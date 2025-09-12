Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ОКР Опытно-конструкторские работы

СОБЫТИЯ


12.09.2025 На освоение выпуска материалов для производства чипов власти потратили 2 миллиарда за год. Половина ушла на лазеры

Миллиард на материалы Как выяснил CNews, в 2024 г. было запущено пять опытно-конструкторских работ (ОКР) для освоения восьми материалов, необходимых для производства микроэлектроники. Сумма работ составила 1,99 млрд руб. Это следует из презентации МНТЦ МИЭТ «Развитие функциональных материалов
30.01.2025 Власти заказали проверку госсубсидий на создание российского литографа

Минпромторг проверит ОКР Как выяснил CNews, Минпромторг проверит эффективность выданных госсубсидий предприятиям, которые в том числе создают оборудование для производства микроэлектроники. На эти цели министерство
03.07.2023 Россия готовится начать полный цикл выпуска оптоволокна, устранив зависимость от США и Японии

Заготовки для вытяжки оптоволокна Как выяснил CNews, Минпромторг готов потратить до 1,09 млрд руб. на осуществление опытно-конструкторской работы (ОКР) «Создание отечественной технологии производства кварцевых заготовок с целью изготовления перспективных типов оптических волокон». Проект получил шифр «Кварцит». Информация об этом представ
28.02.2023 Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал»

ОКР для создателей «Комдивов» Как выяснил CNews, договор на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке линейки универсальных промышленных контроллеров на отечественной электронно-компонентной базе (ЭКБ) для «Росатома» будет подписан с НИИ системных исследований Российской акад
10.01.2022 МВД отказалось строить дорогостоящую ИТ-систему. Подрядчик пошел требовать свое через суд

Разрыв контракта МВД Как выяснил CNews, ИТ-структура МВД разорвала огромный контракт со своим подрядчиком на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Создание сервиса по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел России». Это следует

28.12.2020 Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе

Отмена конкурсов на разработку процессоров Минпромторг отменил закупку опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке электронной компонентной базы, в том числе, для создания новой линейки процессора «Эльбрус». Это сделано по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисо
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем

отов потратить около 21,1 млрд руб. на разработку трех новых российских микропроцессоров. Эта сумма складывается из начальных цен контрактов в конкурсах на тематические опытно-конструкторские работы (ОКР), объявленных министерством 20 ноября 2020 г. Все они стартовали в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие производства вычислительной техники» госпрограммы «Развитие электр
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан

Просрочка ОКР Как стало известно CNews, научно-технический центр «Модуль», известный разработкой линейки нейропроцессоров, на несколько лет просрочил выпуск двух новых чипов по госконтрактам с Минпромтор
13.09.2017 На изгнание иностранной электроники из России выделено 14,5 млрд

Дозаказ импортозамещения в электронике Как показал подробный анализ сайта госзакупок, Минпромторг не ограничился двумя многомиллиардными траншами, выделенными на опытно-конструкторские работы (ОКР) по линии микроэлектроники, и присовокупил к ним еще три — столь же масштабных и амбициозных. Общая начальная сумма контрактов в пяти проходящих сейчас открытых конкурсах превышает 14,5 млр
27.01.2017 «Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы

Группа «Кронштадт» отчиталась перед Министерством транспорта РФ о выполнении ОКР «е-Море», выполняемой в интересах и по заказу Минтранса в 2016 г. в рамках второго этапа ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Группа разработала пр
12.10.2010 Томский государственный университет заказывает ОКР по разработке комплекса программных и технических средств за 60,9 млн руб.

