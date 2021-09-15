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15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
28.12.2020 Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе 3
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 2
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
05.11.2020 Российские ученые создали прототип самой чувствительной видеокамеры в мире 1
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 2
08.07.2020 Власти лишили «Ангстрем» госзаказа до 2022 г. за срыв проекта 2
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
22.08.2019 За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов 2
02.08.2019 У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз 1
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 1
01.03.2019 Создан новый «Эльбрус» для обороны — аналог Intel Itanium и Xeon за 620 миллионов 3
03.12.2018 Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров 1
17.04.2018 Konica Minolta и «Видеоинтеллект» научат камеры наблюдения распознавать агрессию 1
29.01.2018 Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода 2
24.01.2018 Бывшая структура ФСБ создала криптографический сопроцессор на замену американским чипам 1
17.01.2018 В России создан процессор — аналог Intel Xeon и AMD Opteron 1
28.12.2017 Важнейшие события 2017 г. в ИКТ-отрасли. Голосование 1
04.10.2017 Минпромторг решил, кому дать 900 млн на развитие ГЛОНАСС, и не нашел, кому дать еще столько же 2
13.09.2017 На изгнание иностранной электроники из России выделено 14,5 млрд 3
11.09.2017 В России выделили 4,35 млрд на импортозамещение электроники Intel и STMicroelectronics 1
29.08.2017 Минпромторг потратит 3 миллиарда на замену микросхем из США, Германии и Японии 2
14.03.2017 «Дочки» АФК «Система» провинились на гособоронзаказе на 700 млн 2
02.09.2016 Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия 1
04.04.2016 «Ангстрем» в 2015 г. увеличил выручку от производства на 24% 1
30.03.2016 ROI оцифровки: как обосновать затраты на сканирование документов? 1
17.11.2015 ОПК создала новую систему для «объемного» контроля воздушного пространства 1
02.10.2015 «Олимпийский комитет России» ускорил обработку документов с помощью СЭД «Дело» и опции «Поточное сканирование» 2
12.05.2015 Инфрафонд РВК инвестировал в создание Центра трансфера технологий в Петербурге, ориентированного на телеком-проекты 1
16.06.2014 В России начата работа над групповым разумом для боевых роботов 1
17.04.2014 В России появится школьный реестр запрещенных сайтов 2
25.10.2013 МВД РФ построит сеть спутниковой связи за 899,9 млн руб. 3
19.08.2013 «Сбербанк» помог «Ангстрему» с выполнением госзаказов 3
13.11.2012 «Ангстрем» получил секретный мега-заказ от Минобороны 1
16.05.2012 В Москве появится общегородская мобильная платформа 1
13.12.2011 «СпецТек» разработает автоматизированную систему техобслуживания и ремонта по заказу ИПКОН РАН 1
14.11.2011 ДО-РА: Кто оценивает сладкое на основе горького опыта? 1

Публикаций - 71, упоминаний - 109

ОКР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4186 7
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Mellanox Technologies 69 2
NXP Semiconductors 133 2
Nvidia Corp 2028 2
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 8 2
NXP Freescale Semiconductor 97 2
AMD - Advanced Micro Devices 1676 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Ангстрем НПО 17 1
Эшелон НПО 56 1
Т8 НТЦ 58 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
АйТи 752 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
Cisco Systems 2044 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Рикор ИМТ 5 1
АФК Система ПАО 995 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Fujitsu 743 1
Konica Minolta Business Solutions 39 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
LMF 3 1
Konica Minolta Mobotix 18 1
Brocade Communications Systems 141 1
Huber+Suhner 6 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Конфидент 56 1
Видеоинтеллект 7 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии 9 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
Открытие ФК 538 2
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
МСП банк 24 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Сконтел 7 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Альфа-Банк 1126 1
UDR Inc 6 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Сухой - Авиационный холдинг 64 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Газпром ПАО 523 1
Почта России ПАО 1574 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Правительство РФ 2206 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 3
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 70 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 4
DDR - Double data rate 1071 4
НИР - Научно-исследовательская работа 115 4
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 11 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 2 2
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) - протокол синхронизации часов по компьютерной сети 5 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
5G NR - 5G New Radio 58 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
SMF - Session Management Function - Управление сессией 11 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 3 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 11 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 1
SIDF - Sender ID Framework 2 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 8
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 4
Nvidia Jetson Xavier NX 8 3
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 8 3
Google Android 10751 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
Intel Xeon E 43 1
Intel Itanium 80 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 9 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 120 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Aerodisk vAIR 15 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
S-Terra Юнит 2 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
МЦСТ - Эльбрус-Д - операционная система 2 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Microsoft Skype 1472 1
Microsoft Exchange 683 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Борисов Юрий 91 3
Яфраков Михаил 7 2
Данилова Марина 7 2
Трухманов Александр 7 2
Ефанова Людмила 7 2
Кузнецова Светлана 7 2
Чугунова Тамара 7 2
Адамов Андрей 7 2
Петросов Владимир 7 2
Шабурин Hиколай 7 2
Бочкарев Сергей 16 1
Сажин Павел 5 1
Зотов Игорь 4 1
Ляшков Игорь 3 1
Хребтовский Иван 1 1
Климов Иван 10 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Заречнев Сергей 4 1
Иванченко Сергей 3 1
Петричкович Ярослав 10 1
Клейменова Елена 3 1
Солохина Татьяна 1 1
Богданов Валентин 7 1
Пыслару Аркадий 4 1
Минаков Артем 2 1
Ухлинов Леонид 48 1
Клюев Леонид 3 1
Илия Димитров 7 1
Гольцман Григорий 2 1
Истомин Владимир 2 1
Локтев Александр 8 1
Корнеев Александр 7 1
Степанов Антон 56 1
Абрамов Сергей 56 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Матвеева Татьяна 83 1
Гревцев Александр 28 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Путин Владимир 1826 1
Иванов Борис 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 9
Япония 2792 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Франция - Французская Республика 2130 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Европа 3766 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Россия - Арзамас 57 1
Германия - Ганновер 68 1
Украина 3374 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - Крайний Север 93 1
Арктика 141 1
Китай - Тайвань 593 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 3
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Российская газета 92 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2193 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CeBIT 87 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763865, в очереди разбора - 667552.
Создано именных указателей - 46354.
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