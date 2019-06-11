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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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TechCrunch TechCrunch Distrupt TechCrunch Awards

TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards


11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии
05.09.2018 Из Evernote ушел топ-менеджмент
26.09.2011 Основатель TechCrunch запустил новый блог о стартапах
02.09.2011 Основатель TechCrunch откроет свой венчурный фонд в Кремниевой долине
09.02.2011 Nokia перейдет на новую платформу - TechCrunch
08.11.2010 ИТ-блог TechCrunch впервые проведет свою встречу в Москве
29.09.2010 AOL купила ведущий ИТ-блог TechCrunch
28.09.2010 AOL близка к покупке блога TechCrunch
20.09.2010 Facebook подозревают во лжи и разработке мобильного телефона
27.01.2010 Блог TechCrunch подвергся кибератаке
28.08.2008 TechCrunch запустил новый дизайн

Публикаций - 1152, упоминаний - 1181

TechCrunch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 287
Meta Platforms - Facebook 4267 199
Apple Inc 10683 137
Microsoft Corporation 22497 136
Twitter 2493 112
Yahoo! 3603 91
Amazon Inc - Amazon.com 2650 57
AOL Inc 1525 46
Samsung Electronics 9333 41
Intel Corporation 11262 34
IBM - International Business Machines Corp 8941 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 24
Zynga Game Network 130 23
HP Inc. 5313 21
PayPal 634 21
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Salesforce.com 360 18
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Nvidia Corp 3118 12
Tencent 109 12
Sony 6145 12
Huawei 3222 11
Oracle Corporation 6035 11
GitHub 487 11
Qualcomm Technologies 1639 10
LG Electronics 3372 10
Alibaba Group 353 9
VMware 2025 9
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 9
Oracle - Sun Microsystems 2176 8
AMD - Advanced Micro Devices 3661 8
LinkedIn 558 41
eBay Inc 1576 33
Sequoia Capital 102 22
Uber 287 17
DST Global 173 15
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 58 13
Greylock Partners 37 13
Google Ventures - GV 36 13
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 56 11
Intel Capital 149 11
Airbnb 76 11
Accel Partners 48 10
DST - Digital Sky Technologies 87 9
Square 186 8
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 7
Tesla Motors 285 7
UMG - Universal Music Group 253 7
Y Combinator - венчурный фонд 44 7
NEA - New Enterprise Associates 22 6
Bessemer Venture Partners 38 6
Walt Disney Company 556 6
FF Angel - Founders Fund 16 6
Index Ventures 48 6
WMG - Warner Music Group 201 5
General Catalyst 15 5
DiDi Chuxing 23 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 5
Silver Lake Partners 75 5
Раунд 220 5
SoftBank Group 236 5
Sony Pictures Entertainment 135 5
Expedia Group 132 5
Sapphire Ventures - SAP Ventures 14 4
General Atlantic 24 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 4
Яндекс.Еда 490 4
Kickstarter 117 4
Visa International 1809 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
Etsy 15 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 18
Правительство РФ 8292 12
Президент Российской Федерации 3770 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 11 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
Федеральное казначейство России 1345 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Суд Калифорнии - Федеральный суд Центрального округа Калифорнии - Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California - Окружные суды Калифорнии 17 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 8
Web development - Веб-разработка 0 5
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
Free TON Community 5 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Linux Foundation 167 1
IFF - Internet Freedom Foundation 1 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 163
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 46
Социальные сети - Соцсети 4447 44
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 43
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 42
Website - Вебсайт 9736 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 34
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 32
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 29
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 22
Мобильное приложение - Mobile app 4966 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 18
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 18
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 16
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 10
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 10
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USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 10
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 9
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 8
Google Android 11959 118
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 84
Apple iOS 6422 68
Myspace - социальная сеть 635 52
Microsoft Windows 10 11713 49
Apple iPad 3663 48
Google YouTube - Видеохостинг 2277 40
Microsoft Skype 1940 35
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 33
Apple - App Store 2437 31
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 30
Linux OS 7669 29
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 25
Google Chrome - браузер 1270 23
Google Play - Google Store - Android Market 2732 23
Google Gmail 802 23
Microsoft Windows Phone OS 1546 20
Apple iTunes Store 1053 19
Google+ Социальная сеть 205 18
WhatsApp Messenger 745 18
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 18
Google Chrome OS 336 15
Apple macOS X - Rhapsody 1495 14
Microsoft Edge - браузер 1891 13
Opera Browser - Браузер 923 13
Flickr - Фотохостинг 242 12
Yelp 43 12
Apple Safari - Браузер 743 12
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 12
Dropbox - Файловый хостинг 436 12
Apple iPhone 5 745 11
Microsoft Outlook 1241 11
Apple iPod 1369 11
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 11
Apple iPod Touch 721 10
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 196 10
Baidu 254 10
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 109 9
WordPress 194 9
Apple iPhone 4 743 9
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 21
