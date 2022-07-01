В «Сириусе» стартует проект по квантовому шифрованию при участии «Росатома»

В образовательном центре «Сириус» стартует проект для талантливых школьников «Квантовые шумы света», организованный СП «Квант» («Росатом»), Российским квантовым центром и компанией «Курэйт». Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Проект представляет собой образовательный марафон по квантовой криптографии, предполагающий серьезный экспериментальный этап и защиту учащимися старших классов собственных исследовательских работ. Руководитель проекта - доцент НИЯУ МИФИ, научный сотрудник компании «Курэйт» Татьяна Казиева.

«Квантовый» курс проводится в рамках научно-технологической образовательной программы «Большие вызовы», которая организована образовательным фондом «Талант и успех» и проходит в «Сириусе» с 01 по 24 июля 2022 г..

За три недели проекта «Квантовые шумы света» школьники погрузятся в мир квантовой криптографии. Они познакомятся с теорией вопроса - основами квантовой физики, протоколами квантового распределения ключа, принципом работы детекторов одиночных фотонов, гомодинного детектора, источников лазерного излучения.

Важнейшим станет экспериментальный этап образовательного проекта: в ходе исследований юные участники соберут оптические схемы и изучат параметры составных элементов систем квантового распределения ключа. Полученные данные будут использованы для анализа основных источников шумов, влияющих на получаемый ключ. Помимо этого, будут исследованы существующие и разработаны новые алгоритмы постобработки ключа.

Квантовым ключом называют двоичный код, образующийся у двух абонентов в результате передачи единичных фотонов в определенных состояниях. Безопасность ключа гарантируется постулатами квантовой физики. Данный ключ используется для шифрования и дешифровки данных, которые можно передавать по открытому каналу.

Результатом работы исследователей станет защита на итоговой конференции собственного научного проекта по получению ключа, с помощью которого будет зашифрована, передана и расшифрована определенная информация.

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«В рамках реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" "Росатом" ведет активную работу по формированию кадрового резерва для квантовой науки и индустрии, - отметил Михаил Насибулин, заместитель генерального директора по реализации дорожной карты СП "Квант" ("Росатом"). - Идет постоянное взаимодействие со школьниками, заинтересованными в развитии карьерной траектории в квантовой сфере. Индивидуальный подход и планомерная работа с юными талантами дают ребятам возможность внимательно познакомиться с новым направлением науки и расширить свои познания в квантовой физике, увидеть успешных российских ученых, участвующих в прорывном проекте по созданию российского квантового компьютера, получить навыки научной, проектной и экспериментальной деятельности».

Госкорпорация «Росатом» является ответственной за создание в России прототипа квантового процессора как основы конкурентоспособности и информационной безопасности страны. Проект по созданию российского квантового процессора реализуется в рамках дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», утвержденной Правительством России в августе 2020 г.. Работа рассчитана на срок до 2024 г. включительно и предполагает создание квантового процессора на четырех приоритетных технологических платформах – сверхпроводники, холодные атомы, ионы в ловушках, фотонные чипы. Выполнение дорожной карты осуществляется во взаимодействии с ведущими российскими вузами и научно-исследовательскими центрами, а также консорциумом ведущих российских организаций в сфере разработки квантовых технологий «Национальная квантовая лаборатория» (НКЛ) во главе с предприятием «Росатома» «Совместное предприятие «Квант».

Российский квантовый центр (РКЦ) — некоммерческий научно-технологический центр, за короткое время занявший лидирующие позиции в своей области научных исследований, а также в разработке высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий. Команда исследователей РКЦ насчитывает более 150 ученых, включая ведущих российских и мировых специалистов. В 2018 г. РКЦ первым в мире запустил квантовый блокчейн, а сейчас, при координации носкорпорации «Росатом» создает российский квантовый компьютер.

ООО «Курэйт» — российская компания, которая с 2015 г.развивает и внедряет квантовые коммуникации в инфраструктуру крупных отечественных компаний и органов государственной власти. Обладает технологиями и оборудованием для осуществления проектов по созданию квантово-защищенной сети любой топологии.