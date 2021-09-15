Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОКР
Опытно-конструкторские работы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 109
ОКР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Борисов Юрий 91 3
|Яфраков Михаил 7 2
|Данилова Марина 7 2
|Трухманов Александр 7 2
|Ефанова Людмила 7 2
|Кузнецова Светлана 7 2
|Чугунова Тамара 7 2
|Адамов Андрей 7 2
|Петросов Владимир 7 2
|Шабурин Hиколай 7 2
|Бочкарев Сергей 16 1
|Сажин Павел 5 1
|Зотов Игорь 4 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Хребтовский Иван 1 1
|Климов Иван 10 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Заречнев Сергей 4 1
|Иванченко Сергей 3 1
|Петричкович Ярослав 10 1
|Клейменова Елена 3 1
|Солохина Татьяна 1 1
|Богданов Валентин 7 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|Минаков Артем 2 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Клюев Леонид 3 1
|Илия Димитров 7 1
|Гольцман Григорий 2 1
|Истомин Владимир 2 1
|Локтев Александр 8 1
|Корнеев Александр 7 1
|Степанов Антон 56 1
|Абрамов Сергей 56 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Гревцев Александр 28 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Путин Владимир 1826 1
|Иванов Борис 49 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Российская газета 92 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2193 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763865, в очереди разбора - 667552.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763865, в очереди разбора - 667552.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru