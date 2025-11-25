Власти: электронное машиностроение недофинансировано на 30 миллиардов. С 2024 года отрасль недополучает десятки миллиардов

Отрасли не хватит средств

Как выяснил CNews, программе по развитию электронного машиностроения не хватает 33,1 млрд руб. Об этом в рамках форума «Электроника России» заявил замминистра промышленности Василий Шпак.

Необходимый объем финансирования мероприятий комплексной программы с учетом недофинансирования прошлых лет составляет 123,9 млрд руб., а объем бюджетных ассигнований на финансирование НИОКР, включая электронное машиностроение на 2026-2028 гг. составляет 90,8 млрд руб., следует из презентации Минпромторга.

Так, запланированный объем финансирования в 2024 г. 43,3 млрд руб. А фактический составил 23,7 млрд руб. В 2025 г. разница стала еще заметнее: при плане в 40 млрд руб., реальный объем выделенных властями средств составил 15,7 млрд руб., следует из документа.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Электронному машиностроение не хватает 30 миллиардов рублей

На 2026 г. запланировано 30 млрд руб., на 2027 г. и 2028 г. по 25 млрд руб.

К концу 2025 г. отставание по запуску НИОКР достигнет свыше 60 работ.

Отставание разработок

Проблема переноса сроков работ по радиоэлектронике поднялась еще на форуме «Микроэлектроника 2025» в сентябре. Тогда CNews написал о том, что ряд разработок отечественного оборудования для производства микроэлектроники перенесут на один год.

На кадре из презентации замглавы Минпромторга Василия Шпака заметно отставание финансирования программы по развитию электронного машиностроения с 2024 года

Уже тогда называли причиной тому недофинансирование, а также отсутствие кадров и загруженность предприятий. При этом разработчики программы уверены, что процесс можно будет «нагнать» и успеть к срокам сдачи ОКР. Но рынок уверен, что сдвинутся не только сроки разработки, но и производства.

Напомним, что программа «электронное машиностроение» создавалась Минпромторгом совместно с МНТЦ МИЭТ. Она действует до 2030 г. и предполагает сотню ОКР на разработку установок.

Электронное машиностроение в России

Программа развития электронного машиностроения предусматривает импортозамещение около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники к 2030 г. Для этого в России будет запущено 110 ОКР. Это следует из презентации проекта руководителя департамента электронного машиностроения международного научно-технологического центра (МНТЦ) МИЭТ Якова Петренко. Документ разработан Минпромторгом и МНТЦ МИЭТ. Он содержит четыре направления: технологическое оборудование, материалы и химические вещества, системы автоматизированного проектирования (САПР). Минпромторг также завершает работу над созданием отдельной программы по локализации производства критических компонентов технологического оборудования.

По данным Минпромторга, на программу предусмотрено бюджетное финансирование в размере более 240 млрд руб. до 2030 г. В реализации программы задействовано более 50 организаций. Уже было запущено 67 ОКР, а в 2025–2026 гг. — еще 43.

В России используется не менее 400 моделей оборудования для производства микроэлектроники и только около 12% из них «в лучшем случае» можно было произвести на территории России, отмечал Петренко.

В рамках программы развития электронного машиностроения планируется разработать отечественное оборудование для производства 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и сборку электронно-компонентной базы и модулей, производство пассивной электроники и т. д. К 2026 г. должна быть также освоена эпитаксия — процесс, при котором на одной подложке выращивается несколько слоев полупроводниковых материалов.



Всего будет создано 15 типов контрольно-измерительного оборудования, 13 типов плазмохимических установок, 10 установок для литографии, девять для корпусирования, по восемь типов для производства фотошаблонов и эпитаксии, семь для производства пластин и т. д.