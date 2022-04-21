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HPE Synergy
|21.04.2022
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«Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM
Российский телеком-провайдер «Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM. Связка АТС «Телфин.офис» и Synergy CRM — это универсальное решение, которое позволяет оценивать затраты на маркетинг и продажи, считать конверсию и эффективность телефонных
|21.07.2020
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Видеоконференцсвязь. До и после пандемии
Звездный год ВКС Рынок средств видеоконференцсвязи многие годы существовал в тени более популярных технологий и технологических тенденций. По данным Synergy Research в 2015-2017 гг. он вообще стагнировал. Другие аналитики были к ВКС не так строги, но зачастую рассматривали эти средства лишь как часть рынка унифицированных коммуникаций (все
|22.11.2019
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HPE расширила возможности компонуемой инфраструктуры интеллектуальным хранением
а свою новую платформу для хранения данных HPE Primera, опирающуюся на ИИ, с компонуемой платформой HPE Synergy, чтобы помочь заказчикам быстрее развертывать новые приложения и разрабатывать ин
|16.11.2018
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HPE откроет серверам Proliant, Apollo и Synergy доступ к облачному решению на базе искусственного интеллекта
ктурой с помощью искусственного интеллекта (ИИ) – для серверов HPE Proliant, вычислительных модулей HPE Synergy и систем HPE Apollo. Пользуясь возможностями глобальной платформы предсказательно
|21.05.2018
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Как развернуть ИТ-инфраструктуру за несколько минут
Компания КОМПЛИТ первой на Северо-Западе развернула HPE Synergy для моделирования различных ИТ-задач, и интересующиеся специалисты могут протести
|15.09.2017
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Оливер Стоун выступит на Synergy Global Forum в Москве
е 25 фильмов. В числе его работ — «Уолл-Стрит» (1987), «Сноуден» (2016). Последняя работа Стоуна — многосерийный фильм «Путин».Режиссер Оливер СтоунСтоун едет в российскую столицу, чтобы выступить на Synergy Global Forum — ежегодном событии, которое проводится в Москве уже в третий раз. Synergy Global Forum состоится в Москве 27-28 ноября, в СК «Олимпийский», и станет самым крупным б
|13.07.2000
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Филиппинская Fastech Synergy в этом году удвоит выпуск микросхем
Филиппинский производитель полупроводниковых компонентов компания Fastech Synergy Ltd. сообщила о своём намерении вдвое увеличить объёмы выпуска своей продукции. Компания планирует нарастить мощность производственных линий (в настоящее время их загрузка оценивается в
|07.06.1999
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ELSA начинает поставки акселератора Synergy II
Компания ELSA объявила о начале поставок графического акселератора Synergy II. Он предназначен для профессиональной работы с 3D графикой и CAD/CAE системами. Synergy II содержит до 32 Мб памяти и поддерживает разрешение до 1920x1200. Производительность
|27.01.1999
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Oracle объявляет о начале проекта Synergy для предприятий нефтедобывающей промышленности
Компания Oracle объявила во вторник о начале проекта Synergy, направленного на нефтедобывающую промышленность. В связи с тенденциями компаний этой отрасли к слияниям и образованию совместных предприятий им приходится работать с громадными объемам
HPE Synergy и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11281 2
|ZDnet 660 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
|Silicon.com 364 1
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