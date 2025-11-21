«Кибер-Холдинг» и НТЦ «Веллинк» объявили о стратегическом партнерстве

«Кибер-Холдинг» и НТЦ «Веллинк» объявили о начале стратегического партнерства в области ИТ-мониторинга, направленного на усиление надежности ИТ-инфраструктуры клиентов.

wiSLA – российская платформа мониторинга для контроля состояния ИТ-инфраструктуры, каналов связи, информационных систем и приложений с применением ML-инструментов. Платформа сочетает гибкость и масштабируемость, поддерживая как локальные, так и облачные конфигурации. wiSLA имеет статус утвержденного типа средства измерений. Единый интерфейс с настраиваемыми дашбордами и виджетами обеспечивает прозрачность и оперативный контроль всех объектов мониторинга, а техническая поддержка на всех этапах обеспечивает надежную и эффективную эксплуатацию.

«Кибер-Холдинг» – поставщик ИТ-решений с 2007 г., предлагающий ИТ-услуги и продукты. Компания ориентирована на внедрение инновационных и надежных ИТ-решений для поддержки цифровой трансформации бизнеса. Ее миссия — предоставлять такие технологии и сервисы, которые помогают клиентам эффективно развиваться и достигать целей в цифровую эпоху.

«Партнерство с «Кибер-Холдинг» открывает для wiSLA возможность внедрения передового отечественного решения мониторинга в ключевые отрасли, от ритейла до финансов. Вместе с нашим новым партнером мы предлагаем бизнесу полноценный импортозамещающий продукт, способный повысить устойчивость ИТ-инфраструктуры, сократить простои и обеспечить максимальный контроль за качеством сервисов в реальном времени. Это важный шаг в развитии российского ИТ-ландшафта и уверенный вклад в цифровую безопасность наших клиентов», – отметил Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA.

«Сотрудничество с НТЦ «Веллинк» – стратегически важный шаг для «Кибер-Холдинга» в рамках нашей программы по укреплению российского ИТ‑ландшафта. Платформа wiSLA идеально вписывается в экосистему отечественных решений, которую мы формируем для клиентов:ее гибкость развёртывания и продвинутые ML‑инструменты позволяют создавать по‑настоящему надёжные системы мониторинга ИТ‑инфраструктуры. Мы нацелены на масштабное внедрение wiSLA в критически важных отраслях - от финансового сектора до промышленного комплекса и госучреждений. Совместно с НТЦ «Веллинк» мы сможем: существенно повысить отказоустойчивость ИТ‑систем наших заказчиков; сократить время реагирования на инциденты за счёт интеллектуального анализа данных; предложить бизнесу полный цикл импортозамещающих решений для цифрового контроля. Убеждены: это партнёрство станет катализатором для развития суверенных ИТ‑технологий в России. Мы открываем новую главу в обеспечении цифровой безопасности и операционной эффективности российского бизнеса», – сказал руководитель департамента по работе с партнерами «Кибер-Холдинга» Александр Погодаев.