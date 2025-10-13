Получите все материалы CNews по ключевому слову
БКС Мир инвестиций БрокерКредитСервис
«БКС Мир инвестиций» – финансовый холдинг, предоставляющий клиентам спектр брокерских и инвестиционных услуг.
СОБЫТИЯ
|13.10.2025
|
«БКС Мир инвестиций» запускает масштабное обновление мобильного приложения
В октябре 2025 г. «БКС Мир инвестиций» запускает поэтапное обновление интерфейса мобильного приложения (18+). Клиенты увидят изменение всех разделов и смогут оценить максимальную простоту, интуитивность и техноло
|28.08.2025
|
«БКС Мир инвестиций» обновил веб-терминал: мгновенные заявки и глубокий анализ рынка
В настройках веб-терминала «БКС Мир инвестиций» стали доступны новые виджеты, которые расширяют возможности для активных трейдеров. Эти инструменты позволяют повысить эффективность анализа рынка и ускорить исполнение сдел
|22.08.2025
|
«БКС Мир инвестиций» запускает сервис оценки «здоровья» портфеля инвесторов
ть анализ: насколько сформированный пул активов отвечает ожидаемой доходности и допустимому уровню риска в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций». Наглядность и прозрачность сервиса дают пользователям возможность еще до совершения торговых действий оценивать, как то или иное решение может изменить общее состояние порт
|22.08.2025
|
Новые опции в приложении «БКС Мир инвестиций» для инвестирования
В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» появился ряд полезных функций, которые позволяют расширить инвестиционные возможности пользователей, быстрее и эффективнее совершать операции. Теперь инвестор может получить
|04.06.2025
|
Клиентам «БКС Мир инвестиций» стал доступен фьючерс на биткоин
«БКС Мир инвестиций» предоставил доступ к новому инструменту – фьючерсному контракту на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, динамика которых привязана к стоимости биткоина. Об
|13.02.2025
|
В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» появились новые функции
Мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» становится умнее и удобнее благодаря внедрению полезных функций, в том числе на базе искусственного интеллекта (ИИ). Премиальные опционы. Инвесторам, которые при минимальных
|08.08.2024
|
В приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны новые возможности
умаг, которые торгуются на Мосбирже в рублях с расчетом на следующий день. Максимальная сумма за один транш — до 10 млн руб. Чтобы воспользоваться всеми функциями, нужно обновить мобильную платформу «БКС Мир инвестиций» до последней версии.
|18.04.2024
|
«БКС Мир инвестиций» запустил консенсус-прогнозы в мобильном приложении
В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны целевые цены по акциям, торгующимся на Московской Бирже, с горизонтом 12 месяцев и рекомендации (покупать/держать/продавать) от ведущих российских инвестдомов
|21.06.2023
|
«БКС мир инвестиций» обновил приложение и расширил возможности индивидуальных настроек .
«БКС мир инвестиций» выпустил релиз новой версии мобильного приложения 5.0. Дистанционная торговля пользователей стала еще комфортнее благодаря расширенным индивидуальным настройкам, совершенств
|19.06.2023
|
БКС обучил «Алису» инвестиционному навыку
«БКС мир инвестиций» разработал для «Алисы» новый навык: теперь голосовой помощник «Яндекса» м
|13.02.2023
|
«БКС мир инвестиций» запустил рекламную кампанию на основе искусственного интеллекта
«БКС мир инвестиций» запустил контекстную рекламную кампанию, материалы для которой были созданы с помощью нейронных сетей. Для подготовки текстов использовалась нейросеть ChatGPT. Визуальные из
|22.11.2022
|
Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store
«БКС мир инвестиций» расширяет инфраструктурную сеть магазинов мобильных приложений ОС Android
|30.09.2022
|
«БКС мир инвестиций» запустил сервис по оформлению налогового вычета по ИИС в один клик
«БКС мир инвестиций» запустил упрощенный порядок получения инвестиционного вычета по ИИС. Клиенты БКС могут подать заявку прямо в веб-кабинете и мобильном приложении всего в один клик. Об этом C
|16.02.2022
|
«БКС мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение
«БКС мир инвестиций» обновил раздел «Рынки» в мобильном приложении, он стал еще более удобным, функциональным и максимально персонифицированным. В новой версии улучшилась навигация по разделу. Т
|31.05.2021
|
В приложении «БКС Мир инвестиций» появилась возможность самостоятельно заключать внебиржевые сделки
В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» квалифицированным инвесторам, обладающим статусом «ВИП», стала доступна функция самостоятельной покупки и продажи широкого списка еврооблигаций – в рамках внебиржевых сделок
|23.09.2020
|
«БКС Мир инвестиций» запустил новый веб-сервис для инвесторов
«БКС Мир инвестиций» запустила новый веб-сервис для инвесторов. Решение, разработанное «БКС Мир инвестиций» совместно с AIC, позволяет с удобством открывать брокерские счета, покупать гот
|22.09.2020
|
«БКС Мир инвестиций» упрощает процесс открытия брокерского счета с помощью «Мобильного ID»
«БКС Мир инвестиций» запустил функцию автоматического заполнения паспортных данных клиентов при открытии брокерского счета через одноименное приложение. Функционал реализован на основе технологи
|21.09.2020
|
В мобильном приложении от «БКС Мир инвестиций» появилось больше возможностей
В обновленном мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» открыт доступ к участию в первичном размещении облигаций – теперь инвестор не будет испытывать затруднения в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложе
|08.08.2007
|
ИК «Брокеркредитсервис» защитился от угроз с «Лабораторией Касперского»
о продукты «Лаборатории Касперского» уже не первый год обеспечивают информационную безопасность ИК «Брокеркредитсервис». В частности, консоль управления Kaspersky Administration Kit, которая по
|07.02.2006
|
"Брокеркредитсервис" инвестирует в офшорное программирование
Инвестиционная компания «Брокеркредитсервис», оператор фондового рынка России, вышла на рынок информационных технологий. БКС приобрела контрольный пакет акций (80%) компании «АйТи Консалтинг», игрока новосибирского рын
