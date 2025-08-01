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Globus Глобус Гиперглобус сеть гипермаркетов
УПОМИНАНИЯ
Globus и организации, системы, технологии, персоны:
|Борисов Роман 25 2
|Пташинский Василий 2 2
|Мильштейн Дмитрий 13 2
|Подлазов Михаил 3 2
|Пивень Сергей 7 2
|Колпаков Максим 2 1
|Сморгонский Анатолий 41 1
|Капустин Александр 3 1
|Никитин Сергей 79 1
|Волков Владимир 62 1
|Кривошапко Алексей 1 1
|Береговых Лариса 3 1
|Гареев Руслан 7 1
|Шелыгин Алексей 1 1
|Кораблев Денис 19 1
|Россошанский Денис 3 1
|Скляров Михаил 2 1
|Мриль Станислав 14 1
|Ульянина Надежда 1 1
|Демченко Олег 28 1
|Гудков Максим 2 1
|Федоров Алексей 127 1
|Сологубов Владимир 3 1
|Канин Владимир 10 1
|Мучник Феликс 68 1
|Романова Надежда 12 1
|Зотов Дмитрий 8 1
|Амелькин Андрей 3 1
|Баяндин Егор 9 1
|Подольский Виталий 15 1
|Рыжков Дмитрий 7 1
|Шостик Татьяна 2 1
|Никитин Денис 5 1
|Чадин Сергей 4 1
|Чечин Андрей 3 1
|Макеев Николай 3 1
|Бабанкина Виктория 3 1
|Дмитриев Роман 3 1
|Митин Алексей 3 1
|Лунин Олег 3 1
|IDC - International Data Corporation 4926 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3376 1
|Gartner - Гартнер 3584 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 343 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 1
|СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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