и электропитания КА, а также исследование их надежности на основе физико-технологических подходов, тепловых и механических режимов функционирования методами компьютерного моделирования. На проведение ОКР заказчик готов выделить до 60,9 млн руб. Выполнять работы по госконтракту необходимо в пять этапов: первый этап – 2010 г. (стоимость работ по этапу – 12,78 млн руб.); второй и третий этапы

12.08.2010 РФФИ определил исполнителя ОКР по разработке информационно-аналитической системы

0 млн руб.). Для сравнения, начальная стоимость госконтракта достигала 32 млн руб. Все работы по государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета. Подробную информацию об ОКР, а также конкурсную документацию и протоколы можно найти на официальном сайте для размещения госзаказа РФ.
21.06.2010 РФФИ заказывает ОКР по разработке информационно-аналитической системы

ития системы предполагается перевод автоматизированного сопровождения остальных видов конкурсов на КИАС с учетом замечаний, сформулированных в ходе эксплуатации системы на первом этапе. На проведение ОКР заказчик готов выделить до 32 млн руб. Все работы по государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета. Прием заявок на участие в конкурсе открыт по 5 июля. Расс
07.04.2010 Роскосмос определил исполнителя ОКР по разработке ИТ в рамках Федеральной космической программы

млн руб. Напомним, что именно такая сумма (начальная стоимость контракта) выделяется из федерального бюджета в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 гг. на проведение указанных ОКР в срок с 2010 по 2013 гг., в том числе: 16,9 млн руб. – на 2010 г., 12,9 млн руб. – на 2011 г., 26,9 млн руб. – на 2012 г. и 40,3 млн руб. – на 2013 г. По итогам рассмотрения конкурсного пр
12.03.2010 МВД России выбрало исполнителя ОКР по разработке системы защиты данных

жд», заключит госконтракт в срок до 23 марта 2010 г. на сумму, указанную ПНИЭИ в заявке – 33,3 млн руб. Напомним, что стоимость контракта, установленная заказчиком, составляла 37 млн руб. Исполнителю ОКР предстоит: разработать и изготовить опытные образцы абонентских средств криптографической защиты данных (СКЗИ-Д), криптомаршрутизатора данных (КМ-Д), аппаратуры автоматизированного управлен
12.03.2010 ОКР по разработке АПК радиосвязи и передачи данных для ВВ МВД России: итоги конкурса

ки допущенных к тендеру организаций оценивались по следующим критериям: цена контракта (значимость критерия 55%); качество работы и квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение ОКР (значимость критерия 45%). В результате оценки заявок участников победителем торгов было признано НПП «Волна», предложившее лучшие условия исполнения государственного контракта. В частности
09.03.2010 МВД выбрало исполнителя ОКР по разработке станций видеонаблюдения

на проведение опытно-конструкторских работ по разработке специальных аппаратных и мобильных станций видеонаблюдения подвижного пункта управления (в городском исполнении) (шифр темы - «Диафон-Аллея», ОКР). Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками, на участие в торгах поступили заявки только от двух компаний - «Информсвязь Холдинг» и СКБ «Топаз», ценовое предложение которых составило
05.03.2010 Росморречфлот выделит 527 млн руб. на создание электронных карт внутренних водных путей

е «Создание электронных карт и баз данных для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений» (шифр: ОКР «Карта-Река»). Согласно документации, начальная стоимость госконтракта составляет 527 млн руб. ОКР финансируются за счет средств федерального бюджета. Госконтракт вступает в силу с м
04.03.2010 Роскосмос ищет исполнителя ОКР

открытого конкурса, по итогам которого рассчитывает определить подрядчика для выполнения опытно-конструкторских работ. В рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 гг. на проведение ОКР в срок с 2010 по 2013 гг. из федерального бюджета выделяется 97 млн руб., в том числе: 16,9 млн руб. – на 2010 г., 12,9 млн руб. – на 2011 г., 26,9 млн руб. – на 2012 г., 40,3 млн руб. – на
12.02.2010 Роскосмос заказал ОКР по развитию автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами

