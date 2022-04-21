«Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM Российский телеком-провайдер «Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM. Связка АТС «Телфин.офис» и Synergy CRM — это универсальное решение, которое позволяет оценивать затраты на маркетинг и продажи, считать конверсию и эффективность телефонных

Видеоконференцсвязь. До и после пандемии Звездный год ВКС Рынок средств видеоконференцсвязи многие годы существовал в тени более популярных технологий и технологических тенденций. По данным Synergy Research в 2015-2017 гг. он вообще стагнировал. Другие аналитики были к ВКС не так строги, но зачастую рассматривали эти средства лишь как часть рынка унифицированных коммуникаций (все

HPE расширила возможности компонуемой инфраструктуры интеллектуальным хранением а свою новую платформу для хранения данных HPE Primera, опирающуюся на ИИ, с компонуемой платформой HPE Synergy, чтобы помочь заказчикам быстрее развертывать новые приложения и разрабатывать ин

HPE откроет серверам Proliant, Apollo и Synergy доступ к облачному решению на базе искусственного интеллекта ктурой с помощью искусственного интеллекта (ИИ) – для серверов HPE Proliant, вычислительных модулей HPE Synergy и систем HPE Apollo. Пользуясь возможностями глобальной платформы предсказательно

Как развернуть ИТ-инфраструктуру за несколько минут Компания КОМПЛИТ первой на Северо-Западе развернула HPE Synergy для моделирования различных ИТ-задач, и интересующиеся специалисты могут протести

Оливер Стоун выступит на Synergy Global Forum в Москве е 25 фильмов. В числе его работ — «Уолл-Стрит» (1987), «Сноуден» (2016). Последняя работа Стоуна — многосерийный фильм «Путин».Режиссер Оливер СтоунСтоун едет в российскую столицу, чтобы выступить на Synergy Global Forum — ежегодном событии, которое проводится в Москве уже в третий раз. Synergy Global Forum состоится в Москве 27-28 ноября, в СК «Олимпийский», и станет самым крупным б

Филиппинская Fastech Synergy в этом году удвоит выпуск микросхем Филиппинский производитель полупроводниковых компонентов компания Fastech Synergy Ltd. сообщила о своём намерении вдвое увеличить объёмы выпуска своей продукции. Компания планирует нарастить мощность производственных линий (в настоящее время их загрузка оценивается в

ELSA начинает поставки акселератора Synergy II Компания ELSA объявила о начале поставок графического акселератора Synergy II. Он предназначен для профессиональной работы с 3D графикой и CAD/CAE системами. Synergy II содержит до 32 Мб памяти и поддерживает разрешение до 1920x1200. Производительность