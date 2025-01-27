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Softline Инферит FinOps Инферит Клаудмастер Inferit CloudMaster Softline CloudMaster Coster Softline Maestro Softline Cloud Services Клаудмастер

Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер

«Инферит FinOps» (ГК Softline) — помогает обеспечить  контроль над облачной ИТ-инфраструктурой. Флагманский продукт — FinOps-платформа «Клаудмастер» для   управления облачными затратами: решение помогает автоматизировать работу команд, настроить прозрачную отчетность и получить единый источник данных по облачным расходам в организации. FinOps-платформа автоматически выявляет неэффективные ресурсы и предоставляет рекомендации для их оптимизации, что позволяет снизить расходы расходы на облака. Программное обеспечение включено в Реестр российского ПО (реестровая запись №7846 от 14.12.2020), соответствует всем требованиям законодательства РФ.


27.01.2025 «Инферит FinOps» выходит на маркетплейс SEA: платформа «Клаудмастер» стала доступна для большего числа компаний

равления затратами на облачную ИТ-инфраструктуру, будет размещена в витрине продуктов маркетплейса SEA (Softline Enterprise Agreement). Теперь пользователи смогут приобрести решение «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» через централизованный канал. Продвижение FinOps-платформы соответствует стратегии ГК Softline в части развития ИТ-услуг и облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представител
24.10.2024 Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

За прошедший год команда Softline Мультиоблако построила новый сегмент облака на Open Nebula и модернизировала уже действующие сегменты. Таким образом, сегодня ГК Softline предлагает клиентам три основных сегмента: пуб
02.04.2024 ГК Softline помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру в рамках программы импортозамещения

рвисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру и сервисы. Специалисты «Softline Мультиоблако» обеспечили отказоустойчивость программного обеспечения компании. GXO Logistics (ООО «ДжиИксО Лоджистикс», ранее XPO Logistics) — провайдер контрактной логистики. В 2022 г
21.12.2023 Компания Konsu использует облачную платформу «Softline Мультиоблако» для развития своего бизнеса

дуктов и услуг, помогает компании Konsu развивать собственные ИТ-продукты. Компания Konsu перешла в облако Softline несколько лет назад. Оценив преимущества работы с облачными сервисами и убеди
14.12.2023 ADG group перенесла всю ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud

из членов команды глубоко погружался в детали проекта и оказывал поддержку на всех этапах миграции», — сказал Михаил Кравченко, директор по информационным технологиям ADG group. «Ключевым приоритетом Softline Cloud является клиентоориентированность, поэтому нам удалось провести миграцию максимально комфортно и быстро. Мы уделяли внимание каждой проблеме или вопросу заказчика, что позволило

06.10.2023 Дмитрий Исаев: Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке

ием времени затраты на облако по-прежнему оставались в оптимальном состоянии, мы используем решение CloudMaster, разработанное компанией Softline. Оно предоставляет уникальные для российского о
29.08.2023 ГК «Точно» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако Softline

стирования, которое длилось более месяца, заказчик оценил надежность предложенного сервиса и выбрал облако Softline. Причины такого решения – удобство и скорость масштабирования, отказоустойчив
01.03.2023 Клиентам Softline стала доступна функция бизнес-срезов на платформе Cloudmaster

Команда Cloudmaster (ГК Softline) усовершенствовала Coster – решение для повышения экономической эффе
06.02.2023 Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии

рмационной безопасности. Такое предложение расширяет возможности использования продуктов из линейки Cloudmaster – Clouder и Coster – для средних и крупных компаний. Об этом CNews сообщили предс
11.10.2022 Softline помогает клиентам следовать практике FinOps

ру как своими силами, так и с помощью команды Softline. Использование продуктов Softline из линейки Cloudmaster позволит компаниям следовать современной практике FinOps – культуре управления за
22.08.2022 Решение Coster от Softline вошло в каталог взаимозаменяемого ПО для банковского сектора

нения в бюджет и не допускать перерасходов», — сказал Станислав Быков, директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline. Команда Softline непрерывно развивает собственную продуктову
11.08.2022 Softline Cloud помогла холдингу «Аксон» решить вопрос с нестабильной работой инфраструктуры и сократить расходы на ИТ

содержание большого штата поддержки и аутсорсинга, сбои в работе также вели к убыткам и репутационным потерям. Ущерб измерялся миллионами рублей недополученной прибыли ежемесячно. Перед специалистами Softline Cloud стояла простая, на первый взгляд, задача – полная миграция инфраструктуры с «железа» в облако. Однако сложность заключалась в том, что сеть строительных магазинов представлена в

