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QKD Quantum Key Distribution Квантовое распределение ключей, КРК Квантовая криптография-шифрование MDI-QKD Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution Детектор-независимое квантовое распределение ключей

Квантовое распределение ключей — технология, позволяющая решить задачу формирования симметричных криптографических ключей у удаленных пользователей по открытым каналам связи при передаче квантовых состояний. Основное преимущество технологии КРК заключается в доказательстве стойкости к взлому, основанном на фундаментальных законах квантовой физики, благодаря чему становится возможным достижение теоретико-информационной стойкости при решении задачи распределения криптографических ключей вне зависимости от вычислительных возможностей злоумышленника, даже при атаках, проводимых с использованием мультикубитовых квантовых вычислителей, которые могут появиться в обозримом будущем. Поэтому во всем мире активно прорабатывается архитектура квантовых криптографических систем и способы реализации протяженных квантовых сетей для создания квантового интернета, где будет широко использоваться технология КРК. 

Это преимущество выгодно отличает технологию КРК от существующих в настоящий момент методов распределения ключей, основанных на вычислительной сложности решения ряда математических задач за время, в течение которого защищаемая информация остается актуальной и не должна быть скомпрометирована. Новые вызовы и возрастающие угрозы информационной безопасности делают перспективным применение технологии КРК в сферах, где необходимо обеспечение конфиденциальности передаваемых данных – при передаче данных между центрами обработки данных, при организации критически важных автоматизированных систем и систем управления, в финансовом секторе.


12.10.2007 Квантовая криптография становится серийной

В AlphaEta применяется как поляризационное, так и фазовое квантовое кодирование. Отличие AlphaEta от многих других протоколов квантового шифрования заключается в возможности использования не единичных фотонов, а их пучков, что позволяет бесшовно интегрировать данную систему в существующие коммуникационные сети. При эт
30.08.2006 Квантовая криптография заработала в реальной сети

сочайшей степенью защищенности. Новая совместная разработка объединила достижения обеих групп ученых. Теперь при передаче данных квантовая система шифрования AlphaEta использует постоянно обновляемый квантовый ключ шифрования. Для демонстрации был использован фрагмент оптоволоконной сети SONET длиной 9 км между двумя узлами, один из которых находился в Гарвардском университете, а другой - в
30.08.2006 Квантовая криптография заработала в реальной сети

сочайшей степенью защищенности. Новая совместная разработка объединила достижения обеих групп ученых. Теперь при передаче данных квантовая система шифрования AlphaEta использует постоянно обновляемый квантовый ключ шифрования. Для демонстрации был использован фрагмент оптоволоконной сети SONET длиной 9 км между двумя узлами, один из которых находился в Гарвардском университете, а другой - в
09.06.2005 Квантовая криптография становится беспроводной

случае дальность должна составлять не менее нескольких сотен или тысяч километров. Сотрудник лаборатории компании HP в г. Бристоль (Великобритания) Тим Спиллер (Tim Spiller) считает, что беспроводная квантовая криптография позволит осуществлять связь на больших расстояниях не только со спутниками, но и между стационарными объектами. «Это – давняя мечта, - сказал он. – Эта технология в самом
13.05.2005 Квантовая криптография защитит видеоконференции

рвые вырывается в лидеры. В 2003 году она объявила об успешном осуществлении — впервые в мире — передачи защищенных методами квантовой криптографии данных на расстояние, превышающее 100 км. Квантовая криптография, по сути, неуязвима, поскольку в ее основе лежат физические свойства фотонов. С технической точки зрения она сводится к тому, что каждый бит передаваемого по каналу связи
09.03.2004 Квантовая криптография становится реальностью

мму от $50 тыс. до $100 тыс.) , уже сейчас есть спрос на оборудование для квантовой криптографии среди правительственных организаций и спецслужб. Первые экземпляры этих устройств поступили в продажу. Квантовая криптография, по словам Боба Гельфонда (Bob Gelfond), главного исполнительного директора компании Magiq, позволит существенно улучшить безопасность передаваемых данных. Некоторые спец
09.03.2004 Квантовая криптография становится реальностью

мму от $50 тыс. до $100 тыс.) , уже сейчас есть спрос на оборудование для квантовой криптографии среди правительственных организаций и спецслужб. Первые экземпляры этих устройств поступили в продажу. Квантовая криптография, по словам Боба Гельфонда (Bob Gelfond), главного исполнительного директора компании Magiq, позволит существенно улучшить безопасность передаваемых данных. Некоторые спец

