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Мегаторг

СОБЫТИЯ

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29.10.2026 МТС запустила 5G во Владимирской области 1
03.12.2020 «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Мегаторг и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1307 1
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HPE OneView 19 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
HPE Synergy 62 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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