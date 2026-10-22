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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203077
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UT Dallas UTD University of Texas at Dallas Техасский университет в Далласе UT Southwestern, UTSW University of Texas Southwestern Medical Center Юго-западный медицинский центр Техасского университета

UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Сверхбыструю и надежную память новых поколений могут делать из урана 1
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 1
25.05.2016 Создан аккумулятор, с которым смартфон проработает неделю без подзарядки 1
19.04.2013 Samsung тестирует планшет, управляемый мыслями 1
19.11.2012 Искусственные мышцы из углеродных нанотрубок: в 200 раз сильнее 1
19.10.2012 Голод продлевает жизнь 1
28.08.2012 Зачем ученым новый "франкенштейн"? 1
07.10.2011 Плащ-невидимка скрывает тепловым миражом 1
26.06.2008 3 июля в Москве откроется художественный центр Laboratoria Art&Science Space 1
14.12.2006 Взломана сеть университета Техаса 1
02.08.2006 Поздний ужин приводит к генетическому сбою биочасов 1
02.08.2006 Поздний ужин приводит к генетическому сбою биочасов 1
16.06.2005 Ученый создал трехмерное голографическое видео 1
16.06.2005 Ученый создал трехмерное голографическое видео 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

UT Dallas и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11164 1
Snapchat 153 1
The Citizen Lab 25 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 1
Прометей - Prometey 55 1
NeuroSky 6 1
Emotiv Systems 8 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 86 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5102 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36178 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27242 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14504 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1880 2
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 195 2
Часы - Watch 1078 2
Adobe PDF-уязвимости - PDF-угрозы - PDF-эксплойты - Вредоносное ПО 25 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7645 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13362 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55101 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12525 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2768 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8823 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9686 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34096 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8062 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13166 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11994 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5453 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29964 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4540 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3397 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8625 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 858 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7813 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3831 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10881 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6732 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 302 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4138 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4883 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1277 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1276 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1193 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1019 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1126 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2576 1
Pixabay 273 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 1
Yanagisawa Masashi - Янагисава Масаси 2 2
Трусов Лев 3 1
Jonsson Erik - Джонссон Эрик 2 1
Jafari Roozbeh - Джафари Рузбех 3 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 1
Мальцев Виктор 2 1
Shelley Mary - Шелли Мэри 4 1
Иваницкий Генрих 1 1
США - Техас - Даллас 188 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55164 5
США - Техас 1064 5
Южная Корея - Республика 7125 2
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Суссекс - Сассекс 15 1
США - Нью-Гэмпшир - Нью-Хэмпшир 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 169107 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19434 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4248 1
Европа 25045 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48234 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13881 1
Ирландия - Республика 1056 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3679 1
Канада 5098 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2625 1
Франция - Французская Республика 8214 1
Бразилия - Федеративная Республика 2536 1
Испания - Королевство 3856 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
США - Калифорния 4846 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1469 1
Швейцария - Цюрих 280 1
США - Колумбия - Вашингтон 1510 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 825 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1091 1
США - Огайо 291 1
США - Делавэр 177 1
США - Калифорния - Сан-Диего 371 1
США - Джорджия 336 1
США - Колорадо - Денвер 123 1
США - Северная Каролина 329 1
США - Миннесота 199 1
США - Вайоминг 68 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11549 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34432 4
Зоология - наука о животных 2920 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1335 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4629 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 2
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 66 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4779 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 519 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 472 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 996 1
Материаловедение - Materials Science 213 1
Здравоохранение - Гормоны - Гормональный фон 39 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 534 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6907 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5068 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10599 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58670 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3083 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7740 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5988 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1966 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 423 1
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 96 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1041 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 390 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1591 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 585 1
Литий - Lithium - химический элемент 673 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3914 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 317 1
ScienceDaily 399 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1324 1
AP - Associated Press 2009 1
MIT Technology Review 66 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 219 8
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
Jackson State University - Государственный университет Джексона - Университет штата Джексон 1 1
Lehigh University - Лихайский университет 4 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 528 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 651 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 264 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 172 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 139 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 127 1
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
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