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HPE Synergy


21.04.2022 «Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM

Российский телеком-провайдер «Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM. Связка АТС «Телфин.офис» и Synergy CRM — это универсальное решение, которое позволяет оценивать затраты на маркетинг и продажи, считать конверсию и эффективность телефонных

21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии

Звездный год ВКС Рынок средств видеоконференцсвязи многие годы существовал в тени более популярных технологий и технологических тенденций. По данным Synergy Research в 2015-2017 гг. он вообще стагнировал. Другие аналитики были к ВКС не так строги, но зачастую рассматривали эти средства лишь как часть рынка унифицированных коммуникаций (все

22.11.2019 HPE расширила возможности компонуемой инфраструктуры интеллектуальным хранением

а свою новую платформу для хранения данных HPE Primera, опирающуюся на ИИ, с компонуемой платформой HPE Synergy, чтобы помочь заказчикам быстрее развертывать новые приложения и разрабатывать ин
16.11.2018 HPE откроет серверам Proliant, Apollo и Synergy доступ к облачному решению на базе искусственного интеллекта

ктурой с помощью искусственного интеллекта (ИИ) – для серверов HPE Proliant, вычислительных модулей HPE Synergy и систем HPE Apollo. Пользуясь возможностями глобальной платформы предсказательно
21.05.2018 Как развернуть ИТ-инфраструктуру за несколько минут

Компания КОМПЛИТ первой на Северо-Западе развернула HPE Synergy для моделирования различных ИТ-задач, и интересующиеся специалисты могут протести
15.09.2017 Оливер Стоун выступит на Synergy Global Forum в Москве

е 25 фильмов. В числе его работ — «Уолл-Стрит» (1987), «Сноуден» (2016). Последняя работа Стоуна — многосерийный фильм «Путин».Режиссер Оливер СтоунСтоун едет в российскую столицу, чтобы выступить на Synergy Global Forum — ежегодном событии, которое проводится в Москве уже в третий раз. Synergy Global Forum состоится в Москве 27-28 ноября, в СК «Олимпийский», и станет самым крупным б
13.07.2000 Филиппинская Fastech Synergy в этом году удвоит выпуск микросхем

Филиппинский производитель полупроводниковых компонентов компания Fastech Synergy Ltd. сообщила о своём намерении вдвое увеличить объёмы выпуска своей продукции. Компания планирует нарастить мощность производственных линий (в настоящее время их загрузка оценивается в
07.06.1999 ELSA начинает поставки акселератора Synergy II

Компания ELSA объявила о начале поставок графического акселератора Synergy II. Он предназначен для профессиональной работы с 3D графикой и CAD/CAE системами. Synergy II содержит до 32 Мб памяти и поддерживает разрешение до 1920x1200. Производительность

27.01.1999 Oracle объявляет о начале проекта Synergy для предприятий нефтедобывающей промышленности

Компания Oracle объявила во вторник о начале проекта Synergy, направленного на нефтедобывающую промышленность. В связи с тенденциями компаний этой отрасли к слияниям и образованию совместных предприятий им приходится работать с громадными объемам

Публикаций - 58, упоминаний - 70

HPE Synergy и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 15
Cisco Systems 5136 13
Microsoft Corporation 24736 9
Dell EMC 5038 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 6
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 6
Intel Corporation 12249 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 5
HP - Hewlett-Packard 3626 5
Citrix Systems 819 5
Broadcom - VMware 2390 4
IBM - International Business Machines Corp 9459 4
Oracle Corporation 6737 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 4
HP 3Com 677 4
Siemens AG - Siemens Group 2597 4
Samsung Electronics 10318 3
Amazon Inc - Amazon.com 3027 3
Google LLC 11882 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 3
Комплит - Complete 98 2
Ростелеком 9824 2
SAP SE 5308 2
Huawei 3979 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
SAS Institute 980 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
IXcellerate - Икселерейт 126 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 2
Авантаж 66 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 339 2
Olympus 467 2
Foxconn - Linksys 105 2
Netgear 238 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 2
Meta Platforms - Facebook 4449 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 2
Telegram Group 2100 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
GM Financial 1 1
Альфа-Банк 1785 1
Евросеть 1412 1
Boeing 1013 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Ford 414 1
Полипластик 12 1
Silver Lake Partners 76 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
Microsoft - LinkedIn 654 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 670 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 1
Ростех - КРЭТ УКБП - Ульяновское конструкторское бюро приборостроения 4 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Air Products and Chemicals 4 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 13 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Новотранс 7 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 58 1
Техноресурс 9 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2546 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1145 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 508 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Росатом АтомКомплект 7 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11212 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9528 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15959 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8244 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6218 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12731 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25708 7
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14019 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13466 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 4
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6451 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10204 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12635 3
Microsoft Windows 15803 6
HPE ProLiant 399 5
Linux OS 10115 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 4
HPE 3PAR 102 4
HPE OneView 19 4
Citrix Receiver 22 4
HPE InfoSight 22 3
Broadcom - VMware vSphere 570 3
HPE SimpliVity 31 3
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 3
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 127 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 284 3
Microsoft Azure 1415 3
Citrix XenDesktop 98 3
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Microsoft Windows 10 1783 2
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 75 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 2
HPE Apollo 14 2
HPE Cloud Volumes 7 2
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 2
Microsoft Natick 5 2
Intel SSD DC 6 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 628 2
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1353 2
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 2
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Apple iPad 3874 2
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1654 2
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Пенязь Дмитрий 21 2
Меньшов Кирилл 120 2
Максимов Андрей 12 1
Казьмин Алексей 7 1
Мухортов Александр 6 1
Уфаев Дмитрий 15 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Светлаков Александр 5 1
Борман Константин 5 1
Вавилов Валерий 2 1
Степанова Ирина 16 1
Horvath Christopher - Хорват Кристофер 2 1
Ордынец Кирилл 3 1
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 1
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 1
Mathews Matt - Мэтьюс Мэт 1 1
Hotard Justin - Хотард Джастин 2 1
Дмитриев Роман 3 1
Сулоев Андрей 1 1
Сулаев Роман 5 1
Баранова Наталья 5 1
Масленников Игорь 36 1
Дронов Дмитрий 26 1
Жаров Сергей 6 1
Вишняков Владимир 2 1
Чернович Михаил 3 1
Татаринов Кирилл 42 1
Ганин Егор 54 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 28 1
Логушев Вячеслав 5 1
Санадзе Георгий 18 1
Поздняков Сергей 15 1
Тарасов Арсений 44 1
Путин Владимир 3213 1
Павлов Иван 76 1
Machowinski Matthias - Маковински Маттиас 4 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Осадчиев Александр 1 1
Шевченко Максим 4 1
Dzubeck Frank - Дзюбек Френк 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 12
Европа 21858 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 5
Канада 4906 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3345 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 3
Азия - Азиатский регион 5580 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 2
Нидерланды - Амстердам 609 2
Финляндия - Финляндская Республика 3619 2
Европа Восточная 3107 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 2
Сингапур - Республика 1864 2
Африка - Африканский регион 3505 2
Ближний Восток 2967 2
Норвегия - Королевство 1805 1
Исландия 242 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 699 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4016 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 423 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 253 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2783 1
Россия - СФО - Новосибирск 4366 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Грузия 1247 1
Япония - Токио 995 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
США - Колумбия - Вашингтон 1396 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 597 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3119 1
Южная Корея - Сеул 365 1
Финляндия - Тампере 21 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1782 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13378 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11094 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2892 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4512 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4002 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5704 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5156 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9994 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7580 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8885 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 978 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 428 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1280 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7711 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2152 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11281 2
ZDnet 660 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
Silicon.com 364 1
Synergy Research Group 42 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 6
IHS Infonetics Research 102 5
IDC - International Data Corporation 4912 4
Dell'Oro Group 62 4
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Juniper Research 529 2
Mordor Intelligence 29 2
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Markets&Markets Research 112 1
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Tractica 7 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Gartner - Dataquest 347 1
Forrester Research 821 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 327 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
HudsonAlpha Institute for Biotechnology 1 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 12 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 53 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
МЭИ - Московский энергетический институт 147 1
Citrix Synergy 6 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
VMworld 29 1
Synergy Global Forum 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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