Jobs Steve - Джобс Стив 996 16
Мильнер Юрий 130 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 10
Brin Sergey - Сергей Брин 183 9
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 9
Дуров Павел 230 9
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 8
Larry Page - Ларри Пейдж 181 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 7
Sundar Pichai - Сундар Пичай 57 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 6
Dorsey Jack - Дорси Джек 21 6
Пачиков Степан 19 6
Белоусов Сергей 233 5
Libin Phil - Либин Фил 18 5
Rubin Andy - Рубин Энди 61 5
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 5
Yang Jerry - Янг Джерри 84 4
Frankel Justin - Франкел Джастин 7 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
Allen Paul - Аллен Пол 119 4
Mullenweg Matt - Мулленвег Мэтт 10 4
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 4
Абызов Михаил 66 3
Spears Britney - Спирс Бритни 64 3
Thiel Peter - Тиль Питер 28 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 3
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 14 3
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 3
Eich Brendan - Айк Брендан 12 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 3
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 3
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 6 3
Maris Bill - Мэрис Билл 6 3
O’Neill Chris - О'Нил Крис 6 2
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 2
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 244
Россия - РФ - Российская федерация 108428 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 66
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 46
США - Калифорния 3381 44
Германия - Федеративная Республика 8903 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 33
США - Нью-Йорк 2616 28
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 24
Европа 12319 21
Канада 3319 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 19
Япония 10069 19
Индия - Республика 4263 16
Франция - Французская Республика 5665 16
Азия - Азиатский регион 3803 15
Австралия - Австралийский Союз 2791 12
Великобритания - Лондон 2031 12
Нидерланды 2197 11
Италия - Итальянская Республика 3310 11
Швеция - Королевство 2072 11
Испания - Королевство 2917 11
Бразилия - Федеративная Республика 1945 10
Финляндия - Финляндская Республика 1816 10
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Сингапур - Республика 1574 8
Украина 6212 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 8
Южная Корея - Республика 4394 8
Индонезия - Республика 789 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 7
Китай - Тайвань 2115 7
Израиль 1756 6
Ирландия - Республика 818 6
США - Лос-Анджелес 681 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 6
США - Техас 813 6
Африка - Африканский регион 2928 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 191
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 125
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 9
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Мошенничество - Махинации 2142 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
Образование в России 460 2
Денежные переводы 775 2
Пиратство - Авторское право 592 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 116 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Болезнь Паркинсона 101 2
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 96 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 2
Дед Мороз 158 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 47 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 33 1
Эргономика 840 1
Федеральное законодательство 1944 1
Английский язык 764 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Digg 65 25
WSJ - The Wall Street Journal 1225 25
Thomson Reuters - Рейтер 5731 22
NYT - The New York Times 956 19
News Corp 185 13
Bloomberg 1009 13
CrunchBase 64 11
Wikipedia - Википедия 413 10
FT - Financial Times 1118 10
Engadget - Блог о технологиях 411 9
Forbes - Форбс 591 9
The Verge - Издание 482 8
Business Insider 192 8
Reddit 221 8
ZDnet 584 7
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 7
Huffington Post 34 7
All Things Digital 167 7
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 6
The Guardian - Британская газета 320 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 6
GigaOM 62 6
NBC News 165 6
AppleInsider 384 5
Wired - Издание 217 5
Fortune 196 4
Ars Technica 364 4
Times 500 4
Gizmodo 118 4
CNET - Издание 1580 4
MacWorld 136 3
Associated Press 1975 3
Mashable 366 3
NBC Universal Media 71 3
Re/code 40 3
The Information 45 3
РБК Инновации 36 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
ComputerWorld 139 3
comScore 354 16
Gartner - Гартнер 3301 10
IDC - International Data Corporation 4671 10
Forrester Research 810 6
500 Startups 4742 4
ABI Research 230 4
Net Applications 114 4
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Strategy Analytics 283 3
IHS iSuppli 390 3
Sensor Tower 10 3
HitWise 68 3
Bear Stearns 79 2
BlueFin Research 5 2
eMarketer 200 2
Fortune Global 500 280 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
TeleGeography Research 39 2
DigiTimes Research 22 1
Fortune Global 100 138 1
Constellation Research 5 1
comScore Media Metrix 36 1
Yankee Group 166 1
Piper Jaffray 101 1
NPD DisplaySearch 282 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Privacy International 14 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Медиалогия 48 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
ИРИ - Институт развития интернета 96 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 37 1
MACS - Школа новой экономики 6 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
University of California - Калифорнийский университет 76 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 3
CNews AWARDS - награда 347 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
Microsoft Ignite 31 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
Black Hat - Конференция 77 1
РИФ - Российский Интернет Форум 46 1
Autonomy Day 1 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 8 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 31 1
PayPal Innovate Developer Conference 1 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
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