учного, социально-экономического назначения, в том числе запускаемых в интересах международного сотрудничества в части проведения работ по дооснащению Западного командно-измерительного пункта». Целью ОКР обозначено создание площадки Западного командно-измерительного пункта (ЗКИП) на территории ФГУП «ОКБ «Факел» для обеспечения управления полетами космических аппаратов. Среди задач ОКР

01.02.2010 МВД России заказывает ОКР по разработке системы защиты данных

щих технологию разнесенного приема с учетом требований единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД) (опытно-конструкторские работы по теме «Канал-Ключ»). Целью ОКР является повышение защищенности обмена информацией в ведомственных многоканальных сетях передачи данных с подвижными абонентами серии «Валдай». Согласно документации, в результате ОКР

21.01.2010 МВД России заказывает ОКР на разработку станций видеонаблюдения

ру исполнителя опытно-конструкторских работ по разработке специальных аппаратных и мобильных станций видеонаблюдения подвижного пункта управления (в городском исполнении) (шифр темы - «Диафон-Аллея», ОКР). Целями ОКР обозначены: создание опытных образцов аппаратной руководителя и мобильных станций системы видеонаблюдения из состава подвижного пункта управления оперативно-стратегическ
12.01.2010 Роскосмос ищет подрядчика для ОКР стоимостью 450 млн руб.

и непосредственного телевещания в части разработки (корректировки) конструкторской документации, изготовления и испытаний бортового оборудования и составных частей модуля служебных систем в 2010 г. (ОКР «Экспресс-М»). Начальная стоимость государственного контракта составляет 450 млн руб. Работы по контракту финансируются за счет средств федерального бюджета. Целью ОКР является разра
19.10.2009 ФТС выбирает ИТ–подрядчика для ОКР

по выбору ИТ-подрядчика для выполнения опытно-конструкторских работ по теме «Разработка автоматизированной системы интеграции инспекционно-досмотровых комплексов с ЕАИС таможенных органов». В рамках ОКР подрядчику потребуется реализовать: управление процессом прохождения обрабатываемой информации на основе ролевой модели доступа к информационным объектам и статусной модели процесса прибыти
26.05.2009 Роснаука объявила конкурс по выбору ИТ-подрядчиков для ОКР

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) объявило о проведении открытого конкурса, по итогам которого рассчитывает определить исполнителей опытно-конструкторских работ (ОКР) в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы». В соответствии с документацией конкурса, ОКР

19.05.2009 Роснаука ищет ИТ-подрядчика для ОКР

ках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы». Победителю конкурса предстоит выполнить ОКР на тему «Разработка и постановка базовой технологии опытного производства электронных сенсоров на основе нано- и микросистем для комплексной автоматизации и управления в теплоэнергетике». В
27.03.2008 Минюст России выбирает исполнителя ОКР

еля опытно-конструкторских работ по разработке подсистемы «Нормативные правовые акты Российской Федерации» Единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Минюста России. На проведение ОКР из средств федерального бюджета выделяется до 54 625,5 тыс. руб. Выполнить все работы необходимо в период с момента заключения госконтракта по 30 ноября 2008 г. Принимать заявки от потенциа
21.02.2008 УЗП АСУ ищет ИТ-подрядчика для ОКР

поставок автоматизированных систем управления, информационных систем, комплексов и средств связи (УЗП АСУ) проводит очередной открытый конкурс №248к-0020 на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР): «Разработка единой автоматизированной межвидовой системы электронного обучения (профессиональной подготовки военнослужащих) с элементами дистанционного обучения для межвидовых комплексов

30.11.2007 МТС стала олимпийским оператором

ильным оператором Олимпийской сборной России во время подготовки и проведения Олимпиады в столице Китая, Пекине, станет компания МТС. Соглашение об этом было подписано с Олимпийским комитетом России (ОКР). Контракт предусматривает разработку специального тарифа со льготным роумингом в Китае. Связью от МТС будут обеспечены все спортсмены, тренеры, врачи, официальные лица и другие участники р
03.08.2007 ФЭУ службы спецсвязи ФСО России ищет ИТ-подрядчика для ОКР

