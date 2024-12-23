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Лебедева Ирина



23.12.2024 T2 приобрел три AdTech-компании 1
21.11.2024 «Ростелеком» и «Интерсвязь» расширили доступ к умным цифровым домофонам в регионах 1
23.10.2024 T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России 1
22.10.2024 T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании 1
20.11.2023 Ирина Лебедева назначена заместителем генерального директора Tele2 по коммерческой деятельности 1
19.06.2023 БКС обучил «Алису» инвестиционному навыку 1
13.02.2023 «БКС мир инвестиций» запустил рекламную кампанию на основе искусственного интеллекта 1
04.10.2022 ИТ-компания поставила по госконтракту 21 компьютер вместо 4 тыс. и осталась без 440 млн рублей 1
29.04.2020 «Билайн» будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP Qualtrics Customer Experience 1
04.02.2020 «Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей 1
24.10.2018 Google, «Союзмультфильм» и «Билайн» проведут онлайн-чтения «От мала до велика» 1
15.10.2018 «Билайн» открыла своим абонентам бесплатный доступ к подписке на музыкальный сервис YouTube Music Premium 1
15.06.2018 «Билайн» предложил новым абонентам акционный тариф с безлимитными звонками на все номера 1
14.12.2017 «Билайн» резко снизил цены на роуминг 1
26.04.2017 Новые тарифы «Билайна»: За SMS и звонки на городские придется платить отдельно 1
24.04.2017 «Билайн» обнулил трафик в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС 1
15.08.2016 «Билайн» снизил цены на интернет в национальном роуминге 1
10.02.2016 «Билайн» подвел итоги акции «Бесплатный и безлимитный 4G» 1
26.11.2015 «Билайн» отменил плату за разговоры внутри сети в роуминге и по межгороду по всей России 1
12.11.2015 «ВымпелКом» объявил об изменении структуры блока по маркетингу и о новых назначениях 1
29.10.2015 Около миллиона москвичей воспользовались бесплатным 4G-интернетом от «Билайн» 1
24.09.2015 Mango Office и «Билайн Бизнес» выпустили технологическое решение FMN для объединения «облачной» АТС и мобильных телефонов 1
11.08.2015 Робот из «Сколково» поступил на работу в салон «Билайн» 1
10.08.2015 «Билайн» представил роутер с поддержкой 4G+ 1
28.05.2015 На речных трамвайчиках Москвы появится бесплатный Wi-Fi от «Билайн» 1
11.12.2014 «Билайн» представил тариф «Сигнал» для «умных» устройств 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Лебедева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Ростелеком 9701 3
Google LLC 11775 2
Yandex - Яндекс 7340 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
SAP CIS - САП СНГ 854 1
McKinsey & Company Int 248 1
Qualtrics 23 1
Snapchat 129 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Promobot - Промобот 139 1
SAP SE 5277 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
МегаФон 8805 1
123 солюшнс 24 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 1
К Телеком - Исеть Телеком 87 1
Парус Корпорация 552 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
DISH Network - DIgital Sky Highway 31 1
ЦИКАДА - Инфотактика 13 1
Интерсвязь 26 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Т2 - Т2 Мобайл - Redllama - АйФокс Груп 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Plazkart - Плацкарт Диджитал 2 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 2
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
ССК - Столичная Судоходная Компания 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Союз кинематографистов России 11 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 329 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Apple iPhone 6 4862 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Microsoft Skype 2067 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 136 1
Google YouTube Music 42 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
Google Tilt Brush 1 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Apple iPhone 5 772 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Яндекс.Навигатор 101 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Ростелеком - Ключ - комплекс цифровых услуг 25 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 18 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Горяйнов Андрей 50 1
Соловьева Юлия 19 1
Алдашин Михаил 1 1
Анастасьева Наталия 1 1
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Вахрамеев Леонид 1 1
Резник Марк 2 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 7
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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