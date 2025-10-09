T2 договорилась с Yadro и ОМП о запуске отечественных решений в рознице

T2, российский оператор мобильной связи, российская технологическая компания Yadro и «Открытая мобильная платформа» договорились о поставках планшетов Kvadra_T под управлением ОС «Аврора». Технологическое решение позволяет решать задачи по сверке биометрических данных. Это критически важно для реализации требований законодательства при идентификации иностранных граждан для продажи SIM-карт. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве на международном финансовом форуме «Финополис-2025» подписали Т2 и компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг»). Его логично дополняет меморандум Т2 и «Открытой мобильной платформы» о взаимодействии по интеграции, тестированию и расширению технических возможностей ОС «Аврора».

Планшеты Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» станут ключевым инструментом для реализации стратегических целей T2 в области цифровой трансформации телекоммуникационных услуг. Устройства позволяют сверять биометрические данные там, где нет возможности использовать более массивное устройство – биотерминал. Планшеты оптимально подходят для локальной и экспресс-розницы, подключения клиентов во время выездных продаж.

Планшет под управлением ОС «Аврора» позволяет в том числе выполнять требования законодательства в части идентификации иностранных граждан при продаже SIM-карт. Он помогает проводить биометрическую верификацию сведений: передавать в ЕБС данные пользователя и сравнивать их с хранящимися там образцами. В случае совпадения сведений по биометрии модуль разрешает продажу. При отрицательном ответе от ЕБС продажа SIM-карты блокируется, и клиенту указывают на необходимость сдать биометрические данные.

Проект подтверждает успешность политики импортозамещения в телекоммуникационном секторе и способность российских производителей создавать конкурентоспособные решения для крупных корпоративных заказчиков.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Биометрические технологии активно проникают в повседневную жизнь пользователей, для нас они решают важнейшую задачу по подключениям клиентов. Они гарантируют прозрачность, качество регистраций и безопасность продаж. Новые правила по подключениям иностранных граждан стали настоящим вызовом для отрасли, но мы справились. В том числе благодаря надежным отечественным решениям, которые за короткий срок достигли технологической зрелости и соответствуют высоким требованиям телеком-индустрии. Решения YADRO и «Открытой мобильной платформы» помогают нам проводить подключения по самым высоким отраслевым стандартам, при этом сделать процесс максимально комфортным и быстрым для клиента, как и диктует цифровой образ жизни».

Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra (ООО «Ядро Клиентские системы»):

«Данное партнерство отражает лидирующие позиции Kvadra в корпоративном сегменте и подтверждает успешность курса на импортозамещение в телекоммуникационной отрасли. Мы рассматриваем Т2 как стратегического технологического партнера и готовы поддержать цифровую трансформацию телеком-сектора отечественными решениями. Наша инженерная команда и полный контроль над технологическим стеком позволяют нам создавать комплексные решения, адаптированные под специфические потребности телекоммуникационных операторов».

Павел Эйгес, генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа»: «Многолетний опыт работы «Авроры» в организациях с критической ИТ-инфраструктурой позволяет успешно развивать отечественные продукты в такой важной сфере, как биометрия. Благодаря сотрудничеству с одним из крупнейших операторов мобильной связи T2 и технологической компанией Yadro мы предлагаем качественное решение в рамках создания независимой цифровой инфраструктуры страны».

Сотрудничество Т2 и Yadro началось в 2023 г. с поставок ноутбуков Kvadra для нужд оператора. Успешный опыт работы с отечественными устройствами в различных направлениях деятельности компании свидетельствует о глобальном доверии Т2 к технологическим решениям Kvadra. В рамках текущего сотрудничества Kvadra также поставит T2 шесть тыс. отечественных ноутбуков после победы в открытом конкурентном тендере, первая партия из 600 устройств уже отгружена.