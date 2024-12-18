Митина Ирина
Митина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Копосов Максим 60 1
|Зарецкий Дмитрий 2 1
|Коваль Денис 1 1
|Новоселов Алексей 4 1
|Шкрабляк Николай 1 1
|Долгопольский Сергей 6 1
|Мантуров Денис 106 1
|Алиханов Антон 19 1
|Фролова Инесса 1 1
|Хитяник Олеся 1 1
|Артемьев Илья 1 1
|Бойко Алексей 51 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Смирнова Вера 6 1
|Ведомости 996 6
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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