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БКС обучил «Алису» инвестиционному навыку

«БКС мир инвестиций» разработал для «Алисы» новый навык: теперь голосовой помощник «Яндекса» может транслировать широкой аудитории знания и опыт одного из крупнейших финансовых холдингов России с 28-летней историей на фондовом рынке. Инвестиционный навык работает на смартфонах, компьютерах, планшетах, умных колонках и других устройствах с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «БКС мир инвестиций».

Пользователи могут ежедневно узнавать важные новости фондового рынка, актуальные котировки ценных бумаг, курсы валют и др. Голосовой помощник черпает информацию об инвестициях из аналитического интернет-ресурса «БКС экспресс», навык постоянно совершенствуется. В ближайшей перспективе также можно будет проверить и систематизировать свои знания о рынке: «Алиса» объяснит, как устроены биржи и доступные на них инструменты.

«Наше сотрудничество с сервисом «Яндекса» окажет поддержку в повышении инвестиционной грамотности не только клиентам БКС, но и десяткам миллионов пользователей устройств с «Алисой». Скорость, мобильность и доступность такой информации – это очень большой плюс. Теперь опыт и знания наших экспертов и аналитиков помогут еще большему числу граждан, – отметила вице-президент по маркетингу и бренду «БКС мир инвестиций» Ирина Лебедева. – В дальнейшем мы продолжим активно запускать различные технологические коллаборации, которые сделают инвестиции еще более понятными и доходными для всех».

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ПО

Чтобы активировать новую функцию от БКС на вашем устройстве, необходимо произнести «Алиса, запусти навык «БКС знает» или «Алиса, включи навык БКС». Далее голосовой помощник сам все подскажет. Никаких обновлений ПО не требуется, навык подгружается автоматически.

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