На освоение выпуска материалов для производства чипов власти потратили 2 миллиарда за год. Половина ушла на лазеры Миллиард на материалы Как выяснил CNews, в 2024 г. было запущено пять опытно-конструкторских работ (ОКР) для освоения восьми материалов, необходимых для производства микроэлектроники. Сумма работ составила 1,99 млрд руб. Это следует из презентации МНТЦ МИЭТ «Развитие функциональных материалов

Власти заказали проверку госсубсидий на создание российского литографа Минпромторг проверит ОКР Как выяснил CNews, Минпромторг проверит эффективность выданных госсубсидий предприятиям, которые в том числе создают оборудование для производства микроэлектроники. На эти цели министерство

Россия готовится начать полный цикл выпуска оптоволокна, устранив зависимость от США и Японии Заготовки для вытяжки оптоволокна Как выяснил CNews, Минпромторг готов потратить до 1,09 млрд руб. на осуществление опытно-конструкторской работы (ОКР) «Создание отечественной технологии производства кварцевых заготовок с целью изготовления перспективных типов оптических волокон». Проект получил шифр «Кварцит». Информация об этом представ

Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал» ОКР для создателей «Комдивов» Как выяснил CNews, договор на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке линейки универсальных промышленных контроллеров на отечественной электронно-компонентной базе (ЭКБ) для «Росатома» будет подписан с НИИ системных исследований Российской акад

МВД отказалось строить дорогостоящую ИТ-систему. Подрядчик пошел требовать свое через суд Разрыв контракта МВД Как выяснил CNews, ИТ-структура МВД разорвала огромный контракт со своим подрядчиком на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Создание сервиса по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел России». Это следует

Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе Отмена конкурсов на разработку процессоров Минпромторг отменил закупку опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке электронной компонентной базы, в том числе, для создания новой линейки процессора «Эльбрус». Это сделано по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисо

Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем отов потратить около 21,1 млрд руб. на разработку трех новых российских микропроцессоров. Эта сумма складывается из начальных цен контрактов в конкурсах на тематические опытно-конструкторские работы (ОКР), объявленных министерством 20 ноября 2020 г. Все они стартовали в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие производства вычислительной техники» госпрограммы «Развитие электр

Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан Просрочка ОКР Как стало известно CNews, научно-технический центр «Модуль», известный разработкой линейки нейропроцессоров, на несколько лет просрочил выпуск двух новых чипов по госконтрактам с Минпромтор

На изгнание иностранной электроники из России выделено 14,5 млрд Дозаказ импортозамещения в электронике Как показал подробный анализ сайта госзакупок, Минпромторг не ограничился двумя многомиллиардными траншами, выделенными на опытно-конструкторские работы (ОКР) по линии микроэлектроники, и присовокупил к ним еще три — столь же масштабных и амбициозных. Общая начальная сумма контрактов в пяти проходящих сейчас открытых конкурсах превышает 14,5 млр

«Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы Группа «Кронштадт» отчиталась перед Министерством транспорта РФ о выполнении ОКР «е-Море», выполняемой в интересах и по заказу Минтранса в 2016 г. в рамках второго этапа ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Группа разработала пр

Томский государственный университет заказывает ОКР по разработке комплекса программных и технических средств за 60,9 млн руб. и электропитания КА, а также исследование их надежности на основе физико-технологических подходов, тепловых и механических режимов функционирования методами компьютерного моделирования. На проведение ОКР заказчик готов выделить до 60,9 млн руб. Выполнять работы по госконтракту необходимо в пять этапов: первый этап – 2010 г. (стоимость работ по этапу – 12,78 млн руб.); второй и третий этапы

РФФИ определил исполнителя ОКР по разработке информационно-аналитической системы 0 млн руб.). Для сравнения, начальная стоимость госконтракта достигала 32 млн руб. Все работы по государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета. Подробную информацию об ОКР, а также конкурсную документацию и протоколы можно найти на официальном сайте для размещения госзаказа РФ.

РФФИ заказывает ОКР по разработке информационно-аналитической системы ития системы предполагается перевод автоматизированного сопровождения остальных видов конкурсов на КИАС с учетом замечаний, сформулированных в ходе эксплуатации системы на первом этапе. На проведение ОКР заказчик готов выделить до 32 млн руб. Все работы по государственному контракту финансируются за счет средств федерального бюджета. Прием заявок на участие в конкурсе открыт по 5 июля. Расс

Роскосмос определил исполнителя ОКР по разработке ИТ в рамках Федеральной космической программы млн руб. Напомним, что именно такая сумма (начальная стоимость контракта) выделяется из федерального бюджета в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 гг. на проведение указанных ОКР в срок с 2010 по 2013 гг., в том числе: 16,9 млн руб. – на 2010 г., 12,9 млн руб. – на 2011 г., 26,9 млн руб. – на 2012 г. и 40,3 млн руб. – на 2013 г. По итогам рассмотрения конкурсного пр

МВД России выбрало исполнителя ОКР по разработке системы защиты данных жд», заключит госконтракт в срок до 23 марта 2010 г. на сумму, указанную ПНИЭИ в заявке – 33,3 млн руб. Напомним, что стоимость контракта, установленная заказчиком, составляла 37 млн руб. Исполнителю ОКР предстоит: разработать и изготовить опытные образцы абонентских средств криптографической защиты данных (СКЗИ-Д), криптомаршрутизатора данных (КМ-Д), аппаратуры автоматизированного управлен

