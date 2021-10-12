Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SLA
Service Level Agreement
Соглашение об уровне услуг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 723, упоминаний - 1040
SLA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Степанов Антон 56 12
|Галкин Андрей 19 10
|Залманов Андрей 29 7
|Михалев Евгений 40 6
|Теличева Наталья 125 5
|Кушнир Леонид 16 5
|Блинов Михаил 73 5
|Чимиричкина Мария 30 5
|Козлов Иван 21 5
|Рудычева Наталья 81 5
|Лосев Сергей 43 4
|Савенков Виталий 4 4
|Бобровников Борис 86 4
|Лантух Владислав 18 4
|Макаров Станислав 111 4
|Исанин Антон 28 4
|Герасимов Александр 40 4
|Кирьянова Александра 42 4
|Зинкевич Сергей 18 3
|Кадыков Роман 15 3
|Лебедев Павел 21 3
|Нестеров Алексей 79 3
|Демидов Михаил 120 3
|Гуденко Антон 5 3
|Галкин Николай 15 3
|Федулов Кирилл 31 3
|Петерсон Дмитрий 7 3
|Шалагинов Алексей 13 3
|Никулин Игорь 21 2
|Бочарникова Татьяна 78 2
|Македонский Сергей 29 2
|Минасян Георгий 4 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Рензяев Константин 26 2
|Горюнов Павел 5 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Сенаторов Виталий 6 2
|Гольцов Александр 23 2
|Колбин Евгений 43 2
|Колескин Тимур 14 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758402, в очереди разбора - 662092.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758402, в очереди разбора - 662092.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru