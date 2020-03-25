Hewlett Packard Enterprise объявила о доступности HPE Container Platform

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила, что представленная в ноябре 2019 г. HPE Container Platform стала доступна для заказа. HPE Container Platform – это контейнерная платформа корпоративного класса на базе полностью открытой системы Kubernetes, предназначенной как для приложений, разворачиваемых в облачных средах, так и для модернизируемых монолитных приложений, и для любых сред – на серверах без гипервизора, с использованием виртуальных машин, в центре обработки данных, в любом облаке или на границе сети. Вдобавок HPE представила новый набор профессиональных услуг, помогающих ускорить внедрение этой платформы, а также несколько типовых конфигураций для информационно емких приложений, использующих искусственный интеллект (ИИ), машинное и глубокое обучение, для аналитики данных, граничных вычислений и интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Многие компании начали внедрять контейнеры для нагрузок, не требующих внешних хранилищ данных. Такие задачи хорошо вписываются в концепцию облачных приложений и легко реализуются в формате микросервисов. Однако большинство используемых сегодня бизнес-приложений имеют монолитную структуру и работают с отчуждаемыми подсистемами хранения данных. Предприятия хотят модернизировать эти приложения с помощью контейнеризации, избежав при этом потери функциональности, сохранив безопасность промышленного уровня и возможность хранить данные приложений на внешних системах. Хотя при некоторых ранних развертываниях Kubernetes в локальной инфраструктуре контейнеры работали внутри виртуальных машин, этот подход утратил свою актуальность. Работа с контейнерами на «голом» железе создает значительные преимущества для компаний, желающих их обновить и масштабировать для всего предприятия. Среди них сокращение накладных расходов, избавление от необходимости пользоваться проприетарными решениями по виртуализации и снижение затрат на приобретение лицензий.

HPE Container Platform позволяет значительно снизить затраты и упростить процессы за счет работы контейнерных приложений на серверах без гипервизора, обеспечивает гибкость выбора – можно использовать виртуальные машины и облака. Она также дает бизнесу возможность использовать гибридное облако или мультиоблачный подход при развертывании Kubernetes с одновременным обеспечением безопасности, производительности и надежности корпоративного класса. Компании, стремящиеся сократить расходы, повысить эффективность, загруженность серверов и производительность приложений, смогут избавиться от виртуализации и дорогостоящих лицензий на гипервизор, благодаря работе контейнеров на «голом» железе.

Дополнительные преимущества HPE Container Platform и работы контейнеров на «голом» железе включают в себя: скорость. Развертывать и запускать контейнерные приложения на серверах без гипервизора быстрее. Нет необходимости запускать гостевую операционную систему (ОС) виртуальной машины и ждать окончания начальной загрузки. Это ускоряет разработку, эксплуатацию и вывод на рынок новых продуктов; сокращения затрат и объема ресурсов. Поскольку каждая виртуальная машина обладает своей гостевой ОС, избавление от нее высвобождает ресурсы оперативной памяти, хранилища и центрального процессора, а также сопряженные с ними затраты на ЦОД; устранение уровня оркестрации. Исчезает необходимость в отдельных инструментах для управления виртуализированной средой и оркестрацией Kubernetes для контейнеров; повышенная плотность использования серверов. Благодаря устранению множества копий гостевых ОС и вместе с ними требований к центральному процессору, памяти и хранилищу, можно работать с бо́льшим числом контейнеров на физическом узле; улучшенная производительность приложений, требующих прямого доступа к аппаратным ресурсам. Рабочим нагрузкам, связанным с аналитикой, ИИ и алгоритмами машинного обучения, требуется большая вычислительная мощность. На «голом» железе эти приложения работают быстрее.

HPE Container Platform основана на проверенных инновационных разработках от компаний Bluedata и Mapr, недавно приобретенных HPE. Так, программное обеспечение Bluedata выступает в качестве инструмента управления контейнерами, а распределенная файловая система Mapr обеспечивает возможность отчуждаемого (постоянного) хранения данных.

«С помощью HPE Container Platform компания GM Financial развернула контейнерные приложения для работы с машинным обучением и аналитикой данных в мультиарендной гибридной облачной архитектуре и использует их для различных задач: от анализа кредитных рисков до улучшения качества обслуживания клиентов», – сказал Линн Калво, помощник вице-президента по новым технологиям в работе с данными в GM Financial.

«Для вступления в следующий этап внедрения контейнеров на предприятиях необходимы революционные инновации и новый подход, – отметил Кумар Сриканти (Kumar Sreekanti), старший вице-президент и технический директор подразделения Hybrid IT в HPE. – HPE Container Platform предоставляет гибкость и скорость, так необходимые для ускорения разработки ПО на базе Kubernetes. Работа с контейнерами на серверах без гипервизора позволяет заказчикам добиться большей эффективности затрат и выбирать между виртуальными машинами и облачной средой».

«Мы сочетаем инновации, предлагаемые сообществом разработчиков открытой платформы Kubernetes с нашим собственным инновационным ПО для обеспечения мультиарендности, безопасности и постоянного хранения данных для контейнеров, – сказал Кумар Сриканти. – Новая HPE Container Platform призвана помочь заказчикам расширить внедрение контейнерных приложений, создавая множество крупных кластеров на базе Kubernetes, для различных нужд: от машинного обучения до CI/CD».

HPE взаимодействует с Cloud Native Computing Foundation и сообществом разработчиков Kubernetes в рамках ряда проектов. Одним из таких проектов является Kubedirector. Будучи ключевым компонентом HPE Container Platform, Kubedirector позволяет работать с необлачными монолитными приложениями (то есть с приложениями, имеющими постоянное хранилище данных) на базе Kubernetes. Недавнее приобретение Scytale для обеспечения безопасности в облаке, а также вовлечение в такие проекты, как Secure Production Identity Framework for Everyone (SPIFFE) и SPIFFE Runtime Environment (SPIRE), подчеркивают стремление HPE работать с открытыми системами.

Новое ПО является нструментом для развертывания контейнеров на предприятиях, позволяет решать широкий спектр задач, в том числе – внедрение контейнеров для информационно емких приложений с применением ИИ, машинного и глубокого обучения, аналитики данных, граничных вычислений и IoT. HPE выстраивает свой портфель продуктов и услуг так, чтобы он соответствовал нагрузкам такого типа, а также для расширения возможностей HPE Container Platform. Предлагаемые сценарии использования включают основанные на лучших практиках наборы конфигураций, оптимизированных под рабочие нагрузки, на базе инфраструктурных решений HPE. Сюда входят сценарии работы ИИ, машинного и глубокого обучения на серверах HPE Apollo; граничные вычисления и IoT на платформах HPE Edgeline; нагрузки Devops и CI/CD на HPE Synergy. HPE Container Platform также работает с такими решениями для хранения данных, как HPE Cloud Volumes и HPE Container Storage Interface (CSI) Driver для развертывания Kubernetes в гибридном облаке.

HPE Pointnext предоставляет экспертные консультации по развертыванию контейнеризации, обучение и поддержку. Новые услуги по проектированию, внедрению и эксплуатации HPE Container Platform помогут заказчикам ускорить реализацию их стратегий контейнеризации, снизить риски и обеспечить более быстрый переход к практическому использованию.

Программное обеспечение HPE Container Platform доступно для заказа уже сегодня, одновременно с консультационными услугами, услугами по развертыванию и поддержкой HPE Pointnext.