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Индексная книга (каталог) CNews*
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Globus Глобус Гиперглобус сеть гипермаркетов

Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов

УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
13.07.2022 Российские разработчики представили роботов для участия в электронных торгах 1
02.06.2022 Qsoft предлагает платформу онлайн продаж для фарм-индустрии c применением технологий AI и ML 1
03.12.2020 «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений 1
06.04.2020 Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint 1
14.12.2017 Российские ритейлеры выбирают IaaS 1
04.12.2017 «Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау» 2
30.07.2014 В Москве состоится Четвертый форум финансовых директоров ритейла Retail CFO 2014 1
15.04.2014 Кассовое оборудование: Self-Checkout в ожидании светлого будущего 1
12.03.2014 Сеть гипермаркетов «Глобус» внедрила систему учета заявок на базе FileMaker 1
03.09.2013 Сеть гипермаркетов «Глобус» управляет затратами на персонал с помощью SAP 3
07.05.2013 В Москве пройдет Третий форум финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2013 1
02.04.2013 Владимир Сологубов - Ритейл является инициатором и потребителем ИT-инноваций 1
06.09.2007 «Гиперглобус» строит инфраструктуру хранения данных на базе NetApp 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Globus и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 643 2
Broadcom - VMware 2425 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8988 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 1
Cisco Systems 5175 1
SAP SE 5360 1
Oracle Corporation 6785 1
UIPath 106 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 856 1
Цифра ГК 2497 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 64 1
Fujitsu 2054 1
Qsoft - Кьюсофт 29 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 193 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Динасофт - Dynasoft 8 1
Softkey - Софткей 210 1
Inventive Retail Group 78 1
ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
Микротест 279 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 11 1
TriA - ТриА - ТриАПринт 1 1
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 8 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 307 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 3
Евросеть 1412 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 494 2
Магнолия - сеть супермаркетов 19 2
Автомир ГК 42 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1511 1
Роснефть НК - нефтяная компания 521 1
Bayer AG - Байер 85 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7806 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 911 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
IKEA - ИКЕА 162 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 303 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
ВкусВилл - Избёнка 165 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 171 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Утконос 178 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 132 1
Henderson - Хендерсон -ТАМИ И КО 4 1
Татнефть 231 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Протек - Центр внедрений 59 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 43 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 122 1
Gett 82 1
Gett Delivery 4 1
Castorama - Касторама 31 1
DMI Дятьково 5 1
Федеральное казначейство России 1831 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 327 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4563 4
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3044 3
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7244 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13000 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12719 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7014 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10923 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1911 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3805 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13099 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24960 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1765 2
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Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 476 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3046 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 193 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 555 2
Управление финансами - Financial management 624 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5466 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1463 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1375 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11582 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5500 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4321 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4258 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3038 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1313 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1746 2
Microsoft Office 3862 1
Linux OS 10399 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 615 1
Apple iPad 3893 1
Claris - FileMaker 8 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Apple iPhone 6 4863 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
HPE Synergy 59 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 30 1
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 18 1
HPE 3PAR 102 1
HPE OneView 19 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 89 1
NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect 32 1
HP Virtual Connect 11 1
NCR SelfServ Checkout 11 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1105 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3371 1
Борисов Роман 25 2
Пташинский Василий 2 2
Мильштейн Дмитрий 13 2
Подлазов Михаил 3 2
Пивень Сергей 7 2
Колпаков Максим 2 1
Сморгонский Анатолий 41 1
Капустин Александр 3 1
Никитин Сергей 79 1
Волков Владимир 62 1
Кривошапко Алексей 1 1
Береговых Лариса 3 1
Гареев Руслан 7 1
Шелыгин Алексей 1 1
Кораблев Денис 19 1
Россошанский Денис 3 1
Скляров Михаил 2 1
Мриль Станислав 14 1
Ульянина Надежда 1 1
Демченко Олег 28 1
Гудков Максим 2 1
Федоров Алексей 127 1
Сологубов Владимир 3 1
Канин Владимир 10 1
Мучник Феликс 68 1
Романова Надежда 12 1
Зотов Дмитрий 8 1
Амелькин Андрей 3 1
Баяндин Егор 9 1
Подольский Виталий 15 1
Рыжков Дмитрий 7 1
Шостик Татьяна 2 1
Никитин Денис 5 1
Чадин Сергей 4 1
Чечин Андрей 3 1
Макеев Николай 3 1
Бабанкина Виктория 3 1
Дмитриев Роман 3 1
Митин Алексей 3 1
Лунин Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 7
Германия - Федеративная Республика 12829 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 731 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 669 2
Чехия - Чешская Республика 1322 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 540 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 756 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 226 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 479 1
Беларусь - Белоруссия 5909 1
Узбекистан - Республика 1812 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2562 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3260 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52827 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1108 1
Россия - СФО - Новосибирск 4506 1
Франция - Французская Республика 7928 1
Казахстан - Республика 5702 1
Москва - САО - Хорошёвский район 33 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 164 1
Европа 24466 1
Канада 4939 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 102 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 337 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 88 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 476 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 269 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 257 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5659 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8065 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19609 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3059 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4579 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5824 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1620 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5244 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3121 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2851 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3724 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6029 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1318 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5110 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5091 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10338 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 271 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11230 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9265 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2201 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3274 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1838 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53407 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7574 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1973 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10301 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
Экономический эффект 1145 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1266 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 625 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1144 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2831 1
IDC - International Data Corporation 4926 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3376 1
Gartner - Гартнер 3584 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 343 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 26 1
День молодёжи - 27 июня 957 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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