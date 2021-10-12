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SLA
Service Level Agreement
Соглашение об уровне услуг


12.10.2021 Softline запустит новую высокопроизводительную облачную платформу Softline Cloud 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
06.10.2021 T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу» 1
30.09.2021 «Т1 интеграция» обеспечит сервисную поддержку значительной части опорной сети «Ростелекома» 2
17.09.2021 Компания «Перфоманс лаб» анонсировала полнофункциональное доработанное решение Boomq 1
03.09.2021 Сеть магазинов Offprice перенесла ERP-систему в облако Lancloud 1
26.08.2021 «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак 1
27.07.2021 Konica Minolta запускает виртуальный ЦОД Cloud Data Centre Services 1
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные 1
13.07.2021 «Крок» роботизирует бизнес-процессы страховой компании «Югория» на платформе UiPath 1
07.07.2021 Only распространяет свою авторскую модель регулярного SLA на весь комплекс разработок и услуг 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 1
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
09.06.2021 «Аэродиск» импортозаместил хранение данных в «Дорогах России» 1
02.06.2021 «М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining 2
02.06.2021 «Ростелеком» разместил в облаке ИТ-системы тракторного завода «ДСТ-УРАЛ» 1
20.05.2021 Mail.ru Cloud Solutions выделит 10 млн рублей на цифровизацию российских компаний 1
12.05.2021 Павел Пузанов, Peri: Технологии стали основой предоставления качественного сервиса клиентам 1
11.05.2021 «Т1 интеграция» стала поставщиком комплексных сервисных услуг для Tele2 1
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 1
28.04.2021 Большинство компаний не могут обновить парк печатной техники самостоятельно. Что делать? 1
28.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает облачный сервис для обработки большого потока запросов 1
22.04.2021 Что надо знать об услуге аварийного восстановления DRaaS 1
22.04.2021 На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений 1
22.04.2021 Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
13.04.2021 «Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области 1
12.04.2021 Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk 1
11.04.2021 Бизнес работает на предельных скоростях, но для эффективного производства нужно больше 1
06.04.2021 DataLine запустила услугу комплексного мониторинга ИТ-сервисов 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 1
18.03.2021 Исследование Veeam: проблемы в защите данных замедляют темпы цифровой трансформации 1

Публикаций - 723, упоминаний - 1040

SLA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 78
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 58
SAP SE 3208 41
Крок 1219 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 21
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 20
VMware 1829 18
Ланит ГК 1155 17
Cisco Systems 2037 17
3728 17
Google LLC 7135 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
IBM 3530 16
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 15
iTeco - Ай-Теко 715 13
VK - Mail.ru Group 2482 12
Oracle Corporation 3333 12
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 12
Amazon Inc - Amazon.com 1469 11
Инфосистемы Джет 675 11
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 10
Veeam Software 250 9
NetApp 485 8
Lenovo Group 1636 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 7
Dell EMC 2393 7
Selectel - Селектел 137 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 6
Samsung Electronics 5641 6
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 6
Синтерра - Synterra 564 6
Huawei 2727 6
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 6
Yandex - Яндекс 4100 6
Ланит Интеграция 101 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 5
Ланит - Норбит - Norbit 202 5
Cloud4Y 186 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 25
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Альфа-Банк 1123 11
Открытие ФК 538 10
Газпромбанк - ГПБ 692 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
РесурсТранс 16 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
ВТБ24 583 5
Ингосстрах СПАО 210 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 4
Почта Банк 289 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Май - Российская торговая компания 49 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
АльфаСтрахование СГ 207 4
Qiwi 783 3
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
X5 Group 599 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
Уралсиб Банк 389 3
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Почта России ПАО 1570 2
Альфа-Капитал УК 45 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
CarPrice - Карпрайс 31 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Восточный Банк 108 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Posti Group Corporation - Itella 21 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Счётная палата РФ 460 2
Правительство РФ 2200 2
Федеральное казначейство России 766 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 90
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 56
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 48
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 46
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 41
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 22
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 21
ИТ-аутсорсинг 670 20
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 20
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 20
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 18
Kubernetes 307 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 15
OpenStack 347 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 10
DevOps - Development и Operations 296 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 7
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 7
ИТ-аудит 75 7
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 6
Microsoft Azure 1171 33
Google Android 10750 16
AWS - Amazon Web Services 568 15
Microsoft Windows 10 6622 14
Microsoft Exchange 680 14
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 13
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 13
Microsoft Office 365 769 13
Apple iOS 5741 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 10
Linux OS 4249 10
Microsoft SQL Server 790 10
Google Cloud Platform - GCP 194 9
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 9
SQL - Язык программирования 432 8
Microsoft Office 1926 8
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 7
Intel x86 - Архитектура процессора 991 7
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 6
Облачные Решения - Okdesk 26 6
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 4
Nvidia GeForce GTX 2055 4
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 4
Red Hat Ansible 57 4
Яндекс.DNS 16 4
Java - Язык программирования 1169 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 4
D-Link DSL - Серия маршрутизаторов 3 3
Microsoft Windows 851 3
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 3
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 10 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Степанов Антон 56 12
Галкин Андрей 19 10
Залманов Андрей 29 7
Михалев Евгений 40 6
Теличева Наталья 125 5
Кушнир Леонид 16 5
Блинов Михаил 73 5
Чимиричкина Мария 30 5
Козлов Иван 21 5
Рудычева Наталья 81 5
Лосев Сергей 43 4
Савенков Виталий 4 4
Бобровников Борис 86 4
Лантух Владислав 18 4
Макаров Станислав 111 4
Исанин Антон 28 4
Герасимов Александр 40 4
Кирьянова Александра 42 4
Зинкевич Сергей 18 3
Кадыков Роман 15 3
Лебедев Павел 21 3
Нестеров Алексей 79 3
Демидов Михаил 120 3
Гуденко Антон 5 3
Галкин Николай 15 3
Федулов Кирилл 31 3
Петерсон Дмитрий 7 3
Шалагинов Алексей 13 3
Никулин Игорь 21 2
Бочарникова Татьяна 78 2
Македонский Сергей 29 2
Минасян Георгий 4 2
Чаркин Евгений 182 2
Рензяев Константин 26 2
Горюнов Павел 5 2
Буйлов Юрий 13 2
Сенаторов Виталий 6 2
Гольцов Александр 23 2
Колбин Евгений 43 2
Колескин Тимур 14 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 407
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 125
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 48
Европа 3736 27
Казахстан - Республика 2622 22
Беларусь - Белоруссия 2084 20
Россия - СФО - Новосибирск 1959 20
Украина 3353 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 14
Германия - Федеративная Республика 3618 14
Восточная Европа 1674 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 9
Франция - Французская Республика 2116 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Япония 2771 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 5
Индия - Республика 2165 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 4
Европа Западная 611 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 3
Америка 456 2
Нидерланды - Амстердам 258 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Россия - Тверь 323 2
Турция - Турецкая республика 951 2
Россия - Краснодар 1034 2
Узбекистан - Республика 821 2
Россия - Сочи 910 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 81
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 47
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 32
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 8
Аутсорсинг 84 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
Русский язык 976 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Oracle SLA 1 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
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