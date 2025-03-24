Программный продукт wiSLA позволяет решать такие задачи как непрерывный онлайн-мониторинг ИТ-инфраструктуры и качества используемых ИТ-сервисов и услуг связи (как

собственных, так и арендованных), контроль выполнения SLA, конфликт-менеджмент, предоставление инструментов аналитики и отчетности. Платформа автоматически

находит первопричины сбоев, прогнозирует их последствия и анализирует события. Возможна настройка системы с помощью типовых, кастомизированных шаблонов

и встроенных wizard-мастеров. Продукт включен в реестр Минцифры России.