Индексная книга (каталог) CNews*
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UT Dallas UTD University of Texas at Dallas Техасский университет в Далласе UT Southwestern, UTSW University of Texas Southwestern Medical Center Юго-западный медицинский центр Техасского университета
СОБЫТИЯ
|22.10.2026
|Сверхбыструю и надежную память новых поколений могут делать из урана 1
|05.06.2023
|Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 1
|25.05.2016
|Создан аккумулятор, с которым смартфон проработает неделю без подзарядки 1
|19.04.2013
|Samsung тестирует планшет, управляемый мыслями 1
|19.11.2012
|Искусственные мышцы из углеродных нанотрубок: в 200 раз сильнее 1
|19.10.2012
|Голод продлевает жизнь 1
|28.08.2012
|Зачем ученым новый "франкенштейн"? 1
|07.10.2011
|Плащ-невидимка скрывает тепловым миражом 1
|26.06.2008
|3 июля в Москве откроется художественный центр Laboratoria Art&Science Space 1
|14.12.2006
|Взломана сеть университета Техаса 1
|02.08.2006
|Поздний ужин приводит к генетическому сбою биочасов 1
|02.08.2006
|Поздний ужин приводит к генетическому сбою биочасов 1
|16.06.2005
|Ученый создал трехмерное голографическое видео 1
|16.06.2005
|Ученый создал трехмерное голографическое видео 1
Публикаций - 14, упоминаний - 14
UT Dallas и организации, системы, технологии, персоны:
|International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 86 1
|Samsung Galaxy Note 702 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2576 1
|Pixabay 273 1
|Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 1
|Yanagisawa Masashi - Янагисава Масаси 2 2
|Трусов Лев 3 1
|Jonsson Erik - Джонссон Эрик 2 1
|Jafari Roozbeh - Джафари Рузбех 3 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 1
|Мальцев Виктор 2 1
|Shelley Mary - Шелли Мэри 4 1
|Иваницкий Генрих 1 1
|ScienceDaily 399 2
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1324 1
|AP - Associated Press 2009 1
|MIT Technology Review 66 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.