20.07.2022 На платформе Softline Cloud появятся новые решения в сфере серверной виртуализации

паний-производителей средств виртуализации, а также вариант запуска собственной облачной платформы. Облако Softline на базе OpenNebula будет ориентировано на новые потребности российских клиент
10.06.2022 Softline расширила функциональность мультиоблачного решения Coster

ия инфраструктур и хаотичного разрастания облачных подписок. Coster относится к продуктовой линейке Cloudmaster и зарегистрирован в Едином реестре российского ПО. «С момента выхода на рынок наш
07.06.2022 Softline представила платформу CloudMaster и решение Coster

тавщик ИТ-решений и сервисов Softline представил собственную платформу по управлению мультиоблаками CloudMaster и сервис Coster, разработанный для управления затратами на облачную инфраструктур
22.04.2022 Облака Openstack будут поддерживаться в мультиоблачном решении Coster компании Softline

укт, зарегистрированный в Едином реестре отечественного ПО», – отметил директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline Станислав Быков.
05.04.2022 Платформа Softline Cloud добавит новые варианты гипервизоров

лака Softline. Новый облачный сегмент будет построен на решениях российских производителей и позволит обеспечить необходимую вариативность для клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline. Softline Cloud тестирует варианты платформ с открытым исходным кодом для построения сервисов на новой технической архитектуре. Выбраны три платформы серверной виртуализации, которые входят в Ед
30.03.2022 Мультиоблачное решение Coster от Softline теперь может управлять расходами в MS Azure

воляет управлять сразу несколькими облаками, включая Azure», – отметил директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline Станислав Быков. При подключении облачного сервиса Azure к Co
25.03.2022 Мультиоблачное решение Softline Coster теперь поддерживает решения на платформе vSphere

экономить от 10% на облачных сервисах. Мультиоблачный сервис Coster относится к продуктовой линейке Cloudmaster и был запущен Softline в начале февраля 2022 г. Данное решение помогает бизнесу у
17.03.2022 Softline помогла компании «Краснодарагроальянсу» перенести ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud

абируемую инфраструктуру. Реализация проекта началась с предоставления демо-доступа. В тестовом режиме заказчик запустил процесс переноса системы «1С», корректируя мощностные ресурсы облака. Инженеры Softline Cloud помогли клиенту с регулированием необходимых ресурсов: предоставили рекомендации по числу необходимых машин, рассказали, какое количество ресурсов нужно каждой из машин, а также

10.02.2022 Облачная платформа Softline Cloud подтвердила соответствие стандарту PCI DSS

Softline в очередной раз подтвердила соответствие ИТ-инфраструктуры Softline Cloud требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 по обеспечению безопасности данных держате
08.02.2022 Softline вывела на российский рынок Coster – собственный сервис для повышения экономической эффективности использования облачных ресурсов

облачную инфраструктуру минимум на 10%. Кроме того, данное решение относится к продуктовой линейке CloudMaster, а значит – входит и в Единый реестр отечественного ПО. В условиях пандемии не то
09.11.2021 Облачная платформа Softline Cloud помогла «Геонавигации» оптимизировать ИТ-инфраструктуру

Softline разместила в своем облаке Softline Cloud ИТ-инфраструктуру компании-разработчика ПО «Геонавигация». Это позволит компании масштабироваться и оптимизировать работу ИТ-специалистов. Сервис Softline Cloud решил сраз
12.10.2021 Softline запустит новую высокопроизводительную облачную платформу Softline Cloud

oud оснащена в соответствии с последними требованиями времени», – сказал Борис Шойхет, руководитель департамента облачных технологий Softline. «Мы увидели резкий спрос заказчиков на облачные ре
26.07.2021 Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft

Softline объявила о начале совместных с Microsoft продаж сервиса для управления облаками Cloudmaster. С июля 2021 г. новый облачный сервис будет доступен для клиентов Microsoft Azure в marketplace облачного провайдера наряду с другими. Таким образом, компании, не теряя временных ре
17.06.2021 Softline помогла онлайн-порталу «За рулем» перейти на облачную платформу Softline Cloud

змещения персональных данных на территории России. Около 70% инфраструктуры «За рулем» перенесено в облако Softline. Заказчик планирует увеличивать этот объем. Сайт — это важнейший проект издат
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline

Один из последних ярких примеров — ростовская строительная компания СК 10 перенесла систему «1С» в облако Softline. Перед Заказчиком стояла необходимость обновления серверного оборудования: ча
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews

ым многочисленным штатом ИТ-специалистов, низкой стоимостью услуг по сравнению с конкурентами. Так, облако Softline Cloud базируется в 7 дата-центрах, два из которых расположены в Москве, остал
28.12.2020 Платформа Cloudmaster включена в реестр российского ПО

Платформа Cloudmaster включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, составленный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

01.12.2020 Сеть блинных «Вкуснолюбов» перенесла систему «1С» в облако Softline

редприятий и государственных структур осуществить цифровую трансформацию, мы используем не только вендорские, но и собственные сервисы. К примеру, большой популярностью у бизнес-сообщества пользуется облако Softline. Его можно использовать для создания тестовых сред и зон разработки, размещения серверов приложений и баз данных, упрощения систем управления распределенными инфраструктурами и

03.06.2019 «Европ Ассистанс СНГ» выбрала защищенное облако Softline

line продемонстрировали разносторонние профессиональные компетенции. «Многолетнее сотрудничество с «Европ Ассистанс» помогло нам досконально изучить специфику бизнеса клиента. Созданный специалистами Департамента облачных технологий Softline сервис– «Защищенное облако 152-ФЗ» смог полностью удовлетворить все требования Заказчика. Реализация данного проекта защищает клиента от финансовых, юр
02.06.2011 Softline запускает облачные версии Lync и SharePoint

Компания Softline Cloud Services объявила о развертывании новых облачных сервисов: Microsoft Lync 2010
23.05.2011 Softline Cloud Services запустил услугу «облачного» enterprise-хостинга

Компания Softline Cloud Services, поставщик SaaS-продуктов и услуг конечным пользователям из России, с
19.08.2010 Softline Cloud Services предлагает «Безопасную корпоративную почту» как услугу

Компания Softline Cloud Services, подразделение компании Softline – поставщик SaaS-продуктов и услуг к
19.07.2010 Softline предлагает SaaS-решения в рамках нового направления Softline Cloud Services

Компания Softline объявила об открытие нового направления деятельности – Softline Cloud Services, ориентированного на предоставление качественных SaaS-продуктов и усл

Публикаций - 119, упоминаний - 165

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2818 115
Microsoft Corporation 24633 35
Broadcom - VMware 2362 25
8222 18
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 15
Google LLC 11786 14
Cisco Systems 5114 13
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 10
Dell EMC 5029 9
Amazon Inc - Amazon.com 2999 8
Softline - Инженер ТЦ 68 7
Ростелеком 9708 6
SAP SE 5279 6
SoftClub - СофтКлуб 156 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 6
NetApp - Network Appliance 637 6
Veeam Software 318 6
Softline Group - Softline AG - Softline International 51 6
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 6
Softline - Develonica - Девелоника 132 6
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 6
Крок - Croc 1777 5
Yandex - Яндекс 7353 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
Цифра ГК 2427 5
Selectel - Селектел 386 5
Softline - Polymatica - Полиматика 173 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 5
ЦВТ 71 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 4
Linx - Связь ВСД 158 4
ФОРС - Центр разработки 636 3
Citrix Systems 812 3
HP Inc. 5688 3
Dell Technologies - Dell Computer 2136 3
Intel Corporation 12199 3
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 3
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
Runa Capital 158 2
LATAM Airlines Group 11 2
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 2
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 2
Краснодарагроальянс 2 2
Visa International 1949 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
American Express - Amex 328 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
Волго-Дон АгроИнвест 3 1
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 1
Honda - Acura 18 1
Тетис Кэпитал - Tethys 21 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Точно ГК - ЮгСтройИмпериал СЗ 6 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Konsu - Консу 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 314 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Федеральное казначейство России 1773 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 124 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 106
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 52
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 48
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 46
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6093 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 35
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10091 31
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 26
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 172 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 22
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2656 22
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3534 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 19
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 18
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 14
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2478 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 13
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2475 11
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 772 11
OpenStack 489 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 10
Virtual office - Виртуальный офис 179 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1072 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 897 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3315 9
Microsoft Azure 1409 23
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 233 16
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 13
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 9
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 8
Microsoft Windows 15668 8
Microsoft Office 365 941 7
Google Cloud Platform - GCP 308 7
Apple iPhone 6 4862 7
OpenNebula 39 7
Softline - DeskWork 117 7
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 6
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 6
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 6
Linux OS 9957 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 5
Broadcom - VMware vSphere 555 5
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 5
Softline Universe - SLU 29 5
Softline - WorkFlowSoft 64 5
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 4
Киберпротект - Кибер Бэкап 98 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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