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Физика ядерная Ион атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд



12.10.2022 Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике 1
01.07.2022 В «Сириусе» стартует проект по квантовому шифрованию при участии «Росатома» 1
26.05.2022 Ученые из России запатентовали новую архитектуру квантового процессора 1
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе 1
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе 1
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе 1
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе 1
27.01.2022 Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше 1
13.12.2021 Xiaomi по-хитрому решила проблему быстрой разрядки смартфонов 1
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления 1
15.09.2021 Новая ловушка антивещества объясняет, почему космос не самоуничтожился 1
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов 1
16.03.2021 Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM 1
07.02.2021 Что будет, если смартфон замерзнет? 1
03.02.2021 При каких температурах может работать смартфон и другие гаджеты? 1
19.01.2021 Storedot начала испытания аккумуляторов сверхбыстрой зарядки 1
30.12.2020 Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
05.11.2020 Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды 1
07.08.2020 Новые транзисторы работают вопреки основным законам 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
30.04.2020 Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество 1
13.04.2020 Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной 1
05.03.2020 Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
02.10.2019 В России заработал первый прототип квантового компьютера 1
26.08.2019 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию 1
06.05.2019 10 водонагревателей для квартиры и дома: выбор ZOOM 1
07.12.2018 Создан «вечный» аккумулятор, который можно заряжать раз в неделю 1
27.09.2017 Российские ученые исследуют новый инструмент для оптогенетики 1
17.08.2017 Создан самоисцеляющийся экран для смартфонов 1
30.05.2017 Российские ученые нашли способ защиты от главной опасности для АЭС 1
05.04.2017 Создано самовосстанавливающееся стекло для смартфонов 1
14.02.2017 В Томском политехе нашли способ надежно соединять титан и кости 1
03.08.2016 Впервые в истории созданы искусственные нейроны, работающие «как настоящие» 1
25.05.2016 Создан аккумулятор, с которым смартфон проработает неделю без подзарядки 1
04.02.2016 Apple созналась, что Watch легко сломать за 10 дней 1
03.02.2016 Для электроники созданы аккумуляторы с 5-кратным временем работы 1
15.09.2015 Российский ядерный двигатель будет готов в 2018 г. 1
04.06.2015 Российские наноагенты лишают опухоль питания 1

Публикаций - 270, упоминаний - 270
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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