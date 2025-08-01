Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181065
ИКТ 14079
Организации 10943
Ведомства 1482
Ассоциации 1045
Технологии 3491
Системы 26030
Персоны 77930
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 865

Гореева Жанна


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Гореева Жанна и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 98 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3016 1
Группа Самолет 90 1
Благосостояние НПФ 52 1
Силовые машины 138 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Щёлково Агрохим 4 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 172 1
ВТБ - Почта Банк 481 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1733 1
Альфа-Банк 1811 1
Лента - Сеть розничной торговли 2200 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1093 1
Спортмастер - Sportmaster 184 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 113 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 159 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 55 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 155 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1178 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 64 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5701 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5980 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10979 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32722 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21666 1
Максимов Сергей 8 1
Якоб Дмитрий 17 1
Голубинцев Алексей 5 1
Байкин Александр 3 1
Иванов Иван 23 1
Кондратьев Владислав 8 1
Бондаренко Дмитрий 3 1
Москвин Дмитрий 6 1
Федосеев Юрий 4 1
Стыденко Евгений 2 1
Сухова Елена 5 1
Осипенко Наталья 12 1
Андреева Ольга 7 1
Тумаков Антон 2 1
Букин Кирилл 4 1
Голомидов Дмитрий 4 1
Власов Виталий 2 1
Клюкин Роман 3 1
Карамышев Сергей 5 1
Обухова Елизавета 2 1
Харабет Ксения 1 1
Жуков Роман 19 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 1
Черкизон - Черкизовский рынок 163 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6048 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11448 1
НКО - Некоммерческая организация 530 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 481 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще