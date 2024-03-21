«Микрон» запустил 2 сборочных линии при поддержке ФРП

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», запустил две производственные линии: новую линию сборки микросхем в пластиковых корпусах и дополнительную линию сборки чип-модулей, что позволит увеличить возможности локализации для отечественных производителей приборов и устройств.

«Благодаря новой линии сборки в пластиковые корпуса станет возможным выпуск более 40 различных изделий для потребительской и общепромышленной электроники, в том числе для применения в телекоммуникационном оборудовании, автоэлектронике, аппаратуре для интернета вещей и умного дома, счетчиках электроэнергии, автоматике, робототехнике, медицинской технике и измерительных приборах. Производственная мощность линии сборки микросхем в пластиковые корпуса – до 18 млн изделий ежегодно. А мощности по выпуску чип-модулей для банковских карт «Мир» увеличены в два раза – с 28 млн до 56 млн штук в год. Это позволит обеспечить постоянно растущий спрос и со стороны Национальной системы платежных карт», – сказал замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

«Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) и ВЭБ.РФ и является важным этапом развития производства для обеспечения задач технологического суверенитета в части контроля критически важных сквозных технологий. Среди первых заказчиков – производители автопрома, радиоэлектронной аппаратуры и интеллектуальных приборов учета», – сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрона».

Расширение сборочного производства позволило создать 24 новых рабочих места, с выходом на проектную мощность их количество будет увеличено до 71.

«Завод «Микрон» запустил первую сборочную линию по выпуску новой для себя продукции – микросхем в пластиковом корпусе. Производство налажено в формате полного цикла: от изготовления кристаллов интегральных схем до корпусирования. Благодаря этому российские производители электроники получат стабильные поставки чипов, не зависящие от импорта, и смогут повысить локализацию своих изделий. Фонд развития промышленности финансирует высокотехнологичные и импортозамещающие проекты, поэтому предоставил предприятию более 1 млрд рублей в виде льготного займа. Общие инвестиции составили 1,35 млрд руб. Отмечу, что проект «Микрона» стал 800 в общем списке открытых при финансировании ФРП производств», – сказал директор ФРП Роман Петруца.

«Поддержка развития отечественной микроэлектроники является важным направлением деятельности корпорации развития. Проект, начатый около полутора лет назад, несмотря на серьезные вызовы, запущен. Впереди главная фаза – производство продукции! Вместе будем работать над общим успехом!», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

На линии сборки в пластиковые корпуса установлено 52 единицы оборудования и реализованы следующие операции: резка пластины; монтаж чипа; разварка проволоки; герметизация молдингом (пластиком); вырубка и формовка; тестирование, маркировка и упаковка. Используются 10 типов корпусов: QFN64, SO-8, SO-16, ESOP-8, VSSOP-8, SOT-223-3, SOT-23-3, TO-252-5, TO-263-5, TO-247, что позволит выпускать более 40 различных изделий для потребительской и общепромышленной электроники, в том числе для применения автоэлектронике, аппаратуре для интернета вещей и умного дома, в телекоммуникационном оборудовании, счетчиках электроэнергии, автоматике, робототехнике, медицинской технике и измерительных приборах. Одним из первых изделий на новой линии станет RISС-V-микроконтроллер «MIK32 Амур» (корпус QFN64). Производственная мощность линии сборки микросхем в пластиковые корпуса - до 18 млн изделий ежегодно.

На линии сборки чип-модулей установлено 7 единиц оборудования для осуществления операций: монтаж чипа; разварка проволоки; герметизация; оптический контроль, измерительный микроскоп и контроль прочности соединений. Таким образом, мощности по выпуску чип-модулей для банковских карт НСПК «Мир» увеличены с 28 млн до 56 млн штук в год. Также на данной линии могут выпускаться чип-модули для электронных документов, токенов (СКЗИ) и SIM-карт.

Всего новые линии «Микрона» включают 61 позицию (59 основного и вспомогательного оборудования и 2 комплекта оснастки). Обе линии позволяют корпусировать как собственные микросхемы «Микрона», так и осуществлять контрактную сборку.

Расширение сборочного производства «Микрона» направлено на реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Микроэлектроника – одна из критических сквозных технологий, национальный контроль за воспроизводством которых необходим для технологического суверенитета и реализации приоритетов научно-технологического развития, соответствующих национальным интересам в условиях больших вызовов.