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QKD Quantum Key Distribution Квантовое распределение ключей, КРК Квантовая криптография-шифрование MDI-QKD Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution Детектор-независимое квантовое распределение ключей
Квантовое распределение ключей — технология, позволяющая решить задачу формирования симметричных криптографических ключей у удаленных пользователей по открытым каналам связи при передаче квантовых состояний. Основное преимущество технологии КРК заключается в доказательстве стойкости к взлому, основанном на фундаментальных законах квантовой физики, благодаря чему становится возможным достижение теоретико-информационной стойкости при решении задачи распределения криптографических ключей вне зависимости от вычислительных возможностей злоумышленника, даже при атаках, проводимых с использованием мультикубитовых квантовых вычислителей, которые могут появиться в обозримом будущем. Поэтому во всем мире активно прорабатывается архитектура квантовых криптографических систем и способы реализации протяженных квантовых сетей для создания квантового интернета, где будет широко использоваться технология КРК.
Это преимущество выгодно отличает технологию КРК от существующих в настоящий момент методов распределения ключей, основанных на вычислительной сложности решения ряда математических задач за время, в течение которого защищаемая информация остается актуальной и не должна быть скомпрометирована. Новые вызовы и возрастающие угрозы информационной безопасности делают перспективным применение технологии КРК в сферах, где необходимо обеспечение конфиденциальности передаваемых данных – при передаче данных между центрами обработки данных, при организации критически важных автоматизированных систем и систем управления, в финансовом секторе.
|12.10.2007
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Квантовая криптография становится серийной
В AlphaEta применяется как поляризационное, так и фазовое квантовое кодирование. Отличие AlphaEta от многих других протоколов квантового шифрования заключается в возможности использования не единичных фотонов, а их пучков, что позволяет бесшовно интегрировать данную систему в существующие коммуникационные сети. При эт
|30.08.2006
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Квантовая криптография заработала в реальной сети
сочайшей степенью защищенности. Новая совместная разработка объединила достижения обеих групп ученых. Теперь при передаче данных квантовая система шифрования AlphaEta использует постоянно обновляемый квантовый ключ шифрования. Для демонстрации был использован фрагмент оптоволоконной сети SONET длиной 9 км между двумя узлами, один из которых находился в Гарвардском университете, а другой - в
|30.08.2006
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Квантовая криптография заработала в реальной сети
сочайшей степенью защищенности. Новая совместная разработка объединила достижения обеих групп ученых. Теперь при передаче данных квантовая система шифрования AlphaEta использует постоянно обновляемый квантовый ключ шифрования. Для демонстрации был использован фрагмент оптоволоконной сети SONET длиной 9 км между двумя узлами, один из которых находился в Гарвардском университете, а другой - в
|09.06.2005
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Квантовая криптография становится беспроводной
случае дальность должна составлять не менее нескольких сотен или тысяч километров. Сотрудник лаборатории компании HP в г. Бристоль (Великобритания) Тим Спиллер (Tim Spiller) считает, что беспроводная квантовая криптография позволит осуществлять связь на больших расстояниях не только со спутниками, но и между стационарными объектами. «Это – давняя мечта, - сказал он. – Эта технология в самом
|13.05.2005
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Квантовая криптография защитит видеоконференции
рвые вырывается в лидеры. В 2003 году она объявила об успешном осуществлении — впервые в мире — передачи защищенных методами квантовой криптографии данных на расстояние, превышающее 100 км. Квантовая криптография, по сути, неуязвима, поскольку в ее основе лежат физические свойства фотонов. С технической точки зрения она сводится к тому, что каждый бит передаваемого по каналу связи
|09.03.2004
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Квантовая криптография становится реальностью
мму от $50 тыс. до $100 тыс.) , уже сейчас есть спрос на оборудование для квантовой криптографии среди правительственных организаций и спецслужб. Первые экземпляры этих устройств поступили в продажу. Квантовая криптография, по словам Боба Гельфонда (Bob Gelfond), главного исполнительного директора компании Magiq, позволит существенно улучшить безопасность передаваемых данных. Некоторые спец
|09.03.2004
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Квантовая криптография становится реальностью
мму от $50 тыс. до $100 тыс.) , уже сейчас есть спрос на оборудование для квантовой криптографии среди правительственных организаций и спецслужб. Первые экземпляры этих устройств поступили в продажу. Квантовая криптография, по словам Боба Гельфонда (Bob Gelfond), главного исполнительного директора компании Magiq, позволит существенно улучшить безопасность передаваемых данных. Некоторые спец
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