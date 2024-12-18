Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Митина Ирина



18.12.2024 Власти хотят штрафовать бизнес за закупку и установку иностранных счетчиков 1
16.10.2024 Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот 1
04.10.2024 «Ангстрем» запустит массовое производство чипов в пластиковом корпусе 1
11.09.2024 Российские власти планируют софинансировать строительство заводов микроэлектроники 1
30.07.2024 Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения 1
24.06.2024 Минпром больше не требует отчетов по закупке российской электроники 1
07.05.2024 Производители: Мы бы уже два года выпускали российские счетчики, если бы могли купить отечественные комплектующие 2
15.03.2024 Минпромторг будет проверять количество российских комплектующих, закупленных для электроники 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Митина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 1
РС групп - Life Tech 6 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Samsung Electronics 10255 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Intel Corporation 12197 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 10 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 4
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 301 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
FreePik 980 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Копосов Максим 60 1
Зарецкий Дмитрий 2 1
Коваль Денис 1 1
Новоселов Алексей 4 1
Шкрабляк Николай 1 1
Долгопольский Сергей 6 1
Мантуров Денис 106 1
Алиханов Антон 19 1
Фролова Инесса 1 1
Хитяник Олеся 1 1
Артемьев Илья 1 1
Бойко Алексей 51 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Смирнова Вера 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Индия - Bharat 5446 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Китай - Тайвань 3984 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 179 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 12 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Ведомости 996 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще