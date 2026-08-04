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Физика ядерная Ион атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Эра взрывоопасных аккумуляторов завершается. Созданы безопасные батареи, пригодные для российских морозов. До старта производства считанные недели 1
26.07.2026 10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны 1
18.06.2026 Создан ионный квантовый компьютер с рекордно высоким уровнем точности 1
18.05.2026 Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? 1
14.05.2026 Российские ученые нашли способ получать наночастицы для технологий будущего 1
06.04.2026 «Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света 1
10.03.2026 Создан экологичный метод извлекать почти 100% золота из старой электроники 1
10.03.2026 Ученые из России и Китая создали «наноловушки» для извлечения золота из электронных отходов 1
27.02.2026 Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой 1
12.01.2026 Литиевые аккумуляторы отправят на свалку истории. Создана батарея нового типа – дешевая, очень емкая и не взрывающаяся 1
14.11.2025 Создан оптический чип, «работающий со скоростью света». Он должен стать дешевой заменой графическим процессорам для ИИ 1
11.11.2025 Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы 1
10.11.2025 Ученые создали «умную» линзу для сетей 6G 1
22.10.2025 Первый в России тандемный трехквадрупольный масс-спектрометр прошел государственные испытания 1
21.10.2025 Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов 1
08.10.2025 Dreame презентовала сразу четыре новых устройства для ухода за волосами 1
23.07.2025 В России создан масс-спектрометр дешевле и компактнее импортных 1
17.07.2025 В России синтезирован в полтора раза более яркий люминофор для томографов на замену импортному 1
01.07.2025 Испытан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов 1
05.06.2025 Нейросети ускорят разработку материалов для пожаробезопасных и энергоемких твердотельных аккумуляторов электромобилей 1
19.05.2025 В России разработали технологию, которая ускорит создание квантовых компьютеров 1
18.03.2025 Российские ученые воссоздали динамику модели нейрона мозга с помощью нейросети 1
25.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM 1
07.02.2025 Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998 1
23.01.2025 В России создали новый способ получения подложек для квантовых компьютеров 1
22.12.2024 За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025 1
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 1
17.10.2024 Создан самый маленький в мире квантовый компьютер, в котором используется один фотон 1
25.09.2024 «Сухие» электроды для умной одежды, созданные учеными ТПУ, продемонстрировали высокую биосовместимость 1
13.09.2024 Химики СПбГУ создали гибридные светящиеся полимеры для датчиков и экранов гаджетов 1
25.06.2024 Dreame: Новые технологии для идеального образа и ухода за волосами 1
04.06.2024 Как инженерный бренд Remez продвигает технологии через новые AirCreator, IQSelf, SensoStation 1
26.04.2024 Впервые создан искусственный синапс. Есть шанс построить компьютер на физических принципах человеческого мозга 1
25.04.2024 Создана замена литиевым аккумуляторам. Она заряжается за секунды и не взрывается 1
22.04.2024 Внезапный прорыв в изучении элементарных частиц позволит создать супербыстрые компьютеры и сверхобъемные накопители данных 1
29.03.2024 Разработан новый метод создания квантовых компьютеров, позволяющий им работать без сбоев 1
28.03.2024 В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов 1
14.12.2023 Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки 1
13.12.2023 На пути к электронным компонентам размером с молекулу 1

Публикаций - 315, упоминаний - 315

Физика ядерная и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 11
Google LLC 12688 11
LG Electronics 3735 9
Philips 2099 8
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 8
Sharp Corporation 1062 8
Microsoft Corporation 25775 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 7
Toshiba Corporation 2980 6
Fujitsu 2105 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Deiteriy - Дейтерий 75 5
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
HP Inc. 5883 4
Sony 6739 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 4
Ballu Industrial Group 50 3
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 3
Ростелеком 10948 3
9594 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Lenovo Motorola 3566 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
Electrolux AB - Zanussi 61 2
Bimatek - Биматек 4 2
Kitfort 75 2
М13 - М 13 9 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Apple Inc 13154 2
Intel Corporation 12811 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 15
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Hansa - Ханса 114 4
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 4
Daikin Industries 64 4
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 4
Volkswagen Group - VW 308 3
Miele - Миле 139 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Beko - Beko Electronics 83 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
ЕКА Топливная компания 148 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
Композит 99 2
Dyson 157 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 2
Борец Производственная Компания - Borets 34 2
Braun GmbH 79 2
Groupe SEB - Tefal 108 2
Mitsubishi Heavy Industries 37 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Агора Трейд 1 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Газпром ПАО 1493 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 16
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
РНФ - Российский научный фонд 201 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Национальная квантовая лаборатория 9 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 55
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 46
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 31
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 24
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 23
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Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 17
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 11
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 10
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 17
Apple iPhone 6 4861 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 11
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 7
ESA Solar Orbiter 11 6
Philips ActiveCare - Philips AIRSTYLIST - Philips HPS - Philips HP - Philips Salon - серия выпрямителей волос - фен, плойки и электробигуди 9 5
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 5
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 5
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 28 4
ESA SMART-1 - Смарт-1 33 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Samsung Jungfrau - Samsung Boracay - Samsung AQ - серия кондиционеров 4 4
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 4
Liebherr - серия холодильников 36 4
NASA MMS - NASA Magnetospheric Multiscale Mission 1 4
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 3
Люстра Чижевского 7 3
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 3
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 3
NASA Deep Space Network 26 3
9-мм пистолет Макарова 7 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
Bosch ProSalon Sleek Stylist - Bosch PHA - Bosch Quattro-Ion - фен стайлер 5 2
ESA Artemis 4 2
Xiaomi - Dreame H11, H12, H13 - Dreame Wet and Dry Vacuum - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z10, Z30 AquaCycle - серия пылесосов 66 2
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 - Dreame F9 - Dreame X40, X50 - Dreame L10, L30, L40, L50 - Dreame MatriX - робот-пылесос 30 2
Panasonic NR - серия холодильников 7 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 2
Xiaomi - Dreame OmniDirt 8 2
Google Android 15243 2
Samsung Galaxy Note 702 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
Intel Willow Cove 18 2
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 6
Shore Peter - Шор Питер 9 3
Федоров Алексей 142 3
Chisholm Malcolm - Чизхолм Малькольм 2 2
Haines Malcolm - Хайнес Малкольм 2 2
Rotello Vincent - Ротелло Винсент 2 2
Suslik Ken - Суслик Кен 4 2
Winge Dennis - Виндж Деннис 2 2
Boehme Christoph - Беме Кристоф 4 2
Blanco Victor - Бланко Виктор 2 2
Pons Stanley - Понс Стэнли 7 2
Flannigan David - Флэнниган Дэвид 4 2
Fleishmann Martin - Флейшман Мартин 7 2
Колачевский Николай 5 2
Nesbitt David - Несбитт Дэвид 3 2
Будков Юрий 4 2
Chaplin Martin - Чаплин Мартин 2 2
Coates Andrew - Коутс Эндрю 6 2
Ozeki Sumio - Отзеки Сумио 2 2
Iverson Brent - Айверсон Брэнт 2 2
Wool Richard - Вул Ричард 4 2
Hoek Eric - Хоэк Эрик 2 2
Stone Edward - Стоун Эдвард 4 2
Rector Travis - Ректор Трэвис 2 2
Madou Marc - Маду Марк 4 2
Oxford John - Оксфорд Джон 3 2
Naranjo Brian - Нараньо Брайан 3 2
Lohse Detlef - Лозе Детлеф 2 2
Deeney Chris - Диней Крис 2 2
Pavlov George - Павлов Джордж 2 2
Belcher Angela - Белчер Анджела 5 2
Benveniste Jacques - Бенвенист Жак 6 2
Racca Giuseppe - Ракка Джузеппе 2 2
Piccolpasso Cipriano - Пиккольпассо Чиприано 2 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Пантелеев Алексей 14 2
Schmidt Piet - Шмидт Пиет 2 2
Головин Даниил 34 2
Тюрин Николай 4 2
Громов Борис 14 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 89
Россия - РФ - Российская федерация 166167 83
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 41
Земля - планета Солнечной системы 10865 36
Солнечная система - Solar system 2569 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 26
Япония 13807 26
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Европа 24964 23
США - Калифорния 4829 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Южная Корея - Республика 7052 15
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 13
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 13
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 11
Франция - Французская Республика 8177 9
Великобритания - Лондон 2432 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Нидерланды 3746 8
Австрия - Австрийская Республика 1357 8
Сатурн - Титан (спутник) 533 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Индия - Bharat 5869 6
Канада 5081 6
Израиль 2856 5
США - Огайо 291 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 5
Юпитер - планета Солнечной системы 557 5
США - Колорадо - Боулдер 84 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
США - Аризона 549 4
США - Калифорния - Беркли 286 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 78
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 74
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 54
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 47
Молекула - Molecula 1102 47
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 47
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 44
Литий - Lithium - химический элемент 663 39
Физика - Physics - область естествознания 2940 38
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 38
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 34
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 32
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 30
Металлы - Серебро - Silver 827 28
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 24
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 24
Энергетика - Energy - Energetically 5855 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
Зоология - наука о животных 2887 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 19
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 17
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 16
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 15
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 15
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 15
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 96 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 13
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 12
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 10
Nature 832 19
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New Scientist 1448 16
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ScienceDaily 399 8
Phys.org 972 6
CERN Courier 28 6
9to5Mac 70 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Optics 143 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
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Space Daily 528 3
PhysicsWeb 184 3
The Verge - Издание 619 2
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CNews RND - R&D.CNews 2274 2
PhysicsWorld 90 2
The Engineer 79 2
LiveScience 154 2
Optics Letters - Optical Society of America 6 1
TNW - The Next Web 90 1
Forbes - Форбс 1002 1
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FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
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TechSpot 188 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 14
РАН - Российская академия наук 2122 13
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 7
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 5
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 3
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 20 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 3
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 3
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
Международный женский день - 8 марта 418 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Red Dot Design Award 57 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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