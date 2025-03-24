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Wellink wiSLA

Программный продукт wiSLA позволяет решать такие задачи как непрерывный онлайн-мониторинг ИТ-инфраструктуры и качества используемых ИТ-сервисов и услуг связи (как
собственных, так и арендованных), контроль выполнения SLA, конфликт-менеджмент, предоставление инструментов аналитики и отчетности. Платформа автоматически
находит первопричины сбоев, прогнозирует их последствия и анализирует события. Возможна настройка системы с помощью типовых, кастомизированных шаблонов
и встроенных wizard-мастеров. Продукт включен в реестр Минцифры России.


24.03.2025 В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга 1
14.03.2024 Универсальная система ИТ-мониторинга wiSLA совместима с ОС Astra Linux 2
20.02.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
01.02.2017 Совместное решение Zelax и Wellink обеспечит маршрутизацию на основе качества каналов связи 2
24.03.2016 Платформа wiSLA обеспечивает контроль качества веб-сервисов портала ФИПС 1
21.01.2016 Система мониторинга качества услуг Wellink wiSLA интегрирована с линейкой сервисных маршрутизаторов Eltex ESR 2
07.12.2015 «Совтелком» внедрил решение мониторинга клиентского SLA в «Северо-Кавказском банке» Сбербанка 1
05.11.2015 Wellink стала резидентом «Сколково» 1
06.05.2014 Huawei и Wellink обеспечат качество услуг в сетях фиксированной связи и в мобильных сетях LTE 1
10.10.2013 Маршрутизаторы Juniper интегрировали с системой мониторинга wiSLA 1
03.10.2013 Система wiSLA интегрирована с ПАК «Дионис» 1
02.04.2013 «Ростелеком» запустил услугу мониторинга качества услуг передачи данных для корпоративных пользователей 1
15.11.2012 В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD 1
23.05.2012 Wellink выпустила платформу wiSLA 3.0 для управления качеством обслуживания ИТ-услуг и облачных сервисов 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1
12.10.2010 «Техносерв Консалтинг» купил контрольный пакет акций российского консультанта «БиАй Телеком» 1
23.07.2009 «Комстар» внедрил систему качества услуг VPN 1
16.04.2009 «Комстар-ОТС» тестирует услугу контроля уровня обслуживания VPN 1

Публикаций - 19, упоминаний - 22

Wellink и организации, системы, технологии, персоны:

Wellink - Веллинк НТЦ 22 14
BI Telecom - БиАй Телеком 29 3
Метротек НТЦ - Metrotek 5 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 2
Google LLC 11874 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Zelax - Зелакс 90 1
Eltex - Предприятие Элтекс 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 1
Ростелеком 9808 1
Cisco Systems 5135 1
Huawei 3975 1
HP Inc. 5701 1
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Ред Софт - Red Soft 747 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8806 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
1С-Рарус 889 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
OpenText - Micro Focus 109 1
Zabbix SIA - Заббикс 101 1
HPE - Juniper Networks 427 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 20 1
Фактор-ТС 21 1
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РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
SoftMart - СофтМарт 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
АльфаСтрахование СГ 324 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 56 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
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Верный - торговая сеть 291 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
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