Получите все материалы CNews по ключевому слову
Wellink wiSLA
Программный продукт wiSLA позволяет решать такие задачи как непрерывный онлайн-мониторинг ИТ-инфраструктуры и качества используемых ИТ-сервисов и услуг связи (как
собственных, так и арендованных), контроль выполнения SLA, конфликт-менеджмент, предоставление инструментов аналитики и отчетности. Платформа автоматически
находит первопричины сбоев, прогнозирует их последствия и анализирует события. Возможна настройка системы с помощью типовых, кастомизированных шаблонов
и встроенных wizard-мастеров. Продукт включен в реестр Минцифры России.
Wellink и организации, системы, технологии, персоны:
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
|Левин Владимир 17 5
|Дубинин Александр 19 3
|Дякив Денис 4 3
|Кириллов Александр 30 2
|Черников Алексей 53 1
|Рустамов Рустам 422 1
|Шевченко Владимир 147 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Новиков Сергей 45 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Жаренов Максим 6 1
|Потапов Сергей 29 1
|Акопян Алексей 12 1
|Макаров Станислав 117 1
|Ганюшкин Николай 10 1
|Журавлев Роман 22 1
|Потоцкий Михаил 15 1
|Баев Юрий 19 1
|Саввин Антон 18 1
|Зима Иван 21 1
|Баринов Игорь 11 1
|Григорьев Максим 46 1
|Синько Павел 2 1
|Матвиенко Юрий 3 1
|Виноградов Денис 3 1
|Скоков Олег 2 1
|Карташев Игорь 1 1
|Ионин Алексей 6 1
|Огнивцев Александр 6 1
|Трубочев Алексей 32 1
|Ефаненков Максим 3 1
|Селяничев Антон 1 1
|Бакланов Игорь 4 1
|Juniper Research 529 1
|Gartner - Гартнер 3565 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.