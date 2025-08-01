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Осипенко Наталья


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
21.03.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
24.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
10.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
21.12.2023 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 2
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Осипенко Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 97 6
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 244 4
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 4
Diasoft - Диасофт 962 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3007 3
Infomaximum - Инфомаксимум 44 3
Первая Форма - 1Форма 52 3
Comindware - Колловэар 164 3
ХИ-квадрат 6 3
Intelsy - Интелси 2 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 11 2
SimbirSoft - СимбирСофт 96 2
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 2
8622 1
Salesforce 437 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1045 1
Camunda - Camunda Services GmbH 31 1
Oracle Siebel Systems 512 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 1
Yandex - Яндекс 7951 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Oracle Corporation 6785 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 1
UIPath 106 1
GreenData - Гриндата 32 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1720 7
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 81 7
Благосостояние НПФ 52 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 911 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 504 5
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 4
Мосинжпроект 15 4
Фора Банк 60 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7805 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 159 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 159 3
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 217 3
Синара ГК - Sinara Group 109 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 2
Комус 100 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 67 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
Совкомбанк ПАО 265 1
Ренессанс Страхование 167 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
ВкусВилл - Избёнка 165 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 627 1
Почта России ПАО 2195 1
Группа Самолет 90 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 51 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3175 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1951 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5053 1
Федеральное казначейство России 1831 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 2
PEX Network - Process Excellence Network 13 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1410 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5930 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13099 9
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1170 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10921 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54335 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15884 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32582 5
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 589 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25243 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5720 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16472 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5662 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21517 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11929 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69738 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7243 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7865 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 299 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 127 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5147 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 802 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 620 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12549 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4258 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5508 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1045 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13000 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1714 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 243 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1926 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 386 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31021 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2187 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8259 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
Microsoft Office 3862 2
Infomaximum - Proceset Process mining 39 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 74 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1046 1
Oracle Java - язык программирования 3264 1
Red Hat OpenShift 134 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 275 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 312 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 128 1
Docker Swarm 15 1
ELMA 365 Low-code BPM 138 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 780 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 328 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 89 1
Atlassian - Confluence 133 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 61 1
Благосостояние НПФ - СУРОК ИС 1 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 5 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 61 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 963 1
Pega Platform 7 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 376 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 43 1
Слученков Антон 18 7
Буланов Николай 16 4
Подгорнов Вячеслав 8 4
Тульчинский Станислав 68 4
Уржумов Никита 4 4
Тарасов Максим 12 4
Борисов Алексей 32 4
Кондратенко Кирилл 19 3
Мачульский Олег 5 3
Кондратьева Елена 10 3
Санников Олег 6 3
Дубиничева Наталья 5 3
Коптелов Андрей 111 3
Бочкин Александр 42 3
Кабаков Ярослав 61 3
Погорелова-Триппель Наталья 28 3
Чепакин Андрей 27 3
Сухова Елена 5 3
Гребеник Геннадий 38 3
Карамышев Сергей 5 3
Сахаров Александр 82 3
Батай Илья 56 3
Нечаева Татьяна 3 2
Бимаев Олег 8 2
Иванушкин Владимир 4 2
Селезнев Денис 30 2
Кривошеин Роман 5 2
Ремизова Екатерина 5 2
Азнабаева Зиля 2 2
Николаев Дмитрий 19 2
Простоквашин Игорь 22 2
Ломов Владимир 3 1
Погорелова Наталья 6 1
Андреева Ольга 7 1
Астапова Ксения 1 1
Янович Николай 1 1
Смирнов Алексей 246 1
Белайчук Анатолий 31 1
Кошелев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151543 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 2
Земля - планета Солнечной системы 10511 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1423 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 480 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6029 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25145 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5110 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7123 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2225 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3050 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3059 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9491 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 463 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6078 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14446 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 274 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8072 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2001 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4210 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30749 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5823 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16922 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 723 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3274 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7572 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2620 1
Аудит - аудиторский услуги 2893 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 115 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6172 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8269 8
Gartner - Гартнер 3584 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2522 2
ELMA DAY 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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