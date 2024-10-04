«Ангстрем» запустит массовое производство чипов в пластиковом корпусе

«Ангстрем», стратегический поставщик электроники в Минобороны России, планирует запуск массового — до 50 млн штук в год — производства микросхем в пластиковом корпусе, которые обычно применяют в устройствах гражданского назначения.



Массовое производство чипов в пластике

Зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем» провело необходимые исследования для налаживания массового выпуска чипов в пластике, планирует запустить такое производство и выйти к 2030 г. на мощность 50 млн изделий в год, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление руководителя группы продвижения новых изделий «Ангстрема» Инессы Фроловой.

«В текущей обстановке в АО "Ангстрем" есть мощности для замены до 20% ввозимой электронно-компонентной базы (ЭКБ) в пластиковых корпусах», — указано в презентации Фроловой. Выручка компании в 2030 г. должна вырасти до пяти млрд руб.

Большую часть ЭКБ, включая изделия в пластиковых корпусах, отечественные компании пока закупают в Азии. Согласно отчету Kept, данные которого приводит издание, в 2023–2030 гг. российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет 780 млрд руб. к 2030 г. Доля объема продукции российских производителей составила в 2023 г. 20%.

«Ангстрем» «Ангстрем» закупит до 2026 г. 76 установок для производства микросхем в пластиковом корпусе

Микросхемы в пластиковых корпусах дешевле, их, как правило, применяют в устройствах гражданского назначения, например, в автоэлектронике, светотехнике, медтехнике. Чипы в металлокерамике чаще выбирает ВПК, так как они более прочные и долговечные, устойчивые к воздействию повышенных температур, уточнила Фролова.

Корпусированием в пластик в России, как сказала руководитель Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники Ирина Митина, занимается еще несколько крупных производителей, например, «Кремний эл», GS Nanotech, ВЗПП-С, ЗНТЦ, НИИЭТ, «Интеграл». В марте 2024 г. «Микрон» заявил о запуске линии сборки микросхем в пластиковые корпуса с производственной мощностью до 18 млн изделий ежегодно.

Производственные планы

АО «Ангстрем» — стратегическое предприятие, которое занимается разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в интересах Минобороны, российских госкорпораций и еще более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации, выполняющих государственные оборонные заказы. О том, что «Ангстрем» собирается кратно нарастить выручку, значительно увеличив выпуск продукции, в том числе в пластиковых корпусах, CNews писал в сентябре 2024 г.

Инесса Фролова теперь раскрыла подробности производственных планов. «Ангстрем» закупит десятки установок для расширения мощностей производства. Так, в 2025 г. планируется купить 44 установки посадки, разварки, сортировки и т. д. Всего до 2026 г. компания хочет приобрести 76 установок.

В качестве партнеров, которых «Ангстрем» привлекает к проекту, в презентации Фроловой указаны Институт проблем химической физики РАН (для изготовления пластика и т. д.) и минский АО «Планар» (для изготовления оборудования и совместного проведения ОКР по изготовлению измерительного оборудования).

Для достижения цели в 50 млн штук в год «Ангстрему» потребуется «господдержка для капиталовложений в высокоавтоматизированную линию», сказала Фролова. Сейчас, по ее словам, «Ангстрем» вкладывает в проект собственные средства.

«Ангстрем» не сдается

Планам «Ангстрема» по массовому корпусированию кристаллов в пластик могут помешать финансовые проблемы компании, считает независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSMicro Алексей Бойко.

В январе 2012 г. «Ангстрем», на тот момент подконтрольный экс-министру связи Леониду Рейману, выступил поручителем «Ангстрем-Т» по кредиту, выданному ВЭБом на строительство в Зеленограде завода по производству субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм». Заемщик не смог расплатиться с банком и в октябре 2019 г. по заявлению ВЭБа был признан банкротом.

На февраль 2023 г. задолженность «Ангстрем-Т» с учетом частичного погашения составляла около 93,8 млрд руб. На эту сумму ВЭБ начислил проценты в размере около 24,7 млрд руб. Суды удовлетворили иск частично (17,8 млрд руб). И так как «Ангстрем» выступало поручителем по договору «Ангстрема-Т» с ВЭБ.РФ, то долг перешел к нему.

Компания рассчитывает, что рост выручки до более пяти млрд руб. позволит начать удовлетворять требования кредиторов.

Еще 50 млн руб. заемных средств, выданных «Ангстрему» в 2015 г., требовал вернуть ему Рейман, но получил отказ от Зеленоградского районного суда отказ в декабре 2023 г. , а в июле 2024 г. была отклонена и его апелляция на это решение.