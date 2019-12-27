В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах

«Умный магазин» «Ростеха»

Краснодарский приборный завод «Каскад» (холдинг «Росэлектроника») разработал комплексное решение «Умный магазин», предназначенное для использования в супермаркетах. Об этом CNews сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в которую входит холдинг.

Технология позволяет регистрировать товары, которые покупатель берет с полки и кладет в тележку, и автоматически формировать чек, который останется лишь оплатить на кассе.

Касса считывает данные о покупках с «умной тележки», а также способна сканировать штрих-коды товаров. Устройство поддерживает функцию проверки акцизной марки при покупке алкогольной продукции и имеет встроенные весы. Оборудование принимает к оплате как наличные, так и банковские карты. Чек может формироваться в бумажном или электронном виде.

В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, сегодня на ожидание в очереди и оплату товаров на кассе покупатели тратят 15% времени своего пребывания в магазине. Применение технологии «Каскада» позволит сократить очереди и сэкономить время посетителям супермаркетов, считают в госкорпорации. Кроме того, «Умный магазин» позволит владельцам торговых точек контролировать остатки товара в режиме онлайн, анализировать, какие товары пользуются спросом, и оптимизировать использование площадей.

Как это работает

Система «Умный магазин» базируется на технологиях RFID (Radio Frequency Identification, радиочастотная идентификация). Специальные радиочастотные метки наносятся на товары, а магазинные полки и тележки оснащаются антеннами и устройствами для считывания этих меток (RFID-ридеры).

Таким образом, в информационную базу магазина моментально поступает информация о количестве проданного товара и остатке, а покупатель, сканируя покупки с помощью считывателя на «умной тележке», экономит время при их оплате на кассе самообслуживания.

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Идея, воплощенная в решении «Умный магазин», не является принципиально новой. К примеру, в начале 2019 г. Techcrunch рассказывал об американском стартапе Caper, создавшем свою «умную тележку». Устройство оснастили видеокамерами, обеспечивающими распознавание товаров, датчиками, фиксирующими их попадание в корзину, а также весами для автоматического взвешивания товаров без штрих-кода, например, овощей и фруктов. На тележку Caper крепится сенсорный экран, который отображает перечень отобранных товаров, и терминал, с помощью которого можно оплатить покупки на выходе из торговой точки.

По итогам 2019 г. компания рассчитывала поставить «умные тележки» в более чем 150 американских супермаркетов. На реализацию своего бизнес-плана стартапу удалось привлечь $3 млн частных инвестиций.

Нередко разработкой решений по автоматизации торговли занимаются сами ритейлеры. Так, Amazon, один из крупнейших мировых игроков на рынке электронной коммерции, еще в январе 2018 г. начал тестировать полностью автоматизированные магазины Amazon Go. В первом из них, открывшемся в Сиэтле (США), клиентам вообще нет необходимости использовать тележки или корзины – на входе в супермаркет покупателю было достаточно приложить смартфон с открытым запущенным приложением Amazon к специальному турникету. После этого можно просто положить нужные товары себе в сумку. При этом система автоматически фиксирует с помощью технологии компьютерного зрения, какие именно продукты клиент взял с собой или вернул обратно на полку. На выходе из супермаркета суммарная стоимость приобретенных товаров списывается со счета пользователя на Amazon.

Российские ритейлеры тоже идут в ногу со временем. В частности, X5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») в октябре 2018 г. открыла магазин-лабораторию для быстрого технического тестирования новых технологий. В лаборатории, к примеру, тестировалась технология умных полок, позволяющая автоматически отслеживать наполненность стеллажей в торговых точках, и контролировать правильность выкладки товаров.

В сентябре 2018 г. CNews писал о работе X5 над созданием системы бизнес-мониторинга, которая при помощи технологий больших данных и предиктивной аналитики позволяет предсказывать и предотвращать аварийные ситуации в ритейле.

В сентябре 2019 г. сообщалось о том, что компания тестирует полностью автоматизированную систему покупок на базе магазина «Пятерочка» в Долгопрудном (Московская область). На начальном этапе пилота испытать «беспилотный» супермаркет мог только его персонал. Схема, используемая там, во многом напоминает «амазоновскую»: для попадания внутрь в магазина необходимо воспользоваться приложением «Пятерочка с собой», чтобы сформировать специальный QR-код, который сканируется на входе. Рассчитаться за товар можно на кассе самообслуживания или в мобильном приложении.