аппаратной
|25.03.2020
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Hewlett Packard Enterprise объявила о доступности HPE Container Platform
ров и производительность приложений, смогут избавиться от виртуализации и дорогостоящих лицензий на гипервизор, благодаря работе контейнеров на «голом» железе. Дополнительные преимущества HPE C
|09.12.2019
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HPE представила платформу на базе Kubernetes для развертываний без гипервизора
остоянным хранилищем данных. С помощью платформы HPE Container Platform корпоративные заказчики смогут ускорить разработку новых и существующих приложений в практически любых средах – на серверах без гипервизора, с использованием виртуальных машин, в публичном облаке и вне центров обработке данных – на границе сети. Контейнерная платформа HPE основана на проверенных инновационных разработка
|17.05.2019
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Платформа «Сбклауд» объединила разные гипервизоры в облаке с единой системой управления и биллингом
туальной ИТ-инфраструктуры с учетом бизнес-задач и бюджета: заказчики могут самостоятельно выбирать гипервизор и необходимые виртуальные ресурсы, перераспределять их в рамках одного облака межд
|29.08.2016
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Вышла новая версия платформы виртуализации Red Hat Virtualization
которая поддерживает рабочие нагрузки Windows и Linux. Решение Red Hat включает в себя обновленный гипервизор, развитые средства управления и сетевой инструментарий для поддержки современных и
|22.01.2016
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Commvault и Nutanix предлагают совместные решения по защите данных
то их ИТ-инфраструктура не только высокопроизводительна, но и надёжна». Commvault добавил поддержку гипервизора Nutanix Acropolis к уже имеющимся возможностям по поддержке VMware vSphere и Micr
|15.09.2015
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Nutanix и Citrix представили комплексное решение для доставки виртуальных десктопов и приложений
CNews в Citrix. На первом этапе проекта вычислительная платформа Nutanix Xtreme, на которой работал гипервизор Acropolis, была проверена в рамках партнерской программы Citrix Ready на работоспо
|01.10.2014
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Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen
робно объясняет механику проблемы: "Обнаруженные уязвимости в платформе виртуализации Xen могут позволить злоумышленнику привести к отказу в обслуживании серверов, находящихся под управлением данного гипервизора. Это означает, что потенциальный злоумышленник может прервать какие-либо бизнес-процессы. По этой причине для решения данных проблем разумно провести вынужденную перезагрузку своих
|23.04.2013
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SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу
Компания SafeNet, в рамках своей стратегии Secure Breach, объявила об ограниченной доступности решения SafeNet Crypto Hypervisor, которое с целью предотвращения потери данных позволяет корпоративным заказчикам виртуализировать свои криптографические ресурсы, поддерживает возможность расширения, обеспечивает бе
|10.08.2012
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DataCore выпустила новый гипервизор для облачных хранилищ — SANsymphony-V 9.0
программного обеспечения для виртуализации хранилищ, выпустила новое решение для управления корпоративными системами хранения данных и быстрого развертывания гибких масштабируемых облачных хранилищ. Гипервизор для облачных хранилищ SANsymphony-V 9.0 обеспечивает гибкость в сочетании с передовыми функциями автоматизации. Новые возможности решения направлены на удовлетворение потребностей сл
|16.05.2012
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Корпоративный XenClient: гипервизор Citrix + технологии управления лэптопами от Virtual Computer
дминистраторам легко создавать, применять и синхронизировать виртуальные рабочие столы с корпоративных лэптопов, сообщили в компании. По задумке Citrix, XenClient Enterprise объединит все возможности гипервизора XenClient с широким набором функций управления от Virtual Computer, созданным для облегчения управлением огромным количеством корпоративных лэптопов на распределенном предприятии. К
|26.09.2011
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Parallels Server Bare Metal 5.0 объединил гипервизор и контейнеры Parallels в одном решении
онфигурирования и снижение операционных затрат на развертывание и поддержку, говорится в сообщении Parallels. Технически PSBM 5.0 представляет собой два решения в одном продукте. С одной стороны, это гипервизор Parallels, который обеспечивает изоляцию виртуальных сред на уровне «железа». С другой — это контейнеры Parallels Virtuozzo Containers for Linux, сильная сторона которых — высокая пл
|15.04.2011
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LynuxWorks выпустил новую версию встраиваемого гипервизора LynxSecure
ов отличающейся от быстродействия данных ОС в обычном режиме, утверждают в компании. Таким образом, гипервизор LynxSecure создает условия для запуска множественных приложений и разных гостевых
|15.04.2010
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Представлена новая версия гипервизора Xen 4.0
в представило новую версию гипервизора Xen 4.0 для серверных и клиентских систем. Новый Open Source гипервизор поддерживает до 128 физических процессоров и до 1 Терабайта оперативной памяти на
|16.03.2010
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Виртуализация несет новые ИБ-угрозы
ствия, резервного копирования, аутентификации пользователей и т.п. Во-вторых, сервер виртуализации, гипервизор и обслуживающая его операционная система. В-третьих, виртуальная машина, то есть т
|28.01.2009
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Citrix и Intel создают новый гипервизор на базе XenDesktop
ипервизора на конечных устройствах пользователей. Совместная разработка Citrix и Intel - клиентский гипервизор - воплотится в продукте под кодовым названием «Проект независимость» (Project Inde
|30.07.2008
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VMware ESXi Hypervisor стал бесплатным
Компания VMware объявила о том, что гипервизор ESXi теперь будет доступен бесплатно. Это позволит компаниям различных масштабов о
|17.03.2008
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Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP
ся во многих продуктах и уже с 31 марта 2008 г. станет доступным в 10 моделях серверов HP ProLiant. Гипервизор нового поколения VMware ESX 3i разработан на основе базовой технологии виртуализац
|08.06.2005
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Microsoft берет все ОС "под крыло"
Впервые о планах выпуска Hypervisor упомянул в апреле 2005 года исполнительный директор Microsoft Стив Балмер. Возможн
Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартиросов Давид 123 11
|Белоусов Сергей 254 11
|Березин Максим 144 11
|Юсупов Ренат 125 10
|Володкович Вячеслав 104 9
|Маланин Василий 14 6
|Тимашев Ратмир 69 6
|Халяпин Сергей 96 6
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 5
|Груздев Антон 45 5
|Дворцов Дмитрий 12 5
|Рустамов Рустам 548 5
|Тарелкин Евгений 12 5
|Василенко Александр 99 5
|Ансимов Константин 37 5
|Лосев Сергей 46 4
|Макаров Станислав 118 4
|Степанов Антон 71 4
|Суконник Михаэль 8 4
|Зайцев Михаил 345 4
|Антонов Дмитрий 8 4
|Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 4
|Стуров Дмитрий 33 3
|Демидов Михаил 134 3
|Заединов Руслан 47 3
|Прокудин Аркадий 9 3
|Приданцев Сергей 149 3
|Николаева Наталья 21 3
|Карпицкий Олег 84 3
|Сорокин Дмитрий 64 3
|Мухин Денис 58 3
|Ерофеев Максим 33 3
|Антич Антон 20 3
|Самойленко Александр 9 3
|Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 3
|Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Мылицын Роман 111 3
|Рубанов Владимир 76 3
|Вайнер Всеволод 26 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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