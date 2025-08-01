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Осипенко Наталья
УПОМИНАНИЯ
Осипенко Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Слученков Антон 18 7
|Буланов Николай 16 4
|Подгорнов Вячеслав 8 4
|Тульчинский Станислав 68 4
|Уржумов Никита 4 4
|Тарасов Максим 12 4
|Борисов Алексей 32 4
|Кондратенко Кирилл 19 3
|Мачульский Олег 5 3
|Кондратьева Елена 10 3
|Санников Олег 6 3
|Дубиничева Наталья 5 3
|Коптелов Андрей 111 3
|Бочкин Александр 42 3
|Кабаков Ярослав 61 3
|Погорелова-Триппель Наталья 28 3
|Чепакин Андрей 27 3
|Сухова Елена 5 3
|Гребеник Геннадий 38 3
|Карамышев Сергей 5 3
|Сахаров Александр 82 3
|Батай Илья 56 3
|Нечаева Татьяна 3 2
|Бимаев Олег 8 2
|Иванушкин Владимир 4 2
|Селезнев Денис 30 2
|Кривошеин Роман 5 2
|Ремизова Екатерина 5 2
|Азнабаева Зиля 2 2
|Николаев Дмитрий 19 2
|Простоквашин Игорь 22 2
|Ломов Владимир 3 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Андреева Ольга 7 1
|Астапова Ксения 1 1
|Янович Николай 1 1
|Смирнов Алексей 246 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Кошелев Максим 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151543 11
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 2
|Земля - планета Солнечной системы 10511 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1423 1
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