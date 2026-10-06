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Индексная книга (каталог) CNews*
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Умные продуктовые тележки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.10.2026 «ICL Техно» поставила 15 тыс. ноутбуков «МосТех» в школы столицы 1
28.06.2024 Революция в ценообразовании: как ИИ помогает ритейлерам выигрывать конкурентную борьбу 1
08.04.2024 Прибыльное подразделение Amazon увольняет сотни сотрудников, потому «что индустрия быстро меняется» 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
31.08.2020 Мебельный холдинг «Ангстрем» внедряет отечественную MES-систему для управления «умными тележками» 1
27.12.2019 В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах 1
22.08.2018 Автоматизированные спецы: кого в «умных» городах могут заменить технологии? 1
12.08.2013 Конференция «Оборудование для розничной торговли 2013» 1
25.03.2013 Покупателям не нужны инновации 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Умные продуктовые тележки и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3305 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16136 2
9704 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 533 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 1
ФинГрад - FinGrad 49 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 1
Omnidata technologies - Омнидата технологии 6 1
IT eCom - Эком Айти 1 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 250 1
BOAS - БОАС 13 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 153 1
Аусферр ИТЦ 45 1
Moley Robotics 1 1
n8n 14 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 504 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3385 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5724 1
МегаФон 10941 1
Alibaba Group 481 1
Yandex - Яндекс 9380 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3477 1
Microsoft Corporation 25872 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3186 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 1
Крок - Croc 1971 1
Telegram Group 3004 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1277 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1455 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 516 1
1С-Рарус 988 1
TeamViewer 139 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 83 1
R-Vision - Р-Вижн 278 1
Promt - Промт 325 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 283 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 4
Walmart - Wal-Mart Stores 409 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2999 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1377 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 578 2
X5 Group - Перекрёсток 644 2
Tesco 85 1
2К Инжиниринговая компания 1 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Leomax - Леомакс 11 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
КРОСТ 5 1
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Ангстрем Мебельный холдинг 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1303 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 632 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1913 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 537 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1086 1
Русагро Группа Компаний 392 1
ВкусВилл - Избёнка 219 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 354 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 1
Лента - Утконос 180 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1974 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 563 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 641 1
Абсолют Банк 251 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6015 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13884 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5829 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 210 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2092 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2371 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1931 1
Федеральное казначейство России 1956 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
МИК - Московский инновационный кластер 193 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23825 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36771 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7601 4
Умные платформы 2017 4
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 241 4
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 450 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14167 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4097 3
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2864 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10052 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4938 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18355 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2315 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13808 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6134 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26568 2
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2453 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13607 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6525 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27162 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54782 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7965 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3878 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6709 2
DevOps - Development и Operations 1280 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3288 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26376 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5740 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2552 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24744 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2142 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13022 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13606 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13137 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8775 2
Торговля - RetailTech - Умные полки (RFID) - Smart shelves 12 2
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2054 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1401 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 100 2
Google Android 15369 2
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 72 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 98 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 199 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1840 1
OpenAI - ChatGPT 770 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 120 1
Передовые технологии - RuDesktop 36 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 1
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 43 1
Amazon Dash Carts 3 1
НКТ - Р7-графика 48 1
DeepL GmbH - DeepL 5 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 1
Red Hat Ansible 145 1
Apple iOS 8653 1
Linux OS 11657 1
Apple macOS 2468 1
Новые облачные технологии - МойОфис 969 1
Microsoft Windows 17015 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1649 1
Microsoft Azure 1532 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6394 1
Google Cloud Platform - GCP 390 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1311 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1713 1
1С:ERP Управление предприятием 866 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 158 1
Docker - Платформа распределённых приложений 567 1
НКТ - Р7-Офис 560 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2569 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Google Contact Center AI 2 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 378 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 97 1
Amazon Go 11 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 1
Врацкий Андрей 177 1
Соловьев Виталий 53 1
Джабиев Георгий 56 1
Саркисов Тигран 43 1
Махов Геннадий 11 1
Каушанский Александр 57 1
Калякин Павел 80 1
Денисов Анатолий 59 1
Харитонов Вадим 44 1
Шмаков Антон 74 1
Шаев Виталий 60 1
Горбунов Артемий 1 1
Аксенов Олег 64 1
Яровой Алексей 3 1
Толстых Антон 3 1
Оберемок Надежда 46 1
Березина Екатерина 1 1
Крутько Иван 28 1
Болучевский Илья 7 1
Аникин Дмитрий 70 1
Милованов Андрей 47 1
Жигулина Елена 1 1
Солдатенкова Ксения 42 1
Белан Иван 42 1
Желнова Алина 43 1
Гурков Игорь 3 1
Артюхов Сергей 68 1
Рогожкин Иван 1 1
Garman Matt - Гарман Мэтт 2 1
Натрусов Артем 319 1
Шадаев Максут 1228 1
Евтушенко Олег 145 1
Чаркин Евгений 318 1
Абакумов Евгений 230 1
Нестеров Алексей 179 1
Малышев Сергей 100 1
Афанасьев Александр 53 1
Петруца Роман 15 1
Никитин Сергей 103 1
Заржецкий Александр 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 168434 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55078 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48068 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19368 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1278 1
Япония 13850 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19772 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 1
Индия - Bharat 5910 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4548 1
Канада 5096 1
Франция - Французская Республика 8203 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14861 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1753 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2334 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1466 1
США - Вашингтон - Сиэтл 408 1
Коста-Рика - Республика 99 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 101 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27664 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54090 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5856 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12437 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5053 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22024 2
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 534 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6163 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34304 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18397 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6816 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5705 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9239 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6229 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7548 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6873 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3233 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1247 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2961 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1963 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 988 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1527 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3334 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2741 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 710 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1335 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 574 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 201 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 471 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1585 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8574 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1926 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2365 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1929 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 367 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1168 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1542 1
Здравоохранение - Реабилитация 457 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11595 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1322 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 248 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 1
CNews Инновация года - награда 157 1
Synergy Research Group 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1291 1
CNews FORUM Кейсы 317 1
CNews AWARDS - награда 577 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 98 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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