Федерации (ФЭУ службы спецсвязи ФСО России) проводит торги в форме открытого конкурса № 270к-489 по выбору ИТ-подрядчика. В частности, победителю потребуется выполнить опытно-конструкторские работы (ОКР) по теме: «Создание корпоративного информационного портала информационно-коммуникационной системы Совета Федерации Федерального Собрания РФ». На проект выделяется до 50 млн руб. Источник фи

Публикаций - 235, упоминаний - 236

ОКР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 30
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 21
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 18
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 16
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 67 16
Intel Corporation 12811 15
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 13
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 11
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 10
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 12 8
Ростелеком 10948 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 8
Планар НПО 25 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 7
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 63 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 6
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 6
Элемент ГК - Нанотроника 18 6
Samsung Electronics 11064 6
Т-Платформы - T-Platforms 412 6
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 45 5
Microsoft Corporation 25775 5
РТИ 155 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 4
Nvidia Corp 4002 4
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 66 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
МегаФон 10742 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 4
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 7
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 5 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 4
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 3
Почта России ПАО 2370 3
Связной ГК 1401 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Верный - торговая сеть 326 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
UDR Inc 10 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 5 1
Сконтел 10 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 111
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 6
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 7
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 108
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 65
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 51
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 47
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 26
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 671 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 20
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 17
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 201 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 8
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 46
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 30
FreePik 1841 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 15
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 12
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407, NM640 - нейропроцессор 33 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 14 6
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 25 6
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 4
Nvidia Jetson 47 4
Google Android 15243 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 4
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 3
Intel Xeon E 197 2
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 4 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
Бойко Алексей 138 12
Борисов Юрий 122 9
Кузнецова Светлана 16 8
Трухманов Александр 9 8
Яфраков Михаил 9 8
Петросов Владимир 9 8
Данилова Марина 9 8
Ефанова Людмила 9 8
Чугунова Тамара 9 8
Шабурин Hиколай 9 8
Петренко Яков 11 8
Адамов Андрей 8 7
Шпак Василий 279 6
Мишустин Михаил 787 5
Мантуров Денис 126 4
Путин Владимир 3454 4
Хасьянова Гульнара 156 4
Ковалев Анатолий 18 3
Тимошенко Александр 19 3
Сухорослова Юлия 6 3
Квашенкина Ольга 56 3
Рейман Леонид 1065 3
Калинин Александр 189 3
Меламед Александр 95 2
Меламед Леонид 150 2
Чендаров Андрей 16 2
Изумрудов Олег 41 2
Ранчин Сергей 10 2
Шарошкин Иван 2 2
Иванцов Илья 24 2
Машевич Павел 5 2
Брыкин Арсений 57 2
Фролов Денис 73 2
Якунин Александр 50 2
Красников Геннадий 73 2
Дианов Алексей 17 2
Иванов Владислав 27 2
Нефедов Олег 7 2
Гершензон Владимир 23 2
Коваленко Дмитрий 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 201
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 33
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 24
Япония 13807 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
Китай - Тайвань 4245 19
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Европа 24963 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 8
Южная Корея - Республика 7051 7
Нидерланды 3745 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 5
Украина 7928 5
Казахстан - Республика 6047 4
Сингапур - Республика 1953 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Канада 5081 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 60 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 127
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 76
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 76
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 48
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 36
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 28
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 25
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 15
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 14
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 14
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 13
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 8
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 7
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 7
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 60 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
Ведомости 1466 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Российская газета 290 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
FT - Financial Times 1295 2
9to5Google 60 1
Известия ИД 770 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
CoinDesk 4 1
9to5Mac 70 1
Flight International 64 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
РИА Новости 1033 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 20
РАН - Российская академия наук 2122 17
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 8
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 7
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
CeBIT 614 2
Микроэлектроника - международный форум 22 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще