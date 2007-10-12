Квантовое распределение ключей — технология, позволяющая решить задачу формирования симметричных криптографических ключей у удаленных пользователей по открытым каналам связи при передаче квантовых состояний. Основное преимущество технологии КРК заключается в доказательстве стойкости к взлому, основанном на фундаментальных законах квантовой физики, благодаря чему становится возможным достижение теоретико-информационной стойкости при решении задачи распределения криптографических ключей вне зависимости от вычислительных возможностей злоумышленника, даже при атаках, проводимых с использованием мультикубитовых квантовых вычислителей, которые могут появиться в обозримом будущем. Поэтому во всем мире активно прорабатывается архитектура квантовых криптографических систем и способы реализации протяженных квантовых сетей для создания квантового интернета, где будет широко использоваться технология КРК.

Это преимущество выгодно отличает технологию КРК от существующих в настоящий момент методов распределения ключей, основанных на вычислительной сложности решения ряда математических задач за время, в течение которого защищаемая информация остается актуальной и не должна быть скомпрометирована. Новые вызовы и возрастающие угрозы информационной безопасности делают перспективным применение технологии КРК в сферах, где необходимо обеспечение конфиденциальности передаваемых данных – при передаче данных между центрами обработки данных, при организации критически важных автоматизированных систем и систем управления, в финансовом секторе.