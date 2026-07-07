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Петруца Роман

СОБЫТИЯ


07.07.2026 ФРП профинансирует производство «умных» трекеров для транспорта и промышленности 2
06.05.2024 «Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград 1
21.03.2024 «Микрон» запустил 2 сборочных линии при поддержке ФРП 1
13.11.2023 В Татарстане при поддержке ФРП запустили новый завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники 1
13.11.2023 В России заработал завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники с претензией на серьезную долю рынка 1
24.08.2023 Предприятие «Росэлектроники» запустило серийное производство модернизированной посевной техники 1
26.11.2021 В Нижегородской области при поддержке ФРП запущен комплекс по производству серверов, ноутбуков и планшетов 1
31.08.2020 Мебельный холдинг «Ангстрем» внедряет отечественную MES-систему для управления «умными тележками» 1
18.06.2020 «Росэлектроника» совместно и ФРП запустили отечественное производство «умных» счетчиков 1
20.02.2020 «Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП 1
05.10.2018 ФРП начал выдавать займы под 1% экспортерам и снизил ставку по другим направлениям 2
18.09.2018 ФРП представит новую госпрограмму финансирования цифровизации производства 1
30.05.2018 Для участников рейтинга CNews100 снизят процентную ставку по займам на ИТ-проекты 3
02.04.2018 «Монокристалл» запустил производство сверхбольших кристаллов сапфира 1
27.12.2017 ФРП выделит почти 2 млрд рублей на автопром, композиты и оптоволокно 2

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Петруца Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12780 3
AMD - Advanced Micro Devices 4623 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3434 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 409 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 214 2
ICL ГК - ICL Group 477 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 151 2
ОВС - Оптиковолоконные системы АО - ОВС Кварц 24 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 14 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 35 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 34 1
BOAS - БОАС 13 1
Ростех - Росэлектроника - Радиозавод (Пенза) 4 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 1
9516 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 1
Fujitsu 2099 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 362 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 169 1
Рикор Холдинг - Rikor 172 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 70 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1110 2
НСПК - Национальная система платежных карт 943 2
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Ангстрем Мебельный холдинг 2 1
Татнефть 241 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 62 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 196 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3837 6
ФРПВИ НО - Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 614 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11466 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22446 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33213 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12739 4
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1462 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7366 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6442 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15371 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1640 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13005 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15975 2
Электронный документ - Electronic document 1570 2
Микроскоп - Microscope 342 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16924 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5146 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2655 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5347 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8694 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7505 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12828 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1394 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 738 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1247 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4764 1
Умные продуктовые тележки 9 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 452 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 202 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13171 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4738 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1352 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14703 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13412 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9832 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10577 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2044 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1014 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 645 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2375 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 3
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 212 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 710 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 175 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 367 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2537 1
Хасьянова Гульнара 155 2
Мантуров Денис 126 2
Шпак Василий 279 1
Борисов Александр 39 1
Качалов Олег 1 1
Степанов Евгений 39 1
Горячкина Светлана 1 1
Никитин Глеб 52 1
Шперлинг Андрей 9 1
Алгульян Даниил 2 1
Рогожкин Иван 1 1
Путин Владимир 3446 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3422 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 965 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3443 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 672 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2268 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 146 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 364 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5461 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 56 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18986 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54495 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Южная Корея - Республика 7020 1
Азия - Азиатский регион 5891 1
Япония 13767 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19406 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8501 1
Германия - Федеративная Республика 13159 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1820 1
Китай - Тайвань 4233 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1700 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 1
Россия - ПФО - Пензенская область 635 1
Россия - ДФО - Амурская область 938 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 917 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 541 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 651 1
Россия - ЦФО - Брянская область 400 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57237 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18031 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1070 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1065 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11217 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 57 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3944 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21440 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27076 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9085 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2096 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11650 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 591 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15900 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5085 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5562 1
Энергетика - Energy - Energetically 5803 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1824 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 382 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 720 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5464 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1540 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1506 1
Машиностроение - Станкостроение - Станкоинструментальная промышленность - Machine tool construction 22 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11471 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
TAdviser - Центр выбора технологий 460 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2358 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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