ОКР по разработке АПК радиосвязи и передачи данных для ВВ МВД России: итоги конкурса ки допущенных к тендеру организаций оценивались по следующим критериям: цена контракта (значимость критерия 55%); качество работы и квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение ОКР (значимость критерия 45%). В результате оценки заявок участников победителем торгов было признано НПП «Волна», предложившее лучшие условия исполнения государственного контракта. В частности

МВД выбрало исполнителя ОКР по разработке станций видеонаблюдения на проведение опытно-конструкторских работ по разработке специальных аппаратных и мобильных станций видеонаблюдения подвижного пункта управления (в городском исполнении) (шифр темы - «Диафон-Аллея», ОКР). Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками, на участие в торгах поступили заявки только от двух компаний - «Информсвязь Холдинг» и СКБ «Топаз», ценовое предложение которых составило

Росморречфлот выделит 527 млн руб. на создание электронных карт внутренних водных путей е «Создание электронных карт и баз данных для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений» (шифр: ОКР «Карта-Река»). Согласно документации, начальная стоимость госконтракта составляет 527 млн руб. ОКР финансируются за счет средств федерального бюджета. Госконтракт вступает в силу с м

Роскосмос ищет исполнителя ОКР открытого конкурса, по итогам которого рассчитывает определить подрядчика для выполнения опытно-конструкторских работ. В рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 гг. на проведение ОКР в срок с 2010 по 2013 гг. из федерального бюджета выделяется 97 млн руб., в том числе: 16,9 млн руб. – на 2010 г., 12,9 млн руб. – на 2011 г., 26,9 млн руб. – на 2012 г., 40,3 млн руб. – на

Роскосмос заказал ОКР по развитию автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами учного, социально-экономического назначения, в том числе запускаемых в интересах международного сотрудничества в части проведения работ по дооснащению Западного командно-измерительного пункта». Целью ОКР обозначено создание площадки Западного командно-измерительного пункта (ЗКИП) на территории ФГУП «ОКБ «Факел» для обеспечения управления полетами космических аппаратов. Среди задач ОКР

МВД России заказывает ОКР по разработке системы защиты данных щих технологию разнесенного приема с учетом требований единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД) (опытно-конструкторские работы по теме «Канал-Ключ»). Целью ОКР является повышение защищенности обмена информацией в ведомственных многоканальных сетях передачи данных с подвижными абонентами серии «Валдай». Согласно документации, в результате ОКР

МВД России заказывает ОКР на разработку станций видеонаблюдения ру исполнителя опытно-конструкторских работ по разработке специальных аппаратных и мобильных станций видеонаблюдения подвижного пункта управления (в городском исполнении) (шифр темы - «Диафон-Аллея», ОКР). Целями ОКР обозначены: создание опытных образцов аппаратной руководителя и мобильных станций системы видеонаблюдения из состава подвижного пункта управления оперативно-стратегическ

Роскосмос ищет подрядчика для ОКР стоимостью 450 млн руб. и непосредственного телевещания в части разработки (корректировки) конструкторской документации, изготовления и испытаний бортового оборудования и составных частей модуля служебных систем в 2010 г. (ОКР «Экспресс-М»). Начальная стоимость государственного контракта составляет 450 млн руб. Работы по контракту финансируются за счет средств федерального бюджета. Целью ОКР является разра

ФТС выбирает ИТ–подрядчика для ОКР по выбору ИТ-подрядчика для выполнения опытно-конструкторских работ по теме «Разработка автоматизированной системы интеграции инспекционно-досмотровых комплексов с ЕАИС таможенных органов». В рамках ОКР подрядчику потребуется реализовать: управление процессом прохождения обрабатываемой информации на основе ролевой модели доступа к информационным объектам и статусной модели процесса прибыти

Роснаука объявила конкурс по выбору ИТ-подрядчиков для ОКР Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) объявило о проведении открытого конкурса, по итогам которого рассчитывает определить исполнителей опытно-конструкторских работ (ОКР) в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы». В соответствии с документацией конкурса, ОКР

Роснаука ищет ИТ-подрядчика для ОКР ках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы». Победителю конкурса предстоит выполнить ОКР на тему «Разработка и постановка базовой технологии опытного производства электронных сенсоров на основе нано- и микросистем для комплексной автоматизации и управления в теплоэнергетике». В

Минюст России выбирает исполнителя ОКР еля опытно-конструкторских работ по разработке подсистемы «Нормативные правовые акты Российской Федерации» Единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Минюста России. На проведение ОКР из средств федерального бюджета выделяется до 54 625,5 тыс. руб. Выполнить все работы необходимо в период с момента заключения госконтракта по 30 ноября 2008 г. Принимать заявки от потенциа

УЗП АСУ ищет ИТ-подрядчика для ОКР поставок автоматизированных систем управления, информационных систем, комплексов и средств связи (УЗП АСУ) проводит очередной открытый конкурс №248к-0020 на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР): «Разработка единой автоматизированной межвидовой системы электронного обучения (профессиональной подготовки военнослужащих) с элементами дистанционного обучения для межвидовых комплексов

МТС стала олимпийским оператором ильным оператором Олимпийской сборной России во время подготовки и проведения Олимпиады в столице Китая, Пекине, станет компания МТС. Соглашение об этом было подписано с Олимпийским комитетом России (ОКР). Контракт предусматривает разработку специального тарифа со льготным роумингом в Китае. Связью от МТС будут обеспечены все спортсмены, тренеры, врачи, официальные лица и другие участники р