Публикаций - 95, упоминаний - 110

QKD и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 18
Ростелеком 9807 12
QRate - КуРэйт 30 11
IBM - International Business Machines Corp 9453 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 455 10
Google LLC 11870 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4954 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 4
Microsoft Corporation 24722 4
Цифра ГК 2449 4
Acronis - Акронис 450 4
Код Безопасности 631 3
Siemens AG - Siemens Group 2595 3
Toshiba Corporation 2934 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 201 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 3
Квант-Телеком 7 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4010 2
HP Inc. 5699 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1478 2
СИНХ - Таттелеком 204 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 953 2
КНИТУ-КАИ ККЦ - Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 4 2
Oracle Corporation 6730 2
SAP SE 5303 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 122 2
Softline - Софтлайн 2882 2
Quantum Technologies Flagship 3 2
Intel Corporation 12240 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 2
Huawei 3973 1
ОТР ГК - ОТР 2000 216 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 1
Philips 2058 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 73 1
РЖД - Российские железные дороги 1923 11
ГПБ - Газпромбанк 1093 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7434 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 873 6
РВК - Российская венчурная компания 550 3
Газпром ПАО 1350 3
Сконтел 8 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 2
QinetiQ Group 57 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
QWave - венчурный фонд 4 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1032 2
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Runa Capital 158 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
eBay Inc 1622 1
Совкомбанк Совесть 273 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 83 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Volkswagen Group - VW 285 1
Airbus Group - Airbus Industries 225 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 361 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 15 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Газпром трансгаз 146 1
Unsplash 884 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 902 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1654 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1384 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 686 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 88 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Совкомбанк ПАО 260 1
ПСБ - Промсвязьбанк 860 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3163 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11821 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4571 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5514 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4227 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 2
Судебная власть - Judicial power 2323 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1916 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 224 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 142 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 21 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1343 86
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 566 69
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 2
Microsoft Windows 15782 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 647 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 57 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 2
OpenAI ChatGPT 368 2
InfoTeCS - ViPNet Quandor 6 2
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 13 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1635 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 277 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 156 2
InfoTeCS - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 3 2
Google Chrome - браузер 1573 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 655 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 133 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 254 1
QRate Lab 1 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 63 1
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 15 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 17 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Softline - Infosecurity ISOC 22 1
IBM Deep Blue 44 1
NTT QNN - NTT Quantum Neural Network 2 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 82 1
Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 57 1
Хеммер Филипп 6 6
Федоров Алексей 120 6
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 6
Белоусов Сергей 242 5
Курочкин Юрий 15 4
Юнусов Руслан 20 4
Глазков Борис 47 3
Чапчаев Андрей 55 3
Глейм Артур 5 3
Львовский Александр 6 3
Лукин Михаил 15 3
Хмелев Александр 4 3
Путин Владимир 3205 2
Акимов Максим 187 2
Белозеров Олег 28 2
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
Бибикова Елена 2 2
Курочкин Владимир 4 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Солонин Виталий 89 2
Кулик Сергей 10 2
Вялый Михаил 2 2
Гусев Дмитрий 70 2
Williams Carl - Уильямс Карл 4 2
Шадаев Максут 1023 2
Gelfond Bob - Гельфонд Боб 2 2
Amer Nabil - Эймер Набил 2 2
Chuang Isaac - Ченг Айзек 6 2
Shore Peter - Шор Питер 8 2
Котельников Владимир 2 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 6 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 20 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Куликов Григорий 7 1
Коростелев Павел 30 1
Мылицын Роман 111 1
Волков Сергей 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 146370 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52336 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17230 14
Европа 21841 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43596 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 9
Земля - планета Солнечной системы 10422 9
Нидерланды 3539 7
Германия - Бавария - Мюнхен 469 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13368 6
Индия - Bharat 5489 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17569 5
Германия - Федеративная Республика 12733 4
Австрия - Австрийская Республика 1313 4
США - Нью-Йорк 3102 4
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3012 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2773 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2947 3
США - Массачусетс 505 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 3
США - Иллинойс 332 3
Япония 13327 2
Италия - Итальянская Республика 4366 2
США - Колумбия - Вашингтон 1395 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 2
Россия - ЦФО - Калужская область 991 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3115 2
США - Калифорния 4635 2
США - Огайо 281 2
Ирландия - Дублин 160 2
США - Нью-Йорк штат 241 2
Австрия - Вена 254 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 2
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 11 2
Франция - Французская Республика 7871 2
Америка Латинская 1821 2
Египет - Арабская Республика 1011 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7561 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29528 43
Физика - Physics - область естествознания 2664 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51734 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48565 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8131 15
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1339 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2428 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6249 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14640 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16490 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5859 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3996 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13768 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 8
Информатика - computer science - informatique 1073 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1278 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9962 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11071 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2928 7
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 565 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5144 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8699 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2151 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7696 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 923 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2452 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8855 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 284 4
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 794 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1597 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 3
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 41 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 307 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6222 3
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 293 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3252 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 508 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 4
Nature 812 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1912 2
9to5Mac 70 2
9to5Google 48 2
Phys.org 972 2
New Scientist 1448 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11274 2
Independent 111 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
Известия ИД 638 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 275 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
Computer Weekly 375 1
PhysicsWorld 90 1
SPIE - Optics.org 29 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
Space Daily 528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 5
Gartner - Гартнер 3564 3
Markets&Markets Research 112 2
IBM Research 108 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3245 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 14
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 382 14
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 12
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 951 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 450 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 5
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 5
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 21 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 344 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 292 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 2
University of Oxford - Оксфордский университет 203 2
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 8 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 47 2
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 2
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 2
BU - Boston University - Бостонский университет 62 2
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 36 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
МФТИ ЛФИ - Физтех-школа физики и исследований им. Ландау 5 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
РАН - Российская академия наук 1900 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 861 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
University of Bristol - Бристольский университет 83 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 1
МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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