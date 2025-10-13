Разделы

БКС Мир инвестиций БрокерКредитСервис

БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис

«БКС Мир инвестиций» – финансовый холдинг, предоставляющий клиентам  спектр брокерских и инвестиционных услуг.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


13.10.2025 «БКС Мир инвестиций» запускает масштабное обновление мобильного приложения

В октябре 2025 г. «БКС Мир инвестиций» запускает поэтапное обновление интерфейса мобильного приложения (18+). Клиенты увидят изменение всех разделов и смогут оценить максимальную простоту, интуитивность и техноло
28.08.2025 «БКС Мир инвестиций» обновил веб-терминал: мгновенные заявки и глубокий анализ рынка

В настройках веб-терминала «БКС Мир инвестиций» стали доступны новые виджеты, которые расширяют возможности для активных трейдеров. Эти инструменты позволяют повысить эффективность анализа рынка и ускорить исполнение сдел
22.08.2025 «БКС Мир инвестиций» запускает сервис оценки «здоровья» портфеля инвесторов

ть анализ: насколько сформированный пул активов отвечает ожидаемой доходности и допустимому уровню риска в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций». Наглядность и прозрачность сервиса дают пользователям возможность еще до совершения торговых действий оценивать, как то или иное решение может изменить общее состояние порт
22.08.2025 Новые опции в приложении «БКС Мир инвестиций» для инвестирования

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» появился ряд полезных функций, которые позволяют расширить инвестиционные возможности пользователей, быстрее и эффективнее совершать операции. Теперь инвестор может получить
04.06.2025 Клиентам «БКС Мир инвестиций» стал доступен фьючерс на биткоин

«БКС Мир инвестиций» предоставил доступ к новому инструменту – фьючерсному контракту на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, динамика которых привязана к стоимости биткоина. Об
13.02.2025 В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» появились новые функции

Мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» становится умнее и удобнее благодаря внедрению полезных функций, в том числе на базе искусственного интеллекта (ИИ). Премиальные опционы. Инвесторам, которые при минимальных
08.08.2024 В приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны новые возможности

умаг, которые торгуются на Мосбирже в рублях с расчетом на следующий день. Максимальная сумма за один транш — до 10 млн руб. Чтобы воспользоваться всеми функциями, нужно обновить мобильную платформу «БКС Мир инвестиций» до последней версии.
18.04.2024 «БКС Мир инвестиций» запустил консенсус-прогнозы в мобильном приложении

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны целевые цены по акциям, торгующимся на Московской Бирже, с горизонтом 12 месяцев и рекомендации (покупать/держать/продавать) от ведущих российских инвестдомов
21.06.2023 «БКС мир инвестиций» обновил приложение и расширил возможности индивидуальных настроек .

«БКС мир инвестиций» выпустил релиз новой версии мобильного приложения 5.0. Дистанционная торговля пользователей стала еще комфортнее благодаря расширенным индивидуальным настройкам, совершенств
19.06.2023 БКС обучил «Алису» инвестиционному навыку

«БКС мир инвестиций» разработал для «Алисы» новый навык: теперь голосовой помощник «Яндекса» м
13.02.2023 «БКС мир инвестиций» запустил рекламную кампанию на основе искусственного интеллекта

«БКС мир инвестиций» запустил контекстную рекламную кампанию, материалы для которой были созданы с помощью нейронных сетей. Для подготовки текстов использовалась нейросеть ChatGPT. Визуальные из
22.11.2022 Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store

«БКС мир инвестиций» расширяет инфраструктурную сеть магазинов мобильных приложений ОС Android
30.09.2022 «БКС мир инвестиций» запустил сервис по оформлению налогового вычета по ИИС в один клик

«БКС мир инвестиций» запустил упрощенный порядок получения инвестиционного вычета по ИИС. Клиенты БКС могут подать заявку прямо в веб-кабинете и мобильном приложении всего в один клик. Об этом C
16.02.2022 «БКС мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение

«БКС мир инвестиций» обновил раздел «Рынки» в мобильном приложении, он стал еще более удобным, функциональным и максимально персонифицированным. В новой версии улучшилась навигация по разделу. Т
31.05.2021 В приложении «БКС Мир инвестиций» появилась возможность самостоятельно заключать внебиржевые сделки

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» квалифицированным инвесторам, обладающим статусом «ВИП», стала доступна функция самостоятельной покупки и продажи широкого списка еврооблигаций – в рамках внебиржевых сделок
23.09.2020 «БКС Мир инвестиций» запустил новый веб-сервис для инвесторов

«БКС Мир инвестиций» запустила новый веб-сервис для инвесторов. Решение, разработанное «БКС Мир инвестиций» совместно с AIC, позволяет с удобством открывать брокерские счета, покупать гот
22.09.2020 «БКС Мир инвестиций» упрощает процесс открытия брокерского счета с помощью «Мобильного ID»

«БКС Мир инвестиций» запустил функцию автоматического заполнения паспортных данных клиентов при открытии брокерского счета через одноименное приложение. Функционал реализован на основе технологи
21.09.2020 В мобильном приложении от «БКС Мир инвестиций» появилось больше возможностей

В обновленном мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» открыт доступ к участию в первичном размещении облигаций – теперь инвестор не будет испытывать затруднения в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложе
08.08.2007 ИК «Брокеркредитсервис» защитился от угроз с «Лабораторией Касперского»

о продукты «Лаборатории Касперского» уже не первый год обеспечивают информационную безопасность ИК «Брокеркредитсервис». В частности, консоль управления Kaspersky Administration Kit, которая по
07.02.2006 "Брокеркредитсервис" инвестирует в офшорное программирование

Инвестиционная компания «Брокеркредитсервис», оператор фондового рынка России, вышла на рынок информационных технологий. БКС приобрела контрольный пакет акций (80%) компании «АйТи Консалтинг», игрока новосибирского рын

