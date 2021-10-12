Softline запустит новую высокопроизводительную облачную платформу Softline Cloud

Softline объявила о планах по запуску новой высокопроизводительной платформы Softline Cloud.



Новая платформа будет иметь существенно большую производительность вычислительных ресурсов, высокопроизводительное хранилище данных HP Primera и высокую скорость обмена данных внутри платформы за счет использования оборудования Cisco. В качестве системы виртуализации будут использованы решения от VMware.

Платформа отличается лёгкой масштабируемостью за счёт продуманных модулей прироста и контрактов с поставщиками, и это дает возможность в разы сократить сроки поставки оборудования для расширения платформы. Другой характерной чертой облачной платформы станет универсальность и возможность комбинировать разные решения с наивысшей эффективностью. И, наконец, стоит отметить распределённость сервиса, поддерживаемую за счёт удалённых площадок и контрактов с глобальными провайдерами. Новая платформа гарантирует такую же высокую надёжность – Softline Cloud обеспечивает уровень SLA 99,982%.

Все инвестиции уже сделаны, и в ближайшее время ожидается завершение поставки, монтаж и запуск оборудования в ЦОДе.

Решение Softline инвестировать в облачные сервисы является стратегическим и связано с наблюдаемым компанией ростом спроса на облачные вычислительные мощности со стороны заказчиков. 2020-2021 гг. стали переломными в использовании облачных сервисов в России: наблюдался существенный скачок спроса, и есть основания ожидать сохранения этого спроса в 2021-2022 гг.

Как отмечают эксперты Softline Cloud, рынок облачных технологий бурно развивается и является высококонкурентным, что делает необходимыми постоянные и существенные инвестиции в платформу и продукт, чтобы сохранять интерес клиентов и конкурентоспособность решений на рынке.

«Мы ожидаем, что новое оборудование и проведённые работы позволят обеспечить прирост производительности в новом сегменте более чем в два раза. Мы видим запрос рынка, видим, что конкуренты проводят подобные обновления своих систем, и идём в ногу со временем, развивая свои сервисы в соответствии с вызовами сегодняшнего дня и доступными на данный момент технологиями. Здесь стоит отметить, что компания Softline представлена и на мировом, и на российском рынке. Мы смотрим на опыт коллег за рубежом и используем эти знания здесь, в Российской Федерации, поэтому облачная платформа Softline Cloud оснащена в соответствии с последними требованиями времени», – сказал Борис Шойхет, руководитель департамента облачных технологий Softline.

«Мы увидели резкий спрос заказчиков на облачные решения в прошлом году, а сейчас видим сохранение этого спроса. Кроме того, наши заказчики уже проявляют большой интерес к новому решению. В связи с этими факторами мы ожидаем резкий рост спроса на новый сервис после запуска. Сейчас на рынке сложилась ситуация, в которой компании, не использующие облака, оказываются в списке отстающих. Мы производим это масштабное обновление платформы для того, чтобы отвечать даже самым высоким потребностям клиентов, и чтобы именно наши заказчике были в числе лидеров», – отметил руководитель направления развития облачных сервисов Softline Cloud Сергей Азаров.

Softline Cloud продолжит развивать не только аппаратное обеспечение, но и технологическую экспертизу. Команды облачных сервисов Softline также осуществляют техническую поддержку и консалтинг, помогая клиентам не только переносить ИТ-ресурсы в облако, но и развивать свою инфраструктуру в нём.